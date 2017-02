Përgjigje patriotaqit Shpëtim nga “filogrekët e Ditës”

DITA botoi sot pjesë nga një dosje hetimore që përmban dëshmi mbi një akuzë për mashtrim në shuma të mëdha.

I padituri është shtetasi Shpëtim Idrizi, aktualisht kryetar i PDIU.

Paditësi quhet Nazmi Berisha, me pasaportë shqiptare dhe zvicerane, i lindur në Kosovë.

DITA ka publikuar pjesë nga kjo dosje hetimore, pasi botoi më herët pjesë nga raportet e KLSH për abuzimet me pushtetin në shuma të mëdha në drejtoritë ku emërimet janë bërë nga z.Idrizi sipas marrëveshjeve politike fillimisht me Berishën e më pas me Ramën

Asnjë përgjigje nuk kemi marrë për akuzat mbi hajdutërinë në këto drejtori.

Në vend të përgjigjeve për raportin e KLSH, Idrizit e quan gazetën DITA në një replikë portalesh “filogreke dhe gazetë të Janullatosit”.

Sa filogreke është DITA e dinë lexuesit e saj. Sa hajdut është Shpëtimi dhe çfarë ka pas “kauzës çame” që ai e përdor si kapotë për abuzimet me pushtetin, kjo do provohet shumë shpejt edhe zyrtarisht.

Shpëtimi pretendon që kryeredaktorit të Ditës i ka ardhur një përgënjeshtrim nga Nazmi Berisha në të cilin ky i fundit thotë që akuzat që ka bërë ndaj Shpëtimit janë keqkuptime të tij në atë kohë.

Madje DITA, sipas citimeve në replikën e Shpëtimit “dëmton çështjen kombëtare” duke shkruar për Shpëtimin.

Shpëtimi thotë do hedhi në gjyq kryeredaktorin e Ditës dhe do ti përgjigjet “filogrekes Arta Dade” në Parlament.

“Ky kallëzim është fryt i një sërë keqkuptimesh në informacionin që unë kam zotëruar asokohe, i gjendur në distancë nga biznesi im, nga marrëdhëniet shoqërore, i ndikuar nga keqinformime dhe pa reflektuar dhe pozicionin tim në atë marrëdhënie, që ka patur përgjegjësi dhe detyrime reciproke… Teksti i kallëzimit në emrin tim ka ndodhur në një rrethanë të izoluar të një mosmarrëveshje biznesi, të deformuar nga distanca gjeografike, mungesa e komunikimit me mjetet moderne të kohës së sotme, interferenca e personave të tretë, spekullimeve të ndryshme…” – shkruan Shpëtimi duke shtuar që ky tekst i është dërguar nga Nazmi Berisha kryeredaktorit të Ditës por ky nuk e paska botuar.

E para, asnjë Nazmi dhe asnjë Berishë tjetër nuk ka komunikuar ndonjëherë me kryeredaktorin e Ditës.

E dyta, Arta Dade nuk ka asnjë lidhje me politikën editoriale të Ditës dhe as e ka pretenduar ndonjëherë këtë rol.

E treta dhe më e rëndësishmja, letra që citon Shpëtimit edhe në qoftë e shtetasit që ka bërë padinë, nuk mjafton që kjo padi të mbyllet.

Ndoshta ndonjë jurist ia shpjegon Shpëtimit dhe palmaxhinjve të 21 janarit të shndërruar në rilindas që ka një kategori akuzash penale që nuk mbyllen edhe pasi paditësi tërhiqet.

Kemi qenë korrekt në citimet tona, duke thënë që kjo dosje është në Prokurori dhe vazhdon të jetë atje.

Fakti që paditësi Berisha, mund të jetë tërhequr, nuk i bën “shpifje të gazetës” ato që gjenden me autorësinë e tij në dosjen e Prokurorisë.

Një prej tyre është letra e mëposhtme, që paditësi tij ia dërgon Shpëtimit, ku e akuzon se i ka marre jo vetem shuma te medha per kohen kesh por edhe aksione, apartamente, e ka mashtruar me kolaterale etj:

“…Shpëtim, në raste të krizave të tua financiare, ke kërkuar nga unë të të jap hua mjete financiare dhe unë ti kam dhënë, vlera e tyre arrin në 43 mijë e 700 franga zvicerane dhe 12 mijë dollarë amerikanë. Me kushtin se do të kthesh borxhin 20 ditë pas ditës që unë do kërkoj kthimin e lekëve për këtë je zotuar me deklaratë me shkrim e nënshkrim. Unë nga dita e sotme e kërkoj borxhin nga ti dhe nëse në afat prej 20 ditësh atëherë borxhin do ta kthesh me vlerën e pasurisë që posedon ashtu siç je zotuar dhe në deklaratën me shkrim dhe nënshkrim. Pra nesër do të shkojmë te noteri i zyrës në Tiranë dhe do të konfirmojmë marrëveshjen zyrtarisht. Veprimet e tua më kanë shtyrë të marr këtë vendim.

