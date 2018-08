Përballja e Fadil Hoxhës me Panajot Plakun

Prof. dr. Hakif Bajrami

(Vijon nga numri i kaluar)

Ç’ka i tha Fadil Hoxha Eduard Kardelit më 21 shkurt 1945 në Beograd

Me që Miladini për shkak të poshtërimit të tillë nga ana e M. Gjilasit, do të përjetojë stres nervor, drejtimin e ankesave do ta merr Fadil Hoxha. Ja teksti integral E. Kardel-Fadil Hoxha i datës 21 shkurt 1945, Beograd: “Nëse pyetet ai dhe populli i Kosovës dhe Rrafshit Dukagjinit, kjo trevë gjithëmonë shqiptare dhe me që ishte dëshmuar me prova se ka dhënë kontribut në Luftën Atifashiste, krah për krah me popujt e Jugosllavisë dhe popullin e Shqipërisë, kjo trevë gjithmonë shqiptare duhet t’i takon Shqipërisë, pa pasur ndonjë barrierë që vëllazërisht të bashkëpunohet dhe bashkëjetohet me pakicat që jetojnë në Kosovë”.

Ky guxim dhe rreshtin, Dr Sali Berisha, nuk është tradhti, por tradhti është puna jote se tërë kohën i ke burgosë çlirimtarët dhe i ke shitë naftë Milloshit, edhe pse kishte embargo për të, kuptohet sa ishe në pushtet që mbaroi me një bizari ala 1997!!!. Turp të qoftë! Po ç’ka i tha E. Kardeli Fadil Hoxhës: “Për këtë çështje nuk mund të vendosin “Leka” (Rankoviqi) e Gjiidi (Gjillasi). Kjo çështje tani për tani bje mbi Kryesinë e AVNOJ-it dhe Polit Byros KQ PKJ-ës, pasi që ende nuk kemi parlament. Do të insitoj që edhe kolonët sllavë që janë uzurpatorë të tokave shqiptare mos të kthehen në Kosmet”. (Është botuar në: H. Bajrami, Si e okupoi Kosovën Jugosllavia Federative 1944-1999, Prishtinë 2015, f.79/80 gjërësisht-hb).

Ja teksti i reagimit nga Fadil Hoxha drejtuar Mosha Pijades më 21 shkurt 1945, në Beograd.

Fadili: Unë për popullin e Kosovës them që dëshiron t`i bashkohet Shqipërisë. Do të ishte një përmirësim i një padrejtësie që ka ngja më 1878, 1913, më 1919 dhe 1941. Trojet shqiptare janë coptuar dhe tash duhet të ndodhë drejtësia”.

Mosha Pijade: “Pajtohem plotësisht me këtë nëse Shqipëria ndërton sistem socialist dhe Kosova kuptohet që do të ishte një republikë ashtu siç kam thënë më 1940 në Zagreb. Ne, shoku Fadil, do ta ftojmë një delegacion të shqiptarëve që të takohen me Titon në Beograd”. (shiko: H. Bajarmi, Si e okupoi Jugosllavia Kosovën 1944-1999 Prishtinë…f. 80-84 detalisht).

Delegacioni shqiptar nga Kosova e viziton J. B. Titon më 8-9 prill 1945 në Beograd

Delegacionit i printe Mehmet Hoxha. Në delegacion ishte Dushan Mugosha, në cilësinë e “përkthyesit”. Në delegacion nuk ishte Fadil Hoxha, sepse ishte kuptuar çfarë i ka thënë E. Kardelit dhe M. Pijadës, dhe ishte nën hetime partiake dhe UDBESKE. Me rastin e pranimit të Delegaionit, Tito do ta pyet D. Mugoshën: “A ka filluar kthimi i kolonistëve, duke i injoruar shqiptarët me cinizëm”. Dushani: “Po, për kolonistë do t’i ndërtojmë 10 000 shtëpi. Në ndërtimin e shtëpive do të marrin pjesë kryesisht shqiptarët me detyrim”.

