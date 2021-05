KOPERTINA: “Pse ju mundi prapë ai “qen bir qeni”? Sepse duke qenë ata që jeni fizikisht dhe duke mbetur po ata moralisht, ju s’keni asnjë shans të sillni shpresë dhe besim”

Nga Viktor Malaj

Botuar në DITA

Përsëri fitoi ai?! Sërish ju mundi ai “qen bir qeni”, ju më të mirët e Shqipërisë, përfaqsuesit e të ardhmes dhe ndryshimit, demokracisë dhe përparimit? Ai, në krye të një veture të vetme e mundi varganin e madh të koalicionit tuaj të gjatë, zhurmëmadh dhe me të gjithë shoferët e vjetër, aksidentues shumë herë dhe të “gjobitur” disa herë?!

Nuk mund ta besoj! Si e lejuat ju të rrijë edhe katër vjet të tjera në pushtet “të keqen e vetme dhe më të madhe të Shqipërisë, diktatorin, autokratin, hajdutin, kriminelin, banditin, kryebanditin, injorantin, të pashkollin, të droguarin, të pashpresin, humbësin, të dështuarin… të birin e Kristaq Ramës “, ‘kriminelit’ skulptor që iu detyron të përkuleni para veprave të tij monumentale në ditët e Festave Kombëtare në Tiranë dhe në Vlorë?!

Aaaa! Ai nuk paska fituar por jua paska marrë fitoren me hile, blerje votash, kërcënime, manipulime, mashtrime etj. etj.? Nga i dini dhe si i provoni ju këto pretendime dhe “konkluzione”? Ngaqë keni fakte pafund për “masakrën zgjedhore” apo ngaqë keni dëshpërim të thellë për humbjen e merituar?

Po në vitin 2013, kur ju kishit gjithë pushtetin, si ua mori ky “qen bir qeni”? Pse ia lëshuat, në fund të fundit? Pse nuk vepruat si në vitin e largët 1996 kur organizuat dhe zhvilluat zgjedhjet më demokratike në vend? Apo ndjetë keqardhje, mëshirë dhe respekt?!

Po në vitin 2017, kur kishit gjysmën e pushtetit qëndror dhe lokal përse nuk fituat ju? Dhe ju prisnit dhe shpresonit të fitonit këtë radhë kur ai kishte gjithë pushtetin?! Sa naivë paskeni qenë! Ndiej keqardhje për naivitetin tuaj.

Hëmmm! Nuk ndiej fare keqardhje për ju.

Së pari, sepse ju nuk e meritonit pushtetin dhe, së dyti, sepse ju nuk keni dinjitetin dhe as burrërinë të pranoni të vërtetën, të vërtetën e thjeshtë dhe të qartë që zgjedhjet i ka fituar ai dhe jo ju. Këmbëngulja juaj e përsëritur, e dëshpëruar dhe vetëdiskredituese se zgjedhjet nuk ishin të rregullta dhe se “u ndryshua vullneti i popullit” është dëshmia më e qartë se ju nuk e meritonit fitoren. Kush nuk është aq dinjitoz sa të pranojë humbjen, ai nuk meriton as fitoren. Humbja pranohet edhe në betejat luftarake me armikun e jashtëm e jo më në betejat paqësore me kundërshtarin e brendshëm politik.

A është ai i keq? Sa të duash, por jo sa ju.

A është ai diktator dhe autokrat? Jo pak, por gjithësesi shumë, shumë më pak se Ati juaj shpirtëror, moral e politik, të cilin e adhuroni, e mbroni, e lartësoni dhe e imitoni.

A është ai i korruptuar? Gati sa ju.

A është ai injorant dhe i pashkolluar? Aspak! Madje ju ngjani si hije përballë tij.

A është ai i majtë? Thuajse fare. Po i djathtë? Fare pak. Po çfarë është atëherë? Ai është thjesht politikan pragmatist që bën çfarë beson se është mirë për popullin, por edhe çfarë i shërben pushtetit të tij vetjak. Këtu nuk ndryshon shumë nga ju, por në faktin se sheh më larg, gjykon më thellë dhe punon më shumë se ju.

A është ai gojështhurur dhe i pagdhendur Krahasuar me ju, ai i ngjan si një Ciceron përballë një të dehuri kronik.

A është ai i lidhur me “oligarkët”? Sigurisht që është, po aq sa ju.

A është ai më i miri që mund dhe duhet të kemi? Fatkeqësisht, jo.

A është ai më i miri që kemi? Fatkeqësisht, po.

Atëherë, si arriti t’ju mundte për herë të pestë radhazi? Ai nuk ju ka mundur. Ju keni mundur vetveten sepse nuk keni qenë të zotët të mundnit veten tuaj. E keni mundur veten politikisht, ngaqë s’keni pasur guximin dhe as dinjitetin e duhur për ta mundur veten moralisht. Duke qenë ata që jeni fizikisht dhe duke mbetur po ata moralisht, ju nuk keni asnjë shans të sillni shpresë dhe besim tek populli.

Si të tillë, ju, më kot paraqiteni si e ardhmja, pasi qartësisht, përfaqsoni të kaluarën, madje një të kaluar të palavdishme. Morali i vjetër dhe, sidomos, morali i kalbur nuk ka përfaqsuar kurrë të renë dhe as ka sjellë kurrë progresin.

