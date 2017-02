PËR DRITËROIN

Nga Bedri Islami

Nuk e di vitin kur e kam parë fillimisht Dritëro Agollin. Vit i largët, në qytetin tim të lindjes, në Shkodër. Banonim në një shtëpi, të ndarë përgjysmë, pronë e vëllezërve Kecaj, së bashku me Sadijen, gruan e ardhshme të tij. Befas u hap fjala se ajo ishte fejuar me Dritëro Agollin, poetin të cilin e recitonim në shkollë dhe në shumë raste e dinim përmendësh. Nuk kisha parë deri asaj dite një poet të gjallë. Do të thotë një poet që kishte filluar të bëhej pjesë shpirti. Deri asaj dite poetët ishin vetëm në faqet e librave, shpesh herë të ngrirë, ndërsa tani, rrugica jonë e vjetër po priste një poet të gjallë.

Në murin e lartë që ndante dy pjesët e mëdha të shtëpisë kisha hipur duke u kacavjerrë me mundim, jo për gjë tjetër, vetëm për të parë se si dukej një poet. Ishte i dobët, më shumë si asket, flokët e ngritur përpjetë, kishte heshtur për shumë kohë dhe kur pranë tij doli nusja, Sadije, vajza më e bukur e disa brezave, ai më është dukur edhe keq. Por sytë i qeshën, shpirti iu hap dhe, ndoshta pa dashje, që asaj dite mora dy mësime: poetët duhet t’i duash edhe duke u kacavarur maje mureve të lartë, por edhe përmes syve të tyre.

Dritëroi tashmë nuk është më.

Një lajm që, edhe pse mund të ishte i pritur, përsëri ishte i pabesuar. Dritëroi i madh, një organizëm intelektual, aq i thjeshtë sa kufizohet të pasqyrojë ata që i afrohen. Ai pasqyronte njerëzit që kishte përqark, mëngjesin e zakonshëm dhe aromën e kafesë, tingullin e pakohshëm të vjeshtës dhe merakun për të nesërmen; poezisë së tij i gëzoheshin dhe do i gëzohen njëlloj edhe intelektualët e shquar edhe të zakonshmit njerëzorë, ishte aq i kuptueshëm sa edhe mister, atë mund ta krahasoje edhe me kositësin e barit edhe me mendimtarin e thellë; vendlindja e tij nuk ishte vetëm Menkulasi, por edhe Vermoshi, Saranda, Tropoja, është ndër të rrallë njerëz, të cilin, edhe po të ishte kundër tij, nuk mund të ishe i ftohtë. Atë e ndjeje, njëlloj si erërat e vendlindjes; e përkëdhelje poezinë e tij, sepse të kishte përkëdhelur; të krijonte atë gjendje të papërsëritshme dhe fisnike që rrallë herë mund ta gjeje tek dikush tjetër. Si pak kush, nga përvoja e tij e fisme, si njeri, qytetar dhe poet, solli atë figurë të gjallë, veten e tij, ashtu si ishte, pa e zbukuruar asnjë çast, pa e fshehur të vërtetën dhe pa u bërë pishman për jetën e shkuar.

Dritëroin vetëm mund ta duash. Nuk ke rrugë tjetër për të zgjedhur. Është e vetmja. Shkrimtarë të përbotshëm kanë pasur kundërshtitë e tyre, armiqësitë e mëdha, mohimet e pohimet e mëdha. Me Dritëroin ndodh ndryshe, atë vetëm mund ta duash.

E rreptë ka qenë jeta e tij, plot pasione të mëdha dhe mundime të mëdha. Ndoshta është një nga jetët që mund të duket e pabesuar, por është e vërtetë. Një ndër jetët e jetuara maksimalisht, me tërë rreptësinë e bukurinë e saj. Në fakt, ai vetë e gjente jetën. E gjente edhe aty ku të tjerëve nuk u kishte shkuar mendja se mund të ishte, ku ndoshta kishte shterur gjithçka.