Ky tekst nuk është përkthyer fare në gjuhën shqipe. Do ta kuptojnë të gjithë të tjerët me përjashtim të Mehmet Hoxhës. Në vijim, që meriton të përmendet, Tito do t’i drejtohet M. Hoxhës. “E dimë se ke qenë prefekt, e dimë që populli që e përfaqësoni 90% ka bashkëpunuar me fashizmin?”. Tërë kohën pa e kuptuar se për çka po flitet M. Hoxha, do të thotë vetëm: “DA” (Po-hb). Shprehja 90% me okupatorin do të thotë se sipas vendimit Çurçill, Ruzvelt, Stalin, kam të drejtë t’ju likujdoj. Pas 15 minutave fjalën do ta merr Halim Spahiu dhe do t’i thotë Titos troç: “Ju zotëri, si duket jeni qysh në fillim në garë me ia kalu Krajlit Serbian me kërcënime, me kolonizim dhe dhunë. Mos u bëni merak se atje dhuna ka kaluar çdo normë njerëzore, dhe ajo po shkruhet në konton e juej. Te të gjithë Serbianët, çetnikë e komunistë janë në një front kundër shqiptarëve duarthatë e që po luftojnë nga Sremi e deri në Adriatik kundër hordhive nazifashiste. Besa në dorën tuej po masakrohen partizanët shqiptarë”. E kam fjalën për Tivar, Dubrovnik, Trogir e Srem, po edhe për Ferizaj, Gjilan dhe Drenicë. Po një punë duhet ta dini se NE Shqiptarët atje nuk jemi pocerka, po jemi lisa dhe aty jemi sovran. Ju mundeni të na detyroni të ndërtojmë shtëpia për kolonistët përsëri, por ta dini se kompatriotët e mi po thonë në atë hagari duke “biseduar” me bagëtinë e tyre: “HAJT MURROJ, HAJT MURROJ, SE VJEN KOHA E PRAP I RRXOJ”-shtëpiat e kolonistëve barbarë të Miliq Krstës, Pashiqit, Ceroviqit e Popoviqit! Mjerisht të tillët ishin vënë në aksion me uniforma partizane. Dhe vetëm falë atyre partizanëve shqiptarë të Fadil Hoxhës, Mustafë Hoxhës dhe Enver Hoxhës, kasaphanë ma të madhe nuk pati siç pati në Gjilan dhe Drenicë. Në Llap, (thonë dokumentet Titos): kanë mbetë vetëm 4 plaka, por Mustafë Hoxha po e kthen popullin me urgjencë në shtëpitë e veta sepse e ka përkrahjen e Fadil Hoxhës”.

Pasi që e mëson këtë bisedë, Fadil Hoxha do ta ftojë Zekeria Rexhen që të nisen për Tiranë për t’u takuar me Enver Hoxhën për me i qajt hallet e Kosovës. Takimi do të mbahet në nivel vllazëror. Mikpritësi do t`i pyet: “Çfarë i duhet Kosovës tani për tani?” Fadili: “Shoku Enver, neve na duhet nja 300 mësues që t`i hapim shkollat tona të vërteta, të cilat do ta rreshtojnë Kosovën drejtë bashkimit me NËNËN SHQIPNI. Na duhet edhe një shtypshkronjë shqip”. Të dy premtimet do të plotësohen. Mësuesit do ta mbulojnë tërë hapësirën shqiptare, ndërsa me shtypshkronjën do të fillojë gazetaria shqiptare “RILINDJA” etj.

