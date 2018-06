Përgjigje një derro-ballisti

Zoti Kule, gënjeshtra të njollos. Ja si e ke shtrembëruar ti të vërtetën e luftës së Brigadës së Parë Sulmuese dhe të komandantit të saj Mehmet Shehu. Ato që nuk thuhen nga ti për vrasjen e 67 ballistëve në Lushnjë dhe qëllimet e vërteta të urrejtjes ndaj fqinjëve kodrinorë…

Nga Dilaver Goxhaj

Ju, z.Naun Kule, duke parë se u janë dashur plot dy javë nga data që është botuar shkrimi im te “Dita”, me titull “Ç’janë këto sulme kundër Br1S!”, e kuptoj se shumë jeni lodhur për të gjetur sa më shumë fyerje kundër meje dhe Mehmet Shehut dhe jo të merreni me shkrimin. Kjo tregon se u mungojnë plotësishtë argumentat ndaj atij shkrimi. Gjithmonë fyen ai që nuk ka të drejtë. Megjithatë, unë po të përgjigjem flakë për flakë.

Befasohem edhe për faktin, se si është e mundur një ish-kuadër i lartë si ju të përdorë të tilla fyerje si ndaj Br1S dhe komandantit të saj, dikur drejtor shkolle dhe më pas sekretar i Sekretarëve të Parë të dy rretheve! Por më ngushëllon fakti se duhet të keni qenë një anëtar PPSH-je ashtu si u pëlqen të citoni ballistin Rakip Xheka: “Derra bëhemi dhe komunistë jo.” Po ty si të quajmë tani o Naun, pasi ke qenë për shumë vite anëtar i PPSH-së? Të quajmë derro-komunist? Jo. Se ti del që na ke qenë anëtar partie, por komunist kurrë. Më mirë të shkon të themi se ke qenë dhe ke mbetur një derro-ballist. Nuk thonë më kotë, se rritet e rritet kungulli e më në fund këputet.

Dhe, për të parë lexuesi se çfarë “argumentash” keni, po u kthej përgjigje sipas radhës së “argumentave” tuaj absurdë.

Më thoni, se unë “qënkam befasuar nga një shkrim në librin tuaj të ri, shkrim i botuar që prej tri vjetësh në shtypin e ditës…?!” Edhe thua “libin tim të ri”, dhe po në të njëjtën fjali shkruan “shkrim i botuar para tre vjetësh”. Cilin Naun të të besojmë, atë që thotë “librin tim të ri”, të botuar nga Botimet “Kumi”-2018, sikundër tregohet në faqen e parë të librit “Ndryshe”, apo Naunn që thotë “shkrimin e botuar para tri vjetësh”? Edhe libër i ri, edhe libër i botuar para tre vjetësh?! Lutem ma sqaro, zoti sekretari-mësues i letërsisë. Kuptohet se kjo çoroditje mendore të vjen ngaqë të janë vënë në dukje gjysëm të vërtetat e shkruara kundër Br1S. Po të mos qenë të vërteta ato që unë kam shkruar për atë kapitull të librit tuaj të ri, nuk do të ishit kaq i çoroditur; dhe kush? Autori i 14 librave, apo jo? Ja që duhet të kem goditur në plagë. Shpresoj se nuk do të rëndohesh më shumë në këtë drejtim.

Por, nëse është e vërtetë që e paskeni botuar edhe para tri vjetësh këtë kapitull, me titull “Vaterloja e Myzeqesë”, na jep të kuptojmë se urrejtja juaj ndaj Br1S dhe komandantit të saj M.Shehu, nuk paska të ngopur, gjë që duket në atë çka keni shtuar dje, duke e quajtur Mehmet Shehun edhe më të keq se Hitlerin: “Mehmet Shehun do ta kishte zili edhe Adolf Hitleri…!” Interesant, je shprehur tëpkë si ballisti Rakip Xheka në 23 tetorin e vitit 1943! Nuk besoj që të ketë ndonjë pasardhës të ish-ballistëve të pushkatuar nga M.Shehu që të ketë këtë urrejtje si e juaja ndaj tij. Mos vallë je molepsur me ndonjë familje fashistësh, se ata i urrente Mehmeti, njësoj siç urren ti Mehmetin?

