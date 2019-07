Përgjigjet e lexuesve mbi forumin e hapur: A është Shqipëria gati

Dita botoi dje një tekst të shkurtër, ftesë për komunikim drejtuar lexuesve.

A është gati Shqipëria për një forcë të re politike, për të materializuar politikisht një zhgënjim dhe pakënaqësi të përhapur në masë por të papërfaqësuar për shkak të mungesës së moralit shtrirë tek e gjithë klasa aktuale politike; përgjegjëse për një dështim që vijon, përgjegjëse për këtë Shqipëri që kemi sot, e zhytur në varfëri, pabarazi dhe dhunë politike.

Përgjigjet e lexuesve, emra të njohur e të panjohur kanë mbërritur në adresat e kontaktit duke nisur nga dje.

Sot kemi zgjedhur 4 prej këtyre përgjigjeve, dhe në vijim, përditë do botojmë mendimet e lexuesve tanë mbi këtë temë.

Ne ju falënderojmë për vëmendjen, angazhimin dhe përgjegjësinë qytetare që ndjejmë në letrat tuaja.

1 – Opinion nga Murat Xhafa

Në gazetën DITA të datës së djeshme (9 korrik), ju vini theksin për të dhënë mendime rreth shkrimit me titull: A është Shqipëria gati? Dhe rekomandoni, për të dhënë mendime nga lexuesit! Po jap mendimet e mia, shkurtimisht!

Nëse do gjykohet Edi Rama nga botëkuptimi i tij, koha ka treguar se ai është në anën e një neofashisti të shekullit të ri. Dhe si i tillë, nëse do te vazhdojë të qëndrojë në pushtet, për aq sa kuptoj unë nga politika, shumë shpejt, mund të na duket habi, si arritëm ne si popull, pa e kuptuar, të pranojmë diktaturën fashiste!

Por, pavarësisht nga kjo, i veshur me kostumin e socialistit borgjez, midis Kryebashkiakëve dhe Kryeqeveritarëve të këtyre 30 viteve që sundojnë Shqipërinë e që e sfilitën në çdo drejtim, është më i pranueshmi midis kategorisë së atyre që kanë qenë apo që pretendojnë të vijnë në krye të qeverisë nga krahu i djathtë!

A është e vërtetë shprehja e tij për qeverinë, si më e mira me qeveritë e mëparshme dhe atyre që do vijnë;

Mbi këtë mënyrë të foluri për drejtimin e vendit për mendimin tim ka dy arsyetime. Është i saktë për të parën. Por jo për të dytën. Besoj cilido kryeministër që do vijë (i majtë e i djathtë) në 2021 do nxjerrë mësime nga këto 30 vjet, sepse duke qenë larg përgjegjësisë direkte, ka dëgjuar e dëgjon mërzitjen e popullit nga qeverisjet e mëparshme dhe besoj i thërret mendjes!

Ama, qeveria Rama (e sotmja ), me ndonjë plus në qëndrimin e durueshëm për të mos i dhënë shkas me ndonjë veprim të mbrapshtë, qëllimeve djallëzore të partive opozitare që kanë marrë revanshin e mashtrimit të popullit, në protestat djallëzore të tyre, nën okelion, “Rama IK”, për të marrë pushtetin jo në tavolinë siç thuhet shpesh, por me forcën e mashtrimit të simpatizantëve të tyre deri në mbushjen e mendjes, për konfrontim civil, (absurde për parti demokratike të shekullit XXI-të), si dhe disa përpjekjeve për bashkimin e Shqipërisë me Evropën, është qeveri e pa dëshiruar për popullin!

Por populli hesht dhe e pranon; se i tutet ardhjes në pushtet të PD dhe Saliut!

Sipas mendimit tim emigrimi është një minus i madh për Ramën. Por jo 30 qershori! Në gjykimin e ftohtë, 724 000 vota më 30 qershor nëse i kanë marrë, janë inkurajuese. E para se me gjithë këtë luftë politike midis partive, natyrisht që ka njerëz që tuten. E dyta, largimi i afro 400 000 ( siç reklamohen ), te rinjve ka influencën e vet, sepse shumë nga ata mund të ishin pjesë e armatës se votuesve, si pjese e 3 500 000 zgjedhësve të listës.

