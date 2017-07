Pence në Malin e Zi, në takim edhe Shqipëria

Zëvendëspresidenti amerikan, Mike Pence, do të vizitojë shumë shpejt Malin e Zi me ftesë të kryeministrit Dusko Markovic.

Në axhendën e Pence do të jetë dhe një takim me presidentin Filip Vujanoviç, ndërsa kryeministri Markoviç përgatitet të jetë në të njëjtën kohë mikpritësi i një takimi me liderët e vendeve të kartës së Adriatikut.

Samiti, nga sa pohohet në deklaratë, do të mbahet në 2 gusht në Podgoricë, e në të do të marrë pjesë dhe zëvendëspresidenti amerikan. Do të jetë mbledhja më e rëndësishme ndërkombëtare e mbajtur ndonjëherë në këtë vend, vazhdon njoftimi i qeverisë, ku sqarohet se ftesa për këtë event i janë dërguar liderëve të Kroacisë, Bosnje-Hercegovinës, Shqipërisë e Maqedonisë, të cilat krijojnë bashkë me Malin e Zi Karten e Adriatikut, si dhe vendeve që gëzojnë statusin e vëzhguesit- Serbia, Kosova dhe Sllovenia.

Për Podgoricen, ndalesa e Pence shihet si konfirmimi i radhës i marrëdhënies së shkëlqyer politike të saj me Washingtonin si dhe partneritetit strategjik mes dy vendeve.

Ftesën, numrit dy të administratës amerikane, Markovic ia bëri gjatë bisedimeve zyrtare të mbajtur në 5 qershor në Shtëpinë e Bardhë.

Vetëm disa javë më parë ndërkohë, vendi u kthye në anëtar me të drejta të plota të NATO.