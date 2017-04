“PD po kërkon përplasjen, Rama të heqë dorë nga batutat delirante”

Bedri Islami thotë në forumin e sotëm në Dita lidhur me pyetjen “Si e mendoni situatën politike pas zgjedhjeve nëse këto zhvillohen pa PD?” thotë se mund të ketë viktima.

“Në ditën e zgjedhjeve, si ka ndodhur edhe në vitin 1991 e sidomos në zgedhjet e marsit të vitit 1992 , opozita do të jetë kërcënuese, e egërsuar, destruktive, e gatshme për të ndërmarerë akte të një marrie politike të shkallës së lartë. Ajo do të përpiqet të bllokojë votimet, të mbyllë qendrat e votimit, të prishë normalitetin dhe të krijojë të gjithë premisat për destabilizim të përgjithshëm. Kjo do të jetë ditën e zgjedhjeve, të cilat, nëse do të shkojnë sipas mendjes së Berishës dhe zjarrit që ai dhe të vetët po përgatitin, mund të ketë edhe viktima”.

Ai gjithashtu thotë se opozita “ka tani në përbërjen e saj dy krahë të rrezikshëm: ekspertë të huaj për destabilizim dhe akte të terrorit”.

“Janë forcat e paraqitura si trupat e Azem Hajdarit. Në ndihmë të tyre do të jenë ish policë, ish gardistë, sidomos nga ato të 21 janarit, grupe pranë ish-zevendesministrit Kuliqi apo Flamur Nokës, që janë të gatshëm për përmbysje të dhunshme. Kjo do të mund të vazhdojë në disa ditë edhe pas zgjedhjeve, por nuk do të mund të shkojnë në përmbysje dhe as në destruktivitet. Ajo që ndodhi në Maqedoni nuk do të mund përsëritet në Shqipëri. Këto ditë ambasada ruse paralajmëroi se ndaj saj po përgatiten akte terrori dhe kërkoi sjelljen e specialistëve të saj. Nuk dihet përse ishin ato: për ambasadën apo për çadrën, se specialistë të tillë kanë qenë edhe në Ukrahinë, dhe pikërisht Ukrahinën gaboi dhe përmendi lideri juridik i PD-së, Basha” – thotë Islami.

Po si mund të sillet qeveria?

“Në zhvillimin normal të zgjedhjeve, të lira dhe të drejta, qeveria është ajo që mban barrën themelore dhe përgjegjësinë kryesore. Edhe pas 18 qershorit qeveria do të gjykohet e para. Nëse ajo do të përsëritë format vulgare dhe të prapshta të PD-së në pushtet, qeveria do të synojë të shuajë erën, por do të sjellë furtunë politike dhe nga kjo ajo do e pësojë. Do të jetë momenti i provës për qeverinë. Duhet të jetë e maturuar, të heqë sarkazmën dhe përtalljen, pra të jetë e matur, duke mos lejuar rrezikimin e jetës së njerëzve, por duke ndëshkuar dhunën. Qeveria duhet të mendojë se opozita nuk është vetëm çadra e bartësit çaprazë të saj, por edhe ata që kanë votuar kundër e ende nuk besojnë tek ajo” – thotë Islami në shkrimin që mund të lexohet sot i plotë në Dita.

Analisti i njohur mendon se “batutat apo statuset , nganjëherë delirante, të shefit të sotëm të qeverisë” nuk e ndihmojnë situatën.

Pyetjes a do të ketë stabilitet qeverisja dhe institucionet e tjera pas një 18 qershori zgjedhjesh pa opozitën, Islami i përgjigjet se kjo varet, nga qeveritarët, mbi të gjitha nga kryeqeveritari.

“Qeveria, qeveritarët, të tashmit dhe ato që do të përcaktohen më pas, koalicionet apo ndërlidhjet politike, duhet të mësojnë nga gabimet e tashme, nga mendjemadhësia e përshfaqur shpesh herë, nga të dashuruarit me vetveten. “T’u futtë vetja në qejf”, ka qenë një shprehje e hershme, e cila ka në vete dështimin e së nesërmes. Në fund të fundit, nëse qeveria dëshiron të jetë në qeverisje për katër vitet e mëpasmë, dhe të mos ketë ndërprerje të pushtetit të saj, duhet të dijë se rruga më e lehtë drejt njerëzve është ajo kur ecet ngadalë dhe fort, se sa ajo kur ecën shpejt e fluturimthi” – shkruan Islami në forumin e sotëm në Dita.