Pasaportë Covid edhe në Shqipëri? Rakacolli: Nuk e kemi vendosur ende! Janë paguar mbi 1 milion vaksina. 20% e shqiptarëve, vaksinim në 3 muajt e parë

20 përqind e shqiptarëve do të vaksinohen brenda tremujorit të parë të vitit 2021, ndërkohë që Shqipëria, pjesë e aleancës COVAX, ka bërë pagesën për 1 milion e 140 mijë doza vaksinash anti-Covid.

Kjo është ajo çfarë thotë zv/Ministrja e Shëndetësisë, prof.dr. Mira Rakacolli, ndërsa shpjegon se qeveria shqiptare ka parë e po sheh paralelisht disa mundësi për marrjen e vaksinës.

“Do të sigurojmë menjëherë rreth 20 përqind të nevojës që ka popullsia shqiptare për vaksinim prandaj kemi bërë pagesën për mbi 1 milion e 140 mijë doza. Por nuk jemi ndalur vetëm COVAX dhe kemi bërë tratativa edhe me vende të BE, jo vetëm përmes mekanizmit të BE drejtpërdrejt, por edhe me vende të BE, për të përfituar nga dozat që do të marrin ata nga BE, sepse vende që janë sot anëtarë të BE e marrin të gjithë në të njëjtën kohë, në bazë të marrëveshjeve që kanë. Njëkohësisht kemi bërë tratativa për të marrë vaksina edhe drejtpërdrejt nga kompanitë farmaceutike, si: Pfizer apo Moderna.”, thotë Rakacolli, ndërsa pohon se COVAX është në tratativa me këto kompani për t’i përfshirë në portofolin e tyre dhe perspektiva e marrjes së vaksinës është shumë e mirë për Shqipërinë.

Zv/ministrja ka folur gjithashtu edhe për pasaportën COVID, e cila ka nisur të prodhohet në disa vende, ku i pari ishte Britania e madhe.

Rakacolli thotë se deri më tani nuk ka asnjë diskutim për një dokument të tillë në Shqipëri.

“Në Shqipëri nuk kemi diskutuar ende. Kjo varet nga politikat që do të vendosin shtetet. Deri tani nuk ka një qasje të përbashkët të shteteve. Vende të ndryshme do të ndjekin politika të ndryshme. Por ajo çfarë mund të themi është se vaksinimi nuk është i detyruar dhe do të jetë falas.”-është shprehur ajo.

o.j/dita