Për Fevzon me shumë zero (dhe ata që indinjohen me rrogat e tij)

Nga Adrian Thano

Portali ResPublica, qëndrimi editorial i të cilit mëton të djathtën reale dhe është kritik me Ramën, ka botuar dje një analizë mbi lajmet që qarkullojnë për lëvizjen e emisionit të B.Fevziut (Fevzos siç i thonë miqtë e të njohurit)nga Tv Klan në TCH.

Analiza përmend dhe rrogën e re të mundshme të drejtuesit të emisionit Opinion, i cili njihet edhe më herët për pagesat e larta dhe përdorimin e statusit mediatik për mbylljen në favor të çështjeve të dyshimta pronësore.

ResPublica shpreh indinjatë për faktin që rroga e një drejtuesi emisioni përflitet se do arrijë në 45 milionë lekë (të vjetra), ndërkohë që reporterët, pra gazetarët e të njëtit kanal, apo gazetarët e lajmeve në përgjithësi, marrin paga sa 1 e 100 e kësaj shifre apo dicka poshtë apo sipër kësaj.

Përpara se të them pse mendoj që nuk është ky këndi i duhur nga ku duhet vështruar kjo temë, po jap më poshtë, të plotë, shënimin analitik të ResPublica-s që lexuesi të njihet fillimisht me të.

Shënimi titullohet: “Lëvizja(e përfolur) milionere e Fevziut drejt TCh dhe stanjacioni i proletariatit të reporterëve”:

*****

“…Tashmë është bërë publike mundësia e lëvizjes së Blendi Fevziut nga Tv Klan drejt Top-Channel. Në vetvete ky nuk është ndonjë lajm që ka interes publik, por duke qenë se mediat kryesore në vend janë paradhoma të pushtetit, zhvillimet në fjalë meritojnë të trajtohen. Kështu, pak muaj më parë disa media kërkuan të trondisnin psikologjikisht drejtuesen e Top-Channel me largimin e drejtorit Sokol Balla, ikja e të cilit u trajtua si një humbje e parikuperueshme. Në fakt e kundërta ndodhi. Balla humbi vizibilitetin dhe rëndësinë dhe Top-Channel jo.

Sot është radha e Fevziut që të japë goditjen në treg dhe sipas burimeve nga Top-Channel oferta për të është 45 milionë lekë(të vjetra) në muaj(me gjasë një pagesë më e lartë sesa e vetë drejtorit Ben Blushi). Bëhet e ditur se arsyet e largimit nga Tv Klan lidhen jo vetëm me pagesën, për të cilën Fevziu shpesh thotë se ka jo shumë rëndësi, por edhe me prezencën e tij të përdithshme në ekran. Nga informacione të ndryshme thuhet se Frangaj ka planifikuar të riorganizojë kohën televizive në bazë të shikueshmërisë, duke shmangur prezencën e Fevziut dhe emisionit të tij për katër ditë në javë. Duket se këtë favor gazetarit në fjalë po ja bën TCh, shoqëruar edhe me një pagesë të majme, sigurisht në kohezion me drejtorin-mik, Ben Blushi.

Pagesa eventuale e z. Fevziu është çështje private, por ajo është e tillë saqë patjetër do të diskutohet në mjediset gazetareske. Si mundet të përligjet nga një kompani që kërkon të ecë përpara kjo diferencë në pagesë mes një gazetari që drejton një emision, i cili nuk vlerësohet nga televizioni ku transmetohet aktualisht dhe reporterëve apo redaktorëve të neësroom?

Cilado qoftë vlera e emisionit, që padyshim është jo e vogël, për ata aqë ndjekin Tv Klan dhe Top-Channel është e qartë se profesionalisht, ai nuk ka të krahasuar me vlerën e redaksisë së lajmeve që është arma, fytyra dhe përmbajtja themelore e këtyre dy televizioneve.

Si mund të punojë në këtë klimë deprimuese një reporter të cilit i kërkohet të klimatizohet me “revolucione” drejtorësh, kundrejt një pagese minimale dhe që lëviz ngadalë dhe për një punë që në televizione po mbetetet anonime?

