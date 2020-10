Përfaqësuesi më i shquar i kulturës së shqipes në kohën tonë

Prof. XHEVAT LLOSHI

Një shkrim me titullin Lumo Skëndo – një pionier i kulturës së gjuhës, të botuar së fundmi në një libër më 2019, prof. Emil Lafja e ka nisur duke cekur, se kujdesi për ta folur gjuhën sa më drejt e sa më të pastër është mjaft i lashtë, po edhe autori ynë më i vjetër, Gj. Buzuku e ka ndier dhe e ka shprehur sesa e vështirë është të hartosh një vepër të shkruar drejt. Duke ardhur në etapën e fundit të Rilindjes sonë, përmend se pati një numër të madh shkrimesh për atë fushë, që sot e cilësojmë si kulturë të gjuhës. E ndërmjet atyre autorëve shënon se dallohet edhe Lumo Skëndoja. Po për mua ka drejtpërdrejt interes, se nga cili këndvështrim e bën vlerësimin vetë Emil Lafja.

Së pari, ai vë re trajtimin e gabimeve në gjuhën e shkruar dhe kërkesën që të shkruhet drejt e pa gabime. Por, siç dihet, nuk mund të përcaktohet një gabim, në qoftë se nuk është i njohur kriteri, në bazë të të cilit të gjykohet se diçka është gabim. Dhe në këtë rast kritreret na i japin gramatikat, ndër të cilat për atë kohë vendin kryesor e zinte “Shkronjëtore” e Sami Frashërit. Së dyti, vijnë çështjet e drejtshkrimit dhe të drejtshqiptimit. Së treti, janë çështjet e leksikut, të cilat natyrshëm konkretizohen te huazimet dhe neologjizmat, te pasurimi nga fjalët e autorëve të vjetër dhe nga gjuha e gjallë, që mishërohet në dialektet dhe në folklor.

Po të hidhemi gjysmë shekulli më prapa, do të shohim se më 1980 E. Lafja ka botuar dy artikuj për një përfaqësues tjetër të kulturës së shqipes: Pikëpamjet e Aleksandër Xhuvanit për kulturën e gjuhës dhe Kontributi i dr. Prof. Aleksandër Xhuvanit për pastërtinë dhe pasurimin e gjuhës shqipe. Dhjetë vjet më pas i është kthyer sërish kësaj figure me shkrimin Puna e prof. Aleksandër Xhuvanit për pastërtinë e gjuhës dhe rëndësia e saj për kohën tonë. Këtë artikull e përfundon me fjalët: “Asnjë gjuhëtar tjetër nuk bëri për pastërtinë e gjuhës një punë aq të ngulët e të frytshme si Aleksandër Xhuvani.” Dhe më 1997 po nga ky këndvështrim është shprehur për Idriz Ajetin, se: “Ndihmesa shkencore dhe roli shoqëror që ka luajtur në këtë fushë njihen si një nga meritat më të mëdha të tij. Brenda këtij kuadri të gjerë të gjuhës letrare shtjellohet edhe ndihmesa e prof. Idriz Ajetit në fushën e kulturës së gjuhës.”

E përbashkëta e këtyre shkrimeve nuk është se janë botuar në raste jubilare. E përbashkëta është, se prej tyre është ndërtuar një ecuri e pandërprerë e një fushe të gjuhësisë sonë, ecuri që përbën një traditë dhe nga e cila rrjedhin detyra gjuhësore dhe kombëtare. Më 1992, në shkrimin për pastërtinë e gjuhës ai bënte thirrjen: “Ta ngremë më lart në rrethanat e sotme këtë traditë të pandërprerë 150-vjeçare.” Ishte një thirrje pikërisht në çastin, kur po shtjellohej një dukuri mohuese me pasoja të rënda, e cila synonte prishjen e traditës dhe të arritjeve më të mira të saj.