Ajo që arritët këtë radhë është më e madhja e mundshme dhe çdo drejtues tjetër që mbart dhe shfaq moralin e vjetër, moralin e refuzuar nga shumica e shqiptarëve, do të arrijë akoma më pak se ç’arritët sot, sepse ai moral nuk meriton as kaq.

Nëse vazhdoni me këtë moral dhe me këtë sjellje, ju siguroj se edhe 20 vjet të tjera do t’i kaloni në opozitë dhe duke u ankuar, justifikuar e mashtruar rreth proceseve zgjedhore, kur të keqen e keni në proceset tuaja mendore. Për sa kohë nuk do të hiqni dorë nga ideologjia juaj morale e politike berishiste dhe nga modelet mesjetare të sjelljes që frymëzohen prej saj; për sa kohë ju, që keni rrahur, burgosur e vrarë kundërshtarët politikë, do ta akuzoni atë “qen bir qeni” si diktator dhe kryebandit, megjithëse s’i ka bërë asnjërën prej tyre; për sa kohë nuk do të pranoni dhe dënoni publikisht korrupsionin tuaj të kaluar, por do ta akuzoni këtë si “autokrati dhe regjimi më i korruptuar”; për sa kohë nuk do të kërkoni ndjesë për bëmat dhe gjëmat që i keni shkaktuar popullit dhe vendit, por do të vazhdoni parodinë e mohimit dhe nxirjes së çdo gjëje që bën kundërshtari juaj politik; për sa kohë do të vazhdoni të shpallni si krim makabër ironinë dhe sarkazmën që ai “qen bir qeni” përdor pa mëshirë ndaj fyerjeve, shpifjeve, kërcënimeve dhe sulmeve tuaja fisnore e mesjetare; për aq kohë sa humbjet tuaja elektorale do t’ia atribuoni “mosmirënjohjes së popullit për veprat tuaja madhështore” apo “blerjes së votave nga kundërshtari politik”, ju nuk do të keni asnjë mundësi të fitoni besimin e shumicës së shqiptarëve.

Të guxosh në vitin 2021, ashtu si në vitin 2017, të mos pranosh rezultatin e zgjedhjeve dhe të pretendosh se ke fituar ti dhe jo kundërshtari kur, si atëherë edhe tani, asnjë sondazh ndërkombëtar parazgjedhor nuk të ka nxjerrë fitues por humbës, kjo do të thotë t’i biesh murit me kokë dhe të vazhdosh vetëdiskreditimin.

T’i shpallësh votimet si “referendum popullor” dhe si “zgjedhjet vendimtare për 100 vitet e ardhshme” dhe, pasi këto zgjedhje të kanë nxjerrë humbës, të mos largohesh nga skena politike, por të zvarritesh me çaprashitje delirante, zotime për “të çuar deri në fund betejën” apo për “lëshimin e dekreteve për mbrojtjen e Republikës”, do të thotë se je i zhveshur plotësisht nga skrupujt moralë, dinjiteti njerëzor dhe përgjegjësia qytetare.

Ta kërkosh shpëtimin dhe rrugëdaljen partiake tek qëndrimet dhe angazhimet mesjetare, krahinore dhe fisnore të Markave që shpallin se në veri pushteti nuk i bleu dot votat për shkak të karakterit dhe dinjitetit të votuesve të kësaj hapësire, ndërsa atje ku Markat humbën, votuesit “pa karakter e dinjitet” u shitën, do të thotë se po zhytesh thellë e më thellë në errësirën e së shkuarës.

Të ndjekësh propozimet e kokave të thartuara markiste për “mosnjohje kurrë të këtyre zgjedhjeve” apo kokat mendjelehta të disa Bujarëve që thërrasin Babën në ndihmë në krye të partisë, do të thotë vetëvrasje politike e pakthim. Një pushtet apo forcë politike “ka nevojë” të blejë apo manipulojë votuesit në zonat ku ka marrë gjithnjë pakicën dhe jo në “bastionet” e saj.

Ata anadollakë me kollare dhe diploma perëndimore që besojnë dhe shpallin se Shqipërinë duhet ta qeverisin vetëm ata që kanë fituar në fshatin, fisin apo krahinën e tyre, duhen përçmuar dhe konsideruar si relike mesjetare dhe kanunore.

Nëse doni të fitoni dhe të sillni ndryshimin, fillojeni nga vetja juaj. Romakët ua ndaluan me dekret Antonve të vinin emrin Mark, PD -sëi duhet të ndahet nga mendësitë e Markave e Bujarëve. Po këtë nuk e bëni dot po nuk “vratë” plakun e Malit, Sabah Hasanin tuaj, të ndaheni nga morali i tij. Largojini ithtarët dhe trashëgimtarët e tij, në të kundërt PD do i mbeten gërmadhat si kështjellës së Palkut në Kaukaz. Me berishizmin dhe berishistët ju do të mbeteni aty ku jeni dhe do të shkisni akoma më poshtë.

Nëse nuk ndryshoni veten tuaj, ai vërtetë do të na duket “qen bir qeni” por ju, kundërshtarët e tij politikë, do ju ngjani gjithnjë e më shumë kafshëve të egra të pyllit të cilat evolucioni i gjallesave mbi tokë nuk ka mundur ende t’i shndërrojë në kafshë shtëpiake, si qenin. Dhe, rrjedhimisht, për shumicën e popullit do të mbetet si zgjidhja më e mirë ajo e kafshës shtëpiake. Edhe për shumë kohë.