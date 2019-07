Përgjigjet e lexuesve mbi forumin e hapur: A është Shqipëria gati (PJ.II)

Dita botoi pardje një tekst të shkurtër, ftesë për komunikim drejtuar lexuesve.

A është gati Shqipëria për një forcë të re politike, për të materializuar politikisht një zhgënjim dhe pakënaqësi të përhapur në masë por të papërfaqësuar për shkak të mungesës së moralit shtrirë tek e gjithë klasa aktuale politike; përgjegjëse për një dështim që vijon, përgjegjëse për këtë Shqipëri që kemi sot, e zhytur në varfëri, pabarazi dhe dhunë politike.

Përgjigjet e lexuesve, emra të njohur e të panjohur kanë mbërritur në adresat e kontaktit duke nisur nga dje. Sot kemi zgjedhur 4 prej këtyre përgjigjeve, dhe në vijim, përditë do botojmë mendimet e lexuesve tanë mbi këtë temë.

Adresat ku mund të na shkruani janë nr tel për mesazhe ose whatsap +355 68 90 73 730 dhe email [email protected].

Ne ju falënderojmë për vëmendjen, angazhimin dhe përgjegjësinë qytetare që ndjejmë në letrat tuaja.

Shënimi i pardjeshëm mund të lexohet duke klikuar KËTU, ndërsa përgjigjet e djeshme mund të lexohen duke klikuar KËTU

***

– Opinion nga Gjon Bruçi

Në sinkron me Forumin e hapur nga gazeta DITA: “A është Shqipëria gati për një forcë të re politike”, po jap disa mendime, duke kërkuar falje që po përdor një frazë të Leninit, i cili, i shkruajti një shokut duke i thënë se “Po të shkruaj gjatë, ngaqë nuk kam kohë të të shkruaj shkurt”!

Fillimisht, mendoj se duhet marrë në analizë, qoftë edhe shkurt, se nga na erdhi klasa politike aktuale, e cila tashmë dukshëm konstatohet se jo vetëm ka dështuar plotësisht, por i ka dalë boja në atë farë feje, sa nuk parashikohej as nga skenaristët e regjisorët e saj me përvojë në fushën e politikës e të qeverisjes. E që ta bëjmë këtë mini analizë, është e nevojshme të shtrojmë pyetjen:

Nga na erdhën forcat aktuale politike?

Normalisht, me përmbysjen e sistemit socialist, dhe restaurimin e atij borgjez-kapitalist, në drejtim të shtetit erdhi (të paktën formalisht) klasa borgjeze, që u përmbys me 29 Nëntor 1944 nga LANÇ dhe Revolucioni Popullor. Mirëpo klasa borgjeze shqiptare, që politikisht mori pushtetin në fund të viteve nëntëdhjetë, vinte nga një klasë hibride, shartuar me elementë nga bajraktarët, çifligarët, bejlerët, tregtarët etj. që as më vete, e as të bashkuar, nuk kishin arritur të konsolidoheshin e unifikoheshin si klasë. Shtoji kësaj gjendje edhe degradimin që ajo pësoi gjatë dyzet e pesë viteve të socializmit, dhe do të kemi një klasë shoqërore në shpërbërje të plotë. Mbi të gjitha, kjo klasë borgjeze, apo quajeni si të doni, në gjithë historinë e saj, para çlirimit por edhe pas rirestaurimit në pushtet, kurrë nuk u ngrit në nivelin e një klase nacionale kombëtare të mirëfilltë, si simotrat e saj europiane. Kjo klasë mjerane, gjatë gjithë historisë së saj, nuk i solli asnjë të mirë ekonomike Shqipërisë. Para vitit 1944, në vend që të ardhurat e saj t’i investonte në vend, duke sjellë zhvillim e njëherësh edhe duke shumfishuar fitimin, i groposte napolonat nëpër qypa e nëntokë, ose i kalonte matanë detit e oqeanit nëpër bankat e të huajve. E njëjta gjë ndodh edhe pas rirestaurimit në pushtet në fundvitet nëntëdhjetë. Dëmshpërblimet për pronat dhe persekutimin nga socializmi, preferoi t’i marrë në të holla dhe së bashku me to, fluturoi për tek “Nëndaja”! Për të mos u ndalur në veprimtarinë politike e kombëtare, të cilat kjo klasë i zhvilloi dhe i zhvillon edhe sot në shërbim të të huajve, e jo të vendit të saj.