Një tipar, të cilin dëshiroj ta theksoj veçan në rrugën e gjatë prej 55 vjetësh të këtij gjuhëtari, është se ai, natyrisht, ka bërë shkrime për çështje të veçanta në këtë fushë, por vëmendjen kryesore ua ka kushtuar problemeve të përgjithshme dhe detyrave kryesore. Për këtë mjafton të përmend vetëm disa nga titujt e artikujve të tij: 1969 – Probleme e detyra në fushën e kulturës së gjuhës; 1980 – Gjuha letrare e njësuar dhe disa detyra të shkollës; 1981- Gjuhësia shqiptare për kulturën e gjuhës; 1981 – Kultura e gjuhës, probleme dhe detyrat e saj; 1984: Lufta për pastërtinë e gjuhës në kohën tonë; 1992 – Pastërtia e gjuhës në kohën tonë si detyrë gjuhësore dhe kombëtare; Gjuha e medias sot – probleme dhe detyra. Kështu, në shkrimin e vitit 1981, pasi vështrohet shkurt ecuria e formimit të gjuhës letrare, veçohet si hap vendimtar zgjidhja e problemit të drejtshkrimit, theksohen ndihmesat e rëndësishme, që dhanë fjalori drejtshkrimor, veprat sintetizuese për morfologjinë e sintaksën, fjalori shpjegues i shqipes, ndërsa si pjesë e pandarë edhe puna për pasurimin dhe pastërtinë e shqipes. Atëherë arrihet te një përkufizim përmbledhës i nocionit të kulturës së gjuhës: “Ajo studion proceset e gjalla që zhvillohen në tërë gjerësinë e përdorimit të ligjërimit letrar, me qëllim që të përcaktojë mbi një bazë sa më objektive normat e rregullat e përdorimit të mjeteve gjuhësore dhe të ndërhyjë me forma e mjete të ndryshme për zbatimin e plotë të këtyre normave e rregullave nga të gjithë.”

Tipari tjetër, që gjithashtu meriton të shquhet veçan, rrjedh prej pjesës së fundit të këtij përkufizimi, domethënë ndërhyrja me forma e mjete të ndryshme. Kjo do të thotë se prej këtyre shkrimeve përvijoheshin dhe pastaj i shoqëronin veprimtari, botime e organizime konkrete për t’i vënë në jetë ato detyra, për të mos mbetur si dëshira të bukura, por jashtë jetës praktike. Kështu, që në shkrimin e parë të vitit 1969 shtrohej nevoja e një kartoteke të veçantë për kulturën e gjuhës dhe kjo kartotekë u ngrit e u pasurua. Për shmangiet gramatikore nga norma kërkohej të hartohej një “Gramatikë e gabimeve”. Pikërisht ky është edhe titulli i artikullit të botuar një vit më pas, i cili edhe u ribotua në përmbledhjen “Norma letrare kombëtare dhe kultura e gjuhës”, botuar më 1972, në të cilën artikulli i parë është pikërisht ai i Emil Lafes për detyrat dhe problemet e fushës. Gjithashtu rimerrej mendimi i prof. Eqrem Çabejt për themelimin e një reviste si organ i kulturës së gjuhës. Kjo revistë u themelua me titullin “Gjuha jonë”, numri i parë i së cilës doli më 1981. Ndërsa prof. Emili po atë vit ka paraqitur revistën “Gjuha shqipe”, e cila kishte nisur të dilte si organ për kulturën e gjuhës në Prishtinë që më 1975.

Më 1967 u përfunduan Rregullat e drejtshkrimit – Projekt. Emil Lafja jo vetëm ishte asistent i Komisionit për hartimin e tyre, por edhe ka marrë pjesë në diskutimin e tyre në shumë anë të vendit dhe për to ka njoftuar gjerësisht në shtypin shkencor. Më pas Kongresi i Drejtshkrimit (1972) do të ishte ngjarje kulmore edhe për kulturën e gjuhës. Aty prof. Emili natyrisht që do të ishte delegat, lexoi kumtesën Drejtshkrimi dhe grafika e shqipes e pastaj ishte në redaksinë e botimit të materialeve të Kongresit në dy vëllime (1973). Botimet vijuan me librin Drejtshkrimi i gjuhës shqipe (1973) dhe me Fjalorin drejtshkrimor të gjuhës shqipe (1976), në komisionin për hartimin e të cilave tashmë Emil Lafja ishte anëtar i plotë.

