PD, kontratë të re lobimi: Do denoncojmë drogën në Uashington

Partia Demokratike ka firmosur një kontratë të re lobimi me “Sonoran Policy Group”.

Kontrata kap një vlerë 10 mijë USD në muaj për një total prej 40 mijë USD dollarë.

“Konsulenti do të bashkëpunojë me opozitën shqiptare për krijimin e një strategjie të re në luftën kundër narkotikëve dhe krimit të organizuar, do të mundësojë takime dhe ndërveprime me zyrtarë të administratës amerikane dhe do të kërkojë angazhimin e Kongresit dhe qeverisë për çështjet ekonomike, të promovimit të sipërmarrjes së lirë si dhe të punojë me agjenci vendase dhe ndërkombëtare për të kufizuar dhe luftuar epideminë e krimit të organizuar. Si dhe do të kryejë detyra shtesë për të cilat palët do të bien dakord paraprakisht” – thuhet aty.

Pjese nga kontrata e re e lobimit të PD

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, ish sekretari Ristani dhe financieri i PD, Dervishi aktualisht janë marrë si të pandehur nga Prokuroria për çështjen e lobimit në SHBA nga një kompani ruse.

l.h/ dita