Bërthama politike e kësaj klasë ishte dhe mbetet manteli i Partisë me inicialet PD, që u shfaq në skenën politike të fundviteve nëntëdhjetë, dhe që pretendoi të ndërtonte shtetin ligjor dhe demokracinë e vërtetë. Rreth kësaj force, ne tashmë e dimë të gjithë, u grumbulluan të gjithë ata që, filozofi i Komunizmit shkencor, Marksi, i ka quajtur “lumpenë”. Janë pikërisht këta “lumpenë” (lypësit, prostitutat, gangsterët, mashtruesit, kriminelët ordinerë e profesionistë, të deklasuarit, të degraduarit etj.), të cilët mbushën dhe mbushin radhët e PD, duke e kthyer atë në një klan, i cili qysh në krijim e gjer më sot, në program dhe në profesion, ka patur vetëm shkatërrimin e vendit dhe degjenerimin e shoqërisë.

Për të plotësuar kuadrin e pluripartitizmit, mundësisht të bipolarizmit partiak, ishte nevoja e një simotre të PD-së, sigurisht me formë e ngjyrë të ndryshme. U zgjodh Partia e Punës e Ramiz Alisë, e cila, duke konvertuar “paksa” emrin dhe komplet programin, brenda dy-tri viteve u bë gati të rrotacohej në qeverisje me të parën. PP-PS-Rilindjaj, e pati pak më të vështirë se PD-ja konvertimin, por falë “lumpenëve” të saj, (bastardëve të socializmit), edhe ajo arriti të ndërrojë ngjyrën, flamurin dhe strukturën, e mbi të gjitha të ndërrojë programin, nga “mbrojtëse e shtresave të paprivilegjauara”, në mbrojtëse e oligarkisë financiare.

Për LSI-në nuk është nevoja të zgjatemi, sepse ajo është një shtatanike e dy të parave, e cila, duke u kolovitur në traun e pushtetit, arrin të sigurojë më shumë mandate qeverisëse se shemrat e saj.

Po liderët e këtyre partive nga na u proftasën?

Përgjigja e kësaj pyetje, është tepër e lehtë. Madje kjo përgjigje është artikuluar disa herë, jo vetëm nga analistët dhe media, por edhe nga vetë politikanët, kur u është dashur të kacagjelosen në parlament, në fushatë elektorale, apo në statuset e fejzbukëve, këtyre kullave me “frëngji” moderne.

Kush nuk e ka dëgjuar me dhjetra e qindra herë akuzën se, Sali Berisha është vëllai i Karaxhiqit, në mos biologjik, të paktën virtual? Akuzë e gënjeshtërt? Mundet, por kundër kësaj “gënjeshtre” kurrë nuk është vepruar. Madje edhe i dëmtuari vetë, ndonëse është kundërpërgjigjur me akuza analoge, nuk ka shkuar në dyert e gjykatës të denoncojë shpifjet.

A ka ndonjë në Shqipëri që nuk e din se Lulzim Basha vjen nga organet e UNMIKU-t, kur ky i fundit vepronte në Kosovë. Dhe jo vetëm “vjen”, por edhe ka shërbyer thonë, duke paditur e shpifur për luftëtarët e UÇK-së, për llogari të Prokurorit ndërkombëtar Dik Marti. Dhe as Luli, kurrë nuk është ankuar “zyrtarisht e ligjërisht” për foljen “thonë”.

E njëjta mesele edhe nga krahu tjetër i “dyshes” apo “treshes myzeqare. Të gjithë e dimë, se ish Ministri i Kulturës për katër vjet; ish Kryetari i Bashkisë së Kryeqytetit për gati dhjetë vjet dhe Kryeministri aktual për mbi 6 vjet, me emrin e përbashkët Edi Rama, në një ditë të bukur me diell, fluturoi pako-postale nga bregu i Senës së Parisit, në kolltukun e shtetarit, kolltuk që e ka mbërthyer duke deklaruar se do të zbresë, “kur t’i teket atij”! A, me të vërtetë besoni se “pasi preu thonjtë e pisët”, që ia kishte parë ish Kryeministri Nano, Edi u pastrua vërtet dhe komplet nga pisllëqet e Senës.

