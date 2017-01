Për mikun tim ushtarak dhe gjithë ushtarakët e harruar

Vitet rrjedhin si ujët e kroit, ato kalojnë shumë shpejt si pa e ndjerë dhe jeta ecën, e bën të sajën.

Po e shkruaj këtë letër në DITA për gjithë shokët tanë ushtarakë që nën rrobën kaki u iku rinia, u plakën, u thinjën e u rrudhën. Shumica e tyre i ka shërbyer atdheut jo pak, por 35-40 vjet me përkushtim, larg familjes, larg shoqërisë, larg dëfrimeve.

Ushtaraku si në kohë lufte, ashtu dhe në paqe, e ndjen peshën më shumë se të tjerët karshi atdheut. Në luftë ai nuk e kursen jetën sepse ka bërë një betim; në paqe është gjithmonë i gatshëm të sakrifikojë, kundër keqbërësve, të përballojë me përkushtim përmbytjet, tërmetet, e fatkeqësitë e tjera natyrore. Shumë ushtarakë kanë dhënë jetën në moshën më vitale dhe fëmijët e tyre janë rritur pa prindër, me vështirësi.

Por erdhi një ditë na hodhën në rrugë të madhe Neronët modernë, të çmendurit për karrige. Ne mbetëm si tezgat anës trotuareve, ndërsa qeveritë që shkojnë e vijnë nuk kujtohen për nevojat e atyre që i kushtuan jetën shtetit dhe shoqërisë.

Shumë ushtarakë kanë ikur nga kjo botë dhe nuk u është përmendur diçka nga jeta e tyre plot sakrifica as në TV e as në organet e shtypit. Edhe ata që sot jetojnë i ka mbuluar pluhuri i harresës. Ne nuk kërkojmë dekorata, as përmendore buste dhe lapidare, por kujdes shëndetësor dhe kujtesë nga Ministria e Mbrojtjes. Sepse edhe kjo e fundit, duket i ka harruar kuadrot pensionistë të viteve të shkuara.

Nuk është normale që ministrja e sotme Kodheli kur erdhi gjatë fushatës premtoi e tha shumë gjëra pozitive për ne, ndërmjet të tjerave pensionet, të cilat nuk janë ato që i takojnë një ushtaraku; ajo tha se shtëpitë e oficerëve në Shkodër e Velipojë do i kalojnë ushtrisë, por kanë kaluar 3 vjet dhe të gjitha premtimet janë harruar.

Por unë mendoj se është detyrë morale të shkruash për figura që kanë kontribuar në radhët e forcave të armatosura. Njëri nga këta është N/kolonel Vangjel Llazari, i cili gjatë karrierës së tij ushtarake i ka shërbyer me devotshmëri atdheut për 38 vjet.

E meriton të përgjithësohet portreti i tij shembullor prej ushtaraku dhe njeriu të mirë.

Kur mora të shkruaj për shokun tim Vangjelin, i kërkova të flasë për veten, por ai hezitoi. Më tha mos u lodh shumë me mua, e mos më mburr, por të lutem shkruaj për të gjithë ne ushtarakët që jemi ende gjallë sepse për ata që kanë detyrë të na vlerësojnë, ne nuk ekzistojmë.

Vangjeli i përket atij brezi që familjen dhe marrëdhëniet shoqërore i ka patur të shenjta. Atij brezi, kontributi atdhetar i të cilit dhe shpirti i sakrificës meriton të përcillet te brezat e rinj.

Labi himarjot ndoqi rrugën e babait të tij,Perikliut si ushtarak. Babai i Vangjelit Perikliu për të ndihmuar familjen emigroi në Francë nga viti 1929- 1931,pas kësaj ai u kthye në atdhe në 1942. Duke qenë i mobilizuar ne ushtri në garnizonin e Tiranës, arratiset dhe rreshtohet në Çetën e Pezës. Mori pjesë në disa aksione sëbashku me Mihal Durin dhe punoi në terren me çetën e bregut me komandant Zaho Kokën.

Më vonë u inkuadrua në Brigadën VI Sulmuese, ku mori pjesë në gjithë luftimet kundër gjermanëve deri në Vishegrad. Shtëpia e tij në Himarë ishte qendra dhe baza e partizanëve të bregut, nga gushti i vitit 1942. Ajo shtëpi u dogj nga forcat gjermane në gusht të vitit 1944 dhe familja me Vangjelin 6 vjeç u strehua në stanet e Himarës.

Pas çlirimit, babai i Vangjelit mbeti në radhët e ushtrisë dhe në 1956 u transferua në Garnizonin e Shkodrës.

Vetë Vangjeli sapo mbushi të 78–at, por mbahet mirë. Ka lindur në Himarë më 25 mars 1938, shkollën fillore e përfundoi në qytetin e Durrësit dhe atë 7-vjeçare në qytetin e Shkodrës. Në një nga shkollat më të mira ushtarake “Skenderbeu”, mori njohuritë e para të artit ushtarak dhe në 1956 kaloi në Shkollën e Bashkuar të Oficerëve. Pas përfundimit mori gradën Oficer i klasit të parë dhe u transferua në Shkodër.

Pasi përfundoi Akademinë ai u rikthye përsëri në Shkodër, ku punoi e jetoi derisa doli në pension me gradën e Nënkolonelit. Vangjeli është një ushtarak i kompletuar me njohuri të thella të artit ushtarak, me një karrierë pa shkëputje prej 38 vitesh(1954-1992) Atë e gjeje gjithmonë në fushat e stërvitjes, në poligonet e qitjes, në stërvitjet e shtabeve e në stërvitjet e mëdha me trupa, në punimet xheniere në dimërat e ftohtë e në verën e nxehtë.

Aftësitë e tij metodike tërhiqnin gjithmonë vëmendje dhe shume shikues. Gëzoi respektin dhe dashurinë e kolegëve dhe miqve sepse në gjithë rrugën e jetës së tij ka qenë korrekt, ka urryer konformizmin dhe dyfytyrësinë. Kurrë nuk është mburrur me punën e tij, por i quante kontribute karshi atdheut. “Siç donim familjen, donim edhe ushtrinë”, – e dëgjon shpesh të thotë.

Ai ka krijuar një familje të mrekullueshme, dy djem e një vajzë. Nuk ka qytetar në Shkodër që të mos e njohë Vangjelin. Një pjesë të viteve e kaloi pranë dy djemve në Athinë, duke i ndihmuar edhe ata në jetën e tyre, por këtu në Shkodër ai po i ngrys ditët e tij të pleqërisë.

Vangjeli thotë se fëmijëve nuk po u lë dot pasuri, pasi unë me punë të ndershme i shërbeva atdheut. Thotë që ne ushtarakët nuk ankohemi për hallet e rënda. Por ne miqtë e tij e dimë që kohët e fundit ai u është nënshtruar disa operacioneve të rënda, që i ka përballuar nga buxheti familjar, sepse të jetë për shtetin, të cilit i shërbeu, ai nuk do jetonte më.

Sot Vangjeli i është bashkuar shokëve të tij si pensionist dhe është gjithmonë pranë halleve e gëzimeve të tyre. Këtë letër për Vangjelin dhe për gjithë ushtarakët shembullorë si ai, dua ta mbyll me një strofë të një poeti ushtarak: Ushtarakët tanë, blerim veshur / E mbajnë atdheun gjithmonë të qeshur…

Eqerem Kajo, Shkodër