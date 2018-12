Pedagogia e Arteve: Kërkesat ekonomike të studentëve duhen artikuluar politikisht

Taulanta Jupi, pedagoge në Universitetin e Arteve thotë se protesta e studentëve e theu frikën se në këtë vend nuk mund të protestohet.

E ftuar në studion e lajmeve të Ora News, Jupi tha se ka ardhur koha që kërkesat e tyre ekonomike të artikulohen në mënyrë politike.

“Protesta e studentëve e theu frikën se në këtë vend nuk mund të protestosh. Unë mendoj se studentët me atë shpirtin e pastër po i tregojnë vendit që kur dëshiron të dalësh kundër këtij sistemi arrogant që të ka mbyllur të gjitha shtigjet dhe që po detyron trurin e kombit të largohet unë mendoj se do t’ia dalin. Në mbështetje të tyre sot kanë dalë protestues në Korçë, Kavajë, Shkodër. Kjo është një protestë që ja vlen të qëndrojnë, jo vetëm për kërkesat e tyre ekonomike. Kërkesat e tyre ekonomike unë mendoj se ka ardhur momenti që të artikulohen në mënyrë politike. Nesër unë do ti bashkohem protestës së studentëve me pretendimin se nuk kam orë mësimi dhe kam përshtypjen që edhe studentët që do të kenë orë mësimi do të jenë në shesh”, tha Taulanta Jupi.

v.l/ Dita