“Përpara, trimat e Ballit, për…pará!”

Xhevdet Shehu

Në të vërtetë deri më sot nuk kisha dëgjuar ndonjë këngë për Ballin Kombëtar. Pa le më himne dhe marshe të tij.

Mirëpo ja që ndodhin dhe çudira. Dhe shyqyr që ndodhin këto çudira dhe mrekullira, se ndonëse nuk i marrim seriozisht, na hapin debate dhe kemi përse flasim nëpër kafenera. Një nga këto mrekulli që tashmë ka marrë dhenë në këtë dekadën e dytë të shekullit XXI është kjo: Paska himne, këngë dhe marshe për Ballin Kombëtar që ne nuk i paskemi ditur gjer më sot, ndonëse kanë kaluar afro tetë dekada nga koha kur Balli shkroi Epopenë e tij! Këtë mua ma mundësoi një libër që më ra në dorë ditët e fundit, ndërkohë që është ngjallur një debat i ashpër në lidhje me Luftën Antifashiste dhe denigrimin e saj. Pas publikimit të një liste me 265 emra ish-udhëheqës dhe dëshmorësh të asaj lufte që shpalleshin kriminelë, në një intervistë që bëra me deputetin Spartak Braho para rreth dy javësh, tashmë i vjen radha një “çudie” tjetër që,me siguri do ta befasojë lexuesin.

E kam fjalën për librin “Himne, këngë dhe marshe patriotike të Ballit Kombëtar” të autorit Enver Lepenica (Memishaj), botim i Institutit të Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit”. Libri, për fat të keq, na ka rënë në duar me shumë vonesë, pasi ai është botuar në vitin 2017. Është nga ato libra që konsiderohen specialë, ka 504 faqe… por që ka kaluar pa u vënë re në morinë e botimeve që bëhen aktualisht në Shqipëri.

Do të pyesni ju se sa e ka çmimin? Nuk ka çmim në kopertinën e fundit.

– Sa kushton? – e pyeta atë që ma solli librin.

– Asnjë lekë, më tha. Shiko këtu (dhe hapi faqen e dytë, aty ku shënohen të dhënat për librin, redaktim, recensentë, faqosës etj). Këtu shkruhet “Ky botim shpërndahet falas”.

– Atëherë qenka libër kot, i thashë. Gjërat pa vlerë nuk vlejnë asnjë grosh. Ky libër kushedi se sa ka kushtuar, janë pesëqind e ca faqe, dhe kushedi në sa mijëra kopje mund të jetë botuar…

Mirëpo ai ma mbylli gojën me fjalët që më tha:

– E ka sponsorizuar qeveria këtë botim, babam! Qeveria ka shumë lekë për këta që kanë vuajtur gjatë luftës dhe gjatë regjimit komunist. Ka para qeveria për botime speciale si ky. Duhen rehabilituar këta të gjorët. Si plot botime të tjera të këtij Instituti, qeveria jonë nuk i kursen paratë… E keni kot që e kritikoni këtë Institut të fuqishëm. Ata kanë mbi vete dorën e ngrohtë të Edi Ramës.

Kjo ide më shtyu ta marr këtë libër dhe ta shfletoj. Për më tepër se nëntitulli i librit është mjaft intrigues: “Pjesë e trashëgimisë shpirtërore të popullit tonë gjatë Luftës Antifashiste 1939-1944”. Nuk po u besoja syve: Balli paska marrë pjesë në Luftën Antifashiste që çliroi Shqipërinë dhe ne ende nuk e paskemi marrë vesh?! Çudi e madhe! Doja të mësoja për betejat e Ballit, dhe të krijoja një imazh tjetër nga ai i krijuar për më shumë se 75 vjet: si forcë politike bashkëpunuese me pushtuesit, për ballistët e përqeshur keqas nga Shefqet Musaraj në poemën e tij shumë të njohur “Epopeja e Ballit Kombëtar” si dhe nga gjithë ato që janë shkruar deri më sot se ballistët kanë bërë krime gjatë bashkëpunimit me pushtuesit… Në të vërtetë në kohën e diktaturës ne ishim kuriozë të dëgjonim ndonjë gjë ndryshe, sikurse lexonim ca libra të ndaluar… Nëse ka pasur vlera të mohuara, ato duhet të dalin në dritë dhe ne të mos na mundojnë dilemat e së kaluarës. Duhet të dalë në dritë historia!

