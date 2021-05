Abonetë hiqen 3 muaj nga qarkullimi? Sqarimi i Bashkisë së Tiranës

Bashkia e Tiranës ka reaguar lidhur me disa lajme të publikuara në media mbi abonenë e përgjithshme të transportit publik.

Në një njoftim zyrtar, Bashkia sqaron se me qëllim përmirësimin e kushteve dhe shërbimit të linjave të transportit në kryeqytet, aboneja e përgjithshme do të hiqet nga qarkullimi vetëm për 3 muajt e verës dhe do të rikthehet sërish në shtator.

“Nisur nga lajmet e publikuara në disa media, lidhur me abonenë e përgjithshme të transportit publik, Bashkia e Tiranës dëshiron të sqarojë se: Për shkak të ankesave të shumta të qytetarëve, si dhe nga monitorimet e inspektorëve në terren, Bashkia e Tiranës ka planifikuar një periudhë tre mujore për kryerjen e verifikimeve dhe matjeve për riorganizimin dhe ristrukturimin e shërbimit të transportit.

Gjatë kësaj periudhe, Bashkia e Tiranës do t’iu kërkojë operatorëve të transportit publik qytetës rikthimin në kushte të plota të ofrimit të shërbimit, sipas kushteve të kontratës, duke respektuar kushtet teknike para pandemisë dhe duke ofruar shërbim të plotë me 100% të kapacitetit të mjeteve në operim.

“Për këtë arsye, aboneja e përgjithshme e transportit publik do të hiqet nga qarkullimi vetëm për një periudhë të përkohshme 3 mujore (Qershor, Korrik, Gusht), me qëllim përshtatjen e strukturës së udhëtimit me volumet e reja të udhëtimit, si dhe vendimet që do të lidhen me itineraret e linjave, frekuencat, kushtet e shërbimit, gjatë periudhës së kryerjes së plotë të shërbimit,” bën të ditur Bashkia e Tiranës.

“Abonetë e përgjithshme do të hidhen sërish në shitje në muajin Shtator, kurse abonetë për linjat e veçanta do të jenë në shitje normalisht, edhe gjatë muajve Qershor, Korrik dhe Gusht, e në vijim. Riorganizimi është duke u bërë në bashkëpunim me GIZ,” – e mbyll njoftimin Bashkia e Tiranës.

j.l./ dita