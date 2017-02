Për Prokurorin e Përgjithshëm

Dërguar me Email

E nderuara DITA! Përshëndetje! Një i njohur i imi, mbasi kishte lexuar një shkrim në këtë gazetë, më drejtohet duke qarë një hall të tij dhe si dëgjova pretendimet e tij, mendova që t’i bëj publike nëpërmjet jush po pati mundësi. Vëmendjen e kishte tek Prokurori i Përgjithshëm për një shqetësim që kishte lexuar (në këtë gazetë më dt. 10.02.2017) për kërcënimet që po ju bëhen prokurorëve. Duke mbështetur këtë shqetësim, mendova që dhe unë të trajtoja shqetësimin e të njohurit tim. Kisha dijeni për shqetësimin e tij pasi në muajin Janar 2016 (ekzaktësisht datë 20) i ishte dhunuar me thyerje e reprezalje banesa në qytetin Rubik, Mirditë. Procedurat për këtë ngjarje janë zbatuar të gjitha, që nga kontrolli i banesës mbas pak orësh të konstatimit duke u përfshirë menjëherë policia kriminale e komisariatit Mirditë dhe mbajtur dokumentacion të rregullt duke i dërguar në prokurorinë e rrethit gjyqësor të qarkut në Lezhë. I dëmtuari është interesuar në këtë prokurori fill pas dërgimit të dokumenteve duke kërkuar dhe takim direkt si dhe në telefon, por ishte e pamundur. Për të mos u shkëputur nga kërkesa e tij, ai i lë një letër sekretarisë së prokurorisë duke kërkuar edhe përgjigje për vazhdimin e procesit. Për çudi, mbas pak kohësh prokurorja e caktuar për çështjen i dërgon shkresën se procesi juaj i ka kaluar prokurorisë së rrethit gjyqësor Shkodër. Këtu fillon habia, ç’duan dokumentet e mia, thotë personi, në Shkodër?

Ndoshta nuk përbën shqetësim për ju kur një procedurë që kalon nga një prokurori në një tjetër duke zvarritur pa pushim problemin më shumë se një vit? Atëherë si mos të shqetësohen shtetasit me këto zvarrisje pa fund dhe pasi ka kaluar një vit nuk është bërë asnjë veprim rreth ngjarjes? E si mos të revoltohen njerëzit me veprimet e prokurorisë si roje te ligjit në shërbim të shtetit e të qytetarëve duke i shpërfillur ato? E si mund të vepronte vetë kryeprokurori po të ishte në vendin e këtij të dëmtuari, me veprimin e prokurorisë? Epo nganjëherë edhe duhet vënë vetja dhe në rolin e tjetrit për të qenë sa më i drejtë në zgjidhjen e problemeve që shqetësojnë njerëzit. Atëherë pse mos të revoltohen njerëzit? Këtë person nuk e shqetëson marrja e gjërave të shtëpisë, pasi zhvatësi nuk do t’ia shohë hairin kurrë, por revoltimi i tij është se është dhunuar edhe moralisht, pasi nuk e meritonte një veprim të tillë ndaj tij. Këto veprime ishalla i zgjidh vettingu që pritet të ndodhë në vendin tonë, pasi dihet se në çfarë gjendje është drejtësia jonë për të cilën nuk dua të zgjatem. Prokurori në të tilla raste duhet të mbajë qëndrim ndaj vartësve të tij dhe jo të dalë për një rast në mbrojtje të tyre pa verifikuar, sepse asnjë nuk merr guximin të ankohet kot.

Ai është i shqetësuar se për një drejtësi po i bëhet padrejtësi duke e kaluar në pafundësi një problem kaq të thjeshtë dhe vaj halli po të ishte problem më i rëndësishëm.

Unë (thotë ai) kam pritur dhe po pres drejtësinë duke ruajtur qetësinë, pasi nuk ma lejon as kultura edhe mosha që të merrem me gjëra të papëlqyera apo të fyej ndokënd, por të tilla veprime të revoltojnë pa masë duke të bërë që të mos përmbahesh deri në humbjen e durimit me pritjen pafund.

Ndaj pa u zgjatur, unë mora shkas nga shqetësimi i këtij prokurori për kërcënimin e prokurorëve dhe s’do mend, ju do t’i merrni në mbrojtje, por nuk duhet të lejohet që të nëpërkëmben hallexhinjtë shqiptarë, pasi dhe ai nuk do t’i duronte veprime të tilla të cilat përbëjnë padrejtësi. Duke përfunduar ai shpjegon se çdo gjë nga dokumentet e tij për problemin që po parashtron ndodhen në dokumentet e prokurorive që parashtruam më sipër. Mjafton që të marrë përgjigje se është në disfavorin e tij dhe do ta ruaj si relike që ka komunikuar me Prokurorin e Përgjithshëm të vendit të tij.

Përshëndetje, nga Pjetër Bubaj