Por, pavarësisht kërkimeve të palodhura, çuditërisht nuk dëgjuam ndonjëherë ndonjë këngë apo himn për të. Himnet dhe këngët shkruhen për atë që bëjnë histori fitimtare. Fatkeqësisht Balli nuk e bëri këtë histori. Ndaj dhe është përqeshur vazhdimisht. Përpjekja që bën Enveri (jo Hoxha udhëheqës i komunistëve, por Memishaj) më duket e stërmundimshme për të zbardhur historinë e katranosur të Ballit, për të ndrequr një imazh të dëmtuar në mënyrë të parikuperueshme nga vetë ballistët.

Një pyetje lind vetvetiu: Ku janë këngët, marshet dhe himnet për Ballin Kombëtar? Ku janë pentagramet e tyre? Pse nuk kemi dëgjuar deri më sot një vijë melodike të këtyre krijimeve autentike, sikurse pretendohet? Apo këto janë thjesht fantazira të Institutit të Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit”? Ky është edhe problemi që na mundon. Pse nuk janë futur në libër pentagramet? Ne kemi nevojë të bindemi për vërtetësinë dhe autenticitetin e tyre. Aq më tepër kur flasim për botime që pretendojnë të jenë serioze, si ky libër, të cilit po i referohemi. Përndryshe do ta quajmë një mashtrim, një tallje me historinë… Natyrisht dhe me lexuesit bashkëkohës.

Do të na kënaqnin shumë sikur t’i shihnim dhe dëgjonim ndonjë ditë në ndonjë ekran. Por kam frikë se do t’u kthehej në bumerang përpjekja për glorifikimin e Ballit.

Nuk e di se si mund t’u tingëllojnë lexuesve të sotëm këto vargje nga një këngë që ne po e botojmë sot, marrë nga ky libër:

“Përpara, përpara,

Ballistat e Lumos…

Për demokracinë,

Dhe për Shqipërinë,

Të vendosur sikur jemi,

Lirinë t’u garantojmë…”

Çfarë lirie do të na garantonin ballistët? Atë nën çizmen naziste të Hitlerit? Është një nga absurditetet më të mëdha për t’u besuar. Për çfarë demokracie flitet? Si mund të luftonin për demokraci ballistët në atë kohë, kur as nuk ia dinin kuptimin fjalës demokraci?

Marrë në kontekstin e Institutit që i boton këto libra me paratë e qeverisë shqiptare aktuale, shpenzimet marramendëse që bëhen për botime të tilla që shtrembërojnë dhe përdhosin historinë tonë, këto vargje mund të parodizoheshin kështu:

“Përpara, për…pará,

Trimat e Ballit…!”

Jeni në kohën e duhur për ta bërë këtë. Pasi keni humbur kauzën, është koha të bëni pará me atë kauzë. Kohë e artë për ju pasi keni në krah qeverinë! U lumtë, neoballistë të sotëm! Bëni sa më shumë pará, keni edhe kohë përpara, se jeni ende të rinj. Por me këmbë në tokë, mos pandehni se do ta përmbysni historinë.

***

Është plotësisht e vërtetë që për Ballin ishte tabu të flisje mirë gjatë viteve të diktaturës. Por kjo nuk do të thotë ta kthesh historinë përmbys dhe të zezën ta bësh të bardhë pas kaq shumë vitesh.

Por ky nëntitulli i librit ku ballistët pretendojnë të bëhen pjesë e luftës antifashiste është i tepërt. Ballistët kanë qenë pjesë e qeverive kuislinge, nuk besohet se kanë zbrazur asnjë pushkë kundër pushtuesve, dhe për këtë i ka dënuar historia.

