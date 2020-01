Për një emision TV, aktorin Laert dhe “njeriun i ri” para dhe pas ’90

Nga Viktor Malaj

Nuk ka asnjë dyshim se media luan sot një rol shumë të rëndësishëm, për mirë ose për keq, në edukimin dhe orientimin e shoqërisë, të mendimeve, shijeve dhe prirjeve të saj. Për këtë arsye emisionet e tipit “Talk Show” (“Tok Shou”), që trajtojnë tema të ndryshme shoqërore, politike, ekonomike, morale etj. janë shumë të përhapur edhe në Shqipëri. Këto emisione, ku në studion televizive kemi një person (moderatorin) që shtron pyetjet dhe të ftuarit që japin përgjigjet e tyre, janë programe që kanë shikueshmëri të lartë, prandaj kanë edhe ndikim të madh në formimin e mendimeve dhe koncepteve për shoqërinë dhe botën në të cilën jetojmë.

Në emisionin “360 Gradë” që transmetohet në “TV Ora” para pak ditësh ishin ftuar disa personazhe të jetës shoqërore dhe tema ishte shumë intriguese. Ajo titullohej “Kujt i intereson të zhduket Shqipëria?”. Duke pasur parasysh faktin se drejtuesi i emisionit njihet si mik – armiku i drejtuesit të Qeverisë shqiptare, si edhe prirjen e disa prej të ftuarve të tij, ndjeksi i programit nuk pret të dëgjojë argumente për “komplotin” ndërkombëtar, aq më pak të mësojë kush është koka e komplotit për zhdukjen e Shqipërisë, por pret si do sendërtohet biseda për të implikuar në konspiracion shefin e qeverisë. Paragjykim i popullit që ndjek programin? Mundet të quhet edhe paragjykim, por përgjegjës për këtë nuk është kultura e kufizuar e teleshikuesve. Përgjegjës për një perceptim të tillë është vetë moderatori me zgjedhjet që bën për të arritur me çdo kusht qëllimin e tij të mirënjohur.

Sa thashë nuk përjashton se mund të ketë edhe teleshikues që nga një emision i tillë të presin të jepen argumente që drejtpërdrejt apo tërthorazi të çojnë tek individë, shtete ose aleanca shtetesh që kanë planifikuar dhe punojnë për ta zhdukur Shqipërinë. Kjo kategori teleshikuesish, nëse ka ekzistuar, është zhgënjyer keq kur “Tok Shou” mbaroi, sepse asgjë nuk u tha për identitetin e komplotistëve, për mjetet dhe rrugët që po përdorin, deri ku kanë arritur me përpjekjet e tyre dhe çfarë duhet të bëjmë ne si popull dhe si komb për të shpëtuar nga kjo mynxyrë. Në fakt, nuk duhet t’i hyjmë në hak fatthënësit Sazan Guri që pohoi se: “Projekti numër 37 për zhdukjen e Shqipërisë është Minishengeni ndërsa projekti 38 është sjellja e ushqimeve nga Serbia pasi ndërhyhet për të ndryshuar mutacionet gjenetike dhe ulur lindshmërinë”. Medet, por është fat për teleshikuesit që torollakët shquhen më lehtë e më shpejt se budallenjtë.

Pjesëmarrësit e tjerë iu larguan grackës së moderatorit pasionant. Në diskutimet e tyre kishte shqetësime vërtetë serioze dhe qëllimmira. Megjithëkëtë, ajo që ra më tepër në sy ishte një lloj hallakatjeje për t’u futur në analet e historisë dhe për të garuar në këtë fushë, qoftë edhe me marrëzi dhe të pavërteta.

