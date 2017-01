Për Maliqin dhe 5O-vjetorin e një kryebashkiaku

Prof.As.Dr. Agron Agolli

Me organizmin e ri të reformës administrativo-territoriale të vitit 2015, Bashkia e Maliqit u bë një nga bashkitë më të mëdha e më të rëndësishme, jo vetëm në qarkun e Korçës, por edhe në nivel kombëtar. Tani hapësirat e saj shtrihen nga Dushari malor në perëndim, në Pojan në lindje dhe nga mali i Lenies në veri, në brigjet e Plirinave e të Voskopojës në jug.

Sot bashkia e re numëron një popullsi prej 64,664 persona dhe një sipërfaqe prej 656.34 km2. Aktualisht bashkia e re ka nën administrimin e saj një qytet dhe 80 fshatra.

Natyrisht kjo bashki e madhe e formuar kërkonte edhe një drejtues të zot, të arsimuar, me eksperiencë e të profilizuar që do t’i jepte asaj jetë e gjallëri të mëtejshme.

Po kush është drejtuesi i Bashkisë së Maliqit? Gëzim Ali Topçiu i lindur në Trebickë më 3 Janar 1967 dhe i rritur në qytetin e Maliqit, sivjet ka 50-vjetorin e lindjes. Është i martuar dhe ka dy fëmijë në qytetin ku kaloi fëmijërinë dhe rininë e hershme. Me gëzimet dhe privacionet e jetës së këtij qyteti të vogël, mes kodrash e malesh, në qoshe të tokave të ish-kënetës së dikurshme, i mbrujtur me traditën dhe kulturën e asaj zone, ai u diplomua në Institutin e Lartë Bujqësor të Korçës, e më pas punoi si specialist bujqësie. Nga viti 2000 e në vazhdim është kryetar i Bashkisë Maliq.

Kryetari i kryesisë rajonale të Shoqatës Atdhetare e Kulturore Gora për Maliqin Hekuran Merolli thotë se Gëzimi i duhej kësaj bashkie të madhe. Së pari sepse profilit të saj me një shtrirje gjeografike, me kodra, male dhe fusha të shumta, i duhej një njohës i mirë i realitetit dhe drejtues me përvojë për administrimin e kësaj pasurie; një njeri që i ka shkelur më këmbë tërë këto mjedise.

Mendime dhe shqetësime për mbarëvajtjen e punëve shfaqin edhe qytetarë të tjerë si Pranvera Begolli, gazetarja Dhorjela Cule apo publicisti, poeti, e intelektuali gorar Besnik Bedollari, Irakli Sokrati, Murak Make etj.

Meraku ka vetëm një emërues të përbashkët: më shumë investime, më tepër vende pune, më shumë siguri e mbështetje ndaj familjeve në nevojë, shërbime më cilësore ndaj popullatës, vëmendje më të madhe ndaj shqetësimeve dhe halleve të njerëzve.

Si Maliq llogariten rreth 277 familje që trajtohen me ndihmë ekonomike, pa përmendur edhe 286 që trajtohen si invalidë. Listat e debitorëve nëpër dyqane fillojnë nga viti i mbrapshtë 1997. Bashkia mund të ndihmojë edhe familje të tjera në nevojë nëse qeveria nuk aplikon avazin e njohur të shkurtimit të fondeve vjetore, gjë që e nxjerr jashtë lojë bashkinë.

Kryetari i bashkisë Gëzim Topçiu thotë se programet janë mi hartuar pas konsultave të zhvilluara nëpër njësi të ndryshme. Është planifikuar rigjenerimi urban i zonës së bashkisë nga qendra e Maliqit e në çdo njësi administrative në vartësi të saj.

“Së pari ky hap u hodh gjatë fillimit të 2016, me investimin e bërë nga qeveria prej 350 milionë lekësh për rikonstruksion rrugësh, parqesh e lulishtes, ndriçim e sistemim të mjedisit qytetar. Ishte i pari investim pas 10 vjetësh për Maliqin e harruar e të lënë pas dore.

Edhe nga Fondi i Mbrojtjes së Rajoneve të Qeverisë kemi përfituar rreth 410 mijë dollarë për lyrje e suvatim të 45 objekteve dhe që do të realizohen për 3 muaj kohë”, thotë kryebashkiaku.

Është në proces tenderimi apo përfundimi puna për sistemim – asfaltimin e dy segmenteve kryesore në itinerarin Maliq-Libonik dhe Orman – Terovë. “Në vëmendjen tonë janë projektet që lidhin qendrën e Maliqit me njësitë vendore të Moglicës e Gorës, të cilat janë më të pambrojtura nga dimri, koha e keqe dhe izolimi për një kohë të gjatë”, thotë ai.

