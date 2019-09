Për deri sa arti ka në themel njeriun

Me shkrimtarin Nasho Jorgaqi

– E keni filluar si novelist, pastaj u morët me letërsi, dokumentare dhe skenarë filmash. Kohët e fundit i jeni kthyer prapë prozës së mirëfilltë. Kalimi nga një gjini në tjetrën, ka ardhur nga natyra e talentit, rritja e përvojës, apo ka ndodhur spontanisht siç ndodh shpesh me krijuesit?

– Ndoshta të gjitha bashkë. E kam vështirë ta përcaktoj. Dihet se krijuesi është gjithnjë në kërkim të vetvetes të asaj vetje që ka të bëjë me burimet emocionale, nevojën e brendshme për të thënë disa të vërteta, me rinovimin e mjeteve shprehëse, me tundimin e përhershme për të eksperimentuar. Mundet që në rastin tim shpërndarja ka ardhur nga shpërndarja e interesave që në rininë e hershme, në një lloj kureshtje krijuese, po edhe nga pakënaqësia ndaj vetes që asnjëherë nuk më është ndarë e s’po më ndahet. E nisa si të gjithë me vjersha, pastaj me tregime, më pas në vitet e studimeve të larta u mora kryesisht me kritik letrare.

Kjo e fundit më ndihmoi të formoj estetikisht, por nuk mund të mos më prekte spontanitetin me punën krijuese. Këtë “dëmë” që pësova do ta kapërceja vetëm kur shkrova novelën “Dashuria e Mimozës”. Megjithatë kur bëj bilancin e përpjekjeve të mia disavjeçare kuptoj qartë se tek unë qëndrojnë në simbiozë krijuesi dhe studiuesi, të cilët herë e ndihmojnë dhe herë e pengojnë njëri-tjetrin. Nuk dua ta fsheh se i kam zili ata që i kushtohen tërësisht një fushe a një gjinie.

– Një fakt që mund të merret thjesht si kuriozitet dhe juve mund të mos ju ketë shkuar ndërmend fare: libri i parë titullohet “Dashuria e Mimozës”, kurse më i riu tani “Manastiri i dashurisë”. Është rastësi apo shprehje e kredos suaj krijuese?

– Është krejt rastësi. Po kjo s’do të thotë se tema e dashurisë është rastësore në krijimtarinë time. Ajo gjendet e pranishme në shumë nga veprat e mia. Gjithë jeta njerëzore dihet se rreth saj vërtitet. Bile çdo moshë ka koeficientin e vet të dashurisë. Gëtja dhe në pleqëri të thellë do të thoshte: “Diheni se vetëm kur të humbas interesin për dashurinë atëherë kam vdekur”. Sa për kredon time krijuese, nuk është ndjenja e dashurisë në vetvete, por dashuria në përgjithësi për njerëzit. Unë i dua njerëzit me përkushtim dhe kjo besoj se është reflektuar dhe në veprën time.

– Me sa më kujtohet “Dashuria e Mimozës”, pati një jehonë të gjerë. Si do të pritej sot në rast se do të ribotohej?