“Akoma me konspiracion, ky shkruesi i artikullit”, – do të lëshojë batutën ndonjë lexues, pse jo edhe ndonjë analist profesionist apo politikan. Që të shpëtoj nga kjo akuzë, po sjell për lexuesin një dialog midis ish Shefit të SHISH, Fatos Klosi, dhe gazetarit të “Provokacia”, Mustafa Nano:

. . .

I ftuar në “Provokacia”, Klosi tha se ka pasur informacione të tilla dhe kjo është një situatë e paparashikuar nga ligjet e vendit.

Mustafa Nano: Çfarë ndodh nëse strukturave të SHIK-ut i bie në dorë një informacion shumë i rëndësishëm, i cili flet për afera korruptive të kryeministrit. Çfarë ndodh?

Fatos Klosi: Po. Më kanë rënë mua. Ça ndodhë? Kam ngelur unë në këtë rrethanë.

Mustafa Nano: Ti në këtë rrethanë si kryetar i SHIK –ut, nuk e informon kryeministrin?

Fatos Klosi: Jo, unë nuk e kam informuar. Por i kam pyetur ata që e sollën informacionin, kanë qenë amerikanët.

Mustafa Nano: Fjala ishte për kë kryeministër?

Fatos Klosi: Për një kryeministër . . .

Mustafa Nano: Po ju, një kryeministër keni pasur!

Fatos Klosi: Tre, kështu që e kam më kollaj për t’u fshehur. Ia çova Presidentit. Dhe Presidenti tha: “Po unë ça ta bëj këtë?”, Fjalë për fjalë. Është një rast që nuk është parashikuar gjëkundi në ligjet tona. Nëqoftëse mendohet se është i korruptuar kryeministri, është skandal. Nuk shtrohet problem ça bën SHIK-u. Kemi ardhur në një vend ku shteti nuk i ka parashikuar këto gjëra”. (Marrë nga “Panorama” datë 9 korrik 2019)

Komentin për këtë dialog, unë po e kursej. Nuk ia vlen të harxhohet laps e letër.

. . .

Kjo është situata për forcat politike dhe liderët përkatës, që na kanë kullandrisur në këto tri dekada, merita e të cilëve ka qenë shkatërrimi i shtetit dhe degjenerimi i shoqërisë shqiptare. Nëse ka akoma ndonjë qytetar me mesataren e nivelit arsimor e politik, ndonjë analist apo politolog, që mendon se këto që shkruhen e thuhen nuk kanë vlerë për tu marrë në konsideratë; nëse ka ndonjë që mendon se konsipracioni politik, moral dhe ekonomik ka “vdekur” me shembjen e sistemit socialist, dhe ai kapitalist është imun; nëse ka ndonjë që mendon se gabimet e partive aktuale politike të vendit tonë dhe të liderëve të tyre, janë “gabime në rritje” dhe jo të qëllimshme, e për pasojë duhet t’i lëmë akoma në skenën tonë të politikës, me shpresën se do të reformohen, atëhere ju siguroj se të gjithë ne qytetarët e thjeshtë duhet të përgatisim valixhet.

Vetëm nxjerrja jashtë skenës politike të kësaj “Trio-je” sarhoshe dhe antikombëtare, mund të na japë shpresë se Shqipëria mund të bëhet disi e t’u afrohet shoqeve që ka përreth. Them disi, sepse këtë objektiv në shkallë të lartë, nuk mund ta arrijë kurrsesi sistemi borgjez, sado të lustrohet me bojë e të mbërthehet me paterica. Sepse duke qenë sistem i lindur mbi krimin e padrejtësinë, doemos prodhimin kryesor do të ketë krimin dhe padrejtësinë.

Forcat e reja politike, për momentin nuk duken në horizont, sepse ky i fundit është zënë nga të parët, mbështetur nga ndërkombëtarët dhe nga mungesa e ndëshkimit. Sigurisht forcat e reja politike, do të thoshte me të drejtë populli: “Duhet ta nxjerrin vetë gomarin nga balta”. Por a nuk duhet që edhe miqtë t’jua japin një dorë këtyre forcave. Aq më tepër që ata (ndërkombëtarët) kanë “ndihmuar” për baltosjen e gomarit tonë!

