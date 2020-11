Përmendore për Ymer Elshanin

Shkrimtari Ymer Elshani lindi më 1948 në Korroticë të Poshtme të Drenasit. Kreu fakultetin për gjuhë dhe letërsi shqipe dhe një kohë të gjatë punoi në arsim. Botoi dhjetëra libra për fëmijë me poezi, tregime dhe romane. U vra dhe u masakrua më 17 prill 1999 nga forcat serbe në fshatin Poklek të vjetër të Drenasit bashkë me gruan, të katër djemtë, nënën, kunatën dhe me afro gjashtëdhjetë bashkëfshatarë të tij.

Xhevdet Shehu

Libri “Universi i Mirësisë – Jeta dhe vepra letrare e Ymer Elshanit” (Shtëpia Botuese e Librit Shkollor, Prishtinë, 2008) e shkrimtarit dhe studiuesit të njohur Xhevat Syla i kushtohet një martiri të Kosovës, njërit prej shkrimtarëve më prodhimtarë e më të talentuar të letërsisë sonë për fëmijë. Është brenda këtij libri martiri që dha jetën për Kosovën thuajse me gjithë familjen e tij, është shkrimtari i vetëdijshëm dhe atdhetar, është poeti i talentuar dhe i ndjeshëm, është studiuesi serioz dhe vizionar, është mësuesi i përkushtuar. Ndaj dhe nuk ngurroj të them se ky libër i ngjan një përmendoreje në Kosovën e re, të lirë dhe të pavarur. Një përmendoreje për Ymer Elshanin. Ky libër – përmendore, i shkruar dhe botuar nëntë vjet pas masakrës, është njëherësh sa vepër historike, aq edhe studimore, ndaj dhe merr një rëndësi të veçantë.

Në të vërtetë për Ymer Elshanin janë shkruar një sërë librash nga autorë shqiptarë dhe të huaj. Për Ymer Elshanin shkroi edhe norvegjezi Josef Martines në librin PUSET E VDEKJES NË KOSOVË, i cili u botua në Prishtinë, më 2006. Në këtë libër është paraqitur edhe fotografia e Ymer Elshanit dhe e nënës së tij Nailes në faqen 111 dhe 112. Martinsen ka shitur shtëpinë e pushimeve në Suedi, ka shpenzuar rreth 20 mijë euro, ka vrapua katër vjet nëpër Kosovë, vetëm e vetëm të dokumentojë vuajtet e civilëve shqiptarë gjatë luftës 1998 – 1999.

1.

Është një fakt i pamohueshëm që letërsia jonë për fëmijë ka njohur një zhvillim konstant dhe ka ardhur në rritje në gjithë hapësirën mbarëshqiptare, duke qenë një letërsi e begatë dhe e shëndetshme, më pak e politizuara dhe me një nivel artistik mjaft të kënaqshëm, me autorë të talentuar që janë bërë mjaft të njohur midis fëmijëve brez pas brezi. Ymer Elshani pa asnjë dyshim radhitet midis më të mirëve ku bëjnë pjesë Agim Deva, Vehbi Kikaj, Xhevat Beqaraj, Rrahman Dedaj, Rifat Kukaj, Bedri Dedja, Qamil Batalli, Odhise Grillo, Fejzi Bojku, Adelina Mamaqi, Ymer Shkreli, Skënder Hasko, Gani Xhafolli, Sokol Jakova, Ibrahim Kadriu, Xhahid Bushati e sa e sa të tjerë… Shkrimtari Xhevat Syla me të drejtë vëren në librin e tij se po të përkthehej vepra e Ymer Elshanit në gjuhët e popujve të tjerë, do të kuptohej më mirë përmasa e krimit të llahtarshëm që kanë kryer kriminelët serbë ndaj një shkrimtari të madh për fëmijë, i cili në të gjithë krijimtarinë e tij iu drejtua lexuesve të vegjël, jo vetëm fëmijëve shqiptarë, por atyre të mbarë botës, një shkrimtari humanist që e donte aq shumë lirinë dhe shihte me optimizëm nga e ardhmja dhe jo nga e shkuara. Këtu qëndron një nga vlerat e patjetërsueshme të veprës së tij që, çuditërisht, me kalimin e viteve bëhet edhe më e vlerëshme, tregon bindjen e palëkundur dhe largpamësinë e autorit që u martirizua.