– Asnjë vepër nuk më ka gëzuar sa suksesi i bujshëm i kësaj novele në kohën e saj. Ndoshta se ishte libri i parë. Por po ta shikosh më thellë pritja e ngrohtë që iu bë veprës sidomos nga rinia, erdhi në radhë të parë për shkak të temës. Deri atëherë nuk ishte botuar ndonjë libër që t’i trajtonte kryesisht temën e dashurisë së rinisë, e cila ekzistonte në jetë, ndërsa në letërsi nuk kishte zënë vendin që duhej. Kish pengesa burokratike, paragjykime, tabu. Mbaj mend takimet e shumta me lexuesit, diskutime e pafund dhe plot pasion të të rinjve. Veçanërisht nuk më harrohet diskutimi në Krujë që zgjati deri pas mesit të natës. Ishte një rast ku rinia fliste hapur për problemet e dashurisë. Për sa i takon ribotimit të novelës kam pasur kërkesa të hershme. 10 vjet të shkuara mbasi e ripunova me kujdes, sepse nuk e kisha të lehtë t’i kthehesha një vepre të shkruar në rini, në moshën e pjekurisë. E përgatita për botim dhe në fakt libri u botua. Po çfarë ndodhi? Në vend që të shkonte tek lexuesi u dërgua për karton. E vetmja kënaqësi e imja qe se një pjesë e tirazhit u mor nga duart dashamirëse prej magazinave të shtypshkronjës. edhe ribotimi sot nuk do të ishte pa vlera. Kam bërë disa sondazhe, duke ua dhënë të rinjve ta lexojnë dhe atyre u ka pëlqyer jo vetëm tema, sepse dashuria në thelb pavarësisht nga koha nuk ndryshon por dhe personazhet, vërtetësia psikologjike, atmosfera etj etj. Ma kanë kërkuar disa botues por nuk ka dalë ndonjë sponsorizues.

– I takoni një brezi shkrimtarësh që sot janë nga emrat më të njohur të letërsisë shqipe, çfarë do të kujtoni nga atmosfera letrare e atyre viteve dhe çfarë do të donit të harronit?

– Debutimi i brezave në letërsi i ngjan një krosi pranveror. Nisen me qindra, sepse në moshën e rinisë së hershme të gjithëve u këndon zemra, por të paktë janë ata që arrijnë kufijtë e republikës së artit. Unë e nisa rrugën në një kohë me D. Agollin, M. Myftiun dhe Dh. Qiriazin, R. Brahimin etj. Mbaj mend që në Konferencën e parë Kombëtare të letrarëve të rinj, në konkurs letrat Dritëroi dhe unë morëm çmime të treta, ai në poezi e unë në tregim, ndërsa çmimet më të mira i morën dhe disa që u harruan më kohën. Por ç’më ka mbetur nga ajo ditë e shpalljes së konkursit? Fytyra e zemëruar e Dritëroit. Nga kjo kuptova më vonë se në rrugën e artit duhet të kesh ambicie, të mos kënaqesh, të guxosh. Atëherë isha gjimnazist në Shkodër. Pastaj erdha student në Institutin e Lartë Pedagogjik në Tiranë. Atmosfera e kryeqytetit qe vendimtare në jetën time si krijues. Kontaktet me shkrimtarë të njohur, diskutimet, jeta e gjallë letrare që bëhej atëherë, më futën në hullinë e vërtetë të letërsisë. Rol të veçantë tek unë ka luajtur miqësia me Drago Siliqin dhe Ismail Kadarenë. Nuk ishte vetëm ëndrra magjepsëse e artit, por edhe serioziteti dhe puna këmbëngulëse që na lidhte. Vetë unë, shtegun për të debutuar në letërsi e kalova me dhimbje e vështirësi, plot dyshime e shqetësime. Duhej të paguaje shumë haraç që të bëheshe shkrimtar. Kur kujtoj ato vite të mos përmend një rrethanë tepër favorizuese në përpjekjet e mia për t’u formuar si shkrimtar. Puna disa vjeçare në shtëpinë botuese “Naim Frashëri” u bë shkollë e dytë për mua. Atje gjeta një ‘akademi’ të vogël të përbërë nga disa personalitete të kulturës shqiptare që shkaqe jashtë kulturore i kishin mbledhur nën një çati. Në mes tyre do të shquheshin helenisiti i njohur S.Papakristo, poeti i shquar L.Poradeci, shkrimtarët me emër M.Kuteli, e V.Kokona, mjeshtrit e përkthimit S. Caci, S.Luarasi, H. Kokalari, H.Selfo, A.Hashorva etj. Do të më takonte mua, një të riu pa mbushur të 30-at të mbaja barrën e rëndë e shumë të vështirë të drejtimit të redaksisë së letërsisë së huaj! Ishin norma dhe paradokse të kohës, por që në rastin konkret nuk na pengonin të merreshim vesh. Unë përpiqesha t’i dëgjoja, t’i respektoja, të përfitoja sa më shumë. Të përfitoja nga kultura e tyre, nga përvoja e pasur, nga vlerat intelektuale. Gjëja kryesore në punën tonë ishte gjuha, dhe redaksia e jonë u kthye në laborator nga do të dilnin disa nga kryeveprat e letërsisë botërore, falë përkushtimit, talentit dhe euridicionit të këtyre mjeshtrave. Për të gjitha këto do të shkruaj një ditë kujtimet jo vetëm për tu bërë mësuesve të mi jo vetëm homazh, por për të hedhur dritë në faqe të panjohur të kulturës sonë. Çfarë do të desha të harroja? Do të desha të harroja direktivat partiake që e kthenin shpesh procesin krijues në shtrat të Prokustit, arrestimin e mikut tim të rinisë M. Myftiu, dërgimi në karton të veprave të botuara, disa pleniume absurde të Lidhjes, mohimi i të drejtë së botimit, disa autorëve të talentuar etj.