***

-Opinion nga Sokrat Ndrecka

A është gati Shqipëria? Kjo pyetje, sot pas 30 vjetësh, më duket ca cinike,provokuese, irrituese. Pse, do thoni ju? Shqiptarët e pritën krahëhapur ardhjen e demokracisë. E pritën me entuziazëm sepse e dinin që demokracia do sillte lirinë, barazinë, do sillte një shoqëri që do i bashkohej qytetërimit modern. Më në fund Shqipëria e mbyllur do i bashkohej popujve me demokraci perfekte.

Ajo që i ndodh këtij populli, ka qenë tmerr i vërtetë. Shqiptarët, ngelën të zhgënjyer nga premtimet e mëdha e të vogla që bënë politikanët e maskuar me demokraci. Si është e mundur që ky popull ra nga diktatura në diktaturë, ndërkohë që lidershipi politik i fillimpluralizmit në Shqipëri zaptoi pasuritë e këtij vendi, kapitale të ngritur me mund e sakrifica në 50 vjet diktaturë të Hoxhës.

Shoqëria shqiptare u persekutua që kur drejtuesit politik, pushtetar, qeveritar flisnin me parime, në emër të demokracisë, në emër të lirisë dhe paqes dhe nga ana tjetër korrupsioni ka bërë kërdinë, i ndihmuar nga hajdutë dhe kriminel, të cilët luanin rolin e sekserëve të pasurisë marramendëse. Shqiptarët janë dëshmitarë të kësaj vjedhje gjigante dhe këtë histori ndërkombëtarët e kanë filmuar e fotografuar, jo për arkiva, por për t`u thënë shqiptarëve se vjedhësit, zhurmuesit, qafirët i keni mes dhe sillen si qengja.

Shqiptarët duhet ta mbajnë mend gjatë tranzicicionin demokratik, i cili është lëngatë, është dhimbje, ndërsa sot shtrohet pyetja: Eshtë gati Shqipëria ti bashkohet qytetërimit modern? Shqiptarët u masakruan nga politika që në ditët e para të ardhjes së demokracisë. Kasaphana është realizuar përmes një platforme të menduar mirë nga specialistë të grabitjes së një populli, të një shoqërie duke e lënë atë në mëshirë të fatit.

E keqja është se çakejtë të matrikulluar politikanë janë bërë barrikadë dhe nuk lejojnë integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian. Në këto tridhjetë vjet kanë ndodhur tragjedi të rënda, që kanë patur kosto të tmerrshme financiare e njerëzore për popullin shqiptar. Tragjedinë e rëndë të vitit të ri “97, në kohën e qeverisjes së Sali Berishës, janë vrarë mijëra njerëz. Tragjedi ka pësuar ky popull në gjithë rrugëtimin e tij në ketë tranzicion të qulltë

Firmat piramidale rrezikuan shqiptarët në destabilizim shoqëror dhe askush nga politika dhe krerët e shtetit nuk ka mbajtur asnjë përgjegjësi.

Pyetja : a është gati Shqipëri? është artikuluar shumë vonë. Duhej drejtuar shqiptarëve, sovranit vite më parë për t`u thënë se ky brez politikanësh dhe qeverisjet e mbrapshta, e kanë fukarosur shoqërinë, e kanë bërë atë gazi i botës. Politika konfliktuale e këtij tranzicioni mbetet prapë e dhimbshme, kur shohim shoqërinë të politizuar dhe aspak të denjë për një konsensur për të mirën e demokracisë dhe integrimit modern të shqiptarëve.

Po, ku të lënë partitë dhe partiçkat të ndërtosh shtet, të ndërtosh një ekonomi të qendrueshme. Interesi i ngusht i tyre, mungesa e vizionit, është shkatërrues, është barikadë që nuk e lejon shoqërinë të ecë përpara. Ato janë mbërthyer pas pasurimit të paligjshëm dhe ky është mëkat i madh që u bëhet shqiptarëve.

