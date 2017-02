Përgjigje për përgjigjen e leximit të sahateve…

I dashur Z. Thano!

E di që nuk do ta botoni këtë, por megjithatë unë po ju shkruaj. Ndoshta edhe kështu ka kuptim.

Kur dëgjoj Lulzim Bashen duke u vërdallosur nëpër Shqipëri dhe thotë Qeveria ime, Qeveria ime…më zë trishtimi dhe më kujtohet lemeria kur ky birboja qeveriste me “Atin” e tij Salzi.

Kjo rracë jo vetëm që vidhte çfarë gjente përpara, por edhe vriste këdo që ia prishte llogaritë dhe ju bëhej pengesë. Sot po pëlcasin nga frika dhe ashtu si struci që fsheh kokën në rërë, duan të fshihen pas gishtit për bëmat e tyre të mbrapshta duke i shpallur luftë Amerikës dhe Donald Lu-së, si të padëshirueshëm. Por tani besoj se populli e njeh dhe e ka bërë divorcin me këtë bandë politike.

Por dilema e madhe është se nga po shkojmë tani ? Sigurisht që ka mjaft gjëra që mund t’i diskutosh, por OSHEE me surprizat që paraqet herë pas here të çudit! Dhe çudia më madhe është kur shteti jo vetëm që nuk merr masa për rregullim, por përkundrazi tregohet i shurdhët dhe tani së fundi edhe agresiv me popullin. Jo vetëm këtë fillim viti, por edhe vjet në këtë kohë kanë bërë të njëjtën gjë. Çfarë? Në masë kjo kompani u mbifaturon qytetarëve shuma marramendëse kilovatorësh energji elektrike dhe nuk merr parasysh asgjë, por dhunshëm dhe në mënyrë abuzive u merr lekët qytetarëve duke i kanosur me ndërprerjen e energjisë elektrike. Kështu ndodhi edhe sivjet.

Çfarë është më e papranueshme dhe krejt gënjeshtër dhe tallje ekstreme, është se drejtori i përgjithshëm i kësaj kompanie doli para kamerave dhe u tha shqiptarëve se kjo dukuri nuk është tipike dhe se ka vetëm pak raste të tilla. “Por,- tha ai, ne do të marrim masa dhe përgjegjësit do të ndëshkohen”! E vërteta është se kjo dukuri ishte masive dhe tjetra të gjithë paguan një për një në mënyrë të pa drejtë. Dhe se askush nuk u ndëshkua dhe as që do të ndëshkohet për atë që ndodhi. Pra, në këtë vend qytetarëve mund t’ju bësh çfarë të duash, si të duash dhe kur të duash dhe asgjë nuk të gjen. Vetëm qytetari i thjeshtë nuk e gjen kurrë të drejtën.

Tani ka ardhur koha dhe po na thonë se vetëm një herë në tre muaj do t’i lexojnë sahatet, se do të llogarisin mesataren, se kështu e bën edhe Europa etj. etj. Unë pyes: Cilën mesatare do të llogarisin? Atë me mbifaturim 500 apo 1000 kë që na kanë ngarkuar në shpinë më tepër se leximi real i sahatit? E tjetra si ka mundësi që na përmendin Europën kur këtu tek ne edhe roja tek dera e objektit mendon vetëm për të vjedhur? Pse e njëjta psikologji me atë gjermane, franceze, holandeze apo italiane ekziston tek ne? Jam i sigurt se as me Maqedoninë që akoma nuk njihet për shtet ne nuk mund të krahasohemi e jo më me këto vende që këta të OSHEE na i përmendin ne.

Po si ka mundësi që faturisti e shikon çdo muaj sahatin, e fotografon mban shënim dhe përsëri na abuzojnë dhe na vjedhin. Kjo dukuri nuk është thjeshtë gabim njerëzor, por jam i bindur se është orientim nga lart për të mbushur arkën e kompanisë. Vajmedet po qe se vërtetë sahati do të “lexohet” nga larg në mënyrë elektronike, njëherë në tre muaj. Sa çudi! Shteti t’i marrka njëherë lekët nga xhepi, pastaj bëka llogarinë e balancimin dhe t’i ktheka përsëri. Kush e beson këtë? Lekët janë të miat aq kohë sa janë në xhepin tim. Po dolën që andej harroje që ka kush t’i kthen më.

Kurrë nuk ka qenë dhe nuk do të jetë e barabartë marrëdhënia shtet-individ lidhur me paranë. Provo që ti paguash vetëm një ditë me vonesë sigurimet shoqërore dhe shikoje se çfarë të gjen. Kur shteti ka për të të dhënë para, jo vetëm që nuk t’i jep në kohë gjithë herat, por ka shumë të ngjarë që edhe të mos të t’i japë fare. Dhe për këtë askund nuk mund të ankohesh dhe kurrë nuk e gjen të drejtën. Unë kam të drejtën që t’i them kompanisë dhe shtetit tim: Bëni çfarë të doni. Por gjykata midis nesh është sahati elektrik dhe jo vullneti juaj dhe as vullneti im. Çfarë shënohet aty në sahat, atë më kërko dhe atë do të paguaj saktësisht dhe rregullisht. Asgjë tjetër. Asgjë. Çfarë kuptimi ka? Nuk janë fatura aforfe, por janë fatura me mesatare!? Thoni çfarë të doni, por janë e njëjta gjë.

Unë jam vetëm njëri nga qytetarët e thjeshtë të këtij vendi dhe po ju them: Nëse ju bëni këtë që thoni, shumë shpejt keni për t’i korrur frytet e hidhura. Populli nuk do t’jua falë grabitjen me ligj. Populli akoma nuk ka vdekur. Populli nuk vdes kollaj. Populli është gjallë. Duhet të bëni drejtësi, ndryshe do të radhiteni në të njëjtën llogore me Salziun.

Latif Mana