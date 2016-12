Për dënglaxhinjtë që u ka ngelur ora

Nga Idajet Beqiri

Ismeti ishte nga të vetmit dëshmitarë në gjyqin kundër Kadri Hazbiut, i cili nuk i thoshte ish shefit të tij “i pandehuri Kadri Hazbiu”, por i thoshte “armiku Kadri Hazbiu”! E për ironi të fatit, me fjalët “armiku Kadri Hazbiu”, në seancat gjyqësore atij nuk iu drejtua asnjëherë as Prokurori Rrapi Mino dhe as Kryetari i Gjykatës së Lartë Aranit Çela, të cilët e gjykonin! Veçse për hir të së vërtetës, më keq se Ismeti, në gjyq për ish shefin dhe pacientin e vet, Mehmet Shehu, foli mjeku kardiolog i tij Llesh Rroku, i cili kur u pyet nga Aranit Çela vetëm për faktin nëse natën e 17 dhjetorit 1981 ishte takuar apo jo me Ali Çenon, përgjegjësinë e grupit të shoqërimit të Mehmet Shehut, përgjigjet: “Qysh nga viti 1979 kam qenë mjek kardiolog pranë kryeagjentit Mehmet Shehu. Familja e tij ishte një familje gjarpërinjsh… Pas prishjes së fejesës ai u bë si pulë e lagur…”! Po mirë Lleshi se ishte kandidat partie, domethënë në provë, dhe zellshmëria e tepruar, absolutisht e panevojshme, i duhej që të bëhej anëtar partie, por Ismetit që ishte anëtar partie, dhe “ndihmësi” i tij, siç pranon sot, përse duhej t’i përdorte epitetet e rënda kundër Kadri Hazbiut, në një kohë që detyra e dëshmitarit është të thotë çfarë ka parë e dëgjuar, dhe jo të bëjë epitetime e vlerësime?! Dhe po të lexosh çfarë shkruan ky Ismeti në “replikën” që bënë për sa kam paraqitur unë në gazetën ‘Dita’ rreth të vërtetës së vrasjes së Mehmet Shehut, të vjen pështirë! Edhe dhi e zgjebosur, edhe bishtin përpjetë!

Nëse ky Ismeti do kishte dëshmuar në gjyqin që iu bë Kadri Hazbiut këto “mburraveci” që shkruan sot, pozita shpirtërore e atij të shkretit, kur po shihte se si ishin ngritur këmbët dhe i binin kokës, nuk do të ishte aq e rëndë se sa përjetoi! Sot ky Ismeti na shkruan mbroçkulla “parimësie”, sikur të ketë qenë dhe të ketë mbetur njeriu që paska vdekur nga dashuria e madhe për Kadri Hazbiun! Dhe për ta vërtetuar këtë mjafton ky fakt: Ditën që kisha ditëlindjen, thotë ky Ismeti, ish ministri i mbrojtjes Kadri Hazbiu, i cili i ndiqte evenimentet e vartësve, më uroj dhe më dha edhe kafe së bashku me Eli Kokushtën. E pastaj, thotë ky Ismeti, unë e ftova Kadriun: “Hajde sot nga kasollja ime të gëzojmë së bashku për 35 vjetorin e lindjes time…!” Dhe shkruan e çfarë nuk shkruan, duke mohuar vetveten në çdo paragraf dhe duke mos ditur se për çfarë po replikon! Sikurse shpjegova në pjesën e djeshme të shkrimit, theksova se ishte një lapsus dhe e vërteta është se Eli në shtëpinë e Ismetit kishte shkuar për urim, sepse punonin së bashku.

