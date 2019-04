Pentagoni vendos të dërgojë 300 trupa shtesë në kufirin me Meksikën

Pentagoni tha të premten se pritet të dërgojë rreth 300 trupa shtesë në kufirin me Meksikën, duke përfshirë afërsisht edhe 100 kuzhinierë, të cilët do të përgatisnin ushqimin, duke shkelur politikën e kaluar, që shmangte kontaktin e trupave me emigrantët.

Ky veprim është shenja më e fundit e një roli në rritje të mbështetjes ushtarake amerikane për politikat e emigracionit politik të Presidentit Donald Trump.

Më parë këtë muaj, Trump tha se do të duhet të mobilizojë më shumë ushtritë në kufirin e SHBA me Meksikën, pas dëgjimit të tregimeve për emigrantët që kalojnë kufirin nga njerëzit që marrin pjesë në një mbledhje fondesh të republikanëve.

Pentagoni ka thënë më parë se nuk kishte plane që të angazhonte forcat e SHBA-së për të bashkëvepruar me emigrantët, pasi kjo detyrë u përkiste agjentëve të kufirit që merren me imigracionin e paligjshëm.

Përveç kuzhinierëve, Pentagoni pritet të dërgojë 160 shoferë dhe 20 avokatë, tha zëdhënësi i Pentagonit Charlie Summers.

“Ne do të kemi disa nga trupat tanë që do të shërbejnë ushqim, prandaj do të vijnë në kontakt me emigrantët”, tha Summers. Ai tha se ishte një “ndryshim i politikës aktuale”.

Momentalisht janë rreth 5.000 trupa aktive dhe trupat e Gardës Kombëtare pranë kufirit, megjithëse ky numër luhatet. Kohët e fundit ka pasur shqetësim në rritje për ushtrinë, që po luan një rol në rritje në kufirin me Meksikën.

o.j/dita