Fadil Hoxha do të protestojë më 2 shtator 1945 kur Kryesia e AVNOS-it e aprovoi një Statut me 12 nene për Kosovën. Me këtë u pa se Kosova ishte vërtetë e okupuar, do të shprehet Fadili në prezencën e Adem Demaçit, kur u pajtuan me njeri tjetrin. Këtë fakt Kosova e di dhe po të ishte bindja se Fadili është “tradhtar”, mendon ti Salo se Demaçi do t’ia shtrinte dorën? Jo more, jo, Demaçi nuk ishte inferior me Hollbrukun e lere ma me një Fadil Hoxhë që e kishte marrë ashtu si ishte Kosovën me 98% analfabet dhe e kishte sjellë deri në Universitet dhe Akademi. Nuk e japim ne Hoxhën tonë, Salo. Ne para juve i kemi thënë komiunizmit: në berllog, por Fadili ishte nacionalsit e jo komunist, do të thot HYSEN TERPEZA me rastin e pajtimit të tyre, edhe pse kishin luftuar njeri tjetrin. Ne jemi në detyra tjera, Salo, e jo të shpikim “tradhti”, falë të qofshin.

Fadil Hoxha më 1948, do të hamendet për 48 orë: me Stalini apo me Titon, si dhe: “ME SHQIPNIË APO ME TITON”. Duke pasë për bazë faktin se çka kishte ndodhë në Prizren më 10 korrik 1945, do të përcaktohet “me Titon”, për ta shpëtuar popullin, me të cilin realitet do të fillojë rruga e gjatë, por që nuk do të sillet në rreth të thatë. Fadil Hoxha do ta sjellë Kosovën me njëmijë rrëxuarje e ngritje prej shkollës fillore e deri në Universitet. Dhe pasi u themelua Komisioni i Historisë më 1974, autorit të këtij shkrimi do t’i thotë troç: “Tani JU dhe UNIVERSITETI e keni fjalën. E bartëni çështjen deri te synimet tueja”. Prof. Dr. ALI HADRI do të fillojë të lotojë, edhe Tahir Abdyli. Unë: “Shoku Fadil për kenë keni luftuar?” Fadili: “E kam filluar luftën e dyfishtë: kundër okupatorit nazifashit, kundër shtypjes, kolonizimit sllav dhe riokupimit të mundshëm jugosllav. Kam Luftuar për NANEN SHQIPNI, se për Jugosllavi një plumb nuk e kisha shprasë”. Na bëri të gjithëve të dënesim. “Jam me juve. Ndigjojeni Ali Hadrin, Ky din fare mirë me ju drejtue”. Po, Fadil Hoxha ka folë, dhe pushteti ka bërë padrejtësi ndaj shqiptarëve, por aty e kemi vrejtë se Ky personalitet ka pasë FUNKSION, por NUK KA PASË KURRË PUSHTET të vërtetë.

Pas vdekjes së Stalinit, më 5 mars 1953, J. B. Tito do të lidhë Marrëveshje Xhentëlmenë me Turqinë për deportimin e shqiptarëve në Anadoll. Më 28 II ishte lidh Pakti Ballkanik Jugosllavi-Turqi-Greqi. Por me 28 III 1953 Fadil Hoxha me Ismet Shaqirin, do të shkojnë në Split, për të reaguar te Tito kundër shpërnguljes shqiptarëve. Siç kemi shkruar më parë Tito do ta mbajë anën e Rankoviçit, Llukiçit etj. Tërë kjo tregti me një popull do të dekonspirohet në Plenumin e Brioneve dhe Fadil Hoxha më 1967, do ta organizojë fushatën që Kosova për t’i shptuar terrorit Serbian me të drejtë duhet avansohet në Republikë të shtatë.

Ç’ka i tha Fadil Hoxha tradhtarit Panjot Plaku në Germi, më 15 maj 1960?

Fadil Hoxha në shumë paraqitje ishte aq guximtar, sa që në disa raste “dëshmohet” si person që është ‘naiv’ dhe sulmon si i teket. Por, jo, Fadil Hoxha ishte gjatë gjithë jetës shqiptar i vërtetë që deshi arsimin dhe e dinte shumë mirë historinë faktike të Shqiptarisë Veriore.