Gjykoj se shuma 3 500 000nsi numër votuesish, është një shifër “hileqare”! Sepse në Janar 2018, Instat, e jep popullsinë e vendit 2 870 324 banorë. Duke hequr ata nën moshën për votim, në listë mund të jenë afërsisht 2 200 – 2 400 000 zgjedhës. Diferenca prej afro 740 000, (pak më shumë apo pak më pak), nuk besoj se përbëhet nga shqiptarë me banim nëpër botë, që kanë marrë nënshtetësinë shqiptare, brenda një viti e gjysmë (2018 – 30.6. 2019) dhe u lind e drejta për të votuar! Hiqi kësaj shume edhe të rinjtë e larguar jashtë, shifra totale do ishte e reduktuar si votues në listën e zgjedhësve dhe % e votuesve del më e madhe!

A duhet të vazbdojmë të drejtohemi nga kjo klasë politike? Kjo klasë politike duhet izoluar në veprimtarinë e saj një orë e më parë! Por, nëse Shqipëria brenda 2021, përveç reformës në Drejtësi dhe reformës zgjedhore, nuk do të rikonstrukturojë ligjet që ka prodhuar gjatë këtyre 30 viteve, duke i vënë ata në shërbim dhe nën kontroll të drejtë të popullit; nëse parlamenti nuk do të reduktohet në jo më shumë se 65 – 75 deputetë dhe të zgjidhen direkt nga populli, duke ulur edhe numrin e administratës shtetërore në raport me numrin e deputetëve; nëse nuk do të skartohen partitë politike nëpërmjet një shifre mbi 5 % të votave për të zgjedhurit vendorë dhe kombëtar; nëse nuk do të vihen nene ndëshkuese për pushtetarët dhe qeveritarët e personat publikë që në emër të lirisë së fjalës, me ligjet e sotme kushtetuese, kanë të drejtë të përdhosin figurat e njeri tjetrit, të vartësve, të pjesëtarëve të familjeve etj, siç ua lejon kushtetuta e 2008, duke fut këtu edhe format e koncesioneve apo monopolizimit oligarkik të pronës e krahut të punës etj etj… CILADO FORCË POLITIKE ME SENS DEMOKRATIK QË TË VIJË, POPULLIT NUK DO I SHERBEJË!

Sepse, vetë struktura ligjore e kufizon lirinë e pjesëmarrjes së qytetarëve në qeverisjen e vendit. Dhe nga ana tjetër politikanët i bën sundues me diktat sipas dëshirave e tekave të tyre, kundër popullit (siç veprohet sot!).

Që të mos zgjatem në kërkesat e tjera se mendoj që përmblidhen në përmirësimin rrënjësor të ligjeve kushtetuese, pyetjes tuaj:

A ka ardhur koha për një forcë të re politike? dhe a është Shqipëria gati? e them pa asnjë drojë, çdo minutë që kalon po çon në dekantim mendor, moral, ekonomik dhe politik të popullit; në zhgarravitjen dhe përdhosjen e vlerave kombëtare, të dinjitetit njerëzor dhe të vetë Shqipërisë.

PRANDAJ, FORCA E RE POLITIKE SOT ESHTE IMPERATIVE, per shpëtimin e popullit e të vendit, nga kjo klasë mashtruese me synime të caktuara që po e bën Popullin e Shqipërinë, një objekt tallje e shembulli të keq, në syte e botës!

Të tillë jemi sot faktikisht, me realitetet e hidhura, të grindjeve e shpifjeve të politikanëve tanë dhe eskortave të tyre.

Mendoj që përmirësimet e mësipërme së bashku me reformat e nisura, (por shumë të vonuara,) qoftë edhe me imponimin e ndërkombëtarëve deri më 2021, duhet të jenë fokusuar në Paketat ligjore të ndryshimeve kushtetuese, që të çlirojnë popullin nga vargonjtë e censurës alla DEMOKRATIKE!

2 – Opinion nga Koço Kokëdhima

E nderuar redaksi! E lexova pyetësorin tuaj, që hapte dje gazetën ‘Dita’.

Ju perifrazoni korrekt Edi Ramën të thotë shpesh që më të mirë se qeveria e tij Shqipëria “nuk ka patur, nuk ka dhe nuk do të ketë për ca kohë”. Realiteti është krejt ndryshe. Shqipëria ka qeverinë më të papërgjegjshme, më mizore, më antikombëtare, më vasale, më arrogante, më të korruptuar dhe më të lidhur me krimin se të gjitha qeveritë e 29 viteve të fundit. Qeveria është vetë krimi në pushtet.

Edi Rama është maniak për pushtet dhe për pasuri. Për to ai ka bërë dhe bën gjithçka. Ndaj jemi këtu, të fundit në gjithçka, në rajon. Vendi më i varfër, plot me njerëz të uritur dhe në mjerim, me të pashpresë, të ndrydhur, të vrarë, të përbuzur, të vjedhur dhe të zvetënuar nga gjithçka, që ka përzënë pjesën më vitale dhe më të ditur rrugëve të botës.

