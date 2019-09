Për herë të parë në historinë shqiptare, një film në festivalin e Torontos

Për herë të parë në historinë e Shqipërisë, një film kosovar është shfaqur në premierën botërore të Festivalit të Filmit në Toronto.

“Toronto International Film Festival” konsiderohet si një prej festivaleve më të mëdha në botë kushtuar filmit.

“Zana” kishte premierën e saj mbrëmjen e së shtunës.

Filmi tregon historinë e një gruaje të re kosovare që përpiqet të bëhet nënë, ndërsa ballafaqohet me tmerret nga kaluara e saj e errët e kohës së luftës.

Protagonistja e filmit, Adriana Matoshi bëri të ditur lajmin me anë të një postimi në Facebook.

“Sonte për herë të parë në historinë shqiptare, premierë botërore në Toronto do të jetë një film kosovar. Kosova ka një histori, ka artistë, një zemër dhe forcë për t’i thënë botës që ne dimë. Falënderoj të gjithë ata në këtë jetë që besojnë në mua, dhe falënderoj Antonetën që më besoi me këtë rol të fortë të Lumes. Unë kurrë nuk do të arrij vetëm, pa përkrahjen e artistëve dhe sonte do të ndriçoj me veshjen e Drenusha Xharra. Familja ime e dashur dhe miqtë e mi janë motivimi im! Sonte do të mbaj duart e juaja sepse e di që do jeni të gjithë me mua. Më uroni fat, ju dua shumë”, shkroi ajo.

j.l./ dita