Përballë budallallëkut edhe Perënditë janë të pafuqishme!

Jorgo Mandili

“Budallai është më i keq se batakçiu. Pasi ky i fundit, ka raste kur pushon pak, ndërkohë që budallai s’pushon kurrë”. (Anatol Frans, shkrimtar francez )

Budallai dhe budallallëku

Kur e pyetën Ajnshtajnin se ku beson më shumë tek pafundësia e Gjithësisë apo tek pafundësia e budallenjve ai u përgjigj: “Për të parën dyshoj, kurse për këtë të dytën jam i sigurt”.

Kjo nuk do të thotë se në të vërtetë ekziston një pafundësi budallenjsh. Jo! Ajnshtajni në përgjigjen e tij përfshin jo vetëm budallenjtë “sui generis”, por edhe njerëzit normalë që bëjnë budallallëqe me veprime dhe sjellje jo normale,që sillen siç ju pëlqen, e cila nuk është gjë tjetër veçse “mënyra plebejane e jetës, njeriu fisnik aspiron rregullin dhe ligjin”. (J.GËTE)

Të sillesh, të veprosh apo të jetosh si një “plebé” se kështu të pëlqen, se kështu të do qejfi, do të thotë të mos përfillësh të tjerët, do të thotë të mos ballafaqosh veten me të tjerët duke shprehur pamjaftueshmërinë tënde intelektuale. Të krahasosh veten me të tjerët, do të thotë që për një moment të caktuar të dalësh nga vetja dhe ta transferosh atë tek tjetri… “mirëpo, shpirti mediokër është i paaftë për migrimet – formën më supreme të këtij lloji. Kësisoj, ne e gjejmë veten të ndeshur shpesh me disa dallime të caktuara, të ekzistuar përjetësisht, midis budallait dhe njeriut të ndjeshëm, kur ky i fundit, në mënyrë konstante e ndjen veten shumë afër të qenit budalla, ndaj përpiqet si e si t’i arratiset kërcënimit të budallallëkut, ndërkohë që pikërisht në këtë përpjekje qëndron gjithë inteligjenca e tij” ( José Ortega Gasset **.) Ndërkaq budallai është një qenie njerëzore i mangët nga migrimet dhe meditimet, është një tip absurd i mangët nga idetë dhe në vizionet për jetën, por i aftë për të këmbëngulur në të “tijën” dhe duke u brohoritur nga të tjerët, ai ndjehet i kënaqur me veten, duke mos dyshuar aspak tek vetja se është i tillë. Ai e mendon veten si njeriun më të matur të të gjithë njerëzve, duke e instaluar kështu gjithë qenien e tij brenda budallallëkut të tij.

Njëlloj si ato insektet, që është e pamundur t’i nxjerrësh prej vrimës ku banojnë, po ashtu është e pamundur, qoftë edhe për një çast, që Lul Bashën ta nxjerrësh nga gjendja e tij e verbër për t’u bërë kryeministër apo për ta detyruar të verë në kontrast vizionin e tij të qullët me format e tjera më inteligjente të komunikimit ndërshoqëror. Jo vetëm unë, por ka edhe shumë të tjerë, që nuk mund ta kuptojnë qëndrimin e tij këmbëngulës për të mos u shpërngulur nga budallallëku i vet. Po përse atëherë ai e vendos aparatin e tij mendor në një pozicion të tillë? Ndoshta urrejtja për gjithçka që nuk është vetvetja? Ndoshta pafuqia për ta përdorur mendjen e tij pa drejtimin e një tjetri!? Apo është i dënuar të sillet si i tillë? Mos vallë nuk është më çështje personale e tij? Mos vallë është detyrim për të mbijetuar në krye të një partie që po shërben si studio legale për të mbrojtur familjen Berisha ? Vërtetë të jetë i dënuar për të mbajtur një qëndrim të tillë?

Nëse po (Qëndrimet dhe veprimet e tij në fakt janë në favor të këtij opinioni) ,vaj medet për Shqipërinë me ” primeministër”, Lul mavrinë.

Një hipokrit vulgar!