Në replikën ndaj meje, ju mësuesi-sekretar e pranoni edhe vetë që M.Shehu ka bërë autokritikë, duke më thënë: “Ndërsa vet autori i masakrës, M.Shehu, ka bërë autokritikë me shkrim për vrasjen pa gjyq të 67 ballistëve-robër lufte, në Shegas-Golem të Lushnjes, para Enver Hoxhës dhe Shtabit të Përgjithshëm, që në vitin 1943.” Atëherë, pse duhej ta botoje e ribotoje një shkrim të tillë në çdo tre vjet?! Kjo tregon se urrejtja juaj ndaj atij komandanti të Br1S gjetkë duhet ta ketë origjinën.

Dhe pse-në e kësaj urrejtjeje më në fund e gjeta pasi u detyrova ta shfletoja përsëri atë kapitull, ku konstatova shprehen: “Gjaksorët e këtij krimi janë bëmat dhe yneret e shumë “baballarëve të kombit” që kishin zbritur nga fqinjët tanë kodrinorë.”! Po cilët janë “fqinjët tanë kodrinorë” për ju z.Naun? Dhe, meqenëse jeni edhe botuesi i organit periodik “Myzeqeja”, a mund të na tregoni z.Naun, se cilët janë armiqtë fqinjë kodrinorë të Myzeqesë?

Fillimisht u habita, pasi as fashistët italianë, as ata gjermanë nuk ishin as “fqinjë kodrinorë” dhe nuk zbritën në Shqipëri nga ndonjë kodër. Atëherë m’u desh t’i hidhja një sy hartës së Shqipërisë. Më në fund e mora vesh. E keni fjalën për popullsinë e Mallakastrës, që është gjithë kodra, se dhe kënga partizane ashtu thotë: “Mallakastra brigje-brigje / në çdo breg një lapidar.” Pastaj m’u kujtua edhe fakti që edhe M.Shehu andej është. Besoj se e kam gjetur, si thua? Si duket, kur e dëgjon këtë këngën e mallakastriotëve të shtohet edhe më shumë urrejtja kundër atyre fqinjëve kodrinorë të Myzeqesë. A mund të na e shpjegosh dot?

Pra, sipas jush, z.Naun, e keqja popullsisë së Myzeqesë i paska ardhur gjithmonë jo thjeshtë nga individë të Mallakastrës por nga e gjithë popullsia mallakastriote! Këtë gjë e pohon vetë ti kur thua: “ masakër makabër e M.Shehut e Co”, ngaqë, si i kënduar që jeni, e dini fare mirë se të gjithë partizanët që komandonte atë ditë M.Shehu, e që ju e shkruani shumë shkurt: “e Co”, të cilët përbënin ata dy batalionet e Br1S, ishin “kodrinorë”, pasi qenë që të gjithë nga Mallakastra dhe Labëria.

Po përsëri detyrohem t’u pyes, mos vallë flen gjetkë lepuri në këtë shprehjen djallëzore: “armiqtë kodrinorë të Myzeqesë”; mos vallë ngaqë ata “fqinjët kodrinorë” nuk janë të ritit ortodoks, sikundër jeni ju? Nuk thonë më kot, Naun, se djalli fshihet në hollësirat.

E di pse më lindi kjo pyetje, Naun? Ta them unë. Se kur një ish-kryeministër i yni, para një dekade, fshatin nga ju jeni e shpalli minoritet serb, madje erdhi edhe ambasadori i Serbisë në Shqipëri e shpërndau edhe abetaret e gjuhës serbe, dhe ju, me sa di unë, nuk keni reaguar fare! Dhe ky kungim i juaj në komb jo shqiptar, mos vallë, u sjell kënaqësi ngaqë serbët janë ortodoksë, ndryshe nga “fqinjët kodrinorë”? Si duket, për ju të gjithë ata që nuk janë të besimit fetar të ritit artodoks, janë armiq të Myzeqesë?! O tempora, o mores! Më mirë shko e mbytu në lumë!