Gërdeci i 2008, vrasja e katër njerëzve të pafajshëm në 2011 në bulevard, pengesat për ndërtimin e një shteti me drejtësi profesionale, janë dëshmia më e mirë që tregon se polarizimi i shoqërisë, i politikës nuk sjellin zhvillime pozitive, por ngjallin dhe stimulojnë dhunë të shprehur në protesta popullore, që i kemi parë muajt e fundit nga opozita e Bashës dhe e partiçkës së Monës.

Përballë kësaj dukurie, a mund të themi se është gati Shqipëria për në BE? Nuk e duan integrimin ata që nuk kanë vizion, programe zhvillimi, që nuk duan konkurrencën e ndershme, që nuk duan te kuptojnë se arritjen vijnë përmes punës, jo dhunës, jo molotovëve, jo sherreve, fyerjeve, të cilat janë bërë të neveritshme dhe nuk durohen dot.

Segmente të caktuara të politikës së këtyre tre dekadave tranzicion kanë marrë notë negative nga liderët e Brukselit, nga vendet Europiane, nga dashamirë të Shqipërisë. Kur ndodh kështu, si mund të themi se ky vend është gati për të bashkëjetuar me popujt e qytetërimit perëndimor?!

***

-Opinion nga Ylli Meçe

Populli sovran vendos! Sigurisht që vendos nëse mundet të vendos.

Unë jam “SHTETI I SË DREJTËS”!

E përse qeshni me mua, kur ju e dini fare mirë, se unë këtë e kam dhe e përdor si një maskë për të mbuluar të gjitha maskat e mia, ose shkurt, padrejtësinë që unë mbart e që më shoqëron ?!… Ju më votuat me brohori dhe mirë bëtë sepse më deshët e me qenë se më deshët dhe unë ja ku jam, erdha përse tani këtu midis jush, paçka se tani mblidhni buzët sikur të kini pirë limontoz.

TUNGJATJETA POPULL!

Unë jam “Demokracia” ! Po- po, jam demokracia e lirë, sepse ju le të bëni çfarë të doni e si t’ju dojë kokrra e qejfit! Ju lashë të qarkulloni e të shkoni ku të doni e po të dëshironi edhe mbrapa diellit.

JA PRA E TILLË JAM UNË DEMOKRACIA!

Ju’a u hapa rrugët e mbyllura për ta braktisur Atdheun tuaj dhe të kini çfarëdo lloj-lloj idesh pluhur mendimesh, po si i thënë me shkencën e filozofisë pluralizëm. Jam unë, që ju bëra të përgjysmoheni ju shqiptarët, duke mbetur në shtëpi pleq e plaka pse jo në disa raste vetëm shtëpi e mure që qajnë e rënkojnë për mungesën tuaj. Jam unë ajo që ju solla “lumturinë” në vatrat tuaja duke larguar 1,5 milion shqiptarë përgjithmonë nga Atdheu dhe këtë e bëra për mirëqenien tuaj. Do ngelen andej? Punë e madhe! Mos u merakosni u kam dhënë viza e pasaporta të shkojnë e kthehen kur të duan….po po kur të duan ose dhe nëse nuk duan, andej le të rrinë e le të bredhin si çifuti në shkretëtirë! Shqipërinë aty e kini nuk e merr kush përveç Evropës! Doni ju që Shkodrën ta administrojë Evropa? E bëjmë pse jo edhe nëse Greqia të kërkojë Himarën le ta marrë me gjithë himarjotët…ama kaq ta bëjnë dhembin tokën tonë nuk e marrin dot dhe nuk kanë asnjë shans ta çojnë ne Bruksel apo Athinë.

TUNGJATJETA POPULL!

Jam unë “shteti i se drejtës” që kam drejtësi të padrejtë! Edhe kjo është e imja. Doni dhe ju të drejtën tuaj?! Po pse a nuk e kuptoni se unë për ju erdha?!