Janë të tmerrshme dhe të panumërta masakrat që kanë bërë pushtuesit serbë në Kosovë përgjatë historisë. Por ato u kulmuan në vitin 1999, kur përballë atij gjenocidi dhe spastrimi etnik të pashembullt, bota e qytetëruar u tmerrua dhe u detyrua të ndërhyjë ushtarakisht për t’i thënë ndal krimit makabër. Bota kishte parë masakrën e Reçakut, Kosova kishte përjetuar dhimbshëm gjer në asht masakrën mbi familjen Jasharaj dhe komandantin legjendar të UÇK-së Adem Jasharin. Por ndërsa mbi Beograd dhe mbi atë ç’kishte mbetur nga ajo që dikur quhej Jugosllavi binin bombat e NATO-s, nuk dihej përmasa e gjëmës, nuk dihej se deri ku kishte shkuar barbaria serbe, nuk dihej numri i të vrarëve dhe të zhdukurve në Kosovë. Të gjitha këto në pjesën më të madhe do të merreshin vesh më vonë, pasi diktatori i Beogradit të dorëzohej dhe bombat e NATO-s të rreshtnin. Por asnjëherë deri më sot nuk është zbuluar e plotë tabloja e krimeve, përderisa edhe sot e kësaj dite janë me mijëra të zhdukurit në burgjet serbe…

Sidoqoftë bota u lemeris nga ajo që pa dhe mori vesh se ç’kishte ndodhur.

Dr. Xhevat Syla në këtë libër na jep një dëshmi të një prej masakrave më të përgjakshme. Ai na rrëfen se si vranë Ymer Elshanin, mësuesin, poetin, shkrimtarin dhe studiuesin kosovar.

2.

Ishte 17 prill i vitit 1999…

Në fshatin Poklek i Vjetër shkrimtari Ymer Elshani ishte strehuar së bashku me familjen e tij, pasi ishte dëbuar nga fshati i tij i lindjes Korroticë e Poshtme të Drenasit. Përshkrimi që bën Xhevat Syla në librin e tij është sa konkret dhe i thjeshtë, aq edhe tronditës dhe unë po e sjell të plotë në vijim:

“Më 17 prill 1999, herët në mëngjes, ai bashkë me gruan, fëmijët, nënën, babanë e me bashkëfshatarë të tjerë tentojnë të hyjnë në Drenas, por policia gjysmën e asaj turme e kthen prapa, me premtimin se nuk do t’i prekte askush. Ymeri me të vetët, por edhe me bashkëfshatarë të tjerë strehohen në shtëpinë e Sinan Muçollit për të terur rrobat e bëra qull nga shiu që binte rrëke, me vetëtima e bubullima të pandalura. Po atë ditë, në orën 17 policët serbë kishin hyrë në shtëpinë e Sinan Muçollit dhe nga turma e strehuar aty, ku kishte edhe mjaft fëmijë, gra, vajza, kishin nxjerrë Ymer Elshanin dhe Sinan Muçollin. Sapo i kishin nxjerrë përjashta, ishin dëgjuar krismat e automatikëve, të cilët ua kishin shkurtuar jetën mizorisht. Pas kësaj, policia kishte hedhur bombë në dhomën ku po qëndronin të strehuarit e tjerë, pesëdhjetë e shtatë vetë. Ndërkohë, nëpër tymin që mbështillte krimin e paparë në atë dhomë, një polic zbraz breshëri plumbash nga automatiku. Mbeten të vdekur pesëdhjetë e tre vetë. Në mesin e tyre ishin edhe bashkëshortja e Ymer Elshanit, Nafija (45 vjeçe) me të katër bijtë (Ardianin 25), Miranin (20), Kujtimin (15) dhe Nderimin (10), si dhe kunata Shukrija. Të nesërmen, në një shtëpi afër vritet edhe nëna e Ymer Elshanit, Nailja, e cila ishte motër e poetit dhe veprimtarit të shquar, të vrarë vite më parë, Fazli Greiçevcit. Trupi i Ymer Elshanit bashkë me atë të Sinan Muçollit u gjetën pas lufte të hedhur në bunar”.

Kjo është masakra. Mbase nuk ka nevojë për asnjë koment. Prandaj dhe Xhevat Syla e përshkruan atë ashtu si ka ndodhur. Ne vetëm mund të përfytyrojmë dhe të ligshtohemi. Autori përmend shkrimtarin Hasan Hasani që krimin ndaj Ymer Elshanit dhe familjes së tij e quan edhe më të rëndë se vrasjen nga fashistët në Spanjë të poetit Federiko Garsia Lorka dhe vrasjen e poetit kroat Ivan Goran Kovaçiq nga çetniko-ustashët gjatë Luftës së Dytë Botërore.