Po kur e vërteta qenka kështu si thua sot, mor Ismet Isufi përse në gjyqin kundër Kadri Hazbiut ti the: “Kisha ditëlindjen në 17 dhjetor. Më erdhën shokët Detar Hysi, Veli Llakaj, Eli Kokushta, Çerçiz Xhelo. Dhe këta kishin biseduar përpara në telefon me armikun Kadri Hazbiu dhe i kishin thënë që do vish ti në ditëlindjen e Ismetit…?!” Dhe deformimet e të vërtetës nga 35 vjet më parë, deri më sot vazhdojnë nga Ismeti! Thotë sot që më tha Kadriu në telefon, pasi ne kishim filluar darkën që jam me dy shokë! Dhe Ismeti i tha: “Bujrum me gjithë ta…”! Ndërsa në gjyq ky Ismeti tha se “Më mori në telefon radisti Ymer Toçi dhe më tha se po vi me armikun Kadri…!” E plot e plot deformime të tjera, deri te burravecëria mbyllëse e Ismetit në gjyq, duke mos thënë para Gjykatës në cilën orë kishte ikur nga shtëpia e tij Kadriu, çka i duhej patjetër atij të shkretit. Ismeti, si “burr zakoni” i tha trupit gjykues se kishte pirë pak shumë, kishte dalë pak jashtë nga shtëpia, ishte ftohur me sa duket, e kishte zënë rakia, kishte fjetur gjumë, duke i lënë miqtë të bënin “qejf” në shtëpinë e tij, por pa të zotin e shtëpisë, dhe nuk dinte se në cilën orë kishte dalë nga shtëpia e tij Kadri Hazbiu! E po ky Ismeti zellëtar kundër “armikut Kadri Hazbiu”, kur trupi gjykues i tha të ikte nëse nuk kishte gjë tjetër, ai nuk iku, por e çoi deri në fund, duke e groposur Kadri hallemadhin me një ngjarje banale të Radio Televizionit, të cilën Ismeti e ka parasysh dhe po e lëmë me kaq! Dhe hajde e duro moralizimet banale të Ismetit sot!

T’i lëmë të vdekurit të prehen të qetë, thotë Ismeti, nuk kemi pse merremi me ta! Kjo do të thotë që “të mos e shkelim mutin se bie erë!” Dhe kështu ky vend të mbetet përgjithmonë peng i së keqes, i njerëzve pa karakter, të cilët të shesin kur të duash, thurin intriga pështirosëse, të bëjnë hatanë nga çdo pikëpamje, dhe pastaj kur vjen koha për të hequr petët e lakrorit, përpiqen të pengojnë daljen e të vërtetës duke bërë aludime dhe provokime deri antishqiptare, sepse nuk duan t’u dali “era”!

Dhe ky “çilua” Ismet, arrin deri aty sa këtë punë dhe luftë të drejtë që bëjnë plotë mendje intelektuale të këtij vendi, ta orientoi sipas mendësisë së mbrapshtë antishqiptare, sikur gjoja e bëjmë për “Republikën e Mallakastrës”! Harron ky i lajthitur që Shqipëria është edhe Mallakastër, edhe Labëri, edhe Gjakovë, edhe Myzeqe… dhe po nuk deshe veten tënde, familjen tënde, fshatin apo krahinën tënde, nuk mund ta duash Shqipërinë, e cila nuk është nocion abstrakt, por tërësia e të gjithave atyre ku bukës i thonë bukë, ujit- ujë dhe kripës- kripë! E bën këtë gjë për shkak se i fandakset në gjumë fakti, që pas vrasjes së Mehmet Shehut, ky Ismeti dhe sahan lëpirës të tjerë servilë të pushtetit, të gjithë mallakastriotët që punonin në ministrinë e mbrojtjes i quanin “besnikët e “poliagjentit” Mehmet Shehu!”