Në Germi ku ishte kohë pas kohe Panjot Plaku (Zv.Ministër i Mbrojtjes që u arratis në Jugosllavi si agjent i saj-hb) më 15 maj 1960, do të takohen me Fadil Hoxhën. Në pyetjen e parë, si na është rrëfyer Xhavit Nimani dhe si na e ka vërtetuar pastaj Fadil Hoxha, ky i fundit do ta pyet renegatin Panajot: “Pse u arratise dhe e tradhtove Shqipërinë. Ti mendon se ne ham bari dhe nuk e dimë se me çfarë misioni janë arratisë ata të viteve 1949/52. Ata nuk ishin ballistë fare, por ishin mercenarë që i kishte rekrutuar UDB-a e Rankoviçit. Deklaratat e tyre në Nish janë lëshuar Dushan Mugoshës, një udbash dhe armik i popullit shqiptar, i cili ka shkuar me detyrë në Shqipëri. Dhe pas ardhjes së tij në Kosovë, nuk ka lëshuar mundësi pa thurë intriga kundër udhëheqësive shqiptarë, sdidomos në lëminë e arsimit. Ti Panajot je një monstrum dhe duhet të turprohesh pse je arratisë.” Këtë sulm Panjoti, sipas Hasan Mekullit, (një arsmitar patriot i të gjitha kohërave-hb), do ta kuptojë se Fadili ishte nën ndikimin e alkoholit. Por jo, Fadili kurrë nuk ka konsumuar alkohol që të moskontrollohet. Fjalët e Fadilit do të vërtetohen më 12 VI 1966 se kemi të bëjmë me një agjent të UDB-ës, të cilin, Panajotin, e likuduan disa ditë pas Plenumit Brioneve, vet ata që e kishin rekrutuar.

Fakti tjetër, Fadil Hoxha pas Plenumit Brioneve më 1966, do të shkojë në çdo komunë duke kërkuar që të zbardhen krimet mosntruoze të UDB-ës dhe rankoviçizmit. Madje, më 1974 do të kërcënohet aty ku duhet: “Ose KUSHTETUTË, ose ne dimë si të sillemi, dhe një kërkesë duhet të thuhet se në Preambull duhet të figurojë si e drejtë demokratike VETVENDOSJA.”

Çfarë tradhtie është kjo, ore Dr Sali Berisha që jeni kah e degradoni çdo sjellje njerëzore?!

Fadil Hoxha do të qëndroi më 1981 kur u bë pyetje: “Demonstrantët a e kanë marrë Kuvendin, Komitetin, Këshillin Ekzekutiv, RTP, Radio Prishtinën, Rilindjen, ndonjë pushtet në ndonjë komunë-JO. Për çfarë kontrarevolucioni është atëherë fjala. Keni ndonjë njohuri teorike çka është Revolucioni e çka Kontrarevolucioni?. Madje asnjë parullë nuk është bërë se duam ta ndrrojmë sietemin? I pari do të pajtohet Pavle Joviqeviqi, e pas tij do të flasi Fadil Hoxha. Ne dikur fjalës amendament i kemi thënë “aman aman”, e pajtohem plotësisht me argumentin që u plasua këtu, por politikisht jemi në hall nga Dy matrapazë që po aspirojnë ta marrin pozitatat në Kryesi të shtetit dhe të partisë”. Opinioni i Kosovës e dijnë mirë cilët profesorë të Universitetit ishin ata, janë ata që edhe më 1989 thonin se: “Me ndryshimet kushtetuese nuk humbim asgjë”.

