Për Nikolla Lakon dhe takimin e tij me presidentin Uillson

Prof. Nasho Jorgaqi

Nga rinia ime e hershme më ka mbetur akoma në mend, një nga intelektualët e brezit të vjetër, që binte në sy asokohe si burrë i pashëm dhe elegant, tek shëtiste rrugëve të Tiranës thuajse vetëm me bastun në dorë. Aq shumë do të më tërhiqte figura e tij, sa do ta quaja fat që një ditë fare rastësisht do ta takoja dhe njihja nga afër në ambientet e Institutit të Shkencave. Ky ishte Nikolla Lako (1891-1962), botanist, një nga pionierët e studimeve shqiptare për florën, themelues e drejtues i sektorit të botanikës në Muzeun e Shkencave të Natyrës. E jo vetëm kaq, ai njihej dhe si shkrimtar, nga disa vepra letrare, që kish botuar para çlirimit siç qenë rrëfenjat e legjendat nga bota e luleve e drurëve dhe romani “Besnikët” (1944). Më vonë, do të merrja vesh se N. Lako kish bërë emër dhe si gazetar, jo vetëm me shkrime të botuara në organe të kohës, por dhe si botues i dy revistave të ilustruara “Shqipëria” (Sofje, 1917) dhe “Opinga” (Bulonjë, Francë 1919-1920). Ishte dhe piktor e hartograf, pa harruar dhe hartues tekstesh shkollore (“Abetare” dhe “Këndime” 1913). Pra, njeri plot talente, që i kish vënë në shërbim të kulturës kombëtare dhe të kauzës së Shqipërisë. Të gjitha këto i kishin dhënë emër të nderuar në lëvizjen kombëtare dhe në atë të emancipimit të shoqërisë shqiptare. Këtij qëllimi i kish shërbyer dhe puna e tij disa vjeçare, si sekretar i pretendentit të fronit të Shqipërisë Aladro Kastrioti në Paris dhe bashkëpunimi i ngushtë me Faik Konicën. Ai qe kthyer në një nga propagandistët e çështjes shqiptare në Europë, ku shquhet veçanërisht momenti i viteve 1919-20, kur u mbajt Konferenca e Paqes. Në këtë kohë ai zhvilloi një punë të palodhur për sensibilizimin e opinionit të huaj lidhur me të drejtat e shqiptarëve dhe sigurimin e integritetit tokësor të Shqipërisë. Bilanci i kësaj veprimtarie të gjallë e të gjithanshme është pasqyruar në veprën e tij lënë në dorëshkrim “Kujtimet e mia”, të cilat rastisi t’i zbuloj në arkivin e Institutit të Historisë të Akademisë së Shkencave. Janë kujtime me vlerë, dëshmi plot interes për ngjarje, njerëz, probleme që i takojnë fundit të Rilindjes dhe dy dekadave të para të shek. XX. Të shkruara thjeshtë, me një vërtetësi prekëse, plot informacione të panjohura, ato i vijnë në ndihmë historisë sonë kombëtare. Prej tyre do të veçonim takimin e tij me Presidentin e SHBA Willson, gjatë Konferencës së Paqes në Paris, në një moment tepër të vështirë për fatin e Shqipërisë. Një fakt ky i panjohur, që tregon për angazhimin serioz atdhetar të N. Lakos, me kontribute siç janë harta etnografike që ai përgatiti si prova para Fuqive të Mëdha për autoktoninë e tokave shqiptare kundrejt pretendimeve greke. Por pas takimit fatlum, me “kampionin e lirisë dhe të vetëvendosjes së popujve të vegjël” siç cilësohej Willsoni, përpjekjet e patriotit N. Lako ment u sabotuan nga pabesia e të riut shqiptar Llazar Fundo. Një emër ky deri atëherë i panjohur, por që më vonë hyri në histori si një nga figurat e të majtës shqiptare në vitet 20-30, udhëheqës i shoqërisë “Bashkimi” dhe një nga themeluesit e krerët e Grupit Komunist shqiptar në BRSS, i përjashtuar e i dënuar më vonë nga Kominterni si renegat i komunizmit. Pas emigracionit politik, Ll. Fundo nga fundi i viteve 30, do të kthehej në Shqipëri, ndërsa nga mbarimi i Luftës së dytë Botërore, do të ekzekutohej nga forcat partizane. Në fakt Fundua ishte një figurë komplekse e kontradiktore, gazetar i talentuar, erudit dhe inteligjent, por një njeri me karakter të paqëndrueshëm, ambicioz, i akuzuar për një të kaluar të dyshimtë. Ngjarja e rëndë që përshkruan N. Lako për pabesinë e tij çuditërisht përputhet me akuzat që do t’i bëjnë shokët e Grupit Komunist. Kështu nga një letër që Ali Kelmendi i dërgon nga Parisi F. Nolit në SHBA më 16-3-1938, marrim vesh se “Llazar Fundua u demaskua si tradhtar e u dëbua nga fronti … Tash jeton nëpër rrugët e Parisit, tamam ashtu siç e ka pas dhe pseudonimin … zagar. Një gja fatale kjo, po dhe një përfundim logjik për një tip, që dikur, tue qenë fëmijë ishte rekrutue në batalionin e andartëve. Pra, siç dihet nuk ka tradhtuar për të parën herë (nënvizimi N.J.)