Duhet të kesh sy ta shikosh. A e kini të drejtën për punë? E kini! Atëherë pse nuk punoni po rrini e prisni Qeverinë të hapi vende pune?! A e kini të drejtën për të jetuar? E kini…. po pse nuk jetoni po shkoni e mbyteni në Otranto, ngrini nëpër dëborën e maleve te Greqisë, vriteni si në 97-tën apo si në Gërdec, digjni veten tuaj në mes të ditës apo vriteni si në Bulevard…! Sa qejf e paskeni vrasjen or burrat e dheut?!.. Njeri betohet se do të të vrasi me kanun, tjetri betohet se do ja heq vetes vetëm që të mbrojë Kushtetutën. Jini vendi i vetëm në botë me dy kushtetuta, një të shtetit dhe tjetrën të Lekës. Pa le kur betohen dhe kryeministra e u referohen se dhe me “Kanun” e me zakon…. shqiptari është besnik i ligjeve të tij.

Popull kot! Jini kot sepse po shuani njëri tjetrin me ulërima e britma gjer në kupë të qiellit!

Përse nuk merrni shembull nga ata që ju drejtojnë? I kini parë ata të vriten me njeritjetrin? -Jo! Sigurisht që jo!

I kini parë ata se si i bëjnë demonstratat për të drejtat tuaja-?!- Ta mblidhni mendjen se nuk kanë aspak hallin e tyre, por tuajën or popull qorr që nuk i kuptove një herë udhëheqësit e tu!

I kini parë ata se sa ashpër përleshen me policinë? -Ja ai Nardi i Nokajve është gati të lerë kokën për ju.

I kini parë ata nëpër burgje ?!..- Sigurisht që jo, sepse ata nuk gabojnë kurrë i kini parë ata mbas parmende që të mbjellin hashash?!!- Jo!

Edhe në ndonjë rast sporadik që grinden në parlament, grinden për ju o popull dhe jo për hallet e tyre!

Ata vuajnë dhe vuajnë shumë nuk i zë gjumi… dhe për kë? – Ja për ju!

E kini parë sa komisione kanë ngritur? Me dhjetra e qindra. Vrasin mendjen për pagat e pensionet, për shërbimet sociale e për pasuritë tuaja. Hahahahahahaha…pasuritë tuaja!

Pasuritë e tyre sa janë?!

-Kush je ti që pyete… pa çohu çohu pak!

Si nuk ke turp! Po pse ore “Shqipërinë një euro” a nuk e bëmë për mirëqenien tuaj?! Po Rruga e Kombit a nuk është për bashkëkombësit?! Kush …..si the : Detin.. detin qe donin t’ja jepnin Greqisë?! Po po e vërtetë është por e shikon si tërhiqen nga veprimet e gabuara?!

Ja kjo është demokracia.

TUNGJATJETA POPULL!

Unë jam kapitalizmi! Erdha këtu midis jush sepse më kërkuat: Ju më kërkuat ta ndaj shoqërinë shqiptare në 60 parti dhe 60 pjesë të popullit . Joooo- jo! Nuk është prishur uniteti i popullit tonë. pavarësisht se jemi të përçarë… po a nuk ngelemi “NJË” dhe ky “njësh” ma është e do të ngelet për jetë… njësh shqiptar!

Ju vet më kërkuat dhe unë ju erdha, atëherë përse nuk qenkeni të kënaqur?

Pa shikoni ju solla drita- ju solla shkolla- ju solla ujë- ju solla pallate, ju solla lirinë e veprimit në tregun e lirë të qarkullimit të mallrave dhe njerëzve.

Po po edhe njerëzve. Sepse edhe njerëzit janë “mall” shiten e blihen jashtë shtetit, ashtu sikurse shitet bagëtia në tregun e shumicës, pse jo dhe deputetët por ata kanë vlerë të madhe edhe pse i dogjën dhe përzhëlitën mandatet.

Të gjithë trurin e inteligjencës tuaj jua u eksportova jashtë vendit…sepse jini pa tru. Mirë jua u bëra, sepse tani ata punojnë si skllevërit e mi nëpër guroret e Italisë dhe plantacionet greke, bile edhe matanë kontinentit.