– Përveç shkrimtar jeni dhe studiues dhe pedagog i letërsisë për mëse tri dekada në universitet, përkthyes. Cili është roli i shkollës në formimin e shkrimtarëve?

– Shkolla padyshim luan një rol të rëndësishëm në formimin e shkrimtarit, por jo përcaktues në fatin e tij si artist. Prandaj jo as duhet nënvleftësuar, as duhet mbivlerësuar. Talenti i vërtetë merr nga shkolla ato që i duhen dhe mënyrën e vet, shpeshherë jashtë skemave tradicionale. Ç’është e vërteta me talentet në fakultet gjithnjë kanë lindur probleme sidomos nga ndonjë koleg skolastik, por dhe vetë letrarët e rinj kanë treguar neglizhencë dhe mungesë mirëkuptimi veçanërisht në lëndët e gjuhës. Jeta ka provuar se zbrazëtitë e mbetura nga fakulteti vështirë se mund të riparohen më vonë. Kultura e marrë në mënyrë sistematike ndihmon në një formim serioz dhe solid. Këtë gjë për fat të keq disa letrarë të rinj nuk e kuptojnë në kohën e duhur.

– Në nuk kemi fakultet të specializuar për shkrimtarët kur dihet që emra të shquar si Kadare, Xhuvani etj, kanë studiuar në Institutin e “Gorkit”. Ç’mendoni për këtë problem?

– Shkollë të posaçme për t’u bërë shkrimtar s’mund të ketë. Vetëm shkrimtarët nuk i krijon shkolla, piktorë dhe muzikant deri diku po, të cilëve u duhet të mësojnë teknikën, mjeshtrinë. Arti i fjalës është gjë tjetër. Një fakultet i specializuar për shkrimtarët e rinj ku vendin kryesor ta zërë shkëmbimi i përvojës krijuese mund t’i shërbejë aftësimit të kualifikimit të mëtejshëm, por jo punës së mirëfilltë krijuese, e cila është gjë krejt individuale. Instituti ‘Gorki’ por apo dhe ndonjë fakultet në ish RD gjermane janë përjashtime që në vendet e përparuara të perëndimit nuk janë praktikuar.

– Keni shkruar një varg veprash dokumentare që padyshim i takojnë një prej gjinive më të pëlqyera sot. Nga përvoja juaj ku fillon në këtë lloj letërsie, studiuesi, rob i dokumentit dhe ku fillon fantazia krijuese e shkrimtarit?

