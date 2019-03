Rama: PD po humbet. Pa LSI s’do kish shitblerje serioze të votës

Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur opozitës, duke i quajtur ata si “humbësa pa pikë dinjiteti”. Në një video mesazh në Facebook, Rama thekson se PD dhe LSI po përgatiten për një humbje të thellë.

Ndërkohë që akuzoi LSI-në se është partia që ka shpikur shitblerjen e votës.

“Janë humbasa pa pikë dinjitet, të gatshëm ti lënë Shqipërisë faturën për dështimin e tyre.

Asnjë fjalë me të huajt për konfliktet e brendshme. Shtëpia nuk është skemë për të shfaqur në sytë e tërë lagjes. Bota s’ka as ngenë dhe as përgjegjësinë për punët që s’na shkojnë mirë.

Hapja e kapakut dhe barkut u shkon përshtat atyre që s’ja duan të mirën Shqipërinë. Intervistat e paguara si ajo e Luzlim Bashës veçse e bëjnë qesharak dhe e bëjnë të duket Shqipëria si një shtëpi fshati që ke frikë ti afrohesh se ka një qen. Kur nënshkruam marrëveshjen me Bashën i dhashë çdo gjë dhe i kërkova vetëm dy gjëra, që nuk kontestohet rezultati dhe nuk flitë keq për vendin në gjuhë të huaj. Por këto avulluan.

Një tjetër humbje e thellë dhe e pastër po afron për PD dhe simotrën e saj LSI. Po të mos ishte LSI nuk do të kishte shitblerje të serioze të votës në Shqipëri. E dinë të gjithë dhe luanët dhe bibat në Tiranë. Akuzojnë e shajnë me libër shtëpi, por harrojnë atë që kanë harruar gjithnjë, që shqiptarët nuk janë budallenj, dhe kush i ka marrë për të tillë e kanë pësuar keq.

Akuzave të sharjes i janë shtuar kërcënimet, po dhuna nuk e ndryshon dot as qeverinë as shumicën në Kuvend, madje i forcon sepse i jep të drejtë mbase dhe aty ku nuk kanë. Po dhuna dëmton imazhin dhe ekonominë vendit. Taksat e qytetarëve të Shkodrës, Kavajës etj.. janë bërë kryesisht rroga dhe me ta paguhen turistët e rrugës së opozitës. Mua më vjen keq kur të huajt pyesin se si ka mundësi që opozita e nënçmon vendin kur dëgjojnë Bashën që thotë “il problemo il problemo”. Çdo shqiptarë që nuk e do këtë qeveri duhet të di se kur bashkohet me turizmin rrugorë të opozitës nuk i bën mirë, por i bën keq Shqipërisë.”, thekson Rama.

v.l/ Dita