Për fat të keq, kujtimet e N. Lakos flenë në arkiv dhe akoma nuk kanë parë dritën e botimit, siç ka mbetur thuajse i panjohur dhe emri i tij për brezat e ri të shqiptarëve. Këtë vit mbushen 55 vjet nga vdekja e tij dhe është ky rast, që na shtyn ta kujtojmë me respekt, si një figurë që i bën nder historisë dhe kulturës sonë kombëtare.

Takimi me Presidentin Uillson dhe pabesia e Llazar Fundos

N’ato ditë kisha kënduar në “Dielli” se Wilsoni, president i Shteteve të Bashkuara, do të vinte në Konferencën e Paqes, në Paris, në krye të një delegacioni dhe që shqiptarët kishin vajtur i kishin parë dhe u qenë lutur për të drejtat e Shqipërisë dhe ata u qenë përgjigjur se do t’i shëkonin me më të madhen drejtësi.

Nga kjo dyke marë shkak përgatita me të gjitha hollësitë një memorandum mbi Shqipërinë, një hartë ethnografike të Shqipërisë, një hartë ethnografike të qarkut të Korçës me shkallë 1/300.000, fshat më fshat, një hartë të Çamëerisë me shkallë 1/300.000, fshat më fshat dhe u paraqita në Wilsoni, i cili për fat të mirë më pranoi; kërkoi nga mua dhe informata të tjera dhe i dëgjonte me vërejtje të madhe; ay vetë nuk fliste frengjisht, po merreshim vesh me dragoman, kurse një vajzë stenografe shumë e shpejtë mbante me stenografi tërë konversasjonin t’onë.

Pas një ore e 15 minuta, më dha dorën dhe më tha: “Një kopio të Memorandumit dhe nga një prej këtyre hartave ethnografike t’ja shpijesh delegacjonit amerikan”. E falenderova edhe shkova; erdha në shtëpi dhe pregatita një kopio nga të Memorandumit, nga një hartë ethnografike dhe të nesërmet që në mëngjes u nisa për në Delegacjonin Amerikan. Atë ditë e kisha ftuar Llazar Fundon të vinte të hante drekë me mua; prandaj sa duallmë ne porta e udhës dhe Llazari u duk: “ajde dhe ti me mua” i thashë dhe Llazari, nuk desh më mirë, të këtilla raste priste. Llazar Fundoja kish mbaruar gjimnazin e Korçës dhe ardhi në Paris ku u shkrojt në drejtësi. I jati e kish rekomnaduar në mua dhe mua m’i dërgonte të hollat që i duheshin për shpenzime. Dukej dhe djalë i shtruar, i squar, i sjellshëm dhe studios. Aso kohe qe kundër pleqve dhe thesh: “Këta pleqtë t’anë duhen prerë nga këmbët, se të jenë shqiptarë dhe të kërkojnë Greqinë”! Me të këtilla fjalë m’a ngrohu zemrën kaqë shumë, sa e desha si djalin t’em. Llazar Fundoja në shtëpi t’ime kish liri të madhe, i haeshe, hapte dollapin dhe merte hante ç’të kish, i piheshe, ngrinte shishen me verë dhe pinte. Sa e zinte nata, nuk sëkëlldiseshe, flinte në shtëpinë t’ime. Me fjalë të tjera, kish liri shumë të madhe në shtëpi t’ime. Dhe propagandat e ndryshme që na lëftonin me çdo mënyrë, nuk muntnin të gjenin njeri më të aftë dhe më të përshtatshëm, për informata që u epte për punën kombëtare që punoja. U shkrojt në drejtësi dhe unë u bëra përgjegjës. Ky ka qenë Llazar Fundoja dhe së bashku me këtë u parqitmë në Legacjonin Amerikan.