– Letërsia dokumentare është një nga komponentët e kulturës së çdo vendi, e cila në kohët moderne në sondazhet e bëra rezulton të zërë kryet e vendit për sa i takon numrit të lexuesve. në veprat e këtij lloji realizohet gërshetimi dhe harmonizimi i kërkesave shkencore dhe letrare për ngjarje dhe figura të historisë dhe jo vetëm të historisë. Kjo letërsi ngrihet në radhë të parë mbi të vërtetën, mbi bazën e dokumenteve dhe burimeve autentike, por kuptohet se materiali dokumentar duhet të organizohet me disa kritere estetike, me synimin për tu dhënë këndshëm dhe në mënyrë tërheqëse. Ideali i letërsisë dokumentare është që ta japë të vërtetën të saktë dhe bukur. Në këtë mes ekzistojnë dy rreziqe, mund të bëhesh rob i dokumentit dhe të dalë një vepër e thatë dhe e mërzitshme, por mund të biesh dhe pre e fantazisë dhe të largohesh nga e vërteta. Mjeshtrat e letërsisë dokumentare na mësojnë se sa e nevojshme është etika e studiuesit, serioziteti dhe besnikëria ndaj së vërtetës, jo vetëm në tërësi por edhe në detaje, që është e domosdoshme prania e fantazisë krijuese për gjallërinë e fakteve, e sensit artistik, e zbulimit të poetikës së dokumentit. Pra autori i letërsisë dokumentare duhet të vihet në një rol të dyfishtë: të studiuesit e të shkrimtarit. Kjo është arsyeja që unë e kam gjetur veten time, qoftë në letërsinë biografike, qoftë dhe në atë të udhëpërshkrimeve, duke u shpëtuar në rastet fatlume rreziqet që përmendët ju.

– Jeni marrë me personalitete vigane si Noli. Tani që i njohim frutet e punës suaj mund t’ju urojmë. Po le t’i kthehemi çastit kur keni vendosur të merreni me të: a nuk keni vendosur të merreni me të? A nuk keni pasur një lloj frike, a druajtje nga personaliteti imponues i Nolit dhe nga përgjegjësia për ta paraqitur drejtësisht atë? Te puna që keni bërë e bëni se qëndron raporti midis dokumentit dhe fantazisë?

– Është e vërtetë ajo që thoni: Kam pasur me gjithë mend frikë, sidomos në vitet e para të kërkimeve. Bile dhe tani ndiej ndonjëherë se nuk jam çliruar plotësisht. Një personalitet si Noli mbetet gjithnjë i pushtetshëm dhe këtu qëndron vështirësia më e madhe për atë që merr përsipër t’i bëjë biografinë. Rruga ime për njohjen e tij ka kaluar nëpër një proces të ndërlikuar. Sepse fillimisht e kisha idhull, për të mos thënë perëndi. Kontakti i parë serioz me figurën e Nolit është marramendës. Sa mund të përballohet madhështia e detit, aq mund t’i bëhet ballë dhe atij. Kështu nuk mund të shkruhet biografia. Nuk ka gjë më të keqe për biografin se ky qëndrim. Prandaj subjektivisht kam qenë dhe jam në luftë të vazhdueshme me veten, kurse objektivisht luftoj për të zbuluar deri në fund të vërtetën. Të zbuloj në radhë të parë karakterin që është shtylla e personalitetit të tij, ta marr atë në një kontekst të qartë historik, social dhe psikologjik. Dhe Noli i projektuar në kohë e në hapësirë do të thotë rikonstruktim i jetës së tij mbi bazën e fakteve, të dokumenteve të kujtimeve dhe të burimeve të tjera të përafërta. Mendoni se jeta e Nolit shtrihet në një hark kohor prej 83 vitesh, që rrok tri epoka historike, e shpërndarë në katër kontinente e në shumë fusha të artit e të dijes. E gjitha kjo lyp njohje të gjithanshme, jo të përgjithshme por konkrete. Lënda e parë dhe e fundit e biografit është fakti dhe fakti qëndron jashtë tij. Atë duhet ta kërkosh, ta hulumtosh, ta gjesh dhe kjo është një punë jashtëzakonisht e vështirë, e mundimshme që lyp durim dhe përkushtim, punë vitesh. E pra kam gati 20 vjet që unë kërkoj dhe vjel fakte (më janë bërë mijëra skeda) dhe prapë ndiej zbrazëtira në jetën e Nolit. E kuptoni se këtu s’është fjala për fantazi, sepse biografi po punoi me fantazi atëherë e vërteta vihet në dyshim. Sigurisht në dorën e një shkrimtari- biografi lypet në një fantazi intuitive, gjithnjë me masë për t’i shndërruar faktet jetësore në fakte biografike. Përfytyroheni se ç’vepër e mërzitshme do të ishte një biografi me një lidhje të thatë të fakteve sado logjike, pa hapësira dhe përfytyrime të gjalla, ku të lëviz heroi. Sigurisht ka dhe vepra të këtilla që u takojnë biografive kritike, siç ka edhe romane biografike në letërsi ku fantazia zë vendin kryesor. Vepra ime për Nolin do të jetë një biografi letrare e mbështetur maksimalisht në burime dokumentare pa trillime. Prologu i kësaj biografie, sprova ime para publikut është botimi i inkursionit studimor “Udhëtim me Fan Nolin”. Këtu i kam lejuar vetes të mos e fsheh admirimin dhe devocionin tim për këtë figurë të madhe. Kurse në biografinë që po punojë, po përpiqem të jem sa më realist, me sa më pak paragjykime, dhe dobësia ime për të më shumë të ndjehet se të shprehet.