More, Naun, mos vallë je lidhur me ndonjë familje të ndonjë ish-hierarku fashit pushtues të Shqipërisë që keni dalë jo vetëm kundër LANÇ-it por edhe kundër Konferencës së Pezës, e cila bëri thirrje për bashkim pa dallim feje e krahine? Nuk di pse më lindi ky dyshim, por të lutem më sqaro po munde.

Naun, si kjo “e vërteta” e “fqinjëve kodrinorë” i keni të gjtha të vërtetat?! Ua bëj edhe këtë pyetje ngaqë na e nxirrni M.Shehun edhe “si projugosllav, sipas disa konstatimeve të ambasadës britanike në korrik të vitit 1954.” Sa i besoni të huajt, xhanëm, kur flasin keq ndaj Shqipërisë! Vetëm “fqinjë kodrinorë” të mos jenë për ju, pa le të thonë ç’të duan.

Mirëpo bashkëluftëtari i tij dhe zëvendësi i tij, kur M. Shehu kryente edhe detyrën e Ministrit të Mbrojtjes, Maliq Sadushi, thotë të kundërtën: “ Të dy, Nako Spiro dhe Mehmet Shehu u ndëshkuan për antijugosllavizmin e tyre. Nako Spiro vrau veten, kurse Mehmeti e përballoi dënimin me kurajë dhe njëkohësishtë mori edhe masa për t’u ruajtur sepse Koçi Xoxe bashkë me jugosllavët kishin menduar ta likuidonin fizikisht.” (M.Sadushi “Mehmet Shehu si e kam njohur”, Tiranë, 2007,f.104).

Të njëjtën gjë, që M.Shehu nuk ishte pro-jugosllav, e pohon edhe ish-anëtari i Shtabit Operativ për çlirimn e Tiranës, gjenerali Qazim Kondi, në fq.306 të kujtimeve të ij. Apo nuk duhen besuar, se që të dy këta bashkëluftëtarë të M.Shehut janë si dhe ai, “kodrinorë fqinjë” të Labërisë?

Naun, është e vërtetë që Enveri e ka kritikuar rëndë atë veprim të Br1S në letrën e tij të 5 nëntorit 1943, dërguar shtabit të asaj Brigade, që edhe ju e citoni. Por, po në atë letër Enveri u thotë: “Goditjet kundër nazistëve duhet të bëhen dita-ditës më të ashpra, si dhe kundër veglave të tyre të poshtra, të inkuadruara në “Ballin Kombëtar” o në çeta të tjera reaksionare.” (Dok. Kryes. SHP,v.1, 1976,f.149 -150). Sikundër e sheh, unë nuk u referohem gazetave, sikundër ju, por veprave origjinale, o derro-“komunisti” Naun.

