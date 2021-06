Përfundon Asambleja e PS, Rama: Me Vlorën nuk më ndan ndarja e mandatit. Thërret mbledhje në Ministrinë e Brendshme

Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm në mbledhjen e Asamblesë së Partisë Socialiste në Vlorë.

Ai zgjodhi që të dilte më herët nga mbledhja e cila filloi në orën 12:00.

Përballë gazetarëve kreu i qeverisë tha se dhe pse ka zgjedhur që të jetë deputet në Durrës, do të jetë i pranishëm në Vlorë.

Rama u bëri të ditur gazetarëve se do të largohet pasi ka një mbledhje me ministrinë e Brendshme dhe me drejtuesit e Policisë. Në këtë mbledhje do të diskutohet për një fazë të re ristrukturimi.

“Unë kam zgjedhur që të jem deputet i Durrësit, për ti kushtuar një vëmendje të veçantë, por unë do të vazhdoj të jem në Vlorë, për të bërë dhe më shumë, sepse me Vlorën nuk më ka lidhur mandati i deputetit, dhe nuk më ndan ndarja e mandateve. Është shumë e rëndësishme që ne të vazhdojmë punën në Vlorë, këtu kemi shumë sfida që kanë të bëjnë dhe me adminsitrimin e vogël, unë jam i shqetësuar për bashkitë që kanë detyrime ekstra, dhe kanë lidhje me industrinë e turizmit. Unë kam thirrur Ministrinë e brendshme dhe drejtuesit e policisë, për të lancuar një fazë të re të ristrukturimit, dhe është koha që ta përshpejtojmë me disa javë”, tha Rama.

j.l./ dita