– Si studiues dhe si kritik jeni lidhur ngushtë me letërsinë e traditës, madje dhe parapëlqimet tuaja si përkthyes anojnë nga letërsia e traditës (Çehov Gollsuorth etj.) Sa e ndihmon sipas jush tradita shkrimtarin dhe a ka rast kur ajo mund të pengojë?

– Thënë figurativisht, tradita letrare përbën rrënjët e një letërsie dhe shkrimtari jo vetëm s’mund të jetë indiferent ndaj këtyre rrënjëve, por në një mënyrë apo në një tjetër ndjehet i lidhur me to. Çdo shkrimtar serioz duhet t’i njoh vlerat e traditës dhe të dijë të përfitojë prej tyre duke ju shmangur si epigonizmit dhe nihilizmit. Unë personalisht që i ri fare kam ndjerë afërsi shpirtërore me traditën. Më ka tërhequr përherë historia. Kam pasur devocion për figurat e saj. Bile jo rrallë ndjehesha pa dashur më i lidhur shpirtërisht dhe intelektualisht me historinë se sa me bashkëkohësinë. Kjo është arsyeja që me kohë ju kushtova historisë së letërsisë së Pavarësisë. Për dekada të tëra jam marrë me botime dhe ribotime e veprave të shkrimtarëve të traditës që kapin mijëra faqe (Noli, Gurra, Kuteli, Konica, Stërmilli etj..) e mbi të gjitha me studimin e këtyre figurave. Ndonjëherë dhe e kam pësuar, jam ndeshur me plotë vështirësi, por këto harrohen kur mendoj se vlerat e traditës kanë shkuar në dorë të brezave të rinj.

Më vjen mirë që vetë shkrimtarët më eminentë të letërsisë së sotme të cilët i takojnë brezit tim si Dritëroi, Ismaili, Fatosi etj e njohin dhe e çmojnë si duhet traditën. Edhe për sa i takon letërsisë së huaj ndjehem më shumë i lidhur shpirtërisht me letërsinë klasike se sa me atë moderne. Do të lexoja më me qejf një vepër të Tolstoit apo të Kazanzaqisit se një vepër të Hemingueit e lërë pastaj sa e huaj më duket bota që përshkruan Kafka apo Xhojsi.

– Thuhet se jeta e shkrimtarit luan një rol të madh në veprimtarinë e tij. Sa ka ndihmuar jeta juaj në ato që keni krijuar?