Unë nuk bëj avokatinë e “krimeve” të M.Shehut, por shtjelloj për ju dhe lexuesin atë që thuhet edhe në f.96 të Historikut të Br1S: “Po gabime të këtij lloji në luftrat e mëdha revolucionare, në përleshjet e ashpra klasore janë të pashmangshme”; prandaj dhe them: “Edhe unë nuk do ta justifikoja kurrë që në luftë të përdoren metoda kaq të rrepta si kjo e Golemit të Lushnjes.” Dhe për ta përforcuar këtë që citova prej atij historiku, unë sjell në atë shkrim një shembull të ngjashëm po nga Lufta e Dytë Botërore, i cili, në vend që të ndëshkohej, sikundër është ndëshkuar veprimi i Br1S dhe M.Shehu, është quajtur “një strategji e re”, të cilën redaksia nuk di pse e ka shkurtuar, ndaj dhe po ua ricitoj: “Këtë lloj gabimi në luftrat e mëdha revolucionare e pohon edhe historiani dhe teoricieni ushtarak amerikan Urs Shvarc, në librin e tij “Strategjia dje, sot nesër”, (Tiranë, 1995,f.85-87), i cili i referohet një shembulli të ngjashëm gjatë Luftës II Botërore. Midis të tjerave, ai thotë se: “Komandanti i Forcave Ajrore Amerikane në Lindjen e Largët, gjenerali Kertis Lemej, vendosi të zbatonte një teknikë të re, duke iu kthyer shkatërrimit të qyteteve japoneze, dhe më i fuqishëm për veprim shkatërrues qe sulmi mbi Tokio, natën e 9-10 marsit 1945, ku mbi këtë qytet u hodhën 2000 ton bomba djegëse dhe u dogjën 250.000 shtëpi, 1 milionë njerëz mbetën pa strehim dhe rreth 85.000 njerëz humbën jetën. Kjo taktikë e re u tregua një strategji e re krejt ndryshe, ku gjenerali Lemej morri një vendim me rëndësi shumë të madhe dhe ky vendim i gjeneralit Lemej nuk është anuluar dhe saktësia e tij nuk është vënë në pikëpyetje. Sqarimi për këtë ishte i thjeshtë: Komanda e Përgjithshme ishte preokupuar tërësishtë me problemet ushtarake, nuk hynte në përgjithësi në situatat që të merrej më të. Por edhe Presidenti ato i mbante larg nga vetja sapo dukej se ishin në lidhje me operacionet ushtarake. Megjithatë, jo për ta justifikuar Mehmet Shehun, por dihet që revolucioni është një operacion i thellë në shoqëri; mirëpo analizat që i bëjnë këta shkrimtarë dhe historianë veprimtarisë luftarake të Br I S, bëjnë sikur e harrojnë këtë gjë, duke mos ia nënshtruar analizën e tyre ligjeve objektive të zhvillimit të historisë, por qëllimisht i mëshojnë veprimit të forcave abstrakte dhe koncepteve.”

Më tej, ju Naun, tërë ironi thoni: “Komandantin “legjendar” e ka kritikuar që më 1943 vet E.Hoxha.” Pavarësisht se ju e urreni M.Shehun, (kuptohet, ngaqë ishte “kodrinor fqinj” dhe jo i ritit tënd fetar), por ja që është vetë Enver Hoxha ai që e ka cilësuar legjendar dhe jo unë: “Për forcimin dhe modernizimin e ushtrisë iu desh një punë e madhe Partisë dhe komandës dhe këtë detyrë e kreu me nder gjenerali i lavdishëm i ushtrisë sonë, shoku Mehmet Shehu. Ai organizoi shtabet tona, si Shef i Shtabit të Përgjithshëm, organizoi ushtrinë dhe e modernizoi atë. Ai e mbrojti me sukses vijën e Partisë sonë në ushtri nga revizionistët e maskuar jugosllavë.”(E. Hoxha, vepra,v.17, 1974,f.396)

Në replikën tuaj, ju Naun shkruani: “Dhe guxoni të krijoni një binom të mijëra kuadrove-komandantë, komisarë e luftëtarë në atë Luftë epope, me Mehmet Shehun.” Mirëpo nuk jam unë ai që e kam shpikur këtë binom, është vetë Enver Hoxha, të cilin po ua citoj, meqenëse e keni merak se pse nuk i jam referuar: ”Brigada I Sulmuese partizane me vrullin e saj ka qenë tmerri për okupatorin dhe tradhtarët e vendit dhe shrehja më e gjallë e vullnetit të një populli… Shtabi i Përgjithshëm nënvizon kujdesin e veçantë që komandanti i asaj brigade, shoku Mehmet Shehu tok me Batalionin I-rë, II-të dhe të III-të të Brigadës Sulmuese, ka treguar dhe që, pa marrë parasysh as lodhjet, as pengesat… të shtyrë nga dashuria e madhe për Shtabin e Përgjithshëm, kanë vepruar në ndihmën e një pjese të Komandës së Shtabit të Përgjithshëm që ndodhej në zonat e rrezikshme të përshkuara nga gjermano-ballistët.” (Dok.Kr. të SHP, v.1,1976,f.251).

