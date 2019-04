Paskal Milo: Samiti i Berlinit i vuri vijën e kuqe ndryshimit të kufijve

Ish-ministri i Jashtëm Paskal Milo në studion e emisionit “Mbrëmje Ide” ka komentuar samitin e mbajtur për Ballkanin Perëndimor një ditë më parë në Berlin. Ai është shprehur se procesi i negociatave mes Kosovës dhe Serbisë tashmë është në duart e dy shteteve më të fuqishme të BE-së, Francës dhe Gjermanisë.

“Dy vendet e madha nënvizuar se një marrëveshje e mundshme e madhe mes Kosovës dhe Serbisë, e cila do të eci në shinat e marrëveshjes së vitit 2013 do të vijë. Ata vendosën vijën e kuqen për ndryshimin e kufijve mes Serbisë dhe Kosovës”, tha Milo.

Me tej ai ka komentuar deklaratën e bërë nga Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili është shprehur se kërkon edhe mbështetjen e SHBA-ve, për procesin e negociatave mes Kosovës dhe Serbisë.

“Thaçi do të bënte gabim nëse do të bënte një lojë të tillë të madhe dhe ai nuk ka fuqi të fusë në lojë për të punuar me aktorët e mëdhenj global. Mesazhet që u dhanë në Bruksel janë një mesazh për Thaçnin dhe për gjithë të tjetër. Qoftë Franca dhe Gjermania nuk do e përjashtonin ndihmesën amerikane në proces. Ata thanë se për procesin, do të jenë ata që do vendosin”.

Duke folur për rolin e Mogherinit, ish-ministri u shpreh se u duk qartë se ajo nuk pati forcë që të çonte më tej procesin e negociatave mes Kosovës dhe Serbisë.

