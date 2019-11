Për dy trima nga Kanina

Meleq Kapllanaj

Kaluan 75 vite dhe përherë ne mbajmë në sy e në zemër, partizanët antifashistë që luftuan në kodra e brigje kundër pushtuesve nazifashistë. Ata janë me mijëra që dhanë jetën në altarin e Lirisë. Ishin të rinj, me ëndrra të mëdha dhe atdhedashuri të rrallë. Dy prej tyre ishin edhe Rrapo Hasimi e Enver Jaho, nga Kanina e Vlorës. Zëri i krismave të tyre për liri u dëgjuan në brigjet e Vlorës e të Shushicës, në aksione e beteja përballë pushtuesve nazifashistë, në Jug dhe Veri të vendit. Këta 75 vite ata udhëtojnë mbi krahët e këngës, përherë të rinj, zemërzjarrtë e antifashistë, duke i përcjellë kohës sonë zërin e bukur të lirisë së Atdheut.

RRAPO HASIMI

“Duhet t’i marrim. Po ku t’i marrim? Atje ku ka. Tek armiku”. Ky fragment është shkëputur nga biseda kur diskutohej në grupin e aksionit, që do të bëhej për marrjen e ilaçeve, në spitalin italian, mbi Vlorë, në kodrat me ullinj, që nevojiteshin për mjekimin e partizanëve të plagosur.

Rrapo Hasimi, ishte i vendosur se ilaçet do të merreshin patjetër, në spitalin ushtarak italian, dhe do ta kryente këtë aksion me Hysen Çinon, Shaqo Kapllanaj, i mbështetur nga partizanë të tjerë. Aksioni u krye sipas planit të menduar. Rrapo hyri i pari në spital, e mbas tij dy të tjerët, goditi rojen, i cili nuk e dinte ku ishin ilaçet e gabimisht u fut në mensën e oficerëve.

Oficerët kur e panë Rrapon me dy revolverë në duar dhe thikën në gojë, u tmerruan. Njëri prej tyre donte të qëllonte, por Hyseni e shtriu në tokë të vdekur. Duke dëgjuar të shtënat, karabinierët po ulërinin e dy oficerë morën zemër e tentuan të qëllonin por Hyseni e Shaqo, me gjakftohtësi qëlluan mbi ta dhe i batërdisën.

Duke parë se aksioni nuk mund të kryhej në ato kushte, që u krijuan, u larguan për ta kryer aksionin natën, të cilin e përfunduan me sukses. I morën ilaçet dhe i çuan në vendin e caktuar.

Rrapo Hasimi lindi në Kaninë, në një familje të varfër por bujare, me tradita dhe të pasur në shpirt. Që në moshë të vogël e tërhiqnin tregimet me trimat e bëmat e tyre. Urrente padrejtësitë, shtypjen dhe shfrytëzimin. Ai e dashuronte lirinë, por donte ta fitonte e jo t’ia dhuronin, dhe për lirinë ishte gati të jepte edhe jetën.

Në fillimet e pushtimit italian, hyri në lidhje me njerëz të lëvizjes, dhe merrte pjesë në takimet e fshehta që bëheshin në shtëpinë e Arshi Hysenit, bazë lufte, dhe më pas kaloi në “Gaten Plakë”, duke u dalluar në luftimet, që mori pjesë. Rrapo Hasimi, ishte njeriu i aksioneve.

Kur u krijua Br. V.S. u inkuadrua në Batalionin e tretë të Brigadës, Komandant i Kompanisë së parë. Në sulmet, që bënte Br. V.S. Batalioni, kompania e tij dallohej, e në ballë të saj qëndronte vetë Rrapua. Armiku asnjëherë nuk ja pa shpinën, komandat e tij ishin të prera dhe mobilizuese.

Kur Brigada e pestë marshoi në Shqipërinë e Mesme drejt Veriut, më 16 korrik 1944, duke u ndeshur me forcat gjermane dhe mercenarët vendës në kalanë e Macukullit të Matit në një masiv shkëmbor, shumë e vështirë për t’u marrë. Mbas luftimesh të ashpra, ra heroikisht biri i Kaninës, Rrapo Hasimi.

Një bashkëluftëtar i tij tregon: “E njoha dhe e doja si vëlla. Me buzëqeshjen, dashurinë, këngët e vallet e tij, ai të bënte për vete. Para çdo aksioni ai kishte qejf të këndonte edhe mbas çdo fitoreje ai hidhte vallen. I mprehtë e gjakftohtë në situatat e vështira. Komandat e tij ishin të prera e mobilizuese. Pikërisht në aksionin për marrjen e kalasë së Macukullit mbas luftimesh të ashpra, mbeti i vrarë partizani i Br. V.S. Komandanti ynë i dashur, biri i Kaninës, Rrapo Hasimi.