Hipokrizia është shtirja e individëve që pohojnë se kanë virtyte, besime, parime e moral, mendime racionale apo ndjenja humane, por që në të vërtetë nuk i kanë . Por sjelljet dhe veprimet e tyre janë në kundërshtim me ato çfarë pohojnë. Kur kjo gjendje shoqërohet edhe me këmbënguljen prej budallai për t’i bindur njerëzit se je i përkryer dhe i duhuri për t’u bërë “dikushi”, kur je “askushi”, si rrjedhojë e kotësisë e boshësisë, duke pasur madje edhe për vetveten një karakter të rremë, imagjinar e problematik, bëhesh qesharak e vulgar.

Një vulgarizim i tillë, nga pikëpamja intelektuale është ndoshta faktori më i ri, i pangjashëm me standardet e një komunikimi qytetar. E aq më tepër që këto standarde janë pikërisht parimet mbi të cilat mbështetet e gjithë kultura. Nuk ka kulturë aty ku …

…nuk respektohen standardet e qytetarisë;

…nuk ka pranime të pozicioneve të caktuara, të cilave mund t’u referohesh vetëm nëpërmjet diskutimit dhe debateve;

…nuk përfillen parimet morale dhe ligjore dhe rregullat e komunikimit etik;

…ka fyerje, sharje, ofendime, shantazhe, kërcënime,dhunë.

Jo! Kur mungojnë të gjitha këto nuk mund të ketë kulturë, por në kuptimin më rigoroz të fjalës, ajo që ekziston është vulgariteti, sepse vulgariteti në vetvete është mungesë tërësore e standardeve të cilave mund t’u drejtohesh. Standardet, mirësjellja, komunikimi, debati, diskutimi, jo dhuna, arsyeja, toleranca, drejtësia! Po përse vallë janë shpikur gjithë këto, përse vallë janë krijuar prej paraardhësve tanë të gjitha këto ndërlikime? Ato janë të përmbledhura në një fjalë të vetme – Qytetërim – që para së gjithash është vullneti për të jetuar në një komunitet. Në këtë kontekst, sa hipokrite, bosh dhe cinike duken parullat e Lulit kur flet për mbrojtjen e qytetarëve duke mos qenë vetë qytetar, kur flet kundër kriminelëve dhe vetë akuzohet për vrasje në 21 janar, kur flet kundër vjedhjeve e korrupsionit dhe vetë i ka shpëtuar gjyqit me procedurë, kur flet për Republikë të Re dhe vetë me babanë politik e shpirtëror i ka betonuar themelet e Republikës së Vjetër, kur flet për zgjedhje të lira dhe vetë live në sy të botës mbarë i vjedh zgjedhjet bashkiake kur flet e flet me pronarët për kthimin e “pronave të tjetërsuara” … Mund të vazhdojmë pambarim me premtimet mashtrimet, bëmat dhe mëkatet e tij…

Ndaj, le të mos gënjejmë veten, por të pohojmë se kjo është ajo ç’ka po fillon të demonstrohet sot në gjithë komunikimin, sjelljet qëndrimet e veprimet e këtij “ylli në ngjitje” të politikës shqiptare- një hipokrit vulgar, që rebelohet për “ëndrrën” e vet në emër të “dashurisë ” për popullin e del rrugëve për të “ndjerë” si populli, bën ” harakiri” mandatet për popullin… Lum populli për këtë “lider”, që shfaqet si një “tip i ri”, i cili nuk pranon arsye apo të japë të drejtë, por thjesht e dëfton veten të “aftë” për të diktuar kudo opinionin e tij me budallallëkun e vet. Një “lider” partie që e trajton subjektin e vet politik me të njëjta instrumente të vrazhdë të mendimit si 100 vjet më parë për të drejtuar dhe kontrolluar situata me efekte 100 herë më pak komplekse. ( kujtoni protestat çadrën, të bërtiturat e ulërimat e tij, denoncimet e alibitë “bobole& babale” dalja nga parlamenti , zgjedhjet partiake listat e deputetëve etj). Kjo, është pra “gjëja e re” që po shfaqet tek ky “lider” i edukuar në shkollat perëndimore, por i kalitur nën kudhrën e shkollës berishiane. Ky është manifestimi më i qartë i një “mentaliteti të ri”, falë të cilit, ky “lider” ka vendosur të qeverisë pa kapacitetin e duhur, për ta bërë një gjë të tillë. E, kjo për të është vërtetuar katërcipërisht gjatë 12 vjetëve të katapultimit të tij në PD, për asnjë lloj merite, pos miqësisë së ngushtë me vajzën e Saliut.