Posa arrimë në Delegacjon dhe pas 5 minutash dolli kryedelegati, i cili na priti me buzëqeshje; i dorëzova kopjen e memorandumit dhe hartat ethnografike; ay hapi hartat i pa dhe më thotë:

– Mos ju ka shtyrë ndonjë qëllim politik kur hartuat hartat?

– Domosdo, se ne politikisht duam të drejtat t’ona; po ju a jap me të shkrojtur se asnjë dreqëzi nuk është përdorur në hartimin e tyre, po janë bërë vetëm nënë pikëpamje shkencore.

E falenderuam kryedelegatin dhe ikmë. Kur arrimë poshtë ne porta e udhës, Llazar Fundoja me tha:

– Unë të qeshë zotuar të vinja të hanja drekë sot në shtëpinë tënde, po kisha haruar se kisha rendez-vous me një çupë.

– Me çupën mos e prish rendez-vous-në , pa drekën e hamë dhe nesër.

Të nesërmen që në mëngjez mora nga kryedelegati amerikan një pneumatique (letër të shpejtë), ku më shkruante këto:

“Për një çështje që ju përket, lutem të paraqituni në këtë delegacjon sa të jetë e mundur më shpejtë”.

Pa humbur kohë shkova në delegacjonin amerikan; po këtë radhë jam vetëm; nuk e kam Llazar Fundon. Pas nj’a 5 minutash dolli kryedelegati, po jo me buzëqeshje si ditën e parë, po i mërzitur dhe me turinj lëshuar dhe me një zë të egër, më thotë:

– Në hartat ethnografike tuajat, shëkoj se disa fshatëra të banuara prej Grekësh, janë prezantuar sikur banohen prej Shqiptarësh.

– Zoti kryedelegat, nuk ka as gjysmë fshati, që të jetë i banuar prej Grekësh dhe t’a prezantoj si të banuar prej Shqiptarësh, dhe do të çuditesha shumë që të dëgjoja të paktën, emërin e një fshati.

– Ka plot, po ja ku po të them një: “Gardhiqi” është banuar prej Grekësh, se edhe emëri që është grek e dëfton.

– “Gardhiqi”, zoti kryedelegat, as banorët, që janë të gjithë shqiptarë myslimanë, as emëri që është shqip, nuk e dëften; se “garth” ( hae ) dhe i çquar “gardhi” është ( la hae ); kur se: “gardhik” ( petit hae ) i çquar “gardhiku” a “gardhiqi” ( la petite hae ) është emër thjesht shqip.

Prapa kryedelegatit është një bibliotekë dhe unë që nga vëndi ku ndodhesha, këndova mbi kurizin e një libri: DOZON-MANUEL DE LA LANGUE CHKIPE; këtë librë e kisha në bibliotekën t’ime dhe e konsultoja dendur; Dozon-i, autori i librit ka qënë konsul i Francës në Janinë në kohën e Ali Pashë Tepelenës; ky Dozon-i kish shkrojtur një methodë që mundin ta mësojnë të huajtë gjuhën shqipe. Në funt libri i Dozon ka një radhua me urdhër alfabetik: Frëngjisht-Shqip dhe një tjetër: Shqip-Frëngjisht. I them, pra, kryedelegatit të mundohet të marrë nga biblioteka librin e Dozon-it dhe t’a hapë në fjala: “Gardhiqi” dhe do të bindet për këto që i them.

Kryedelegati e mori librin e Dozon-it dhe, me nervozitet po e hap dhe këndon këto:

“Gardhiqi”, fshat shqiptar në Epirë; rrieth nga fjala: “garth” ( hae ), “gardhi” ( la hae ), nënë këtë emër ka dhe lokalitete të tjera në Epirë.

– Po ju them unë, zoti kryedelegat, në Shqipëri ka fshatëra me emëra grekë, ka dhe fshatëra me emëra sllave, rumune a turke, po banorët janë kurdoherë Shqiptarë. Kombet e ndryshme që i kanë pushtuar në kohë të ndryshme, dyke mos mundur dot t’u ndryshojnë gjuhën, kanë ndryshuar emërat e fshatërave.

Në Shqipëri të jugut kemi një qytet të vogël që quhet : “Konispol”, emër thjesht greqisht, po banorët janë të gjithë Shqiptarë dhe Myslimanë, të cilët, natyrisht, nuk do të deshnë kurrë të bëhen Grekë. Po të ish e drejtë, pra, që Konispoli, për hatërin e emërit, lipset t’ua epnim Grekëve, që të jini më të drejtë ju Amerikanët, jepjani dhe juve Grekërve Philadhelphinë t’uaj se edhe ajo e ka emërin grek.