Të njëjtën gjë e thotë edhe oficeri ndërlidhës britanik Reginald Hibbert: “Në rast se Brigada I nuk do të kishte ekzistuar në dimrin 1943-1944, kishte mundësi që LANÇ-i të ishte shkatërruar nga bashkërendimi i gjermanëve dhe ballistëve.” (“Fitorja e Hidhur,f.365).

Për çudinë tuaj, po të njëjtën gjë e pohon edhe Konsulli i Përgjithshëm Gjerman në Tiranë, në telegramin e shifruar, nr.161, datë 16.03.1944: “Grupi i madh nga Shqipëria e jugut depërton në drejtim të veriut, deri në rrugën Elbasan-Strugë dhe në rajonin në jug të Tiranës… Në rajonin e Tiranës, përveç të tjerave është aktivizuar edhe udhëheqësi i njohur i bandave Myslim Peza… Vlerat luftarake të bandave nacionale (BK) nuk mund të llogaritet pa përkrahjen e forcave gjermane.” (Përmbledhje dokumentash nga fondi i Komandës Gjermane 1940-1944,Tiranë, 2017, f.211).

Ja që nuk kam gabuar kur kam thënë se Mehmet Shehu dhe LANÇ-i ishin një binom, pavarësishtë si ti, z.Naun, të djegin sytë kur lexon këta tre citimet e mësipërm. Jo më kot ka dalë shprehja: Jepi Qezarit atë që i takon Qezarit. Besoj se e ke lexuar edhe Biblën kur hoqe dorë së qeni nga “derro-komunisti” Naun.

Midis të tjerave ju shkruani: E vetmja pyetje në këtë rast është “…kush e nxit dhe e shpërblen këtë Dilo trimin që merr përsipër të bëjë autorin në shkrime si ky, të porositur, të pavërtetë, me tituj “Bombë e alarm…për gjoja sulme kundër Luftës dhe Br.1S.”? Merre përgjigjen: Mua më nxit e vërteta e historisë së asaj lufte heroike, kurora e lavdisë e historisë sonë kombëtare, ku edhe familja ime ka derdhur gjak; e vërteta është ajo që të bën trim, o Naun; gjithashtu më nxit dashuria për gjithë kombin e popullin shqiptar, pa dallim feje, krahime dhe ideje, dhe aspak urrejtja krahinore e fetare sikundër juve, e shprehur dinakërisht.

Ju edhe në shpreheni “Krim për M.Shehun që i vrau ata (67 ballistë); turp për president Nishanin që i dekoroi…”, kundërshtoni veten. Kur qenka një turp nga ish-presidenti, pse u del në mbrojtje ballistëve? Dhe që i merrni në mbrojtje e tregon edhe fakti tjetër, duke mos më kthyer përgjigje për pyetjen: Pse nuk na tregoni se sa prej të pushkatuarve iu gjetën xhepat plot me xhevahire të vjedhura popullit? Janë shumë, Naun, dhe lista e tyre është në arkiv, por kam droje se po e publikova do të më thuash: pse i lëndove pasardhësit! Si thua, ta botoj?

Është e vërtetë që edhe unë shkruaj me të thënat e shumë ish-partizanëve të Br1S, dhe njërin prej tyre e keni gjallë ende. Por çudia është se ju i besoni tërësisht vetëm një ish-ballisti, dhe nuk doni t’u besoni dhjetëra partizanëve. Ma shpjegon dot këtë?

