Çfarë, pse, si. Cili popull?  

Gazetari gjerman thotë që nuk ka asnjë lidhje me PD.

Por është e qartë cili është burimi, vetë gazetari nuk ka qenë asnjë ditë në Shqipëri; ai i ka marrë përgjimet prej njerëzve në sistemin e drejtësisë të lidhur me opozitën, atë jashtëparlamentare.

Dhe që mund t’u bëhet vonë për shumëçka, por jo për Shqipërinë.

Po a ndryshon kjo gjë në thelb? A i bën kjo këto përgjime të pavërteta? Jo.

Militantët mund të vazhdojnë të kacafyten por qytetari shqiptar, ai që do të jetojë jetën e vet normale, që kërkon, mbi të gjitha dinjitet, respekt, të mos gënjehet, të mos përdoret, e pastaj kërkon punë, qetësi, shpresë, normalitet në këtë vend të bekuar nga zoti, ky pra, ky qytetar thotë “mos”.

Ky qytetar kupton që rilindasi i majtë, vetëm me të majtën nuk ka të bëjë, që kryetari i PS, në fakt vetëm me PS nuk ka të bëjë, që reformatori që duhet të rilindte Shqipërinë, rilindi ridvanët dhe snajperistët e 21 janarit, që “Skënderbeu” që duhet të merrej me salinjtë, merret me kadrinjtë, që në fund, ndërsa shqiptarët që i ndjekin ende pas, do shkojnë të sherrosen për ca zgjedhje që nuk vlejnë, do luajnë skenën që ata duan të luhet, ndërsa prapaskena e ndarjes së pushtetit vazhdon njësoj të ndahet si metrat e pishave në Lalz dhe ullinjve në Surrel.

Deri kur? Deri kur ndryshimet kushtetuese të 2008 të zhbëhen dhe dera e politikës të hapet për shqiptarë të tjerë, ata të heshturit që presin.

Ajo që kuptohet nga këto përgjime është e rëndë. Nuk bëhet fjalë për 50 mijë lekë – një votë apo për 100 mijë “3 kokë”, siç bënte pazar biznesmeni që fliste me “shefin Damian”.

Bëhet fjalë për “çmime” shumë më të rënda, për dëme të pallogaritshme për të ardhmen e vendit, për moralin dhe dinjitetin e individit dhe shoqërisë.

Çfarë tjetër? Tjetër, këtë punë e ka bërë PD pa fund më parë, që Berisha dhe Basha janë hajdutët më të neveritshëm të votës dhe nëpërkëmbësit më të ndyrë të moralit dhe dinjitetit, por që të arrinte dhe “Rilindja” (i thonë rilindje bre) në këtë pikë, shpresa e ndryshimit, pika e supozuar e shndërrimit historik të Shqipërisë kjo nuk duhej, nuk duhej kurrë të ndodhte.

Çfarë tjetër? Tjetër, kjo “rilindje” e ka çuar PS-në në kuotat më të ulëta morale që ka patur ndonjëherë kjo parti e madhe, e vetmja në Shqipëri ku mund të gjeje edhe idealizëm; dhe që dallimin kryesor prej të tjerave e kishte pikërisht këtu: sepse mbështetej edhe tek zemra të pastra dhe mendje intelektuale, jo tek mercenarizmi, sistemi i “shpërblimeve” nëpërmjet manipulimit dhe hajdutërisë.

Nëse në PS ka ende ndonjë veshë që dëgjon e ndonjë sy që shikon, reagoni burra, reagoni gra.

Ndryshe, pas pak kohësh, jo më partia dhe e shkuara e saj, por as logoja nuk do vlejë më për asgjë.

Në shënimin që shoqëron publikimet e djeshme gazeta Bild shkruan se Shqipëria nuk do ishte sot këtu nëse politikanët e korruptuar do ishin hetuar dhe dënuar.

“Megjithëse hetuesit shqiptarë e dinin për këto përgjime për vite me radhë, megjithëse gjithçka dëgjohet në përgjime ka ndodhur në të vërtetë dhe dënohet nga ligji shqiptar, ende sot nuk ka asnjë hetim ndaj politikanëve, zyrtarëve apo mafiozëve që dëgjohen në përgjime. Rezultati tani në Shqipëri: Vendit i kanoset një luftë zgjedhore e vërtetë’.

Bild e thotë vetëm për rastin që ka publikuar vetë e që dihet nga e ka burimin; e thamë më lart dhe të gjithë e dinë. Dhe i drejtohet lexuesit gjerman.