– Jeta ime është jeta e brezit tim. Një jetë e një kohe relativisht të qetë, pa ngjarje të mëdha, pa përplasje e tronditje të thella. Sigurisht historia dhe realiteti shqiptar i pas Çlirimit nuk qe i rrafshët, por plot kontraste e kontradikta, me ëndrra dhe përpjekje, po dhe me drama e zhgënjime, me gëzime dhe arritje, po dhe me pësime dhe telashe. Çdo krijues i brezit tim i ka përjetuar në mënyrën e tij. Sa për veten time duke qenë për nga natyra një njeri më shumë i meditimeve se sa i aksionit, disi larg militantizmit politik, kjo ka përcaktuar kështu dhe karakterin e krijimtarisë sime.

– “Dashuria e Mimozës” dhe “Ëndrra dhe plagë” janë novela me fund fatkeq, madje tragjike. E para mbyllet me një ndarje të pandreqshme, e dyta me vdekje. Në të parën janë konceptet mikroborgjeze ato që e mbysin dashurinë, në të dytën është lufta ajo që e këput dashurinë në mes. Këto funde nuk kanë ardhur nga ndonjë parapëlqim i imi, por nga logjika e ngjarjeve dhe rrethanat. Fundet e lumtura në këto do të ishin larg një zgjidhjeje realiste. Megjithatë jam kritikuar disa herë për sentimentalizëm. Duke e parë këtë gjë tani në distancë kohore mund të them se mëshimi nga ana ime i ndjenjave ndonjëherë më tepër se sa duhet ka ndodhur edhe si reagim i vetvetishëm ndaj letërsisë bashkëkohore ku idetë sundonin mbi ndjenjat. Sigurisht me këtë s’dua kurrsesi të nënvleftësoj rolin kolosal të ideve por letërsia është gatuar me ndjenja aq më tepër veprat me temën e dashurisë.

– Në letërsi keni kërkuar vetëm shpirtin dhe njeriun fisnik, mos mendoni se arti duhet të flasë vetëm për këtë njeri dhe këtë shpirt?

– Besoj se jeni dakord me mua se shpirti është thelbi human i njeriut dhe përderisa arti ka në themel njeriun kuptohet se detyra e artistit është të zbuloj këtë shpirt. Në qoftë se ne kemi diçka të mirë këtë ne ja detyrojmë edhe letërsisë që kultivon fisnikërinë e shpirtit. Rrija një natë dikur në ballkonin e shtëpisë time dhe dëgjoja dy fshesaxhesha që bisedonin para se të fillonin punën. Dëgjova njërën që i thoshte tjetrës “E dua, moj, e dua për lezet të shpirtit!”. Pa dashur ta thjeshtëzoj dhe të vulgarizoj problemin mendoj se ideali im si krijues mbetet zbulimi i shpirtit të njeriut, dobësia ime është gjithnjë fisnikëria njerëzore. Më vjen keq që megjithëse jam përpjekur shumë prapë kam bërë pak. Më vjen mirë që të talentuarit e brezit tim prapë kanë bërë shumë më tepër.

– A mund të shkruani një vepër vetëm nga ndonjë urrejtje e madhe siç mund të shkruanit një vepër nisur nga një dashuri apo një simpati aq e madhe?

– Dashuria dhe urrejtja janë padyshim dy ndjenjat më të fuqishme njerëzore. Mbi këto ngrihen lëvizje politike, sociale, kulturore, por mbi to është ngritur letërsia e vërtetë, më seriozja e më solidja. Sa për mua mund të shkruaja një vepër i frymëzuar nga një dashuri e madhe, por nga urrejtja jo. Nuk jam aq i fortë.

– Jeni marrë shumë me letërsinë shqipe që krijohet në Kosovë dhe për arbëreshët e Italisë. Ua ka sugjeruar puna e pedagogut apo diçka tjetër?

