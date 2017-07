Patozi: Jam ende kandidat, do të shpallim alternativën brenda PD

Në një lidhje telefonike për emisionin “Të Paekspozuarit”, kandidati për kryetar të Partisë Demokratike, Astrit Patozi, kërkoi publikisht dorëheqjen e Bashës dhe nisjen e një gare reale brenda forcës së tij politike.

“Berisha i shqetësuar për gjendjen dramatike në PD. Unë e kam mbyllur historinë time, dhe kam dal para shqiptarëve dhe kam shpallur kandidimin tim. E kam bërë këtë për ti dhënë partinë një garë, reale, dhe problemi këtu është Basha, që po bënë një farsë. Basha sot po kandidon i vetëm për të marrë një mandat që nuk i takon. Unë jam një kandidat i vlefshëm, në çastin që Basha do të hap një garë normale dhe korekte, unë jam i gatshëm që ta sfidojë që ditën e parë. Basha me vendimin e tij sharraoi gjithë PD. Basha duhet të marri pergjëgjësi për dy vendimet që ka marrë personaliosht marveshja me Ramën dhe kjo farsa që po bënë. Kam bindjen se Berisha është shumë i shqetësuar për rezultatin e PD, në zgjedhje dhe sidomos për krizën e thellë që po ndodhet pas këtij rezultati. Ato që ka thënë Berisha, Basha i ka hedhur në kosh plehrash“, tha Patozi.