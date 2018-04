PD flet në emër të Gjermanisë: Pa Tahirin para drejtësisë, Berlini s’hap negociatat

Edhe pse Gjermania tha se do të vendosë në javët e ardhshme nëse do do ta japë dritën jeshile për hapjen e bisedimeve të anëtarësimit, por Partia Demokratike thotë se ka vetëm një mënyrë që Berlini të japë dritën jeshile për negociatat.

“Pa Saimir Tahirin para drejtësisë, BE do të jetë një derë e mbyllur për Shqipërinë. Nuk ka vend për optimizëm përsa kohë Edi Rama nuk ka përmbushur detyrat; të luftojë krimin e organizuar dhe korrupsioni, të shkëpusë lidhjet e krimit me politikën. Këto janë parakushtet e vendosura nga Berlini”, tha Edi Paloka.

Kryeministri tha në konferencën e mbajtur në Rinas se opozita nuk kishte ndihmuar për hapjen e negociatave, përkundrazi, po hedh baltë. Paloka e mendon ndryshe.

“Pengesa nuk është opozita, nuk janë miqtë e Shqipërisë në Berlin, që kërkojnë standarde gjermane për Saimir Tahirin. Opozita mbështet pa kushte hapjen e negociatave si mjeti i duhur për të montoruar qeverinë”, deklaroi ai.

a.s/dita