Madje edhe në replikën tuaj vijoni të gënjeni si derri, lidhur me thirrjen që iu bë ballistëve për t’u bashkuar partizanëve, ndryshe nga çfarë ke shkruar në libër. Në replikën ndaj meje ju keni shkruar: “Mehmet Shehu, me arrogancë i pyeti robërit ballistë. Ata heshtën. Vetëm njeri, Rakip Xheka, një besnik i Hamit Matjanit, u përgjigj”, gjë që në libër nuk është ashtu. Ja si e keni në libër: “Njëri nga komandantët u bëri thirrjen e njohur të atyre viteve për t’u bashkuar dhe luftuar me partizanët. Por ndërkohë që komandanti partizan bënte thirrjen, nga mezi i rreshtave të robërve, njëri thirri fortë..”,(f.270). Pra, as Mehmet Shehun dhe as Hamit Matjanin nuk i keni në libër; e keni transformuar tërësisht dhe qëllimisht për të më nxjerrë mua gënjeshtar. Mirëpo, ja që ne “kodrinorët” e kemi shikimin top, o Naun, prandaj dhe kemi qenë të lirë tërë jetën. Me sa duket ti ende nuk e di se ç’është liria. Gënjeshtra juaj s’paska kufi, me të cilën s’bën gjë tjetër, veçse gënjen vetveten. Ndershmëri është kjo, z.Naun?

Në shkrimn tim te “Dita”, dt.09.6.2018, unë ua shpjegova çështjen e gjyqit partizan, por ju përsëri shkruani: “Ndërsa vet autori i masakrës, M.Shehu, ka bërë autokritikë me shkrim për vrasjen pa gjyq të 67 ballistëve-robër lufte, në Shegas-Golem të Lushnjes.” Unë e shoh që ju as që mund ta përfytyroni se çfarë është lufta. Mësoje, se ligjet e luftës janë ligjet e vdekjes; luftën është mirë ta dëgjosh por jo ta shikosh; lufta të mëson jo që të duash armikun, por që ta urresh atë; lufta është më e tmerrshme nga ç’e pandeh ti, prandaj dhe ligjet e saj janë të tmerrshme. Si e koncepton ti gjyqin partizan? Mos vallë një sallë plot me gazetarë, me tavolina për gjykatës, prokurorë e avokatë? Jo Naun, jo. Në luftë nuk ka kohë për gjëra të tilla. Ajo thirrja e 400 partizanëve gjyqtarë-prokurorë të armatosur: “Të pushkatohen!”, kur të gjithë robërit u përgjegjën: “Derra bëhemi dhe partizanë jo”, ajo thirrje ishte vendimi i atij gjyqi. Nëse M.Shehu nuk do ta zbatonte atë vendim, dënimi do të ishte edhe për atë. Këtë nuk kupton dot ti, z. Naun dhe ai Luftullahu nga Peza.

Gjithashtu ju me të drejtë thoni se unë u kam lëvduar gjithçka që kam lexuar nga vepra juaj. Po, dhe e them edhe tash, se gjithçka që unë kam lexuar nga vepra e shumtë e juaj, para botimit të librit “Ndryshe”, kam folur fjalë miradie. E meritoni. Por pse reaguat kaq fyeshëm kur unë u kritikova për një qorrollisje tuajën publike kundër Br1S? Se ashtu e kuptova atëherë, qorrollisje, ndërsa tashti e shoh që nuk qenka qorrollisje, por e qëllimshme.

Ashtu sikundër bëtë ju këtë fyerje të padrejtë ndaj Br1S dhe M.Shehut, edhe M.Shehu bëri një gabim të gjatë luftës dhe e kritikua. Por, ama, bëri autokritikë. Kështu shkruani edhe ju, apo jo? Edhe unë në shrimin tim “Ç’janë këto sulme kundër Br1S” i referohem një kapitulli të librit tuaj të fundit, ku fyeni LANÇ-in, (i cili është 6 faqe libër dhe jo 3 faqe sa shkrun tash në replikë); dhe nuk flas për gjithë librat tuaj të tjerë që unë kam lexuar. Mirëpo, ju, çuditërisht u hodhët përpjetë, në vend që të bënit autokritikë, ashtu siç bëri M.Shehu!

E sheh se sa poshtë qëndron ti në raport me M.Shehun?! Ai atëherë ishte një djalosh revolucionar 30 vjeçar, ndërsa ju një intelektual “derro-komunist” 70 e ca vjeçar! Thirri mendjes, Naun!

Tiranë, 20.06.2018