Kryedelegati i habitur, më thotë:

– Demek Philadélphia qënka emër greqisht; po çdo me thënë?

– “ Miku i vëllazërisë ”.

Kryedelegatit amerikan, posa që këndoi çpjegimet e Dozon-it dhe dëgjoi çpjegimet që i dhashë unë, i u kthye fytyra e murrëtuar që kish marrë dhe me buzëqeshje tha:

– Ju falenderoj një miliunë herë për këto informata të sakta dhe të vlerëshme që më dhatë, se nga padija, do të kisha bërë keq për Shqipërinë me gjithë që në Shqiptarët e Amerikës u premtuam se do të punonim drejtësi. Shumë i gëzuar m’a shtrëngoi dorën me të dyja duartë dhe dyke më mbajtur për mezi, më përcolli gjer në krye të shkallës, ku më priste një kapitan amerikan, i cili dyke zbritur, më tha:

“ – Ay djaloshi që erdhi me ju dje në mëngjes dhe vajti ne kryedelegati, dje pas darke, ardhi me dy delegatë Voriepirotë; djaloshi ndenji i priti në këtë sallon këtu poshtë, kurse të dy delegatët Vorioepirotë, hipnë lartë në kryedelegati dhe ata’ ia bënë mëndjen çarçaf; po shyqyr që pate përgjigje të sakta me prova të vërteta; dhe kryedelegati u gëzua kaqë shumë sa, sikur dhe të drejtë të kenë Grekët, nuk do t’i mbesojë”.

Tradhtia e Llazar Fundos më çuditi kaqë shumë dhe më zëmbëroi pa masë, sa u betova që lipsej, me doemos, të mësoj moralin e vërtetë të tij.

Kisha vënë re, kur arthmë në delegacjonin amerikan, se në këndin e një udhe kundrejt një kafehane, ndodheshe një Polici Private; vendosa pra, që të kërkoj informata për Llazar Fundon atje. Isha që isha aty pranë, hyra në Polici dhe kërkova kryetarin, të cilin e vura në dijeni të qëllimit t’em dhe ay më tha:

– Mirë, mirë, po kemi nevojë t’a shëkojmë personin.

– Sot a nesër do të vimë me atë njeri në terracën e kafehanës përkundrejt, po sa do të më kushtojë kjo punë?

– Do të ju kushtojë pak shtrenjt se nuk kem të bëjmë vetëm për informatën që do të kërkojmë vetëm në Paris, po edhe në Korçë.

– Sidoqoftë po dua të di, sa do të më kushtojë?

– Nj’a 600 frënga, më duket se nuk do të jenë shumë.

Nxora i dhashë 600 frënga, i mora dhe një dëftesë dhe shtova, po pas sa ditë do t’a kem raportin?

– Do të na duhen nja dy javë se është një punë mjaft e koklavitur, ndofta dhe më shumë; po duam të shëkojmë dhe personin.

– Atë do t’e shëkoni nesër përpara drekës, do të jemi në terracën e kësaj kafehane.

Të nesërmen ardhi, në shtëpi t’ime, Llazar Fundoja për drekë dhe i thashë:

– Më është tekur që t’a hamë drekën në Paris, ka ndonjë kundërshtim nga ana tënde?

– Ku të duash e hamë, nga ana ime, nuk ka asnjë kundërshtim.

U nismë, pra, në këmbë, që të vemë t’a hamë drekën në Paris, dhe dyke baritur, kaluam përpara Policisë Private dhe ati hopi, i thashë:

– Ke parë se sikur u lothmë; rrimë pimë nga një aperitif në këtë kafehanë?

– Rrimë, tha Llazari dhe zumë vënt në terracën e kafehanës përkundrejt Policisë private.

Garsoni erdhi dhe porositmë nga një vermut, perdet e Policisë Private kanë qënë prej dentelle, kështu që, që brenda n’a çquanin mirë. Pas disa minutash vura re se nga Policia Private, që e kish portën në udha tjetër, duall dy policë Privatë dhe zunë vënt në një tavolinë tjetër të kafehanës. E shëkonin Llazar Fundon me vërejtje të madhe. Pas disa minuta thirrmë garsonin, pagova dhe u nismë për në restaurant; policët na ranë pas; hynë në restaurant edhe ata dhe zunë vënt në një tavolinë tjetër. Mbaruam së ngrëni, pagova dhe ikmë, kurse Policët kishin paguar më parë dhe ishin gati dhe n’a ranë pas. Vamë gjer në një vënt dhe Llazar Fundo u nda; unë vajta në shtëpi t’ime, kurse policët vazhduan t’a ndjekin Llazar Fundon.

