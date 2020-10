Pati kontakt me një të infektuar, Presidentja e KE izolohet për herë të dytë, largohet menjëherë nga Këshilli Europian

Presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen, ka njoftuar se do të largohet nga samiti i Bashkimit Europian në Bruksel.

Ajo ka deklaruar se do të vetizolohet pasi më parë ka pasur kontakt me një person të infektuar me koronavirus.

Në Twitter ajo ka thënë që ka rezultuar negative nga testi që ka bërë.

“Sapo jam informuar se një anëtar i zyrës sime të përparme ka dalë pozitiv në COVID-19 këtë mëngjes, Unë vetë kam rezultuar negative. Sidoqoftë si një masë paraprake unë po largohem menjëherë nga Këshilli Evropian për të shkuar në vetëizolim”, shkruan ajo.

Kjo është hera e dytë që Presidentja e KE izolohet pasi edhe më parë në 5 tetor ka patur kontakt me një person të infektuar.

Ursula ka rezultuar negative në të dyja rastet për sipas rregullores do të qendrojë në karantinë për 2 javë.

I have just been informed that a member of my front office has tested positive to COVID-19 this morning. I myself have tested negative.

However as a precaution I am immediately leaving the European Council to go into self-isolation.

