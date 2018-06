PD e akuzoi se punon për Ramën, bashkëpronari i Air Albania çon në gjyq Tabakun

Partia Demokratike akuzoi kryeministrin Edi Rama, se në një akt klientelist dhe korruptiv i ka dhënë mikut të tij Sinan Idrizi pronësinë e kompanisë shqiptare Air Albania me një investim prej vetëm 100 mijë lekësh.

Biznesmeni nga Vlora, Sinan Idrizi është shprehur se do të padisë deputeten Jorida Tabaku pas deklaratës së kësaj të fundit në emër të selisë së PD-së.

PD ka hedhur dyshime se pas Idrizit fshihen para me origjinë të pistë, të vetë kryeministrit Edi Rama.

Më tej Idrizi shprehet se kohë më parë i ka dhënë votën kësaj partie, por tashmë kjo parti është marrë nga “babalja”.

Në fund të reagimit të tij, biznesmeni Idrizi e mbyll me disa vargje për origjinën e tij vlonjate.

Reagimi i plotë:

Kam kohë që nuk kam më asnje iluzion për partinë e ashtuquajtur demokratike, të cilës i kam dhënë votën disa herë. Por jam i lumtur që nuk prita ditën kur atë parti e mori Babalja, për të hequr cdo iluzion të viteve të para të ndryshimit demokratik të Shqiperisë.

Kështu që kam vetëm keqardhjen që në gjykatë për shpifje dhe për cënim publik të emrit tim, jam i detyruar të coj zonjën që mori përsipër dje të lexojë një fletërrufe qesharake kundër meje në emër të Partisë Demokratike.

Edhe pse përseritja sot e te njejtave gomarrlleqe nga nje politikan i nje rangut me te ulet se Babalja eshte per te qeshur me te madhe.Po nuk do te terhiqem nga cuarja ne gjyq e zonjes po vetem do te shtoj edhe kete firaunin tjeter ne liste dhe cdo shok apo shoqe tjeter te Babales qe do te dale neser per te rilexuar fleterrufene .Per te tjerat nuk jam as i pari dhe as i fundit qe i del emri ne ate foltoresh turpesh publike,vetem e vetem se i perkas asaj kategorie shqiptaresh qe jetojne dhe bejne sukses me punen e tyre.

As qe e marr mundimin te sqaroj idiotesirat e thena ne adresen time nga nje grupim politik keqberesish te mbushur me ligesi dhe bosh nga koka e shpirti. Po jam bashkaksioner i kompanise Air Albania ne baze te ligjeve te ketij vendi dhe fale perpjekjes sime per te qene pjese e nje historie te re te aviacionit shqiptar.

Do te investoj nga kapitali im te gjithe pjesen qe me takon ne ate kompani. Transparencen e pasurise sime e kane bere dhe do ta bejne institucionet financiare dhe autoritetet mbikqyrese,brenda e jashte vendi,ndersa vleren e investimit tim dhe te partnereve te tjere per t’u ngritur koken permes Air Albania shqiptareve te poshteruar ne gjithe keto vite me cmime te kripura per fluturime poshteruese ,le t’ua leme qytetareve shqiptare qe t’a vleresojne.

Sa per leket e shtetit qe babalet e asaj partie jane mesuar t’i bejne rrush e kumbulla kur kishin pushtetin dhe prandaj kudo ku shikojne investime u vete mendja vetem per kusarira,shteti shqiptar nuk do te paguaj asnje qindarke per kompanine e flamurit shqiptar.Pjesmarrja e shtetit ne kete kompani eshte brenda te gjitha normave te Bashkimit Evropian nga pikepamja e aksioneve.

Dhe se fundi,po jo nga rendesia,meqenese e perdorni shpesh ”vlonjati Sinan İdrizi” ju rikujtoj ”vajzjotin primatvlonjat” :

Jam vlonjat e jam vlonjat

e kam shkaben mem’e ate

shkaba trime dykrenore

fron’e saj e ka ne Vlore!

l.h/ dita