Krijimi i infrastrukturës së nevojshme për kullimin dhe vaditjen e fushës së Maliqit është një domosdoshmëri tjetër e zonës.

“Së pari masat tona do të përqendrohen për t’i dhënien fund degradrimit të fushës së Maliqit, jo vetëm nëpërmjet investimeve në kanalet e vaditjes e kullimit, që tashmë do të jenë përgjegjësi e bashkisë së re, por duke bashkëpunuar më mirë edhe me investime të qeverisë apo edhe projekte të Bankës Botërore për bujqësinë.

Koha e ka treguar vetë, por dhe ne e dimë mirë se ekziston gjithmonë rreziku i degradimit të kësaj fushe nga shkaku i përmbytjeve të lumenjve dhe prurjeve të reshjeve të shiut e dëborës. E kemi të freskët e para sysh përmbytjen e fundit të shkurtit 2015, ku u mbuluan me ujë për një kohë relativisht të gjatë gati 300 ha tokë pjellore, duke prishur të mbjellat e hershme apo penguar punët e stinës së fermerëve.

Të 1250 hektarët e fituara nga tharja e kënetës së Maliqit, në vitet 1950, çdo vit në kohë reshjesh të mëdha, kthehen përsëri si dikur, në kënetë, duke e shtuar sipërfaqen e mbuluar me ujë edhe deri në 5000 ha”,thotë kryebashkiaku.

Kjo dukuri e përsëritur ka pasur si shkak mos thellimin e mjaftueshëm të shtratit të lumit Devoll në kohën e bonifikimit të Kënetës së Maliqit. Duhet që të katër hidrovorët që kanë t’i venë në gatishmëri të plotë me qëllim që prurjet të menaxhohen dhe të mos rrezikohen argjinaturat e ngritura për kullim e mbrojtje të fushës.

“Lidhur me zgjidhjen e këtij problemi shqetësues mirë do jetë që të ndërtohet edhe një hidrovor tjetër në afërsi të Sovjanit si dhe të pastrohet e thellohet shtrati i Devollit nga Goça e deri në hyrje të qytetit të Maliqit”,thotë Topçiu.

Pas shumë përpjekjesh është hapur një dritë jeshile për të ndërtuar Kombinatin dhe për t’i rikthyer banorëve të Maliqit atë që u shkatërrua e degradoi pas viteve 1990, për gati 27 vjet rresht.

Ky investim i ofruar nga pala polake që kap shumën e rreth 50 milionë eurove, dhe që do të ketë si kapacitet prodhues 80 mijë ton sheqer në vit, mund të punësojë rreth 20 mijë vetë pasi edhe kapaciteti përpunues i panxharsheqerit do të jetë i madh.

Zgjidhja e këtij problemi, brenda afatit të parashikuar të ndërtimit prej 18 muajsh, do të kthente Maliqin në shkëlqimin e dikurshëm kur fusha gumëzhinte, punëtorët kishin punë dhe Shqipëria prodhonte sheqer për vete e për të tjerët, pasi ai ishte ndër veprat më madhore e të veçanta në gjithë gadishullin e Ballkanit.

Në Maliq këdo që të takosh e të pyesësh, Kombinatin e ka si plagë në zëmër, si një brengë të madhe. Kjo është nostalgjia e saj kohe që nuk ua largon dot kollaj nga mendja njerëzve, sidomos atyre që i kanë jetuar ato vite.

Fundi i Kombinatit, shprehet Pranvera Begolli, ishte fundi i Maliqit. Pa të jeta e qytetit është e vakët, pasi janë shkatërruar edhe objekte social-kulturore, sikundër ishte djegia edhe e Pallatit të Kulturës kohët e fundit, nga e cila Maliqit dhe tërë zonës i humbi një pasuri e pakthyeshme kulturore- artistike, atdhetare e historike, që i jepnin jetë e gjallëri atij.

Mbase në një mënyrë tjetër mund ta kishim bërë këtë shkrim në 50-vjetorin e ditëlindjes së shokut dhe mikut tonë, kryetar i bashkisë së Maliqit, Gëzim Topçiu.

Duke njohur natyrën e tij që çdo gjë e ka lidhur me punën dhe përkushtimin intelektual në shërbim të njerëzve që e kanë votuar, për ta bërë sa më të mirë jetesën e familjeve të tyre dhe rikthyer ekonominë e kësaj Bashkie ne një laborator të vërtetë të zbatimit të reformave të mëdha në fushën bujqësore e blegtorale, të zhvillimit të industrisë ushqimore, le ta quajmë këtë moment një pjesë të gëzimit të përbashkët të banorëve të asaj bashkie të cilët e duan e nderojnë dhe e urojnë njeriun e punës që administron bashkinë ku ato jetojnë.