Shpëtim, ti më ke futur në Zvicër të blejë fabrikë të asfaltit duke më premtuar se do të marrësh kredi në Tiranë në emër të fabrikës dhe pastaj nuk do kemi probleme financiare. U vërtetua më vonë se fabrika nuk kishte qenë e jotja dhe ti nuk kisha patur kurrëfarë mundësie reale të merrje kredi. Nga ky veprim i yti unë kam humbur mjete të mëdhaja financiare në Zvicër.

Shpëtim, ty të kam lënë shtëpinë në Tiranë që të bësh çfarë të duash me të sa të kesh mundësi edhe pse nga shtëpia kisha mundësitë fitoja një qira solide, kurse ty ta kam lënë falas.

Shpëtim, ti nga momenti kur unë i kam blerë 58.33 përqind të aksioneve e ke ditur se duhet të bëjmë akt themelimi, duhet të bëjmë një statut, të bëjmë një shoqëri aksionare e duhet të zgjedhim një administrator për shoqërinë që drejton fabrikën në marrëveshje me të gjithë ortakët. Ti kurrë nuk e ke bërë vetë këtë gjë dhe as më ke treguar se këto gjëra duhen bërë që fabrika të funksionojë juridikisht sipas ligjit. Unë kurrë më sot nuk e di nëse kjo fabrikë a ka punuar ndonjëherë nën udhëheqjen tënde në të zezë dhe fshehur, apo ka punuar normal dhe hapur.

Shpëtim nga momenti që ti udhëheq këtë fabrikë, që unë nuk e di a e udhëheq ligjërisht apo në mënyrë joligjore, asnjëherë nuk je konsultuar me mua dhe pse unë kam kuotën më të madhe të aksioneve në fabrikë, pra jam ortaku kryesor i ju të dyve, për kontratat, marrëveshjet, fitimet, prodhimin, qoftë edhe humbjet.

Shpëtim, pra siç po të duket ty të kam besuar, të kam krijuar mundësinë me mjetet e mia financiare, t’i kam lënë të gjitha dyert e hapura të punosh e të fitosh, por edhe të më respektosh. Nga përvoja konkrete e deritanishme me ty e shoh se ti të gjitha këto të mira që ti kam ofruar i ke keqpërdorur me dije të programuar apo pa dije elementare.

Nga e tërë kjo rrjedhje e situatës, unë jam shqetësuar shumë dhe e kam humbur besimin tek ti, prandaj dhe kam marrë vendimin që të ma kthesh borxhin në afat prej 20 ditësh pa kurrfarë arsyetimesh apo kompromisesh të tjera… Shpëtim, në momentin kur do të ma shlyesh borxhin, atëherë do të dorëzosh dhe çelësat e shtëpisë me të gjitha detyrimet që ke ndaj shtëpisë, ndaj shtetit dhe ndaj meje për aktivitetin që ke zhvilluar me të…”

Letrave të tilla Shpëtimi i përgjigjej duke i nisur viktimës së tij përgjigje të shkruara me dorë në fletë të cilat kishin “rastësisht” në kokë siglën e PD-së. Ose i shkruante “takohemi te kioska para Kryeministrisë” për të intimiduar viktimën e tij duke iu imponuar si “njeri me pushtet”.

Këto marifete ordinerësh kanë kaluar në një shkallë penale kur poshtë derës së banesës së Nazmi Berishës ka mbërritur një pusullë. Në të shkruhet:

“…Ne jemi miqtë e tu të vjetër që të njoftojmë se duhet të largohesh menjëherë nga Shqipëria. Me vështirësi ta gjetëm këtë birë ku je futur dhe ke harruar detyrimet ndaj nesh. Ke vetëm 3 (tre) ditë afat që ti të ikësh. Kemi informacion të plotë se ti në Shqipëri vjen si SPIUN dhe jo si Biznesmen, çdo lëvizje e jotja është e vërejtur mirë nga ana jonë. Do të eleminojmë fizikisht nëse ky ultimatum dekonspirohet nga ti, ose nga ata komunistat ku ti je fshehur, prandaj ti more krimb ose më mirë njeri i degjeneruar plotësisht, largohu menjëherë! Askush nuk të shpëton dot më nga ne…” K.A

Kjo është një letër kërcënuese me jetë, për të cilën Nazmi Berisha ka thënë në Prokurori që ia ka dërguar Shpëtimi dhe pas të cilës Nazmi Berisha është larguar përgjithmonë nga Shqipëria.

Qëllimi i këtij shënimi redaksional është njoftimi për Shpëtimin se si media kemi vendosur të kërkojmë hetimin deri në fund të këtij rasti, veçmas abuzimeve të provuara nga KLSH.

Ose Shpëtimi të shkojë ku duhet, ose viktima e tij të ndiqet penalisht për kallzim të rremë.

Dita