Ishim në zbor, rreth viteve 1973-’74, kohë e keqe. Na u dha urdhër të qëndronim në veri të fshatit Trevëllazër. Me disa kaninjotë u grumbulluam dhe ja morëm këngës. Drejt nesh po vinte, Komandanti i Brigadës së XI, (ku bënim zborin). Pritëm sa erdhi. Ai foli. Kur dëgjova këngën, pyeta dhe më thanë që jeni nga Kanina. Merrjani edhe një herë, por këngën për Rrapo Hasimin, nuk kam dyshim që ju e dini. Kur mbaruam këngën ai filloi të flasë:

“E more djem. Trim si Rrapo Hasimi janë të rrallë. Flakë dyfeku ishte. E kam njohur në kohën e luftës dhe e simpatizoja, për buzëqeshjen me këngën e tij. Trim ishte e këngë trimash këndonte. Pa kur kërcente sikur fluturonte. Ai e kishte bërë vëlla rrezikun. Ai luftonte në këmbë. Pikërisht kur doli në sheshin e kalasë e qëlluan. Para se të binte në tokë, ai hodhi sytë nga dielli dhe dha për herë të fundit komandën: Para partizan. Të flasësh për Rrapon duhet një natë dhjetori, – e përfundoi bisedën Komandanti i Brigadës, Zeqir Mero. Ky ishte Rrapo Hasimi, luftëtar i paepur, trim e guximtar, i dashur me vartëset e tij, komandanti i sprovuar në beteja, njeri i aksioneve që në çdo sulm vinte veten në ballë të kompanisë.

Lajmi i vrasjes së Rrapo Hasimit, arriti në Kaninë, tek kalaja shekullore. Ai është nderuar nga Presidiumi i Kuvendit Popullor me medaljet e “Trimërisë” – “Kujtimit” dhe të çlirimit. Shkolla 9-vjeçare në Kaninë mban emrin “Rrapo Hasimi”.

ENVER JAHO

Vitet rrokullisen. Koha vjen e ikën po nuk harron. Njerëzit e bëmat e tyre ruhen në memorien e brezave dhe sidomos të atyre, që sakrifikuan jetën e tyre për lirinë, për çlirimin e atdheut. Pasardhësit kanë të drejtë të krenohen me paraardhësit e tyre, që kanë lënë emër.

Çdo fis ka historinë e vet, dhe çdo pjesëtar është pjesë e kësaj historie. Enver Jaho, lindi në Kaninë më 1909, duke trashëguar nga fisi traditat më të mira: patriotizmin, ndershmërinë, guximin, trimërinë, dashurinë për mëmëdhenë dhe lirinë e tij. Ai ishte tolerant por jo i përkulur, i ndershëm dhe mikpritës. I ati i tij ka qenë kryeplak i Kaninës për shumë kohë dhe luftëtar i lirisë.

Në kohën e luftës punonte si mullithi, afër lumit Shushicë. Ashtu si edhe shtëpia në çaire, mulliri i Rrezës, u bë bazë e LANÇl. Si edhe vëllezërit e tij, Faslliu dhe Farudini, u angazhua në luftën kundër fashizmit. Në mullirin ku ai punonte, mblidheshin ndihma, veshmbathje dhe ushqime, të cilat shpërndaheshin në destinacion. Shpesh ra në sy dhe ruhesh nga forcat e errësirës. Edhe të vëllezërit bashkë me Enverin ishin në shënjestër të spiuneve. Një natë, kur Enver Jaho erdhi në shtëpinë e tij në çaire, në natën e 6 shkurtit 1944, që ta kalonte natën aty, ai ra në sy të spiunit. I vëllai Mynyri dhe kunata Kezja i thanë: do të largohesh nga shtëpia, por ai nuk u largua. Nga mesi i natës shtëpia u rrethua. E keqja kishte pllakosur. Forcat e errësirës të komanduara nga njëfarë Dervishi nga Kallarati, nuk e kursyen Enverin, por edhe nipin e tij të vogël, Nimetin. Mbasi i vunë zjarrin shtëpisë, ata i lidhën Enverin e Nimetin dhe i çuan në kala, ku kish edhe burra të tjerë.

Për një vrasje që kish ndodhur në Vlorë do të pushkatoheshin 10 burra.

Në mbrëmjen e ditës së nesërme, i marrin e i çojnë në Burgun e Vlorës, edhe Nimetin. Burgu ishte plot. Kishte edhe kaninjotë të tjerë.

Në mesin e asaj nate, Enver Jahon edhe Timo Kuqin, i morën me makinë dhe i çuan në Ujin e Ftohtë, tek Plazhi i Ri. (Nimetin e liruan). Aty priste skuadra e pushkatimit. Afër mëngjesit, Enverin e Timon i pushkatuan. Gjaku i tyre, skuqi valët. Lajmi erdhi në Kaninë e në familje, shtëpia nisi vajin, e filloi të mbushej me të afërmit, miq e shokë, kaninjotë e nga ku ishin miqësia. Me harabel e pjesërisht me kalë, trupin e Enverit e çuan në çaire, Enver Jaho la mbrapa, gruan, një çupë dhe një djalë, që edhe sot e kujtojnë me përmallim të krenarohen me kujtimin e Enverit. Presidiumi i Kuvendit Popullor e nderoi Enverin me medaljet e “Çlirimit” – “Trimërisë” dhe “Kujtimit”.

Me vendim të Këshillit të Qarkut Vlorë, aty ku Enveri u vra, aty ku gjaku i tij skuqi valët, tek Plazhi i Ri, është vënë pllakata: “Plazhi Enver Jaho”.