Dhe të gjithë zgjatjen dhe stërzgjatjen me moralizime banale, e bën thjesht dhe vetëm për atë motivin që theksuam më sipër, domethënë “mos se i doli era”, pasi zbulimi i këtij krimi, si dhe i të gjitha krimeve të pazbuluara në kohë, mbi të gjitha ndihmojnë për pastrimin nga kokat si Ismeti të “lakrave”, persona të cilët, prej mendësisë se “poshtërsia ime nuk zbulohet”, po të rrëshqiti pak këmba, të shkelin me këmbë dhe thonë e çfarë nuk të thonë, madje të veshin edhe ato gjëra që ty kurrë nuk të ka shkuar në mendje t’i bësh, në një kohë që kur shefi është në pozita të fuqishme bëhen servilë të pështirosur, sikur të kishin lindur me kurrizin e thyer!

Për Myslym Pashën

Nuk mund të pajtohem në këtë aspekt edhe me ndonjë intelektual mallakastriot, si bije fjala, me Myslym Pashaj, i cili nuk e di për çfarë arsye, ndoshta nga motivi për të qenë “parimor”, duke mos “kursyer” në kritika dhe në vlerësime as bashkëvendasin e vet (!), ka bërë dhe vazhdon të bëj vlerësime aspak objektive, aspak të vërteta, ekstremisht të njëanshme për Mehmet Shehun. Dhe kur dhe pse i bënë këto?! Kur as nuk ia kërkon kush një gjë të tillë, si dhe kur nuk është as i fushës për ta bërë këtë gjë!

Ta konsiderosh Mehmet Shehun “depresiv”, duke bërë rolin e mjekut “neuropsikiatër”, vetëm se paska gjetur historiania e njëqind flamujve Ana Lalaj një faqe të vetme letër të shkruar prej Mehmetit në moshën e hershme të rinisë, nga miliona faqe të shkruara prej tij dhe për Mehmet Shehun nga të tjerët, është sa qesharake, aq edhe dashakeqëse.

Në jetë nuk kemi vetëm një tip njeriu. Mehmet Shehu kishte tipin e tij, botën e tij shpirtërore, emocionet e tij, mënyrën e të studiuarit dhe të shprehurit tipik të tij, karakterin e tij të veçantë që e tipizonte dhe e dallonte nga gjithkush tjetër. Ndaj u bë i lavdishëm në Luftën e Spanjës e në Luftën Antifashiste Nacional Çlirimtare. Ndaj drejtoi me pjekuri, me mençuri, me burrëri, me largpamësi dhe si askush kryeministër tjetër në historinë 105 vjeçare të shtetit shqiptar, për plotë 28 vjet në këtë vend. Dhe prej kapitalit që krijoi qeverisja e tij 28 vjeçare u hëngër në këtë vend pa punuar 10 vjet pas vdekjes së tij si dhe plotë 25 vjetëve të tjera pas vendosjes së pluralizmit politik në vend. Kushdo skeptik e fjaloman le t’u futet statistikave dhe të gjejë të vërtetën.

Po t’a shohësh nga këndvështrimi i Ana Lalajit apo Myslym Pashës, edhe një ngjarje e vërtetë e 14 korrikut 1961, në Poçem të Mallakstrës, mund t’i merret si “depresiv” Mehmet Shehut. Por në fakt pikërisht edhe kjo mënyrë të komunikuari e bënte Mehmet Shehun, një të vetëm, unikal! Ishte një rrap aty në Poçem, ku në vitin 1943, Mehmet Shehu dhe Hysni Kapo betuan 4000 burra mallakastriotë për të luftuar deri në vdekje kundër nazifashistëve. Çdo 14 korrik kjo ngjarje historike festohet. Ishte viti 1961. Shqipëria i kishte prishur marrëdhëniet më ish-BRSS (Rusinë), por në popull ende nuk ishte thënë gjë. Në festën e 14 Korrikut 1961, përveç Mehmet Shehut, kryeministër i Shqipërisë, kishte shkuar për të marrë pjesë edhe ambasadori sovjetik. Ishte hera e fundit që merrte pjesë. Disa ditë më vonë Ambasadori bashkë me gjithë ambasadën u larguan nga Shqipëria sepse marrëdhëniet u prishën.