Ata shqiptarë, e dinë që kjo nuk vlen vetëm për një palë zgjedhje, as vetëm për një skandal, as vetëm për çka ndodhur sot, por edhe pë çka ndodhur dje, jo vetëm për qeveritarët e sotëm por edhe për ata të djeshëm.

Për një klasë politike e zhytur e gjitha në korrupsion dhe flirtim me krimin.

Siç kemi paralajmëruar në Dita që në muajin e parë të qeverisjes së Rilindjes (kliko KËTU), e më pas në mënyrë të përsëritur, vijimi i pandëshkueshmërisë do na sillte doemos te përsëritja e krimit.

Cikli i vijuar i mosndëshkimit të atyre që ikin, gënjeshtrat elektorale dhe korruptimi i atyre që vijnë janë shkaqet e situatës së përsëritur ku ndodhet sot Shqipëria.

Më herët kishte. Tani nuk ka më zgjidhje veç asaj të vetmes që i ka lënë vetes Edi Rama, largimin nga ai post, zgjedhje të reja me një qeveri tjetër që përfaqëson të majtën reale, nënshkrim të një marrëveshje me garant ndërkombëtar që njihet pa kushte ai rezultat; zotimin publik të mazhorancës së re të majtë që do zhbëjë ndryshimet e 2008-s dhe do hapë tregun politik për njerëz të rinj nën testimin e vetëm që njeh demokracia, atë të publikut e jo të kryetarëve dhe xhepave të tyre; zgjedhje të tjera sa më shpejt me rregullat e reja politike, finalizim dhe vënie në punë të institucioneve të reja të drejtësisë, ndëshkim pa dallim “majtas”, “djathtas” dhe përtej nëse duhet.

Vijimi i pandëshkueshmërisë solli pashmangshmërisht vijimin e korrupsionit. Tashmë, e ashtuquajtura Rilindje ka krijuar mes shkallës së saj sipërore dhe njerëzve që prisnin me besim e shpresë, një hendek që nuk mund të mbushet me “bashkëbisedime” mediokre, fasadë dhe të pafrytshme ku njeriu më i rëndësishëm është skenografi dhe fotografi.

“Rilindja” bëri sikur harroi se e djeshmja duhej ndëshkuar për kriminalizimin e vendit, për vrasjet dhe vjedhjet masive, për skandalet e pashembullta, për krijimin e një oligarkie politike e financiare; ajo la pas dore premtimin që kishte bërë në ndriçimin e disa prej akteve më të rënda, mes tyre edhe vrasjet e 21 janarit; ajo veshi mantelin e të mundurit dhe bëri pjesë të jetës së saj pikërisht ata që kishte bërë thirrje për t’i dënuar; ndërkohë që, votuesit e saj, në një shumësi të madhe nga shtresat e varfra dhe të mesme të popullsisë u lanë pas dore.

Sali Berisha që i rivë flakën vendit në 2019 në fakt, që pas vitit 1997, nuk duhej të ishte më në politikë. Dështimi i tij flagrant, grabitja e rreth 2 miliardë dollarëve përmes firmave piramidale, krijimi i gjendjes së luftës civile, mobilizimi i civilëve, shumica nga veriu, për të sulmuar jugun, krijimi i një ndasie fatale krahinore, urdhëri për të përdorur lëndë kimike, rizgjedhja e tij si president në kushtet e gjendjes së jashtëzakonshme, do të kishin nxjerrë jashtë nga politika cilindo, pa asnjë dyshim dhe do të kishin krijuar mundësinë e fillesës së një mendimi krejt ndryshe të politikës dhe të marrjes së pushtetit.

Megjithatë, ai qëndroi në politikë. Jo se ishte i fuqishëm, por sepse ata që erdhën në pushtet, të ngazëllyer që u ngjitën ku nuk e mendonin se do të vinin aq shpejt, bënë heshturazi amnisti politike për shkaktarët dhe, si nuk pritej, shkuan edhe më tej se kaq.

Rilindja (quhet rilindje bre) bëri të njëjtën gjë. Dhe ja ku jemi sërish këtu. E sërish fjalë, fjalë, fjalë. Teatër dhe pikë!

Flakëvënësit flasin në emër të popullit, flakëpritësit kërkojnë nga “populli” që t’i shpëtojë e t’i mbështesë.

Por populli e ka bërë të vetën më shumë se një herë.

Dhe u rimashtrua pas rimashtrimit. Tani çfarë kërkohet më nga ky popull?

Adrian Thano

Adrian Thano

Botuar në Dita.