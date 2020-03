Ç’do bëhet me rrogat dhe fondet e tërmetit? Rama flet për “lehaqenie”

Pjesa më e madhe e qytetarëve tashmë janë vetëizoluar gjë që i ka detyruar të mos shkojnë në punë.

Çfarë do ndodhë me pagat?

‘Konkretisht, do të kemi brenda kësaj jave, planin e garancisë financiare për pagat për të gjithë ju që keni lënë punën për tu vetëizoluar’, thotë kryeministri Edi Rama në një deklaratë live nga Facebook.

Ai theksoi madje se nuk do të përdoren paratë e rindërtimit për koronavirusin dhe nuk harroi të merrej me mediat duke ia kaluar tashmë në këtë fiksim të përditshëm edhe parardhësit të tij.

Ai nuk ngurroi të flasë për lehje qensh.

‘Keni dëgjuar gjithë këto ditë, kaq milionë dha Amerika e Italia. Në këtë luftë nuk bëhet luftë mes partive dhe lehaqenieve mediatike. Ne jemi Shqipëria, as Gjermania, as Franca. Nuk i kemi as miliardat e tyre, por kemi shtëpinë tonë të vogël për të ardhmen e fëmijëve tanë nesër.

Pas një muajsh, apo dy muajsh, ky armik do të shporret dhe ekonomia do të jetë aty. Disa nga ne, jo pak janë në çadër apo në shtëpitë e botës me qera.

Kjo që na ka rënë është shumë herë më e tmerrshme se tërmeti. Por atyre që i ra shtëpia mbi kokë, nuk i themi dot do ju shtyhet nga korona.

Me korona, pa korona, rindërtimi i shtëpive, shkollave, qendrave shëndetësore do të bëhet sapo kjo të zhduket’, theksoi kryeministri.

