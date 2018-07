PD: Kur të vijmë në pushtet do anulojmë koncesionin e Check-up

Partia Demokratike ka paralajmëruar se ditën që do të vijë në pushtet ligji antimafia do të veprojë edhe mbi koncesionin e check up. Deputetja demokrate Albana Vokshi e ka cilësuar të dështuar këtë koncesion, duke bërë të qartë fatin e tij kur socialistët të mos drejtojnë më vendin.

“Partia Demokratike është e vendosur të anulojë koncesionin e dështuar të check up dhe çdo koncesion tjetër korruptiv dhe me ligjin e ndryshuar antimafia, çdo pasuri dhe qindarkë e grabitur, do t’u kthehet shqiptarëve”, tha Vokshi.

Sipas PD në 3 vite Vilma Nushi është paguar 6.4 milionë euro për 420 mijë analiza që nuk i ka kryer asnjëherë.

“Në vitin 2015 Vilma Nushi është paguar 1.7 milionë euro, për 100 e 11 mijë e 830 analiza të pakryera kurrë. Në vitin 2016 Vilma Nushi është paguar 2.2 milionë euro, për 145 mijë e 445 analiza të pakryera kurrë. Në 2017 Vilma është paguar plotë 2.5 milionë euro për 163 mijë e 32 analiza që nuk i ka bërë kurrë”, vijoi deputetja e PD.

Sipas PD shuma prej 7 milionë eurosh që i jepet çdo vit koncesionit të dështuar të check up, mund të përdorej për të gjetur zgjidhje për çështje më të rëndësishme siç është rasti i sigurimit të mjekimeve për të sëmurët me kancer.

o.j/dita