Ndër hallakatjet “historike” duhen përmendur konkluzioni i paprovuar historik se “ne jemi pasardhës të pellazgëve”, si dhe përrallat: kur Gotët sulmuan Parandorinë Romake dhe u futën brenda saj dëgjuan që në zemrën dhe administratën e saj flitej shqip dhe thanë “këtë gjuhë të mos e dëgjojmë më të flitet këtu”; “kur Osmanët pushtuan Konstandinopojën urdhëruan ndalimin e përdorimit të gjuhës shqipe në administratën bizantine”; “gjuha shqipe është gjuhë hyjnore dhe shqiptarët popull fisnik”; “Shqipëria është vend shumë i begatë dhe sipas një studimi të vitit 1927 mund të mbajë e ushqejë deri 30 milion njerëz”- nuk u tha gjë për numrin e atyre që do sillte Duçja për të mbushur zbrazëtinë 30-milionëshe; “Zhdukja dhe pakësimi i popullsisë së botës është pjesë e një komploti të organizatave të fshehta si Klubi i Romës etj. dhe regjimi komunist ra viktimë e porosive të OKB-së për t’i hedhur klor ujit, gjë që sillte uljen e pjellshmërisë”- mbeti pa përgjigje pyetja se si ai dreq klori nuk pengoi që popullsia e vendit të katërfishohej brenda periudhës 1945-1990; “Historia e vërtetë është historia e organizatave të fshehta dhe jo ajo që iu mësohet njerëzve nëpër shkolla sot në botë”; “Presidenti amerikan W. Uillson e futi Shqipërinë në Lidhjen e Kombeve” etj. etj.

Njëri nga personat e ftuar në studio, aktori Laert Vasili ngriti disa probleme të rëndësishme dhe, krenar për vendin dhe popullin e vet, e vuri theksin në ruajtjen dhe mirëshkrimin e përdorimin e gjuhës shqipe. Mirëpo, Vasili, si edhe disa të tjerë para tij, i shohin të metat dhe të këqijat e shoqërisë së sotme shqiptare jo në realitetin e sotëm, por diku larg, në të shkuarën. Ndër të tjera, Vasili tha se “Gjatë regjimit komunist u krijua njeriu i ri, pa fe, pa ide, pa asgjë, që ishte një makinë vrasëse në duart e çdokujt dhe kjo është arësyeja që sot Mafja shqiptare radhitet e shtata në botë, megjithëse jemi sa 1/50 e ish-Bashkimit Sovjetik… Sot e kësaj dite, pasurimin e lehtë shqiptarët e quajnë virtyt… Unë dua të dëgjoj njerëz që nuk flasin për pare por për parime, që flasin për thelbin e shoqërisë që është familja, të ulet numri i divorceve… Heqja që iu bë këtij populli, me ligj, e të drejtës për bestytni, për 45 vjet, do e shikonim se çfarë i ka bërë këtij njeriu të ri heqja e frikës ndaj krijuesit. Prandaj sot klasa politike nuk ka përulësi. Përulësinë ta jep bindja ndaj krijuesit tënd”.

Relativisht i ri në moshë, duket se Vasili nuk e njeh mirë as të shkuarën e popullit shqiptar dhe as të shkuarën dhe të sotmen e popujve më të zhvilluar perëndimorë. Që ndalimi me ligj i institucioneve fetare dhe e ushtrimit të riteve fetare nga regjimi i para 1990 ka qenë një gabim shumë i rëndë, kjo nuk besoj se vihet në dyshim. Mirëpo faji qëndron gjetkë dhe jo atje ku beson Vasili. Kundër konkluzionit të z. Vasili flet vetë shembulli i tij. Ai ka lindur pas ndalimit me ligj të ushtrimit të fesë në Shqipëri dhe ka kaluar thuajse edhe rininë e vet pa praninë e institucioneve dhe liturgjisë fetare. Sot është edhe besimtar edhe qytetar i denjë. E kundërta ka ndodhur në realitetin e ri. Thuajse të gjithë pjesëtarët e “Mafias shqiptare” janë lindur e rritur pas 1990, pra me praninë e institucioneve dhe shërbesave fetare.

Vasili e quan “njeriun e ri” të para 1990 “një makinë vrasëse”. Kjo është një e pavërtetë që fyen qindra mijëra shqiptarë e shqiptare të lindur e të rritur në atë kohë dhe që kanë bërë një jetë të varfër ekonomikisht por shumë më të denjë, më fisnike, më dinjitoze dhe më njerëzore se ajo e “njeriut të ri” të sotëm.

Nuk e di se sa ” makina vrasëse ” ka mundur të gjejë Vasili në rrethin e tij familjar e fisnor por pohimi i mësipërm është jo vetëm i pavërtetë por edhe aspak dinjitoz.