Grupi i mëparshëm i kulturës së gjuhës në Institutin e Gjuhësisë e të Letërsisë u shndërrua më 1972 ne Sektorin e kulturës së gjuhës nën drejtimin e Emil Lafes. Ky Sektor mori përsipër edhe shërbimin e këshillimeve gjuhësore, shërbim të cilin ai e ka vijuar pareshtur për gjysmë shekulli deri më sot, pavarësisht prej rënies së mbështetjes institucionale për këtë anë shumë të rëndësishme të kulturës kombëtare dhe pikërisht në kohën kur ka për të më shumë nevojë se kurrë më parë.

Pasi kishte marrë pjesë në përgatitjen e “Maketit të morfologjisë” më 1972, edhe disertacionin për kandidat të shkencave Emil Lafja e ka mbrojtur me titullin “Mënyrat e fjalëformimit në gjuhën e sotme letrare shqipe dhe disa çështje të normës në këtë gjuhë”. Nga numri 3 i vitit 1992 kryeredaktor i revistës “Gjuha jonë” u bë Emil Lafja. Ndërprerja e botimit të kësaj reviste në vitin 2009 është një nga hapat prapavajtës më të rëndë jo vetëm për gjuhësinë tonë, por edhe për kulturën shqiptare përgjithësisht. Aq më i dukshëm bëhet ky regres, po të mbajmë parasysh se ishte ndërprerë dalja e revistës simotër në Prishtinë në rrethanat e njohura të luftës për pavarësinë e Republikës së Kosovës, ndërsa me arritjen e lirisë, ajo revistë e rifilloi punën. Megjithatë, kjo nuk e shkurajoi atë. Me mbështetjen e një grupi kolegësh, u organizua Shoqata e Gjuhësisë Shqiptare, e cila u regjistrua zyrtarisht në korrik 2014. Shoqata ka për qëllim mbrojtjen e pasurisë gjuhësore të trashëguar, studimin e shqipes së sotme standarde dhe sigurimin e mundësive për zhvillimin e qëndrueshëm të saj, përmirësimin e mësimdhënies së gjuhës shqipe, ngritjen e kulturës gjuhësore në shtyp, në botime e në ligjërimet publike. Kjo Shoqatë ka organizuar dhe vijon të organizojë një varg tubimesh shkencore për tema të ndryshme gjuhësore, duke pasur gjithnjë në qendër kulturën e shqipes. Kryetar i kësaj Shoqate është pikërisht profesori Edmil Lafe.

Po të vështrohen qoftë edhe vetëm titujt e shumicës së shkrimeve të Emil Lafes, vërehet qartë, se kudo del përcaktimi “në kohën tonë, sot, në ditët e sotme”. Kjo nuk është rastësi stilistike. Kultura e gjuhës, natyrisht, mbështetet plotësisht në arritjet e mëparshme të gjuhësisë shqiptare, e në veçanti në lëvrimin e shqipes letrare, në përfundimet e proceseve të kodifikimit, të mishëruara në veprat normative të të gjitha niveleve të gjuhës, por ajo sheh përdorimin aktual të gjuhës standarde, problemet që dalin në bashkëkohësi, me qëllim që të jepen rekomandimet për sot dhe të zbatohen përmirësime, të cilat synojnë lëvrimin e shqipes në një nivel gjithnjë e më të ngritur në të ardhmen. Do ta shprehja këtë në një mënyrë tjetër e shkurt. Kultura e gjuhës sheh se çfarë po bëhet me përdorimin e gjuhës dhe çfarë është më mirë të bëhet. Në këtë rrjedhë zëri shkencor i Emil Lafes ka qenë kurdoherë i pranishëm, është sot i pranishëm dhe do të jetë me vlerë edhe në ditët e ardhme.

Për Emil Lafen problemet e kulturës së gjuhës kanë rëndësi të veçantë shoqërore dhe kombëtare. Për fat të keq, në afër 30 vjetët e fundit, përmbysjet politike janë shoqëruar edhe me përmbysje shoqërore e kombëtare, duke e goditur kulturën e gjuhës, e cila ka përfunduar kryesisht në përkujdesjen e disa gjuhëtarëve dhe dashamirësve të shqipes, të cilët e kanë të lartë ndërgjegjen shoqërore e kombëtare, përgjegjësinë kundrejt kulturës shqiptare. Dhe ndërmjet tyre spikat e palëkundur dhe mësimdhënëse figura e prof. Emil Lafes, përfaqësuesit më të shquar të kulturës së shqipes në ditët e sotme.