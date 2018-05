Përgjigjia është: vetëm burgu

I nderuar Kryeredaktor

Mendjet e deputetëve gjermanë Gunter Krichbaum dhe Thorsten Frei e kanë “humbur durimin politik me politikanët shqiptarë”, dhe po zbaviten – nga intervista në intervistë – me idenë e bandave në Shqipëri. Thonë, ata, se Shqipëria gëlon nga bandat. Ndonëse, asnjëri prej tyre nuk e di Shqipërinë. Nuk i njeh shqiptarët. Ata nuk njohin as brezin e vjetër dhe as brezin e ri të shqiptarëve pasardhës të Ilirëve, Epiriotëve, Arbërorëve.

Nuk po zgjatem me Luftën e Parë dhe të Dytë Botërore, pasi, të huajt që i’a duan të mirën Shqipërisë, krahas begatisë të shtetit të tyre, flasin e shkruajnë kujtime të paqme, brez pas brezi, për trojet tona, dhe shqiptarët. Ja ku është Italia, dhe italianët. Fuqi e madhe botërore, në jetë të jetëve. Fqinjët tanë. Jemi komshi qëkurse pellazgët kapërcyen Adriatikun dhe Jonin. Si? Duke shfrytëzuar portet e panumurta që zotronin paraardhësit tanë nga Ulqini e deri në Gjirin e Artës.

Na njohin italianët aq mirë, sa nuk na njeh popull tjetër në shpinë të Tokës? Megjithatë, nuk kemi dëgjuar e as nuk dëgjojmë prej tyre qortime poshtëruese. Nuk ka, prej shtetit italian, asnjë lloj sjellje paternaliste. Kjo e fundit nuk ka ndodhur, haptazi, as në periudhën 1925-1939. Kam shfletuar shumicën e gazetave të këtyre viteve e më gjërë, dhe, vazhdoj ta bëj sot e kësaj dite. Them, me plot gojë, se nuk kam hasur në asnjë numur gazete ndonjë deklaratë zyrtare – nga deputetë apo titullarë të lartë të shtetit Italian – kërcënuese apo “konstruktive” ndaj interesave madhore të popullit shqiptar.

Eshtë e vërtetë, gjithashtu, se ligjet e mbretërisë të Ahmet Zogut i’a kishin bërë të qartë shtypit dhe radios të asaj kohe, edhe qytetarëve, se nuk konsiderohen sjellje te “hijshme”: kritikat publike ndaj Larmadhërisë, dhe, miqësisë shqiptaro-italiane. Dhe në vitet e pushtimit fashist, 1939-1943, bëhej kujdes nga zyrtarët italianë të mos sulmoheshin ndjenjat e larta e të pastra popullore shqiptare. Nga ana tjetër, pushtuesit ishin edhe “kopila”. Sepse përdorën kuislingët, si mashë, për të nxjerrë gështenjat nga vatrat e ndryshme të zjarrit në fusha e male.

Kuptohet pushtimi ishte dhe, në histori, mbetet pushtim. Pushtimi është gjithmonë i dënueshëm. Prandaj lindën edhe vatrat e zjarrit që më lart përmenda, ose, lufta frontale partizane. Si përfundim – i këtij fragmenti italo-shqiptar – as pushtuesit italianë dhe as ata gjermanë nuk na kanë pas përcaktuar: banditë, ne shqiptarët. Banditë, terroristë, rebelë për pushtuesit italianë dhe ata gjermanë, ishin vetëm partizanët. Po kuislingët çfarë ishin? Ata ishin banditët e vërtetë, ngaqë ishin në shërbim të pushtuesve. Këta ishin armiqtë e betuar të popullit shqiptar.

Sot, qeveria shqiptare nuk është një qeveri kuislinge. Shqipëria është një vend i lirë. Qeveria përfaqëson dhe mbron, brenda dhe jashtë vendit, me pluset dhe minuset e veta, interesat e gjithanshme të popullit shqiptar. Shumica e shqiptarëve e kanë votuar qeverinë Edi Rama dy herë rradhazi, dhe, pa asnjë ekuivok. Qeveria dhe populli shqiptar, prej 27 vitesh, i kanë sytë te BE. Kjo sjellje, delikate, kundrejt BE – me cfarë të drejte përcmohet nga disa deputetë e liderë europianë? Të vërtetën e madhe, fundi i këtij qeshori do të na e rrëfejë.

Po le të shkojmë edhe ca me tej lidhur me bandat politike shqiptare, konkretisht PS dhe PD, kundrejt të cilave zotërinjtë Gunter Krichbaum dhe Thorsten Frei e kanë humbur durimin. Kur këta – e të tjerë zotërinj – flasin, ne shqiptarët i përfytyrojnë bandat, PS dhe PD, si tërësi qëniesh të tmershme dhe të bashkuara; të gatshme ditë e natë për plaçkitje; dhe të mbushura me inat e mizori shtazore. Për mua është e pabesueshme që të ekzistojnë njerëz të tillë, në demokraci, në mes të Europës, të bashkuar nën flamurin e PS dhe atë të PD. Përndryshe, terrorizmi do të ishte ne pushtet në Shqipëri, Ballkan, Europë. Unë dyshoj se lënda çimentuese e domosdoshme për krijimin e idesë të bandave politike në Shqipëri ka të ngjarë të jetë më shumë makutëria, e maskuar me keqardhjen, që i shtyn disa njerëz, të disa shteteve anëtare të BE, të shpërthejnë në protesta publike kundër hapjes të negociatave të BE me Shqipërinë.

Në demokraci çdo individ është i lirë të ëndërrojë për një organizatë në formë hierarkike, rrjeti, apo tregu – e cila – me moralin e saj të kundraligjshëm mund ti shërbejë si një strehë në këtë botë. Kështu ka ndodhur edhe në Shqipëri. Atëhere, ky limer keqbërësish do një përgjigje mbi të cilën të thyhet heshtja e gjatë funebre shqiptare, edhe, ajo e BE. Përgjigjia është: vetëm burgu. Them: vetëm burgu, sepse, zor se kriminelët hynë në kontakt me ligjet e pranuara nga njerëzit normal. Prandaj në massmedia flitej / flitet për banda të krijuara nga ish ushtarë apo gangsterë amerikanë, rusë, europianë, aziatikë, arabë që kanë coroditur e coroditin botën anë e mbanë.

Ndërsa, në rastin e antarësisë të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike nuk ka si bëhet fjalë për banda të organizuara. Brenda këtyre partive ekzistojnë një apo dy grupe, te secila parti, me lidhje rastësore dhe fluturake, e shumta me tre katër veta. Këta, nuk janë antarë të thjeshtë partie. Këta nuk janë as të dënuar të diktaturës, dhe as pinjollë të borgjezisë të vjetër, por, janë ish besnikë të diktaturës me origjinë shoqërore fshatar ose puntor i varfër, para 28 nentorit 1944, të cilëve – ngaqë demokracia u doli përpara e i’u dhuroi pushtet pakufi, ashtu, papritur e pakujtuar – u ka “ikur truri”. Këta zuzarë e dallkaukë, të dallëdisur, nuk kanë asnjë lidhje me shqiptarët e Shqipërisë, e kudo tjetër në botë ata janë.

Banda quhen edhe grupet muzikore që i këndojnë me pasion e përkushtim të paparë paqes, lirisë, drejtësisë. Dhe, të tilla në Shqipëri ka kudo e pafund. Ky është realiteti.

Nasho Bakalli .