“Njeriu i ri” i asaj kohe nuk kishte më pak ide se njeriu i sotëm, ishte kryesisht njeriu i edukuar për të punuar e sakrifikuar për shoqërinë, as që i shkonte ndërmend (dhe as e kishte mundësinë) për t’u pasuruar shpejt, lehtë e papunuar, ishte njeriu që e vlerësonte dhe respektonte familjen, fisin dhe shoqërinë. Ndërsa “njeriu i ri” i sotëm është individualisti i dhënë pas qejfeve, pasurisë materiale, lakuriqësisë, pa skrupuj, që nuk respekton (në përmasa alarmante) as familjen, as fqinjin, as të vjetrin dhe as shoqërinë. Pra një shkretëtirë morale. Vasili thotë, me të drejtë, se do i pëlqente të dëgjonte njerëz që nuk flasin për pare, por për familjen dhe uljen e divorceve. Për t’i dëgjuar këto i nevojitet të pyesë paraardhësit e vet pasi etja dhe rendja pas parasë dhe nënvlerësimi i familjes dhe shtimi i divorceve janë karakteristikë dominuese e njeriut të sotëm, “njeriut të ri të kapitalizmit”. Z. Vasili nuk reagoi kur dikush në studio ia kujtoi këtë.

Shumë si z.Vasili besojnë se “frika ndaj Krijuesit” i bën njerëzit të përulur dhe të denjë. Ndërkohë që shembujt e pafund të jetës na çojnë në përfundimin se të jesh besimtar i vërtetë nuk do të thotë se ato që kërkon feja nuk i shkel ngaqë ke frikë nga ndëshkimi i Krijuesit. Është bindja se ato që kërkon feja janë të drejta dhe duhen zbatuar që i bën njerëzit të përulur dhe të denjë. Po të jetë për ndëshkim, njeriu vetëpërmbahet më shpejt dhe më shumë nga ndëshkimi në këtë jetë, ndëshkim që të bën shteti me ligj, sesa nga ndëshkimi i parlajmëruar nga feja se do të ndodhë në jetën tjetër të cilin askush nuk e di sa e si dhe nëse një gjë e tillë ndodh vërtetë.

Historia e shoqërisë njerëzore ka provuar katërcipërisht se krimet më të mëdha dhe më të llahtarshëm janë kryer e kryhen nga njerëz që e pranojnë fenë, i luten Perëndisë, ndjekin ritet fetare, por në jetë sillen dhe veprojnë në kundërshtim me mësimet e fesë. Krimet e panumërta që janë kryer nga princër, mbretër, perandorë, presidentë e qeveri jo ateiste, që janë kryer në emër ose jo të fesë dhe që janë realizuar nëpër shekuj me kontributin e miliarda njerëzve që pohojnë se besojnë në fe dhe Perëndi, janë dëshmi e qartë e dështimit të klerit për të krijuar “njeriun e ri” sipas urdhërimeve fetare.

Evropianët që shkuan me ekspeditat gjeografike dhe, pastaj, pushtuese në Amerikë për disa shekuj, që vranë e zhdukën banorët vendas, që morën forcërisht dhe përdorën si skllevër për shekuj të tërë miliona njerëz, që realizuan kolonizimet, segregacionin, linçimet, pushtimet dhe grabitjet e pasurive të të tjerëve nuk kanë qenë ateistë. Edhe Hitleri dhe miliona gjermanë që i besuan dhe i shërbyen në krimet më mizore të historisë nuk kanë qenë ateistë. Madje, në uniformat e ushtrisë naziste shkruhej: Zoti është me ne ( Gott mit uns ). As ata që lëshuan bombat atomike mbi popullsinë e pafajshme civile në Hiroshima e Nagasaki nuk ishin afetarë. Përpara se të sulmonte Irakun me gënjeshtra të fabrikuara, dhe më vonë të pranuara, duke shkaktuar qindra mijëra viktima njerëzore, ish-Presidenti amerikan Xhorxh W. Bush qe betuar edhe mbi Bibël e cila i ndalon rreptësisht vrasjen, gënjeshtrën dhe grabitjen. Madje, pak ditë përpara se ta sulmonte, mediat amerikane e paraqisnin z. Bush me kokën e përkulur midis dy duarve duke medituar për të krijuar idenë e rreme se vendimet e tij të mëvonshme i ishin diktuar drejtpërdrejt nga Zoti.

