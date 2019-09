Përdorimi i xhamave të errët në automjete, Balluku: Zgjidhja së shpejti

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Brendshme shumë shpejt do t’i japë një zgjidhje të plotë dhe përfundimtare shqetësimit të shumë qytetarëve sa i takon përdorimit të xhamave të errët në automjetet e tyre, të cilat kanë qenë edhe shkak i penalizimit nga ana e Policisë Rrugore.

Gjatë interpelancës së kërkuar nga një grup qytetarësh përmes platformës së bashkëqeverisjes shqipëriaqëduam.al lidhur me këtë shqetësim, ministrja Belinda Balluku tha se do të gjendet një zgjidhje ligjore për këtë çështje në bashkërendim edhe me Ministrinë e Brendshme dhe Policinë e Shtetit.

“Fillimisht do kemi një bashkëbisedim dhe një bashkëpunim shumë të ngushtë me Ministrinë e Brendshme dhe strukturat e Policisë së Shtetit dhe ato Rrugore për të gjetur të gjithë mënyrën sesi së bashku do të vendosim në kuadër rregullator dhe ligjor zgjidhjen e kësaj problematike për të mos ju kthyer më”, u shpreh Balluku.

Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, e cilësoi si të drejtë shqetësimin e ngritur nga qytetarët ndërsa solli në vëmendje edhe precedentin e Portugalisë e cila me ligj ndaloi përdorimin e xhamave me tejdukshmëri të reduktuar, por pas shqetësimit të krijuar Gjykata Europiane e rrëzoi atë.

Drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme të Transportit Rrugor, Blendi Gonxhja, tha se varianti më i shpejtë mund të jetë një urdhër nga Ministria e Infrastrukturës.

Sipas Gonxhes, është tërësisht në tagrin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë që dhe në konsultim me palë të tjera që të dalim me një udhëzim që mund të ishte i shpejtë.

o.j/dita