Fajtore është elita e vjetër politike që është rrotulluar në shtratin e pushtetit në këto tri dekada dhe që ka pjellë këtë sistem politik të deformuar, antidemokratik, autokratik: thjesht një regjim despotik që nuk e llogarit popullin, por e rrjep atë. ‘Zgjidhja’ që drejtoj e ka vënë në shënjestër këtë elitë që është armike e lirësë dhe e demokracisë, që ka marrë peng një popull të tërë.

Kështu nuk mund të vazhdohet më. Kemi vite që e themi. Duhet të marrë fund sundimi i kësaj klase të dështuar politike. Sepse Shqipëria nuk e meriton varfërinë, padijen dhe arrogancën e pushtetit. EUROSTAT tha dje se Shqipëria është në fund fare në rajon për rritjen e të ardhurave për frymë, kur fqinjët tanë po i rritin thelbësisht, edhe pse s’kanë as burimet tona të çmuara natyrore, as pozitën tone gjeografike, as njerëzit tanë të mrekullueshëm dhe punëtorë.

Këto para që u merren shqiptarëve, shkojnë në llogaritë e bajlozëve të korrupsionit, kryetarëve të partive të vjetra, qeveritarëve dhe klientëve të tyre, të gjithë të pangopur. Nuk mund të krahasohemi me asnjë nga vendet ish-komuniste. Shumica janë me kohë në BE, kanë prosperuar bindshëm. Madje na ka lënë pas edhe Kosova që ka vetëm 11 vite shtet i pavarur, probleme të shumta politike e etnike dhe luftën e sabotimin e përditshëm të Serbisë.

Partitë e vjetra nuk kanë asnjë projekt për ta bashkuar Shqipërinë me pjesën tjetër të botës demokratike. U leverdis status-quo-ja. PD dhe LSI adhurojnë rotacionin e pushtetit, jo hapjen dhe demokratizimin e sistemit.

Kjo duhet të marrë fund, ndryshe Shqipërisë po i vjen fundi, në çdo kuptim. Fatkeqësi! Votimet e 30 qershorit paralajmëruan fundin e elitës së vjetër politike, e cila prej 25 vitesh vjedh vota për të grabitur vendin. Siç thotë poeti Arben Duka: ‘Sot kemi përballë dy kampe armike, krejt ka degraduar, kjo klasë politike!’ Detyra jonë është t’i bëjmë funeralin kësaj kufome që po qelb dynjanë.

Ju pyesni: A ka ardhur koha për një forcë të re politike, jo prej atyre që prodhohen në laboratorët e të njëjtëve dhe a është Shqipëria gati?

‘Zgjidhja’ që nisi si lëvizje brenda PS-së në vjeshtën e vitit 2016, nuk ishte prodhim laboratori i të njëjtëve. Ndryshe nuk do ta sulmonte Rilindja bashkë me mëkatarët e mëdhenj të tranzicionit me aq armiqësi, të më përndiqte mua dhe bashkëpunëtorët e mi, duke mos lejuar demokratizimin dhe hapjen e PS-së.

Kjo nuk pranoi të bëhej demokratike për të nisur demokratizimin e qeverisjes, institucioneve dhe të vetë partive të tjera, që janë thjesht bashkësi parapolitike, organizata kriminale që plaçkisin shtetin dhe popullin për pushtetin dhe pasurimin e kryetarëve të tyre. ‘Zgjidhja’ është forca e re politike që i duhet vendit. Prej mëse dy vitesh e gjysmë udhëheq debatin politik, tezat e saj janë bërë gjithnjë e më popullore, thithen dhe shpërndahen në debatin politik nga partitë, shoqatat dhe individët.

Pakti Kombëtar për zgjidhjen e krizës nuk është pranuar vetëm nga partitë e vjetra që shohin te ai rrëzimin e tyre dhe dorëzimin e pushtetit që i kanë rrëmbyer popullit. ‘Zgjidhja’ nuk kërkon pushtet për veten, por liri për shqiptarët. Pakti Kombëtar dhe Platforma e Lirisë që ‘Zgjidhja’ propozon janë rruga e vetme e shpëtimit.