Bënte një vapë e tmerrshme. Ambasadorit i shkonin djersët “çurkë”. Po qëndronte në hijen e një rrapi dhe priste orën e mitingut përkujtimor. Xhaketën e kishte varur tek një “gëdhënçkë” e rrapit. Kur u njoftua se mitingu do të fillonte, shkoi dhe u ngjit në podium. Xhaketën e harroi tek rrapi. Veç lekëve, pasaportës diplomatike, kishte edhe dokumente të tjera në xhepin e xhaketës. Pa filluar ende ceremonia, ambasadori u kujtua për xhaketën dhe nisi urgjent njerëzit e personelit të Ambasadës që e shoqëronin. Mirëpo kur shkuan, gjetën vetëm “gëdhënçkën” e rrapit, sepse xhaketa ishte marrë. U kthyen pa xhaketën dhe i thanë ambasadorit se e kishin vjedhur xhaketën. Mehmet Shehu që ishte aty ngjitur me të në Podiumin e mitingut, kur e pa të shqetësuar e pyeti çfarë kishte. I tha Ambasadori se kishte harruar xhaketën tek rrapi, por ia kishin marrë. Hej dreq,-tha Mehmet Shehu, edhe kjo na u desh me këtë tani! Dhe e qetësoi ambasadorin: “Ndiq mitingun, mos u bëj merak për xhaketën, sepse e ke të siguruar” Mitingu vazhdonte. Mehmeti dha porosinë: “Sapo të mbarojë mitingu, i gjithë populli i fshatrave të Mallakastrës së Sipërme, të mblidhen tek fiku”. Ai fik është edhe sot, gjigand nga trungu, por i rrëzuar përtokë, sepse vitet e pleqërisë kanë bërë të vetën!

Kur shkoi Mehmet Shehu te fiku, i gjithë populli i fshatrave të Mallakastrës së Sipërme ishin mbledhur dhe po e prisnin. Njerëzit ishin kuriozë të dëgjonin çfarë kishte ngjarë që Mehmet Shehu kërkonte të fliste vetëm me ta! Mehmet Shehu e njihte mirë Krahinën, siç njihte mirë gjithë Shqipërinë, i njihte mirë fshatrat dhe veset e banorëve të tyre. Shkoi Mehmet Shehu aty te trungu i fikut dhe tha: “O Drizar, o Kremenar, o xhaketën e Sovjetikut, o të gjithë do të vareni në degën e fikut!”

Dhe vazhdoi: “Keni vetëm 15 minuta kohë që ta çoni xhaketën ku e morët”. Nuk kaluan as dhjetë minuta dhe xhaketa e ambasadorit Sovjetik u çua atje ku u mor. Ai që e kishte vjedhur xhaketën e Sovjetikut ishte nga Kremenari, fshati i lindjes së mikut dhe bashkëvendasit tim mallakastriot, Myslym Pashaj! Depresivitet apo karakter i thuhet kësaj?!

Ismet, trego ca të vërteta të tjera…

Dhe nëse sot ti do që të bëhesh “i gjallë”, siç pretendon, shkruaj arsyet e vërteta pse ishe aq shumë i trembur prej asaj kohe, sa ta ndryshoje kryekëput të vërtetën. Duhet të hapësh barkun sot, jo për çfarë e ke hapur, por për tjetër gjë, të thuash se ti dhe të tjerë si ty u treguat burrecë, frikacakë, deformatorë dhe se tipa të tillë e lënë vendin dhe popullin në “llosh” të përhershëm. Për të vërtetën duhet sakrifikuar, qoftë edhe me jetë, sepse vetëm kështu trimërohet, piqet, mundësohet dhe bëhet i drejtë dhe i ndershëm çdo sistem dhe vend ku njerëzit jetojnë.