Po kështu akti mizor dhe terrorist i 11 shtatorit 2001 në ShBA u ndërmor dhe u krye nga persona që betoheshin se kishin lidhje shpirtërore të drejtpërdrejtë me Allahun (Zotin) dhe se realizimi i akteve të tyre kriminale “ishte vullneti i Allahut”. Edhe njerëzit e Mafias italiane dhe botërore, autorë krimesh të tmerrshme, pohojnë se e adhurojnë Zotin dhe betohen në të çdo ditë. Serbia, himni i së cilës titullohet ” Zoti i Drejtësisë ” ( Bozhe Pravde ), ka kryer krime monstruoze ndaj shqiptarëve, boshnjakëve dhe kombësive të tjera dhe beson e propagandon se ka pasur të drejtë, madje të drejtë hyjnore, duke marrë shpesh edhe bekimin e hierarkëve më të lartë fetarë.

Në të njëjtin krah qëndrojnë edhe më të pasurit e botës. Një grusht miliarderësh, kryesisht perëndimorë, propagandojnë se janë besimtarë të feve përkatëse, dhe kryesisht asaj të krishterë, e megjithëse Bibla thotë se “Nuk mund t’iu shërbesh njëkohësisht dy zotërinjve: edhe pasurisë edhe Zotit”, ata zotërojnë më shumë pasuri se gjysma e popullsisë së botës.

Kështu mund të vazhdojmë të flasim për mijëra akte kriminale të kryera nga shtetet perëndimore dhe ato lindore, pardje, dje dhe sot, por po e lëmë me kaq, duke kujtuar konkluzionin e një vëzhguesi të hollë, Zbigniev Brzhezhinski, ish-këshillëtar për Sigurimin Kombëtar i katër presidentëve amerikanë, se feja ka pësuar dështim shumë herë më të madh në Perëndim ku nuk u ndalua asnjëherë sesa në ish-vendet komuniste.

Kur pohoj dhe argumentoj se Z. Laert Vasili ka rënë në kurthin e propagandës së gënjeshtërt 30-vjeçare lidhur me “njeriun e ri” nuk do të thotë se po i bëj makiazh sistemit të para 1990. Ai ka mëkate të tjera nga të cilët nuk shpëton dot, por duke ia atribuar atij marrëzitë, veset dhe mbrapshtitë e sotme ne nuk i shërbejmë shoqërisë. Duke përcaktuar gabim diagnozën praktikisht përcaktojmë gabim edhe terapinë dhe, rrjedhimisht, i sëmuri nuk shërohet. Nuk mund të jetë përgjegjës sistemi i kaluar për fenomenet që ekzistojnë sot tek ne dhe në botën perëndimore, kur para 1990 ose nuk ekzistonin ose ishin fare minimale pasi luftoheshin fort, me propagandë dhe me ligj. Njeriu i etur për pasurim të shpejtë, njeriu i drogës, prostitucionit, bixhozit, pornografisë, korrupsionit, njeriu përçmues ndaj familjes dhe mospërfillës ndaj shoqërisë dhe interesit të përbashkët është “njeriu i ri” i këtyre 30 viteve.

Për ta mbyllur, po i kujtoj z. Vasili një ngjarje të vërtetë të ndodhur në Shqipëri kur ai ishte fëmijë. Disa specialistë nga Evropa Perëndimor kishin ardhur në Shqipëri për të sjellë teknologji dhe përvojë në fushën e industrisë. Kur vizituan një fabrikë shqiptare të sapo ndërtuar, drejtuesit e fabrikës, pasi pohuan me shabllonet e kohës se gjërat shkonin “si në vaj”, u gjenden ngushtë kur specialistët e huaj i pyetën nëse kishte ndonjë të metë në procesin e punës dhe të prodhimit. Drejtuesit u përgjigjën se kemi pasur disa shfaqje të huaja kapitaliste si largime nga vendi i punës apo dëmtime të makinerive nga punëtorët. Inxhinieri perëndimor iu përgjigj shpejt dhe me ironi: “Shikojini mirë se këto të meta nuk janë tonat por tuajat, sepse ne i heqim nga puna ata që nuk punojnë dhe i detyrojmë të zhdëmtojnë makineritë ata që vënë dorë mbi to”. Dhe, në fakt, ashtu ishte e vërteta.

Në përfundim më duhet të them se emisioni i mësipërm televiziv ishte më tepër një hallakatje sa për shkak të largimit nga tema e zgjedhur nga moderatori, ashtu edhe për shkak të shumë të pavërtetave që u thanë aty.