Kjo nuk është çështje e zilisë për pagën, por e realizmit në menaxhim. Është zotësi e madhe t’i marrësh pronarit të kompanisë – që gati sa nuk publikoi një elegji për ikjen e Sokol Ballës- një pagë të tillë. Atë mund edhe ta përdorësh mirë, nuk është rasti i parë në këto 25 vjet që pronarë me gjithfarë kompleksesh përdoren mirë nga “profesionistët e fushës”. Por pasoja që mbetet është jo e vogël. Në një redaksi të tillë është e vështirë të punohet dhe të mbetet diçka nga profesioni kur vihen vija të dallueshme mes një aristokracie fiktive dhe një proletariati që nuk po afirmon dot forcën e vet pse nuk e njeh ende. Por këto janë spekullime derisa çdo gjë të konfirmohet zyrtarisht dhe lëvizja e z. Fevziu të jetë fakt…”

*****

Ky më sipër ishte teksti i plotë i analizës.

Për të gjithë ata që janë të revoltuar me pagën e re të Fevziut që edhe në mos qoftë kaq do jetë diku afër, duhet thënë që problemi nuk është se ajo ka goxha diferencë me gazetarët e lajmeve.

Po të jetë për diferencën mes yjeve televizivë si Fevzo dhe mjeranëve që mbajnë mikrofonat me dorë dyerve të politikës, Fevzua me atë nivel vaniteti që ka, do të gjente shumë më shpejt se unë shembuj krahasues vërtet përndritës nga bota.

Dhe në fakt, pagesa e Fevzos nuk varet nga sa e kanë pagën gazetarët që punojnë apo që do punojnë në të njëjtën media me të. Nuk varet as nga miqësia me Benin e as po ndodh kjo që po ndodh sepse Beni dhe Fevzua, po ia hedhin Vjollcës.

Fevzua dhe çdo gjë që ka të bëjë me të varet qartësisht nga audienca. Askush nuk do kishte nevojë për Fevzon, nëse emisionin e tij nuk do ta shihnin. Çdo trajtim i tillë ekskluziv ndikohet së pari nga perceptimi i suksesit që kanë për Fevzon ata që janë gati t’ia marrin në konsideratë shifrën.

Kësisoj, kush nuk është dakord me pagën e re të Fevzos, me vilën e tij të re në mal që e reklamoi së fundmi, me vilën e vjetër në det që nuk e kemi parë ende, me vilën e ardhshme kudo që do jetë ajo, apo me udhëtimet, kostumet e shtrenjta, orët e luksit, tullën shkëlqyese të Fevzos, etj, pra kujt nuk i pëlqejnë këto, nuk ka as pse fyen Fevzon, e as pse shfryn në rrjete sociale, apo në hapësirat për lexuesit në gazetat dhe portalet online.

Mjafton të bëjë vetëm një gjë: Të mos e shoh më emisionin që drejton Fevzua. Po të mos e shoh realisht ama, jo të bëj sikur nuk e sheh.

E njëjta gjë mund të thuhet për politikanët që dikur denonconin ushqyerjen e Klanit (e rrjedhimisht luksin e Fevzos) me fonde të buxhetit të shtetit dhe më pas nga denoncues aq të ashpër e mizorë, na u kthyen në vizitorë të rregullt propagandues të studios së Fevzos.

Këta të fundit, madje, veç pultit të TV, kanë në dorë më shumë se qytetari i indinjuar apo reporteri i nëpërkëmbur. Kanë në dorë bojkotimin publik të Fevzos dhe vendimmarrje të tjera që kanë të bëjnë me hetimet që premtuan kundër ish-regjimit dhe apologjetëve të tij.

Që të mos e zgjasim, kjo është historia, fare e thjeshtë: Shikuesit që nuk e duan, mjaft mos ta shikojnë. Vendimarrësit që e frekuentojnë, duhet ta bojkotojnë.

Nëse as shikuesit, as përfaqësuesit e tyre politikë, nuk munden ta bëjnë këtë, do të thotë që Fevzua e meriton plotësisht rrogën që ka dhe atë që po kërkon, mjafton të jetë në rregull me zyrën e taksave.

Punë të mbarë, Fevzo. Për mendimin tim, jo 45, po 90 të kishe kërkuar. Këto kohë janë të arta për ata si ty. Dhe të pamundura, tjetërkund, kështu që gëzoju sa më shumë dhe sa më shpejt mrekullive të papërsëritshme të katundit tonë të mrekullueshëm.