Në shtëpi, posa arriva dhe shkrojta një pankartë kështu:

NUK PRES VIZITA dhe këtë pankartë e ngjita në portën e apartamentit.

Pas nj’a dy ditë ardhi Llazar Fundoja dhe dyke parë pankartën, nuk trokiti në portë; u këthye në shtëpi të tij dhe që atje, më drejtoi një kartë-postalkë, ku shënonte këto:

“Erdha sot në shtëpi tënde, po dyke parë ne porta një pankartë “nuk pres vizita”, dua të di që më përket dhe mua, a po jo”; kartë-postalen e ktheva nga ana tjetër dhe shënova këto: “ti je aqë finok sa t’a kupëtosh” e mbylla në nja zarf dhe i a dërgova në shtëpi të tij.

Kështu rrodhi puna me Llazar Fundon për të cilin kisha koonsideracjon të math dhe i kisha dhënë liri shumë të madhe. Po më vjen keq shumë se ka patur një baba shumë të urtë; ay i shkreti e dërgoi në Paris që të mësojë dhe jo të bëjë tradhti. Dhe në një letër të fundit i ati, më shkruante:

– Jemi bërë merak mos është i sëmurë dhe ju lutem shumë të n’a shënosh pse nuk n’a ka shkrojtur? Si bën për para? Le letra, po para, pse s’më ka kërkuar? Dhe unë iu përgjigja:

– …. mos u bëj merak se nuk është i sëmurë; sa për para sa për atë mos u bëj merak, se ti e njeh mirë: është finok i math, e, pra, ka ditur t’a gjejë mademin!

Nga raporti që më dërgoi Policia Private, pas 23 dite, merret vesh që: Llazar Fundoja bënte një jetë të ç’regulltë, prishte shumë të holla; bënte vizita të shpeshta në Legacjonin Englez, në Legacjonin Italjan dhe në Legacjonin Grek. U munduam të marrim vesh në merte çpërblime nga këto Legacjone, po nuk mundtmë; po nga letra që ju ka dërguar i ati, ku ju thotë: e pse s’më ka kërkuar para?, merret vesh se ay, me domosdo merte çpërblime të mira, ndryshe nga do të ish në gjendje të prishë shumë para. Kish gjashtë të dashura: një në Saint Denis, një në Herblet, në syrghyn të math, ku banonte në një miserable hotel dhe 4 të tjera në lagje të ndryshme të Parisit. Kështu mori fund tradhëtia që i bëri Shqipërisë Llazar Fundoja me Vorioepirotët që i shpuri delegacjonit amerikan që t’i provojnë se “Gardhiqi”, jo vetëm që është banuar prej grekësh, po edhe emëri dëften se është grek; dhe të gjitha këto u provuan me dëshmi të Dozon-it, se janë gënjeshtra; dhe kurdoherë për propagandën greke, janë përdorur gënjeshtra, të cilat shumë herë janë qesharake dhe këto që do të shëkoni këtu më poshtë janë një dëshmi e gjallë:

Në Paris botohet një revistë që quhet Je sais tous (I di të gjitha), është një revistë e njojtur dhe ndofta nga më të pasurat; këtë revistë e blinja dhe kisha të gjithë numurat:

Më 15 gusht 1913, kjo revistë, botonte në faqen 377 një fotografi nënë të cilën shënonte:

“Populli i qytetit të Kilkiç në veri të Selanikut manifeston, me shkakun e hyrjes të trupavet greke, gëzimin e tij se shpëtoi nga zgjedha bullgare. Lufta e Kilkiçit ka qënë e para katë(mundje) e madhe e mbretit të Greqisë mbi ushtrinë e carit Ferdinand e komanduar prej gjeneralit Ivanof”.

Pas 11 muaj dita ditës gjithë po revista Je sais tout , botonte në faqen 757 gjithë po këtë fotografi me këtë legjendë:

“SHPRESË E PARANATYRE”

“Në Korçë, gratë celebrojnë katën e Grekëve kundër Turqve, që kurorëzon luftën e 1913. Besojnë në një çlirim të arthmë dhe të përfundëshmë”.