Djalë i Rizait dhe i Hatixhesë ai do të marrë një emër krejt të pazakontë, në të vërtetë një emër parathënës. Ndoshta askund nuk gjen emër më poetik se sa emri i tij, Dritëro. Do i sjell ndër mend gjithë jetën prindërit e tij, me rregullin që kërkonin, me duart e ashpra dhe ngjyrimin e mallit. Do të sjellë gjërat e kohës së shkuar dhe do të parathojë të nesërmen. Ndoshta më i kuptueshëm se askush tjetër.

Të kalosh nga bota parajsore e vargjeve të tij në kronikën e ditëve të tij të duhet vetëm një hap. Një hap i vockël, krejt i zakonshëm, sepse janë të shkrira me njëra tjetrën.

Dritëroi është ndër ato rastet e rralla fatlumë, të cilët fort mirë mund të bëjnë edhe pa mendimin e kritikës, sepse kënaqësia e jashtëzakonshme që na ka dhënë e na jep shoqëria e tij është e papërballueshme dhe e pashlyeshme. Është nga ata raste të veçanta, në të cilën , plugu i artit të tij ka ndeshur gjithnjë në tokën më pjellore të mundshme.

Të gjithë ne kemi humbur në poezitë, satirat, këngët, baladat, tregimet e romanet e Dritëro Agollit. Poezitë e tij sapo nis t’i lexosh fillon e ndjen këngën në vete. Në tregimet e tij kërkon të jesh pjesë, edhe kur ato janë të ndaluara nga shteti, si “Zhurma e erërave të dikurshme”, dhe paradoksi shkon deri aty sa që, edhe pse e di se nuk është normale, përsëri ndjen dhembshuri për një personazh si Demka; kërkon të futesh në Arkën e Djallit, të recitosh, të ngresh këngë, në fund të fundit të gëzohesh bashkë me të.

E gjitha kjo sepse vepra e Dritëroit, duke qenë aq njerëzore, nuk të jep dhembje, nuk të shpërfytyron, nuk të “gjuan me bukë” , të lë në hapësirën që ai ka krijuar veças për ty, si një gjë e plotpushtetshme.

Kur Dritëroi botoi poezitë e para, të njëkohshme me krijimet fantastike të Ismailit, nga ai gjimnaz i bekuar në Gjirokastër që kishte një herë e një kohë emrin e Heroit të Popullit, Asim Zeneli, fillimisht shkrimtarët e një brezi tjetër e panë si një kuriozitet, si një ardhje e rastësishme, që nuk do të mundte të thyente kornizat e krijuara, vargjet shpesh herë shterpë, pasi letërsia kishte humbur emrat e mëdhenj të Migjenit dhe të Fishtës. Poetët shkruanin shqip, por jo në gjuhën e nënës. Dritëroi e risolli atë në letërsinë shqipe, bëri të njëjtën gjë si Robert Bernsi në Skocinë e largët. Dritëroi po risillte Naimin, dhe, më parë se gjithë të tjerët, këtë e pranuan njerëzit e zakonshëm.

Nuk ka qenë e lehtë jeta e tij, por ka qenë e bukur. Si të thuash, një bukuri e rëndë. Ai vetë e ka bërë më të bukur, sepse edhe kur ishte më e vështirë se gjithçka, ai ndillte rrezen e jetës, në atë mënyrën e tij të veçantë; gjysmë serioz e gjysmë me shaka, duke u tallur me vuajtjen, me vdekjen, me largësinë, me shtetin dhe me diktatin.

Kur botohej në “Hosteni”, pjesë-pjesë romani i tij i famshëm, “Rënia dhe shkëlqimi i shokut Zylo”, ndoshta vepra më tronditëse satirike kundër regjimit të kohës, të gjithë pritnin se kur do të vijë edhe ora e tij. Askush nuk mund të mendonte se pikërisht në atë kohë, kur liberalizmi po merrte kërbaç dhe koka njerëzish, do të dilte një libër i tillë. Mrekullisht i shkruar, grotesk deri në pa përsëritje.

