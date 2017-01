Për çfarë po gënjen Taulant Balla?

Nga Erjon Braçe

Per faktin se, me 23 prill 2009, dy muaj para dites se zgjedhjeve-Kuvendi u mbajt hapur vetem per kete akt, qeveria e Sali Berishes legjitimoi shitjen e kompanise me te madhe publike ne vend, Operatorit te Sistemit te Shperndarjes se energjise elektrike?

JOOO!

Ka dokumenta per kete.

Per faktin se, shitja nuk ndodhi me 23 prill, por kish qene nje proces i nisur prej vitit 2006-te, pa asnje plan por me insistimin e nje ndermjetesi?

JOOO!

Ka dokumenta per kete.

Per faktin se, gara qe u shpall per kete shitje nuk egzistoi, nuk pati konkurente dhe se, procesi ishte teresisht i individualizuar tek bleresi i ndermjetesit?

JOOO!

Ka domunenta per kete.

Per faktin se, me shitjen, nuk u transferua biznesi, por u shit i gjithe rrjeti kombetar i shperndarjes se energjise-me rendesi te madhe per sigurine kombetare, bashke me nenstacionet kudo ne Shqiperi?

JOOO!

Ka dokumenta per kete.

Per faktin se, pas aktit te shitjes, ne kontrate, kushtet e “gares” vecanerisht ato me ndikim te madh financiar mbi ne, Shqiperine, ndryshuan teresisht duke na dhene nje kosto te madhe financiare e duke falur para, pa nisur, tek bleresi?

JOOO!

Ka dokumenta per kete.

Per faktin se, me pak se dy muaj nga votimi ne Kuvend i kesaj kontrate me anekse te bardha, pa nisur nga puna ne Shqiperi, bleresi CEZ, ka transferuar ne llogari te shtetasit Nue Kalaj, konsideruar “konsulent” shuma maramendese ne milione euro, pa pershkrim?

JOOO!

Ka dokumenta bankare per kete.

Per faktin se, Nue Kalaj eshte ndermjetesi mes CEZ dhe qeverise se Sali Berishes per ceshtjen e shitjes se OSSH prej vitit 2006-te?

JOOO!

Ka nje korrespondence te dokumentuar qe une po e lexoj per kete.

Per faktin se, ne harkun e nje jave, nga 16 deri ne 23 qershor, Nue Kalaj ka terhequr Cash nga banka ne Tirane, 6.8 milion euro, me canta?

JOOO!

Ka dokumenta bankare edhe per kete.

Per faktin se, qe ne vitin e pare te punes ne Shqiperi, entet shteterore, rregullatori dhe qeveria, shtuan nje varg me favore per kompanine CEZ ne dem te interesit publik?

JOOO!

Ka vendime zyrtare te dokumentuara per kete.

Per faktin se, nder favoret me te medha ishte rivleresimi thuajse i te gjithe treguesve te kompanise, per te cilat ishte bere gara, qe edhe nje here falnin para publike tek CEZ?

JOOO!

Ka dokumenta per kete.

Per faktin se, favori me i madh bere CEZ, ishte ndryshimi i cmimit te blerjes se energjise elektrike nga prodhuesi publik KESH, ne ulje gjithnje per CEZ, duke rrenuar KESH dhe gjithe sistemin elektroenergjitik?

JOOO!

Ka dokumenta per kete.

Per faktin se, borxhi i keq i kompanise, pertej faktit qe u njoh ne shifra krejt te tjera nga “gara”, por u kthye ne nje biznes per njerez te qeverise se Sali Berishes, me heret permes Ismailajt e me pas permes Samireve, Bashkimeve, Fatmireve dhe nje serie te gjate cekesh te panjohur por te shumepaguar?

JOOO!

Ka dokumenta per kete.

Per faktin se, nje shitje e tille deshtoi keq, duke falimentuar hidhur kompanine ne Shqiperi, humbjen e te gjithe vleres se aseteve te kompanise-perfshire humbjen e vleres se aksioneve te qeverise se Shqiperise, madje duke falimentuar te gjithe sistemin elektroenergjitik shqiptar duke cenuar rende sigurine kombetare?

JOOO!

Ka dokumenta per kete.

Pra, Taulant Balla nuk po genjen! Po nxjerr vetem fakte, dokumenta!

Kjo eshte e verteta; Shitje te ketij lloji, te korruptuara e shoqeruara me pengmarrje te qeverise permes perfitimeve te drejtperdrejta financiare nga zyrtare te saj, ketu e keshtu perfundojne!

Tani te vime tek fakti me i rende;

PAGESAT E PARAVE PER NUEL KALAJ, VETEM 7 JAVE PAS LIGJIT PER SHITJEN NE KUVEND.

Nuk ka ndodhur kurre me pare qe, nje marredhenie e tille-ndermjetes per shitjen, ndermjetes per pagesa, te jete kaq e provuar.

Kush ka menduar se bankat nuk flasin e kane gabim;

Bankat kane detyrim ligjor te ruajne gjurmet e cdo transaksioni dhe ti dorezojne ato ne rastin e nje akti korruptiv.

Ja ku jemi.

Nuel Kala eshte nje individ, ne qindra email ai figuron si ndermjetes per shitjen e OSSH mes CEZ dhe qeverise se Sali Berishes;

dy muaj pas shitjes, pa filluar ende pune kompania ai paguhet ne menyre maramendese ne miliona euro.

PA PERSHKRIM! PO PERSE? ESHTE INDIVID, NUK ESHTE NJE KOMPANI E CERTIFIKUAR PER PUNE!

Lexova dje Shkelzen Berishen te reagonte duke u marre me faktadministruesin, Taulant Ballen, por jo me faktin.

Dua ta pyes sot;

Ti Shkelzen nuk ke lidhje me Nue Kalajn apo nuk e njeh Nue Kalajn?

Jane dy gjera te ndryshme apo jo?

Dhe hetimi sapo ka nisur.

Ne fund;

Ky eshte akti me i plote i korrupsionit politik, ne nivelin me te larte, i provuar ndonjehere ne kete vend!!

Nuk mund te fshihet, nuk mund te zhurmohet!

Te gjitha gazetat e Sali Berishes e Lulzim Bashes mund ta bejne si njeren ashtu dhe tjetren, por nuk do ja dalin kete here.

Ja ben muuuuuu!

Thene kjo per mediat,

vijoj te pyes e te pres nje pergjigje:

Si mundet prokuroria e mbylli kete hetim?

Po Gjykata e Larte si mundet vendosi per ta mbyllur kete hetim?