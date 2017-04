Pep Guardiola, sezoni i parë pa trofe si trajner…

Manchester City ra kundër Arsenalit, në “FA Cup”, duke prodhuar një ngjarje të paparë në histori: Pep Guardiola si trajner do ta përfundojë një sezon pa titull.

Me gjashtë ndeshje të mbetura për t’u luajtur në Premier League, spanjolli pret vërshëllimën përfundimtare, edhe pse sytë i në të cilën ju duhet të mbani një sy në plaka kthyer nga implementimi i projektit të tij të ardhshëm, tani. Këto janë, sot, detyrat e Guardiolës në stolin e “qytetarëve”.

Sigurimi i Champions-it

Objektivi më themelor dhe urgjent përfshin ruajtjen e një vend në “Top-4″ e Premier League, çka do t’i siguronte qasje në Ligën e Kampionëve. Ardhja e Guardiolës ka pasur qëllimin e madh për të sjellë te “qytetarët” nivelin e lartë dhe skenarin continental të suksesit, ndaj kthehet në detyrim pjesëmarrja në edicionin e ardhshëm të Champions-it. Pjesa më e madhe e opsioneve për të arritur objektivin në fjalë do të luhen të enjten. Guardiola pret Manchester United në “Etihad”, teksa do të luajë derbin e fundit të sezonit. “Djajtë e Kuq” janë kërcënimi i madh i “qytetarëve” për t’iu rrëmbyer vendin e katërt. Humbja do të ishte katastrofike për Manchester City dhe Guardiola.

Përfshirje në merkato

Humbja në “FA Cup” tregoi përsëri se skuadra e tanishme ka arritur kulmin dhe ka nevojë për “gjak të ri”. Merkatoja do të jetë e plotë në Mançester. Duke nisur nga porta, Bravo mund të qëndrojë, por kjo është e vështirë për Willy dhe Hart. Guardiola, gjithashtu, është ankuar për problemet e shënimit të golave gjatë gjithë sezonit, kështu që nuk duhet të humbasë kohë, por të bëjë një, apo dy përforcime në repartin ofensiv. në mes të një apo dy shtesa në sulm. Mesfusha ka nevojë për t’u pajisur me lojtarë që kanë në AND filozofinë e lojës së Pep, ndaj synohet përmirësimi i Fernando, Fernandinho dhe Delph. Edhe mbrojtja kërkon rimodelim. Ardhja e dy mbrojtësve anësorë është e domosdoshme, madje nuk përjashtohet edhe një qendërmbrojtës.

Në pritje të riaftësimeve

Dy emra të njohur nuk kanë qenë në gjendje për ta ndihmuar Manchester City këtë sezon: Gundogan dhe Gabriel Jezus. Gjermani ishte një bast i madh i Guardiolës për mesfushën, ndërsa braziliani mbërriti në mes të sezonit dhe mundi të luajë vetëm pesë ndeshje. Të dy janë të dëmtuar, ndërsa riaftësimi dhe rikthimi i tyre në më të mirën është jetike. Pep, gjithashtu, duhet të përmirësojë lojtarët me peshë, të cilët kanë pasur një paraqitje të çrregullt, si De Bruyne apo Sterling. Një tjetër rikthim i rëndësishëm nga dëmtimi mund të jetë Kompany. Ai është një simbol i klubit dhe mund të shërohet për të konkurruar në nivelin më të lartë.