Po pse, nuk e di unë, nuk e dinë shqiptarët me pak mend në kokë, se atë që bëri Kadri Hazbiu etj, kundër Mehmet Shehut, do e bënte kushdo tjetër i atij “stani”, sepse nëse ai nuk do të luante “lojën” deri në fund, do të kishte të njëjtin fat, siç e pati pas eliminimit të Mehmetit, në momentin kur Ramiz Alia e donte të pastruar terrenin dhe prej tij, pasi si Mehmet Shehu, si Kadri Hazbiu ishin njëlloj rrezik për pushtetin e tij, pas vdekjes së Enver Hoxhës?!

Atëherë hajde të merremi me faktet që zbulojnë vrasjen e ish kryeministrit Mehmet Shehu, e cila u manipulua si “vetëvrasje”. Trego ti të vërtetën e vetme, jo me dy fytyra si deri më sot, se në çfarë ore erdhi dhe iku nga shtëpia jote Kadri Hazbiu.

Asim Beja, të cilin Kadri Hazbiu e solli me shërbim si roje i Gardës te Vila ku jetonte Mehmet Shehu vetëm për një ditë të vetme, natën e 17 dhjetorit, duke u gdhirë 18 dhjetori 1981, të thotë pse ndenji dy turne bashkë atë natë, nga ora 14.00 deri në orën 20.00 dhe nga ora 20.00 deri në orën 2 të 18 dhjetorit, kur shërbimi ishte vetëm 6 orë! Ky Asim Beja të riprodhoi me hollësi në cilën orë hapi portën e vilës së tij atë mesnatë Mehmet Shehu dhe çfarë dialogu bëri me të. Të vazhdojë pastaj të tregojë se pas sa minutash hyri në Vilën e Mehmet Shehut autovetura “Gazi 69” nga e cila doli Jonuz Lutaj. Pas pak, ka theksuar ky Asim Beja, nga autovetura që u parkua në garazh, doli Kadri Hazbiu dhe duke hapur portën me llamarina që lidhej me tunelin dhe portën sekrete të Vilës së Kryeministrit, u fut brenda. Pas afro një orë ose në orën 2 pa pesëmbëdhjetë minuta Kadri Hazbiu doli nga vila, i hipi Gazit 69 që drejtonte Jonuz Lutaj dhe ikën. Pasi çoi Kadriun në shtëpi a gjetkë, Jonuz Lutaj u kthye dhe Gazin e la aty në oborrin e vilës së Mehmet Shehut dhe iku.

Ky Jonuz Lutaj duhet t’i pohojë ose t’i mohojë këto prova. Madje ai duhet të pranoj bërjen e një ballafaqimi me Asim Bejën.

Njëri prej badigardëve të Mehmet Shehut, i quajtur Astrit Veliaj, ka shumë për të thënë për këtë natë të kobshme sepse ka qenë dëshmitar okular. Pse kaq kohë nuk flet për aq sa ka parë me sytë e tij atë natë dhe nga sa ka dëgjuar?! Përse nuk tregon së paku të vërtetën e pistoletës që u pretendua se realizoi (vetë)vrasjen e Mehmet Shehut?! Ku ishte dhe kush e kishte këtë pistoletë disa ditë më parë se të vritej Mehmet Shehu?! Pse nuk u bë autopsia e Mehmet Shehut pas vrasjes?! Të ashtuquajturit “replikues”, nëse u ka mbetur qoftë edhe një majë thoi vërtetësi dhe ndershmëri t’i japin përgjigje pyetjes: “Përse grupi hetimor nuk e bëri autopsinë e ish-kryeministrit të Shqipërisë pas vrasjes, në një kohë që kjo ishte detyrim ligjor i fortë dhe i paimagjinueshëm në se nuk kryhej?! Aq më tepër kur kjo autopsi ishte detyrim ligjor në atë kohë edhe për ngordhjen e një bagëtie?! Perse nuk u vlerësua akti barbar i vrasjes së ish kryeministrit së paku me atë të një deleje të ngordhur?!”

