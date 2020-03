“PD të mos e përdorë këtë situatë për një lavdi patetike”/ Veliaj: Vijojmë me rindërtimin e shtëpive të dëmtuara nga tërmeti

Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj i ka bërë apel PD që të mos përdorë këtë situatë për përfitime politike.

Duke folur në News 24, kryebashkiaku Veliaj theksoi se nuk ka asnjë koment në lidhje me deklaratat e PD drejtuesit e së cilës flasin për oligarkë por rrinë të shtëpia e oligarkëve.

I pyetur nëse do të ndërhyhet tek teatri, Veliaj tha se mezi pret t’i kthehet debatit të teatrit por kur të mbarojë kjo krizë. “Këto ia kam lënë atyre të gjumit dhe që i kanë shtëpitë tek oligarkët. mezi pres t’i kthehem debatit të teatrit por kur të mbarojë kjo krizë.”, tha Veliaj.

Po ashtu ai tha se: “Nëse PD do të përdorë çdo krizë për një lavdi patetike që nuk i shkon këtij momenti, është e lirshme ta bëjë. Por për dikë që shan oligarkët dhe rri te shpia e oligarkëve. Për dikë që shan autostradat dhe bën biznes te ndërtesat e atyre që kanë autostradat. Për dikë që bllokon rrugën kur ne mnd ta kishim mbaruar Astirin… Nuk kam asnjë koment”.

Veliaj siguroi gjithashtu se Bashkia e Tiranës do të vijojë ndërtimin e shtëpive të dëmtuara nga tërmeti.

“Një proces tjetër që jemi duke e vazhduar është procesi i kompensimit dhe i rindërtimit të shtëpive pas tërmetit. Ka qenë një porosi e veçantë e kryeministrit, që të gjitha bashkitë të funksionojnë me dy skuadra, pra një skuadër që merret me emergjencën aktuale që në Bashkinë e Tiranës përveç kryetarit dhe drejtuesve kryesorë, është Zjarrfikësja, Policia Bashkiake, transporti, ujësjellësi, dhe Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit, bashkë me Shërbimet Sociale, që çojnë drekat dhe darkat në çdo familje në nevojë, kryesisht tek të moshuarit.

Por ka edhe një skuadër tjetër që po vazhdon punën normale, që përveç kredive të buta, ka të bëjë me ndërtimin e 600 shtëpive të reja në fshat që janë dëmtuar prej tërmetit, dhe planifikimin final të lagjeve të reja për të tjerët që në zonat urbane mund të kenë të dëmtuar apo humbur shtëpinë e tyre prej tërmetit.

Duam të mendojmë, dhe po e imagjinojmë Tiranën edhe mbas kësaj situate. Sigurisht që ne do ta fitojmë këtë betejë, e sigurisht që kjo flamë një ditë do mbarojë dhe do mundet. Kështu që duhet të mendojmë që tani se çfarë do të bëjmë në ditën e parë kur të kthehemi në normalitet”, u shpreh kreu i Bashkisë.

l.h/ dita