– S’mund të rri pa thënë se pasioni im më i madh në vitet ’70 e këtej që kapte sferat e interesave intelektuale dhe shpirtërore ka qenë njohja, gjurmimi dhe studimi i vlerave shqiptare jashtë kufijve të Shqipërisë. Deri në vitin 1991 Kosova u bë dashuria ime. Mësimdhënia në Universitetin e Prishtinës, miqësia me intelektualët kosovarë, njohja me letërsinë dhe kulturën shqiptare që po krijohej atje aq ngutshëm më lidhën shumë ngushtë për disa vjet me këto vise amtare. Fruti më i rëndësishëm janë përpjekjet që bëra për studimin e letërsisë kosovare me leksionet që dhashë në fakultet. Po ky proces u ndërpre në mënyrë të dhimbshme dhe atëherë ndodhi lidhja më arbëreshët. Ishte e njëjta magjepsje si me Kosovën dhe me Arbërinë e vogël, bota shqiptare në pamje të tjera me vlera të panjohura që zgjoi tek unë energji të reja. Brenda kësaj kohe përshtata dhe botova nja antologji të poezisë së sotme arbëreshe, pastaj vëllime të veçanta dhe kurorëzimi i gjithë kësaj pune qe libri me udhëpërshkrime dhe meditime “Larg dhe afër”. Mund të them se Kosova dhe Arbëria e vogël janë në jetën time ngjarje të dorës së parë që jo vetëm me pasuruan shpirtërisht po më dhanë dhe mundësi sado pak në njohjen e vlerave të tyre në Shqipëri.

– Shkrimtarët ashtu si njeriu është rob i rrethanave. Kësisoj a mendoni se në ndonjë krijim të ri jeni thjesht rob i rrethanave?

– Nuk di ç’kuptoni ju me shprehjen rob i rrethanave, por unë do të thosha se çdo vepër në radhë të parë është pjellë e kohës së vetë. Sigurisht e disa rrethanave të caktuara ku ndërgjegjshmëria e autorit është domosdo e pranishme. E them këtë se para disa muajsh, një koleg i imi në pozitën e nëpunësit duke më prezantuar me një të huaj tha: Ç’është e vërteta shumë nga veprat tona në kohën e monizmit i kemi shkruar në mënyrë të pandërgjegjshme!” Reagova menjëherë dhe i thashë mikut të huaj se s’ka përrallë më të neveritshme se kjo që thotë shoku im. Unë të paktën kam shkruar në mënyrën krejt të ndërgjegjshme. Bile dhe “Mërgatën e Qyqeve” që persona dhe forca të caktuara politike e anatemojnë sot. Po kështu dhe ju me poezinë tuaj ose Ismaili me “Dimrin e Madh” apo Fatosi me poemën “I përkasim komunizmit” ose Dritëroi me poemën “Nënë Shqipëri”. Zura vetëm disa emra për të mos u zgjatur. Në këtë gjë duhet të jemi të ndershëm dhe transparent. Mos harrojmë se Çehovi thotë se dhe perëndinë mund ta gënjesh vetëm arti nuk e gënjen dot. Letërsia e vërtetë nuk është thjeshtë politikë e ditës. Ajo që kemi krijuar në të kaluarën jemi vetë ne, është pasqyra e stadit tonë dhe e shoqërisë shqiptare të kohës, e idealeve që aspironin, e përkushtimit për t’i shërbyer sinqerisht emancipimit të kulturës e të njeriut shqiptar. Sigurisht kjo letërsi e krijuar në kushtet e një shteti totalitar, e sundimit absolut të një ideologjie do ta pësonte, në një mënyrë apo në një tjetër. Do të pësonte trauma dhe deformime, do të ndrydhej e megjithatë veprat e saj janë veprat tona dhe ne duhet tu dalim për zot me të mirat dhe dobësitë e tyre. Ai që ka kopila le t’i mohojë siç i ka mohuar edhe ndonjë autor dikur tepër i nderuar. Mendoj se kjo çështje duhet biseduar në faqet e “Dritës”. S’ka pse të bëhen spekulime politike nga më të neveritshmet e nga më të mbrapshtat. S’ka pse shkrimtarët dhe artistët tanë të vërtetë, të vihen në rolin e strucit!