Unë ju shtroj pyetjen tjetër, që nuk është fantazi filmash policor, por me logjikë kriminalistike dhe procedurale penale: Për çfarë flet një kufomë njeriu, i shtrirë, me syze, me këmishë të veshur, dhe jo me pizhama gjumi, me duart e mbledhura mbi bark dhe mbi të gjitha i mbuluar me batanije deri në grykë, për vrasje apo për vetëvrasje?! Në të gjitha rastet e vetëvrasjeve kufoma nuk gjendet me këmbë të shtrira. Nuk gjendet as me sy të mbyllur. Kush dhe kur iu mbyllën sytë ish kryeministrit nëse ishte vetëvrasje?!

Pistoleta që pretendohet se bëri (vetë)vrasjen ish kryeministri u gjet mbi batanije, poshtë krahut të djathtë të trupit të tij. Kryeministri duart i kishte të dyja mbi bark. Ndërsa trupi i tij, me këmbët e shtrira, sikur të ishte duke bërë fizkulturë, duart e tij, ishin të mbuluara deri në grykë me batanije! Një i vetëvrarë nuk mund të vendosi pistoletën mbi batanije dhe pastaj të mbulohet deri në grykë dhe të mbylli sytë gjithashtu! Në trupin dhe në krevatin e Mehmet Shehut të vrarë u gjet vetëm një pikë gjaku, si një njollë e vetme. Ku shkuan 5 litrat e gjakut që kishte në trupin e tij ish kryeministri?! Në aktin e ekspertimit mjekoligjor që është bërë pas gjetjes së vdekur të Mehmet Shehut, pa u bërë fare autopsia, si konkluzion i shkakut të vdekjes prej mjekëve ligjorë thuhet: “shkaku i vdekjes është një plumb që e ka marrë ose në zemër, ose në arterien kryesore…!” Më gjeni vetëm një akt të vetëm mjeko-ligjor të asaj kohe dhe të kësaj kohe ku të thuhet… Ose… Ose!!! Shkaku është një i vetëm dhe me autopsi përcaktohet kjo gjë.

Mehmet Shehu u varros me ata pesë njerëz që u lejuan të shkonin në varrim. Nëse ishte (vetë)vrasje, kush dhe përse ishin të interesuar ta zhvarrosnin përsëri dhe ta degdisnin kufomën e tij në një përrua pa nam e nishan për të mos e zbuluar më askush në atë kohë?! Pse u pushkatua ish ministri i shëndetësisë Llambi Ziçishti i cili sapo e pa kufomën e Mehmet Shehut tha “e kanë vrarë, kjo nuk është vetëvrasje”?!

Në komodinën e dhomës së ish kryeministrit, natën e vrasjes, u gjet një gotë me lëng. U tha se ishte çaj. Atë “çaj” e solli Mimoza, infermierja që shërbeu shumë pak kohë pranë ish kryeministrit. Ajo nuk është “Ufo”, siç ka interes ta konsiderojë një “replikues”, por është njeri konkret. Atë e kishte sjellë në atë punë, Marjeta, nusja e Bashkim Shehut, e cila e kishte shoqe. Pse nuk pyetet ajo?! Po gotës, e cila ekziston edhe sot, pse nuk iu bënë analizat atëherë dhe sot gjithashtu?!

Dhe mund të renditja edhe prova të tjera, të cilat i kam përmendur në shkrimet e mëparshme dhe nuk e shoh të udhës t’i përsëris. “Replikuesit” apo dënglaxhinjtë e tjerë të merren me këto pyetje, fakte e prova, t’u japin përgjigje, të ndihmojnë procesin e zbardhjes së kësaj vrasje nga më të rëndat në shekullin e 20-të në Shqipëri, por edhe në Evropë gjithashtu, në vend të përrallisjeve me dogma parazitare të tipit “pordhi kali në derën e hanit!”

