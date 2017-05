Përfaqësuesi i Senatit Amerikan letër urimi Metës

Përfaqësuesi i Senatit Amerikan i ka shkruar një letër urimi Presidenti Ilir Meta.

Në letër Orrin G. Hatch shkruan duke i kujtuar që ishte kënaqësi e madhe për të, kur e takoi gjatë Inaugurimit të Presidentit Dondal Trump.

Letra e plotë e senatorit

Shkelqesise se tij Ilir Metaj President i zgjedhur i Republikes se Shqiperise i dashur President i zgjedhur: Ju lutem pranoni urimet e mija te ngrohta per zgjedhjen tuaj.

Ju deshiroj juve dhe popullit te Shqiperise suksesin me te mire nderkohe qe ju merrni Presidencen.

Ishte nje kenaqesi e madhe t’iu takoja gjate Inagurimit te Presidentit Trump.

Mua me pelqeu thellesisht biseda jone per reformen ne drejtesi, trafikun e droges dhe kauzen tone te perbashket per te mundur ISIS-in.

Me te vertete, si nje nga anetaret me te rinj te NATO-s, une e vleresoj thellesisht kontributin e rendesishem te Shqiperise per te siguruar stabilitetin ne Evropen jugore, per te luftuar terrorizmin ne Irak dhe Afganistan, dhe per te keshilluar kombet qe aspirojne ti bashkohen NATO-s.

Pres qe te punoj me ju per te cuar perpara objektivat e perbashketa te dy kombeve tona te medha.

Edhe njehere urimet me te mira nderkohe qe ju ngjiteni ne kete post te larte.

Sinqerisht Orrin G. Hatch Senati i Shteteve te Bashkuara