Ja psh unë kam njohur shkencëtarë profesorë, doktorë, gra, me nga dy universitete dhe pastrojnë banjot e zonjave bythëpëgëra të Evropës…i lajnë me lotët e tyre. Kështu jam unë kapitalizmi dhe këtë ju u pata thënë që në kohën e Enverit! Do thoni se janë skllevër modernë- por nuk është ashtu ne e kemi hequr me kohë skllavërinë me mëditje. Tani edhe një cigan i Levanit, mund të bëhet pronar i madh. Po po…pronar i madh! Duhet t’i lenë këtej e tutje kanistrat qebapet dhe arinjtë shëtitës për shfaqje, sepse kemi ngritur një sistem të tërë edukimi. Sot çdo kush duhet të jetë vetvetja- I pëlqen dikujt të jap koncert i zhveshur- le ta japë! Pa me thoni një që para se te flejë nuk zhvishet?! Po për të lindur, a nuk lindim lakuriq?

Doni art me seks? Pse jo! Po ju që më lexoni a nuk jini produkt i seksit?

Ky është orgjinaliteti i të qenit vetvetja. Po pse gomerët dhe kafshët nuk turpërohen me orgjinalitetin e tyre?!! Pa më thoni?!

UNË JAM DEMOKRACIA — ajo që me pëlqen mua, punë madhe se nuk të pëlqen ty!

Populli…”sovran” vendos ! (Disa thonë Vendos lesh!)

Hahahahahahahahahaha! Budallenj! Unë atë fjalë e kam maskë për të mbuluar maskarallëqet e mia! E kush vendos? Ti..ti popull budalla?! Ti që voton varfërinë tënde- vjedhjen tënde- papunësinë tënde- mjerimin tënd- ti mendon se vendos?! A e di që ke votuar deputetin e pasur – kusarin më të madh- a e di qe voton manykyrin dhe veturën e gruas se tij…pse jo voton edhe për gëzofet e dashnoreve të tyre?!

Hahahahahahahahahahahaha! Po pse a nuk i ke parë të gjithë avokatë, gjyqtarë( jo qyqarë) – prokurorë- noterë- sekserë janë pasanikët më të mëdhenj?

UNË PRA JAM KAPITALIZMI

Pa mua nuk ka gjak! Unë e vjedh mundin e gjakun e fëmijëve tuaj në mënyrë të rafinuar. Ja një llogari e thjeshtë: 9×3= 27 ( “shtata” jotja- “dyshi” imi ). Po pse a nuk e kuptoni se vetë fjala “kapital” përmbledh gjithçka?!

Pa më thoni si e deshët ju përsëri të jini të barabartë si në socializëm ?!! Joooo- unë s’jam socializmi do më pranoni vjedhjen që bëj, ndryshe pa vjedhje nuk ka kapitalizëm. Pse mbi 90% e sistemit gjyqësor janë më të pasurit?! Pse si mendoni se dekriminalizimi do futë ne burg kriminelët e sërës time ?!! Joo- as që bëhet fjalë? Pse si mendoni mos do t’i sekuestrojë këta banditët e mi të kazinove juridike shteti i së drejtës?!!- Jo asnjërin!

JA PRA UNË JAM KAPITALIZMI!

Kapitalizoj edhe jetën tënde po qe nevoja sepse jam i egër dhe i pashpirt.

***

-Opinion nga Mihal Xhamo

Shqipëria është e para. Zoti Thano! Fjala e urtë popullore “në portën e të shurdhërit trokit sa të duash”, në Shqiperinë tonë, mbi një shekull është bërë proverbiale. Le të bijnë këmbanat e alarmeve, askush politikan s’ka dashur t’i dëgjonte.

Këto këmbana ranë në vitet 1912, 1919, 1924, 1927, 1939, 1944, 1960, 1990, 1997, 2008 e po bien ende, po fatkeqësisht askush s’dëshiron t’i dëgjojë. Sot ndodhemi përsëri përpara një situate politike e sociale që vetëm me demokracinë s’ka të bëjë.

Ajo, demokracia, nuk është dëshirë cubash, as parodi folklorike mitingjesh, as mallkime e burgime, demokracia është kulturë politike, besim, zbatim i ligjit dhe përgjegjësi për të sotmen e të ardhmen e vendit tonë. Politikanët tanë, fatkeqësisht e për fatin e keq të vendit, kanë mbyllur veshët dhe sytë prej eksperiencës botërore. Shpëtimi është shporrja e tyre. Përshëndetje!