Fadil Hoxha, pasi që u pensionua, erdhi në Institutin e Historisë dhe u rrefye së bashku me Xhavit Nimanin: “Edhe ne kemi kërkuar Republikë. Urdhëroni e hapni rrugë”. E lexo “Shkëndinë” e asaj kohe Salo. Mos intrigo kur gjërat nuk i njeh. Nuk është ADEM DEMAÇI naiv, që ia shtriu dorën e PAJTIMIT FADIL HOXHËS dhe Xhavit Nimanit. Fadili me lot në sy do t’i drejtohet Baca Adem Deamçit. “Kam qenë antifashit, tash jam me UÇK-në e Adem Jasharit dhe Zahir Pajazitit”. Kjo do të thotë se e dinte fare mirë që ka UÇK, e kjo ka ngja para 28 XI 1997. Fol Sali Betisha he, të ndihmoftë Zoti se çka ke bërë ti më 1995-1997, nuk të lanë as deti. Sa janë mbytë në det e në përleshje në mars 1997, dhe faji është i Juej, për fajde dhe humbje shprese që ta lansuan agjentët e S. Millosheviçit, për të luajtur pastaj me Kosovën, si e kishte planifikuar.

Dr Sali Berisha më duhet të rrëfehem se nuk të urrej e pra e kam një pyetje: Jam përjashtuar nga shkolla fillore pse e kam vizatuar Shqiponjën pa e ditur si duket. Jam njeri nder ata nxënës që Pertoviq Strahinjen e kemi larguar nga mësimi sepse na ka fyer në baza kombëtare më 1962. Më 1966 si gjimnazist nuk kam lënë lokalitet në Llap po i denoncuar udbashët dhe bashkëpunëtorët e tyre. Jam ai që e kam mbajtur FLAMURIN më 27 XI 1968 në Prishtinë deri sa janë lexuar kërkeast tona (studentëve dhe rinisë e popullit). Do ta dorëzojë Doktoratën e mbrojtur, së pari intern më 27 XI 1978, e publikisht më 15 janar 1979. Jam njëri ndër përpiluesit e Rezolutës për bashkim kombëtar në tubimin historik në Tetovë, mbajtur më 1992. Jam autor i LIBRIT BARDHË më 1992. Rezolutën e Tetovës e kemi përpiluar: Mr Mahmut Bakalli, Mr Ukshin Hoti, Prof Dr Juristi e quanim, prof dr Hakif Bajrami dhe një intelektual shumë i aftë nga Shqipëria. Rezoluta është aprovuar pas dy tubimeve. Por, PD (jote) dhe LDK e minuan pastaj në Tiranë më 1993. Të dy tubimet janë mbajtur me organizim të Halil Alidemës.

Lidhur me këtë, si nën pyetje, a të ka kushtuar zemra ndonjëherë të shkojsh te varret e atyre që i ke burgosë si: Zahir Pajaziti, Adem Jashari, Xhevë Krasniqi-Lladrofci, Fehmi Lladrofci etj? Nuk po i përmed të gjallët që duhet edhe këtyre t’u kërkosh falje. E di, se edhe Ti, ashtu si i “drugari” yt në Kosovë“, jeni forcuar kur heronjt e sipërpërmendur janë vrarë mizorisht. Kaq kësaj radhe për tradhtinë tënde, Implicite dhe “avisatio de prjurio vitando”.

Fjala e Hysen Terpezës

“Ndigjoni djemt e mi, Muhamet Pirrakut dhe Hakif Bajramit: “Enver Hoxha kurrë nuk ka qenë tradhtar. Dihet historia jeme, dihet se për çka kam luftuar më 1944/5, por Enveri e kam kuptuar se ka qenë nacionalistë i papërmirësueshëm. Tejtër çështje është faji i ushtrimit pushtetit, por tradhtar nuk mund t’i thuhet.”

Sa i takon Fadil Hoxhës, më duhet të deklarohem para juve si historian se Fadili ka “notuar” shumë mirë me kend ka pasë punë dhe çfarë kuadrosh ka pasë në disponim, plus naiviteti idealist në Tiranë dhe Prishtinë. Po, unë me Fadilin në një moment kemi luftuar kundër njëri tjetrit, por tash jemi pajtuar sepse Fadili edhe atëherë po edhe tash ka mbetë luftëtar për bashkim kombëtar. Bile më ka thenë: “Më kanë ranue vjetët se do të dalësha me armë me këta djemt e UÇK-ës, për ta luftuar okupimin Serbian të Kosovës”.

