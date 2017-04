PD ka përgatitur përplasje fizike në Kavajë

Çadra tash ka mbetur,

në vetminë e sajë,

ndaj një provë force,

do bëjë në Kavajë!

Kanë deklaruar,

edhe deklarojnë,

se zgjedhjet aty,

do t’i shkatërrojnë!

Këta që kërkojnë,

qeveri teknike,

kanë planifikuar,

përplasje fizike!

Kreshniku ka folur,

me tone festive,

se është vendosur,

rrëmbimi i kutive!

Mbasi t’i rrëmbejmë,

thotë krenar ky lepur,

do t’i shkatërrojmë,

me zjarr e me hekur!

Edhe në kuadrin,

e gjithë shkatërrimit,

po njëlloj do vidhen,

fletët e votimit!

Fantazia ime,

këto s’janë lum miku,

po janë deklarata,

që ka bërë Kreshniku!

Fatin e Kavajës,

do ta bëjmë ne,

kështu do nisë rrugën,

Republikë e Re!

Kështu Republika,

do të nisi punë,

zgjedhjet e Kavajës,

do t’i prishë me dhunë!

Kjo është Republika,

me planet e saja,

dhe nuk dimë asgjë,

se ç’do bëjë Kavaja?!

Do lërë Republikën,

ta sosë këtë kunj,

apo do të dalë,

në sheshe me hunj?!

S’e dimë nëse shteti,

do të dorëzohet,

dhe nga dhjemokratët,

do të turpërohet?!

Po me ç’duket puna,

kështu do të shkojë,

SHQUP-i mund të thotë,

e të bëjë ç’të dojë!

Po duhet patjetër,

t’i vihet sinori,

po u prish Kavaja,

prishet dhe Qershori!

Jo më kot kam shkruar,

unë qysh prej fillimit:

“Çadra e lirisë,

është çadra e krimit!”

PD-ja nuk ka,

kandidat të sajë,

ndaj dhe asnjë punë,

nuk ka në Kavajë!

Në Kavajë patjetër,

duhet të votohet,

ndaj plani i çadrës,

duhet të bllokohet!

Gjithë Shqipëria,

këtë ditë e pret,

të shikojë në kemi,

apo s’kemi shtet?!

A. Duka