Me të drejtë shkrimtari dhe studiuesi Xhevat Syla e radhit masakrën e Poklekut krahas me ato që janë bërë ndaj familjes Jashari, ndaj Deliajve, ndaj Berishëve, ndaj viktimave të Reçakut, Izbicës, të Mejes së Gjakovës, Likoshanit, Qirezit… Oh, sa shumë krime kanë ndodhur në Kosovë! Njëra më e rëndë se tjetra. Masakra që bota e qytetëruar i kishte harruar prej dekadash. Por masakra e Poklekut veçon se aty plumbat e policisë serbe u shkrehën së pari mbi trupin e njërit prej shkrimtarëve më të mirë kosovarë për fëmijë. Pastaj dhe mbi pesëdhjetë e ca njerëz të pambrojtur, më së shumti gra dhe fëmijë. Nga familja e ngushtë e Ymer Elshanit shpëtoi vetëm vajza e tij Teuta, studente e kimisë që në kohën e masakrës kishte qëlluar të ishte në Prishtinë. Ymeri është autor i mbi 20 veprave letrare të cilat përfshijnë poezi, poema, tregime dhe romane për fëmijë që janë botuar e ribotohen në Kosovë dhe në hapësirat mbarëshqiptare. Gati gjysma e këtyre veprave janë botuar pas vrasjes së autorit të tyre, me përkujdesjen e shokëve dhe miqve të tij të shumtë në Prishtinë dhe hapësirat e tjera shqiptare.

Nuk di nëse qeveria e Republikës së Kosovës ka ngritur ndonjë përmendore për pesëdhjetetre të vrarët në Poklek më 17 prill 1999. Nëse nuk e ka ngritur deri tani, mendoj se me doemos do ta ngrejë. Tani për tani di që Ymer Elshanit i është ngritur përmendorja. I është ngritur individualisht nga shkrimtari dhe studiuesi Xhevat Syla. Përmendore është ky libër që mban titullin “Universi i mirësisë”. E ku më mirë se në një libër mund të përjetësohet e lartësohet shkrimtari, poeti, studiuesi, ai që tërë jetën e kaloi mes librave dhe duke shkruar libra, ai që gjatë gjithë jetës së tij kumtoi dashurinë dhe respektin për librin?

3.

Në librin e tij Xhevat Syla e analizon krijimtarinë e Elshanit në shumanshmërinë e saj, duke evidentuar sa talentin e autorit – shkrimtar, poet e studiues, aq edhe shpirtin e madh e të ndjeshëm të njeriut që me penën e tij nuk rreshti asnjëherë duke menduar për të vegjlit, që ata të rriten të lumtur dhe në paqe, të duan vendin ku kanë lindur, të rriten të mençur e trima dhe të bëhen sa më të vlefshëm për familjen dhe shoqërinë ku jetojnë. Përmbledhtas, Xhevat Syla e shpreh mendimin e tij për këtë krijimtari në këtë mënyrë: “Në veprën letrare të Ymer Elshanit, në përgjithësi, hetohet pena e sigurt, përvoja krijuese, invencioni dhe mendimi i qartë, depërtimi në të fshehtat dhe në thellësitë e jetës jo vetëm të njeriut, por edhe të faunës që e ndeshim në jetë dhe të mikrobotës”. Këto tipare të ngjizura me një talent të padyshimtë e bëjnë atë një krijimtari cilësore dhe jetëgjatë. Kjo duket qoftë edhe nga përmendja e disa prej titujve nga veprat e tij të shumta: “Anija e miqësisë”, “Çka ëndërrojnë lulet”, “Loti udhëtar”, “Ishulli i lumturisë”, “Ylli ëndërrimtar”, “Vajza e diellit”, “Njohja e trimave”, “Zogu i lirisë”, “Le të vijë në Sharr pranvera”, “Gjelastreni mendjelehtë” etj., etj.

Më tej Dr. Syla vëren: “Në to ndiejmë zërin e miliona fëmijëve të të gjithë meridianëve, të cilët kërkojnë që në planet të ketë sa më shumë ëmbëltore, toka pjellore, pemë frutore, këngë gazmore, dritë qiellore dhe kudo të zhduken uria, armiqësia, robëria, shtypja, luftërat, urrejtja e lakmitë…” Duket utopike kjo? Jo. A nuk dukeshin tej çdo imagjinate dhe realiteti veprat e Zhyl Vernit që përpihen edhe sot e kësaj dite nga fëmijët në mbarë botën? A nuk dukeshin utopike ëndrrat e rilindasve shqiptarë për Shqipërinë? Ose ato të sa e sa shqiptarëve idealistë e atdhetarë të mëdhenj përgjatë shekullit të njëzetë për ta parë një ditë Kosovën të lirë e të pavarur? Ja tek e kemi Kosovën e lirë e të pavarur, ashtu siç e donin Azem Bejta e Shote Galica, Adem Jashari e Zahir Pajaziti, Ukshin Hoti e Ymer Elshani…