Apoteoza nga” orakujt”

Po kaq ironike e hipokrite dhe të dhimbshme janë edhe qëndrimet e deklarimet e disa njerëzve relativisht të ditur: profesorë, filozofë, akademikë, artistë, analistë, opinionistë, etj të këtij lloji të “pavarur”, që marrin pozat e një “orakulli, dhe të inspiruar nga “filozofia e rrobave të reja të mbretit”, përpiqen t’a bindin popullin e “paditur”, me slogane joshëse të tilla si : “Ja tek po vjen, Ai themeluesi i Republikës së Re, ku tek ajo çadër në bulevard i bëri nekrologjinë Republikës së Vjetër, aty, Ai, që u nda nga e vjetra (por jo nga Saliu) duke kërkuar të ngjizë diçka të re në kontakt me qytetarët”, Ai, po shkallmon të keqen institucionale ku është ngritur shteti shqiptar”. Po kush është Ai? – pyet shumica e popullit të “paditur”. Lulëzimi – përgjigjet filozofi i njohur – nuk kemi tjetër, Ai na ka ngelur! Po, Ai ka mëkate të mëdha.

A nuk ka kontribuar edhe Ai, në këtë të keqe institucionale të pushtetit të vjetër? Ndoshta më shumë se të tjerët se ka qenë plot 12 vjet në pushtet e politikë? Dhe me sarkazëm dhe cinizëm, filozofi i njohur përgjigjet : “Pikërisht se është i tillë me mëkate, se “nuk është i virgjër, se nuk vjen nga asgjëja! Më vjen për të qeshur, kur disa presin të vijë vetë Ai, i pastri i virgjëri, i pamëkati, vetë Mesia. Ja ku e keni Lul Bashën”!

Mesia apo Barabaji? – pyet populli i çmeritur.

O popull i paditur! – apelon publicisti i njohur: Si nuk e kuptoni se “Projekti i tij i ndryshimit ka hedhur ndërkaq piketat në fushën e shtetformimit dhe qeverisjes nesër…. Ai shfaqet në këtë rast si një lider racional, nga ata që burokratizojnë vendimmarrjen, siç ka thënë Maks Veber, duke shtuar se janë liderët më të përshtatshëm të kohës moderne.”

Por kujdes o popull!

Mos harroni se çfarë kanë thënë latinët: “In pricipatu commutando saepius nil praeter domini nomei, mutant paupers”, që do të thotë se “në ndryshimet e qeverisë, të varfrit nuk ndryshojnë veçse emrin e padronit”!-

Përmendet për këtë përralla e gomarit me pronarin e vjetër: kur po vinin hajdutët pronari po kulloste gomarin dhe i tmerruar i thotë gomarit-ik me vrap, por gomari nuk iku por u kënaq se po ndërronte pronarin. Se si u ndje gomari me pronarin e ri ne nuk e dimë, por në rastin tonë ne e dimë se kush do jetë pronari i ri që lufton e pretendon të bëhet kryeministër.

Është po ai ” ronxhobonxho”, që ka humbur zgjedhjet tre herë, si kryetar partie, kurse si ish ministër dhe ish kryebashkiak mbahet mend vetëm për bëmat e tij … Në ministrinë e transportit vodhi paratë e rrugës së kombit , në ministrinë e jashtme shiti detin, në ministrinë e brendshme vrau 4 qytetarë, kurse si kryetar bashkie a ju kujtohet? kur u zgjodh në krye të bashkisë dhe bëri kurban një dash? Po prishja e nenkalimit te Zogu i zi dhe mbushja me baltë e sheshit “Skënderbej”? Po tramvaji kombinat-kinostudio? Dhe kulmin e arriti në 100 vjetorin e pavarësisë me tortën gjigante, që nxori zbuluar turmat me legena, kusi, tenxhere, kazanë e ata që nuk kishin mjete, me duar, duke u shtyrë e u zënë se kush të merrte më shumë?

Ja pra se cilat janë pritshmëritë e kryeministrit të ardhshëm – një “dash kurban” dhe një “tortë gjigante”.

*Shiler, shkrimtar dhe filozof

**Ortega Gasset, filozof spanjoll dhe intelektuali më i spikatur i shek 20 (në vitin. 1952 u shpall njëri nga 100 njerëzit më të mëdhenj të botës perëndimore).