– Ku mendoni se keni qenë më i suksesshëm si prozator, studiues, biograf, skenarist apo si autor i letërsisë për fëmijë?

– E kam vështirë ta përcaktoj. Të them drejtën në përgjithësi jam i pakënaqur nga puna irne. Megjithëse kam botuar me mijëra faqe, ndryshe pyes veten: a do të mbeten nga ato, të paktën disa faqe me vlerë të qëndrueshme për brezat e ardhshëm?

– Ç’ju shtyu të provoni forcat edhe skenarist kur dihet se ky rol nuk është komod për shkrimtarin?

– Nuk do të isha plotësisht dakord me ju. Është e vërtetë se për disa shkrimtarë të shquar në Perëndim kinemaja ka luajtur rol fatal. I ka prishur talentin një shkrimtari të madh si Fixheraldi apo të tjerëve. Në Shqipëri ka qenë e domosdoshme kontributi i shkrimtarëve. Isha shumë i ri atëherë kur shkrova skenarin e filmit të parë shqiptar “Tana”. Bashkëpunova me regjisorin e sapo kthyer nga studimet atëherë Kristaq Dhamo. Mendoni se me ç’entuziazëm ia filluam punës: do të bënim një film artistik, do të inauguronim një gjini të re në historinë e artit shqiptar! Më vonë shkrova disa skenare, jo se i vura vetes për detyrë t’i kushtohesha kësaj gjinie, por filmi në tërhiqte, më intrigonte dhe për këtë nuk jam penduar. Më vjen mirë që jam nga pionierët në këtë fushë.

– Jeni marrë gjerësisht me Çehovin, a mendoni se ka mbetur diçka për lexuesin shqiptar nga ai?

– Sigurisht ka mbetur, po të mendosh se vepra e tij përmblidhet në dymbëdhjetë vëllime. Por gjërat më të mira nga proza dhe dramaturgjia e tij janë përkthyer. Është në nderin e Çehovit të përmend me këtë rast që dramën “Kopshti i vishnjeve” e përktheu Lame Kodra, por emri i tij nuk fillon në librin e botuar. Sa për veten time kënaqësinë time si krijues e kam ndjerë duke përkthyer veprat e Çehovit. Mund të them se këtij artisti dhe njeriu të madh i detyrohem shumë.

– Cilën vepër nga proza juaj do të vlerësonit më tepër?

– Në përgjithësi siç e thashë më lart nuk para më pëlqejnë veprat e mia. Vështirë se i rilexoj. Bëjnë përjashtim novela e parë “Dashuria e Mimozës” dhe novela e botuar këto kohët e fundit “Balada e nënës”.

– Po nga letërsia dokumentare?

– Libri “Larg dhe afër”.

– Po nga skenarët?

– “Dueli i heshtur”.

– Po nga përkthimet?

– Tregimi “Zonja me kone” e Çehovit.

– Këtë vit keni botuar katër vepra: novelën “Balada e nënës”, përmbledhjen me tregime “Manastiri i dashurisë” dhe dy librat me udhë përshkrime: “Udhëtim me Fan Nolin” dhe “Udhëve të mërgimit”. Me këtë rast duam t’ju urojmë për këtë botim

– Ju faleminderit veç duhet edhe të më ngushëlloni se për botimin e tyre kam hyrë borxh katër milionë lekë të vjetra. Është për të ardhur keq që në shoqërinë e sotme fati i botimit të veprave tona varet nga bujaria e afaristëve kulturëdashës. E megjithatë duhet t’u jemi thellësisht mirënjohës këtyre individëve po të mendosh se roli i shtetit në këtë mes është i dorës së fundit.

Intervistuar nga poeti Bardhyl Londo dhe botuar në gazetën “Drita”, 25 gusht 1995