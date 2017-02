Përkthimi në shqip i veprave të letërsisë botërore, hapet thirrja për aplikime

Edhe këtë vit Ministria e Kulturës, në mbështetje të politikave të saj ndaj librit dhe vëmendjes së shtuar për cilësinë me të cilën ai shkon tek lexuesi, ka hapur thirrjen për aplikime për përkthime letrare nga gjuha e huaj në gjuhën shqipe.

Fondi për Përkthimin Letrar (FPL) është kthyer tashmë në traditë, ku përgjatë këtyre tre viteve janë mbështetur dhjetëra botime; 11 në vitin 2014, 18 në vitin 2015 dhe 12 në vitin 2016.

Disa nga përkthyesit më të mirë të mbështetur nga FPL janë emra si Zef Simoni, Edmond Tupja, Afrim Koçi, Klara Kodra, Piro Misha, Bajram Karabolli, Romeo Çollaku, Agron Tufa, Rudi Erebara, Ben Andoni, Ledia Dushi, etj.

Ndërkohë përmes këtij programi të Ministrisë së Kulturës në gjuhën shqipe janë sjellë cilësisht autorë të rëndësishëm si, Umberto Eco, Milan Kundera, Osip Mandelshtam, Odiseas Elitis, Stefan Zweig, Luigi Pirandello, Carlos Fuentes, Paul Celan, Joseph Conrad, Roberto Bolaῆo, Kenzeburo Oe, Melville etj.

Përvoja e deritanishme ka dëshmuar se Fondi, përveçse një ndihmesë e drejtpërdrejtë për përkthyesit dhe shtëpitë botuese, është edhe një tregues vlerësimi për përkthimet më të mira. Fondi për Përkthimin Letrar (FPL), edhe këtë vit, do të nxisë dhe mbështesë financiarisht përkthime të arrira të veprave të rëndësishme të letërsisë europiane dhe asaj botërore në gjuhën shqipe.

Fondi i përkthimeve letrare i krijuar nga Ministria e Kulturës kap vlerën 2 milionë lekë për vitin 2017 dhe mbështet përkthime me cilësi të lartë të letërsisë së huaj.

UDHEZIMI

Fondi për Përkthimin Letrar (FPL) është kthyer tashmë në traditë. Për të katërtin vit radhazi hapet thirrja për aplikime për mbështetje të përkthimit letrar nga gjuha e huaj në gjuhën shqipe. Përvoja e tre viteve ka dëshmuar se Fondi, përveçse një ndihmesë e drejtpërdrejtë për përkthyesit dhe shtëpitë botuese, është edhe një tregues vlerësimi për përkthimet më të mira. Fondi për Përkthimin Letrar (FPL), edhe këtë vit, do të nxisë dhe mbështesë financiarisht përkthime të arrira të veprave të rëndësishme të letërsisë europiane dhe asaj botërore në gjuhën shqipe.

Fondi i përkthimeve letrare i krijuar nga Ministria e Kulturës kap vlerën 2 milionë lekë për vitin 2017 dhe mbështet përkthime me cilësi të lartë të letërsisë së huaj.

Afati i aplikimit është data 28 shkurt 2017, ora 14.00.

Informacion i përgjithshëm

– Aplikimi duhet të bëhet nga botuesi, që është i pajisur me një liçensë botimi, nëpërmjet përfaqësuesit ligjor.

– Botuesi duhet të ketë siguruar të drejtat e autorit përpara se të aplikojë ose të jetë në proces përmbyllës të sigurimit të këtyre të drejtave, proces që duhet të kryhet brenda afatit të dorëzimit të përkthimit parashikuar nga kontrata.

– Pas miratimit për mbështetje financiare të përkthimit, Ministria e Kulturës nënshkruan një kontratë tripalëshe me përkthyesin e kësaj vepre dhe botuesin.

– Financimi (i plotë ose i pjesshëm) i përkthimit të veprës do të mundësohet nga Ministria e Kulturës dhe i shkon drejtpërdrejt përkthyesit.

Aplikuesi

Aplikuesi:

Kontakti:

Adresa e plotë:

Telefon:

Faks:

E-mail:

Libri origjinal

Gjuha nga përkthehet:

Titulli i veprës:

Autori:

Zhanri:

Botuesi (i veprës origjinale):

Vendi i botimit:

Viti i botimit të parë:

Statusi i të drejtës së përkthimit

Numri i faqeve:

Tirazhi i botimit:

Çmimi për kopje:

Afati i parashikuar për botimin në shqip:

Përkthyesi

CV (e përkthyesit):

Adresa:

Tel / Cel:

E-mail:

KOSTOJA QË MBULON MINISTRIA E KULTURËS

Përkthimi i pjesshëm ose i plotë i veprës.

-Fondi i përkthimeve letrare që ka krijuar Ministria e Kulturës kap vlerën 2 milionë lekë për vitin 2017 dhe mbështet përkthime të letërsisë artistike të huaj.

-Përkthyesi do të paguhet me shumën 1000 lekë për faqe (faqja = 2200 karaktere të përkthyera me hapësirë) për përkthime nga gjuha e huaj në gjuhën shqipe.

– Kufiri i financimit nga MK për një aplikim nuk mund të jetë më shumë se 250 000 lekë, pavarësisht numrit të faqeve të librit që është përzgjedhur nga MK.

Në aplikim të përfshihen edhe kërkesat e mëposhtme (të detyrueshme):

– një katalog botimesh i kohëve të fundit (i printuar ose në formë elektronike)

– një provë përkthimi prej pesëmbëdhjetë (15) faqesh prozë së bashku me fotokopjet e faqeve në gjuhën origjinale ose gjashtë (6) poezi së bashku me fotokopje të faqeve në gjuhën origjinale;

– autorizimi për të drejtën e botimit të përkthimit (kontrata ose leja në parim nëse kontrata është në proces e sipër).

Udhëzim për aplikantin

– Teksti duhet të përkthehet nga gjuha origjinale

– Parapëlqehen autorë të njohur të shekullit XX dhe të kohës sonë

– Teksti duhet të përkthehet dhe dorëzohet në Ministrinë e Kulturës brenda datës 15 nëntor, 2015.

Ministria e Kulturë angazhohet për të parandaluar çdo keqpërdorim, abuzim apo kopjim të tekstit të përkthyer

– Aplikuesi duhet të tregojë nëse ka aplikuar apo ka siguruar mbështetje financiare nga burime të tjera.

– Prova e përkthimit do të shqyrtohet nga një ekspert i fushës. Drejtoria përkatëse ka përgjegjësinë për ruajtjen e anonimatit për palët e ndërsjellta gjatë procesit të shqyrtimit.

Lutemi të dërgoni me postë dosjen e aplikimit në Ministrinë e Kulturës pranë Zyrës së Protokollit në afatin e parashikuar më lart.