Mbase më mirë se kudo kjo kredo e Ymer Elshanit duket e sintentizuar në poezinë e tij me titull “Sikur të isha…”. Ndër të tjera poeti shkruan: “Sikur të isha kryetar,/ I madh, i njohur e fuqiplotë,/ Do të urdhëroja/ Luftra e grindje të mos ketë/ Por paqja, dashuria, begatia/ Të mbretërojnë kudo në botë!”

I tillë ishte Ymer Elshani. Një poet me zemër të madhe. Një shkrimtar vështrimmprehtë dhe tejpamës, një rrëfimtar mjaft tërheqës, një studiues parimor. Ai i ka ngritur himn mirësisë dhe dashurisë njerëzore, shkruan Xhevat Syla. Dhe të kemi parasysh faktin se këtë krijimtari Ymer Elshani e shkroi në kushte tejet të vështira: ai jetoi, luftoi dhe krijoi duke na lënë një numër veprash me vlerë në kushtet e një diktature të trifishtë: të diktaturës së varfërisë ekonomike, të diktaturës komuniste dhe të diktaturës serbe. Ai lindi më 14 qershor 1948 në një familje të varfër, në një fshat të varfër të një komune të varfër, në Kosovën e varfër që ishte ndër viset më të pazhvilluara në ish-Jugosllavi. E në këto kushte ndjek rrugën e shkollës dhe diplomohet si mësues. Herë me punë e herë i mbetur pa punë nga pushimet e herëpashershme për shkak të bindjeve që i shpaloste dhe në shkrimet e tij, mezi nxirrte bukën e gojës për fëmijët e tij duke u endur nga një shkollë në tjetrën e duke kryer punë të rëndomta e duke qenë vazhdimisht i përndjekur nga policia serbe. Edhe në këto kushte ai nuk i ndau librat nga dora, nuk rreshti së shkruari poezi, tregime, romane, studime mbi letërsinë për fëmijë. Herë-herë ia ndaluan botimin, por Ymeri nuk u ndal së shkruari dhe për këtë dëshmon fakti që gati gjysma e veprave të tij janë botuar pas vrasjes së tij, gjatë dhjetë vjetëshit të fundit.

4.

Thashë pak më lart se ky libër i Xhevat Sylës është një përmendore për Ymer Elshanin. Unë së paku e konsideroj të tillë, një vepër të kompletuar dokumentare dhe studimore. Por gjej rastin të theksoj këtu se ky është libri i tretë i kësaj natyre brenda pak vitesh nga Dr. Xhevat Syla. Më përpara, përpos mjaft librave të tjerë me krijimtari letrare e studime, ai ka shkruar librin “Arti i porosisë”, monografi për veprën letrare të Vehbi Kikajt, si dhe librin “Harmonika e atdheut” monografi për poezinë e Xhevat Beqarajt. Me këto libra e të tjerë në fushën e studimeve e të kritikës letrare, ai është dëshmuar si një nga studiuesit më të talentuar e më të përkushtuar të letërsisë sonë për fëmijë. Në këta libra bie në sy analiza e thelluar dhe kompetenca e studiuesit të mirëfilltë dhe parimor, e njeriut që jo vetëm e njeh më së miri këtë letërsi, por edhe që e dëshiron mbrothësinë e saj.

Vetëm njeriu që e ka mirësinë brenda vetes së vet sheh dhe shkruan për mirësinë e të tjerëve. I tillë është Xhevat Syla. Ai e sheh vlerën dhe e përshëndet me entuziazëm, ndesh të bukurën dhe ngazëllehet prej saj, zbulon mirësinë dhe i ngre përmendore. Për fat të keq i kemi ende shumë të pakët studiuesit e kësaj natyre dhe rasti i Xhevat Sylës na shtie në mendime… I çliruar nga zilia dhe cmira, me një përkushtim të admirueshëm ai di të përzgjedhë me kujdes e dashuri dhe të evidentojë krijimtarinë më të mirë dhe autorët më të spikatur të kësaj letërsie, duke dhënë në këtë mënyrë një ndihmesë mjaft të vyer në këtë lëmë. Libri për Ymer Elshanin dhe veprën e tij letrare e dëshmon më së miri këtë.