Dr Sali Berisha shumë ngjarje historike si historian që jam ende nuk i di sa duhet, sepse shumë dokumente me shenja sekrete janë të panjohura. Po Ti duhet të na tregoish, si mjek që je, ku mundesh ta dijsh më mirë “tardhtin” e dy Hoxhëve, (i Tiranës dhe i Prishtinës), ku e kanë ba pazarin dhe çfarë dokumenti është ai. Trego more burrë, se je kah rren me turp të turpit. Salo, ne në Kosovë, si njerëz të arsimit, politikanët dhe njerëzit e hasmuar kemi luftuar me orientimin që t’i pajtojmë edhe pse e kemi pasë në dijeni peshën e fajeve të pozitës tyre. Pra në Shqipërinë Kontinetale kemi të bëjmë (jo me të gjithë), me një kastë personalitetesh që kanë pasë pozitë por jo pushtet, kurrë. Në Shqipëri është fjala për pozitë dhe pushtet. Dhe çështja është paksa më e komplikuar, por nuk kemi të bëjmë me tradhti. Nëse e matim me kutin e juej “tradhtinë”, atëherë del se TI Salo je pesë herë më tradhtar se Enver Hoxha, sepse ke vepruar në kushte jashtë Luftës Ftoftë, ke pasë kuadro, ke pasë pushtet e pozitë, që ta përmirësoish “tradhtinë”, kush të ka penguar. Por nuk ke bërë asgjë, ama vetëm sa ke krijuar plus plagë, drogë, anarki dhe pasiguri, sa që sot, në saje të “demokarcisë” suej fiktive, nja një milion e gjysëm shqiptarë janë hyzmeqarë nepër botë. Plus vendin e ke kthye në kultivues droge dhe fajde ilegale më e rrezikshme se ideologjia totalitare e Enverit dhe Fadilit.

Në Llap, kur duan me nem një njeri thonë: T’u rritët mendja. Nuk po të them, por po e mbylli me thënien në fillim: mos blej e as mos shitë kuturu padituri sepse, nëse betohesh rrejshëm, pazari i tradhtisë nuk të shpëton, me sa shpëtoi Esat Pashën. Për fatet e pazareve të Esat Pashës gjeneratat tona po paguajnë haraç ende. Dhe mos u frigo se Avni Rustemin e vranë pikërisht ata që as sojin e Bajram Currit dhe Tahir Sinanit nuk do ta shkollonin fare. E, mos mendo se Avni Rustemat kanë pas vdekë më 1945-1999, të paktën në Shqipërinë Kontinetale, se për bregdetaren, aty ku ta ka lanë Enveri, besa nuk e ke ditë as atë me ruajtë. Shiqohu në pasqyrë njëherë e mirë se shumë akuzë të rendë ke bërë, sepse ke qenë shef shteti e nëse mendon se Ti din çdo gjë, dihet se kurrë nuk ke ditë as definicionin ma të thjeshtë të politikës. Për politikë çdo njeri që sharron në të, vet tregon se kush është. Mos mendo se kam qenë Enverist me ideologji, Jo por njeri i shpresës në NËNËN SHQIPËRI gjithmonë, pa marrë parasysh se kush është në fronin e Tiranës. Unë nuk e kam pasë ideal këngëtarin Bregoviq, por Dervish Shaqën. E kush i ka kënduar Enverit dhe ka qenë sekretar partie dihet, por Sami Frashërin, Ymer Prizrenin e Sulejman Vokshin, Bajo Topullin, Bajram Currin, Haxhi Sadrinë, Luigj Gurakuqin dhe At Fishtën, Murat Xhakën me Hasan Prishtinën, me Adem Demaçin dhe Adem Jasharin-Legjendarin, në ballë i kam pasë ideal dhe do t`i kam tërë jetën.

Fund