Një herë, një mik i imi i shquar, Fehmi Lladrovci, ndërsa po diskutonim për Dritëroin, dhe ndërhyrë në bisedë një i tretë duke thënë se ai, Dritëroi ka qenë komunist, Fehmiu, që më pas do të jetë Hero i Kombit, do të thonte se “nëse komunistët do të kishin qenë si Dritëroi, komunzmi do të kishte jetuar edhe njëmijë vite”.

Shembullin e sipërm e solla për të sjellë atë pjesë njerëzore që barte shkrimtari më i kuptuar i kombit. Ndërkohë poeti më i shquar.

Njerëzorja ishte pjesa e jetës së tij. E kam dëgjuar këtë edhe nga Skender Buçpapaj, kur kërkonte ndihmën e tij, edhe nga Justina Aliaj në kohët e fundit, edhe nga kundërshtarët e tij të mëdhenj në politikë, që nesër do të përulen para varrit e një ditë tjetër do të jenë të harruar.

Do të ketë njerëz meskinë që, edhe kësaj dite, duke mërmëritur, do të thonë se ai ka qenë kryetar i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë – por fat i bardhë që në atë kohë të vështirë ka qenë pikërisht ai. Do të ketë të tjerë që do e përmendin se ka qenë deputet, bile edhe anëtar i Komitetit Qendror të PPSH-së dhe nuk do e kuptojnë kurrë se vetë regjimi e kishte thirrur për ta patur nën vëzhgimin e tij.

Dritëroi mbeti deri në fund besnik i parimit themelor të jetës së tij: ai ishte i vdekshmi i zakonshëm që njerëzit e bënë të jashtëzakonshëm nga librat e tij, nga dashuria e tij për njerëzit, nga ajo thellësi shpirti që nuk u zbeh kurrë, edhe kur e dinte se çasti kishte ardhur.

Në tetorin e dy viteve të shkuara isha për herë të fundit tek ai. Së bashku me ambasadorin e Kosovës, Ramiz Lladrovci, shkuam të rrimë me njeriun që e kishte shkrirë një pjesë të jetës së tij për Kosovën. Një mik i imi, gjatë luftës së Kosovës, kishte bujtur netë me radhë, me gjithë familjen e madhe, ku tjetër? Tek Dritëroi. Nuk mund ta merrja me mend se ishte takimi i fundit. Më dhuroi disa nga librat dhe i dhurova librin “Përjetësia e dyfishtë”. Biseduam për Kosovën, për djemtë e nuset, nipat e mbesat, për Moikomin dhe Xhevahirin, për jetën që mund të preket me duar. I lodhur, por jetësor.

Tashti nuk është më.

“Poetët janë si anije të bardha…Vijnë e largohen tej në horizont dhe përsëri shfaqen të bukur dhe të mahnitshëm”.

Citimi i sipërm është i Dritëroit. E thënë për një poet të shquar, Robert Bërnsi, të cilin e kishte sjellë në gjuhën shqipe, po aq mrekullisht sa edhe Lasgush Poradeci.

Duket sikur e ka thënë për vete.

PERËNDIA IME

Njeriu perëndinë e zgjedh vetë,

E zgjedh me emrin që do,

Por unë tjetër fat kam në jetë,

I falem perëndisë Dritëro.

I falem për ngritjen e botës nga hiçi,

Për erërat, lumenjtë, detin me dallgë,

I falem për dufin e nxjerrë nga shpirti,

Për vjeshtën e mallit të largët.

Në botë secili zgjedh zotin e tij,

Të mirë, të urtë, të sertë domosdo,

Unë falem dhe në gjunjë i bie,

Perëndisë sime, Dritëro.