Sa më shpejt ta kuptojnë këtë gazetarët, studentët, akademikët, intelektualët dhe sipërmarësit, aq më shpejt do të ndodhë ndryshimi hyjnor. Ndjej keqardhje të thellë kur shoh nëpër studiot televizive, çdo mbrëmje, përfaqësues të grupeve të mësipërme që gjejnë pa fund arsye për të përligjur skllavërimin e shoqërisë.

-Për shkak të rrethanave, thonë ata, është mirë që mamuthët e korrupsionit t’i ushtrojnë edhe për disa kohë të drejtat e sovranit! Kur populli të bëhet sovran dhe zot i fateve të tij, në atdheun tonë do të rilindë shpresa dhe zhvillimi.

Atëherë kjo qeveri dhe Mëkatarët e Mëdhenj të tranzicionit do të duken ashtu siç janë në të vërtetë, turpi i turpit të historisë!

Në fakt, Shqipëria është gati, shqiptarët janë gati për këtë ndryshim! Ata që adhurojnë dhe shërbejnë shtypësit e gjithëpushtetshëm nuk do të luftojnë kurrë për lirinë e tyre, aq më pak për lirinë e vendit.

3 – Opinion nga Axhem Çeta

Quhem Axhem Ceta, jetoj këtu në Tiranë. Jam 50 vjeç, kam qenë oficer në ushtri, jam larguar me kërkesën time, kam emigruar, detyra e fundit që kam kryer ka qenë polic tek burgjet. Tani merrem me një biznes familjar.

Jam betuar para flamurit dhe me dhimbset atdheu im që e kanë katandisur si lisi i rrëzuar përdhe. Mjafton te shikosh sa është dita e punës në vendet me të cilat kufizohemi dhe sa është në Shqipëri duke u nisur nga kjo kupton se sa shumë na duan dhe se “sa të aftë” janë udhëheqësit tanë 30 vjeçarë.

Pastaj po të shikosh pasuritë e nëntokës sonë me ato të fqinjëve, të bën të ikësh nga mendtë kur mendon se kemi krom, bakër, naftë për të cilat nuk flitet se kush i merr dhe sa përfiton shoqëria jonë nga këto pasuri.

Shpesh mendoj, besoj dhe shpresoj se në Shqipëri do të dali një Robin Hud që t’i rrezojë këto 3 parti hajdute nga pushteti do t’i fusi në burg të gjithë hajdutët politikanë dhe biznesmenë të lidhur me ata dhe të shpëtojë ky vend.

Duket e vështirë. Por me erën që po fryn shumë shpejt te tre partitë e mëdha do të katandisen në karakatina që s’do t’iu afrohet njeri.

Në të kundërt në këtë vend s’do ketë më njerëz të lirë veç skllevër.

E kemi të vështirë të shpalosim idetë dhe programin tonë pasi oligarkët nuk na lejojnë të dalim në televizor që populli ta dijë se ka njerëz që e duan këtë vend pa interes, pa rroga 5 milionshe.

Vetëm idealistët e bashkuar mund të bëjnë Shqipërinë ashtu siç e doni ju gazetarët e thjeshtë ku të ketë punë dhe barazi për të gjithë, ku ti thuhet popullit troç kaq është jorgani, por me këtë jorgan do të mbështillemi të gjithë, jo ca të mbulohen dhe të tjerët të ngelen jashtë e të ngrijnë së ftohti.

Shpresa vdes e fundit!

4 – Opinion nga Fran Menga

Grupimet politike kanë kontratë të heshtur – do të thoja në përgjigje të pyetjeve tuaja “A është kjo e vërtetë?” dhe “A është Shqipëria gati”. Krejt e vërteta është se kjo politikë 30-vjeçare është tejet e konsumuar dhe zhgënjyese.

30 vjet nuk janë pak që të provojnë se qeveritë dhe pushteti që ka prodhuar kjo politikë pak dhe aspak kanë qenë në interes te popullit. Ndërhyrja në Kushtetutë në vitin 2008 nga Berisha dhe Rama tregojnë qartë për një “kontratë të heshtur” mes grupimeve politike për përjetësimin e pushtetit mes tyre.

Kemi 30 vjet me thirrjen “E duam Shqipërinë si Europa” ashtu si ne komunizëm me parullën e “mbështetjes në forcat tona”. 30 vjet! Kjo tregon qartë që me këtë politikë e cila ka si qellim pushtetin dhe pasurinë, Europa është shume larg.

Prandaj mendoj që largimi sa më parë i këtij spektri politik nuk është thjeshtë një dëshirë e njërit apo tjetrit, por është një problem i shtruar për zgjidhje, është domosdoshmëri absolute për shpëtimin Shqipërisë dhe shqiptarëve.