Ç’është atëherë ky libër antologjik? Është një grumbull krijimesh të pretenduara se janë shkruar në zjarrin e luftës, janë krijime autorësh të veçantë, por shumica dërrmuese të shkruara e botuara në mërgim, nga ish ballistë të arratisur, ndërsa shihet qartë se pas vitit 1990 ka një vërshim të kësaj krijimtarie himnizuese për Ballin Kombëtar. Në kapitullin e gjashtë të librit që mban titullin “Poetë, rapsodë, kompozitorë, dëshmorë dhe personalitete të Ballit Kombëtar që përfshihen në këtë libër”, kryeson Abas Ermenji, vijojnë Arshi Pipa, Adem Hodo, Albert Abazi, Baba Ali Tomorri, Kol Tromara, Kudret Kokoshi, Muhamet Tartari, Tefik Sfiri, Haki Ballshi, Uran Kostreci, Vedat Kokona, Visar Hekuran Zhiti, Xhevat Kallajxhi e sa e sa të tjerë… Në kapituj të tjerë të librit shfaqen edhe emra të njohur si Isuf Luzaj, Tefik Sfiri, Nexhat Hakiu, Bardhyl Pogoni, Mexhit kokalari etj. Të gjithë i këndojnë një lavdie të munguar dhe një heroizmi imagjinar.

Në faqen 137 të librit është futur dhe një fragment poezie nga Naim Frashëri me titullin “Heronjtë e kombit na flasin nga varri”. Po Naimi ç’do këtu?, thashë me vete. Edhe Naimi po na del ballist?

Dhe m’u kujtua një rrëfim i Dritëro Agollit para disa vitesh. Shkrimtari dhe poeti ynë i shquar më ka treguar për gazetën:

– Nuk ka këngë Balli. Këngët ngrihen për ata që luftojnë dhe jo për ata që u ishte lagur baruti… Populli i bën këngët aty për aty. Sheh një trim dhe i ngre këngë. Sheh një betejë, përjeton një luftë dhe këngë. Nuk ia mëson dot këngët popullit se ai di vetë si t’i bëjë. I bën si ia ndjen shpirti. Edhe unë kam marrë pjesë në luftë, kam dëgjuar shumë këngë partizane, po asnjë për ballistët. Dhe kjo e ka një arsye të thjeshtë. Balli ishte bërë njësh me pushtuesit. Këtë fakt nuk e mohon dot askush, thoshte Dritëroi, ndërsa shtonte: Po të kishte qenë gjallë Naim Frashëri në kohën e luftës, edhe mund ta kishte vrarë nipin e tij Mit’hat. Sepse Naimi nuk mund t’u thoshte ballistëve që luftonin përkrah gjermanëve kundër partizanëve: Hiquni mënjanë ju ballistët se kemi punë me gjermanët. Punë që s’bëhej se lufta nuk i njeh këto kompromise. Do kërciste pushka e do të ishte vrarë edhe Mit’hati nga ndonjë plumb i Naimit… Prandaj nuk ka këngë për Ballin dhe kjo është një dëshmi shumë e rëndësishme kundër atyre që duan të kthejnë përmbys historinë…

Dritëroin mund ta quajnë komunist dhe të njëanshëm. Por çfarë t’u themi dokumenteve autentike italiane dhe gjermane që pohojnë këtë që thoshte Dritëroi? I kemi botuar herë pas here në DITA këto dokumente, sado hidhur t’u vijë ballistëve dhe pinjollëve të tyre…

Përmbysja e historisë apo rishkruarja e saj sipas oreksit të ballistëve është e pamundur të ndodhë për shumë arsye.

Pikë së pari, janë gjallë ende shumë pjesëmarrës dhe bashkëkohës të asaj lufte. Nuk kam dëgjuar as në atë kohë kur balli denigrohej skajshmërisht, dhe as më pas të më tregojë ndonjë këngë për Ballin. Kjo e vërtetë është thënë e stërthënë në ekrane e nëpër intervista, është shkruar në libra e gazeta. Ky libër është i pamjaftueshëm të vërtetojë të kundërtën. Aq keq e kanë të njollosur historinë e tyre ballistët, sa që pas përmbysjes së regjimit komunist, kohë që ata menduan se u erdhi dita të dalin hapur, të rithemelojnë partinë e tyre, por e kanë pasur të pamundur të nxjerrin qoftë edhe një deputet të vetëm nën siglën e Ballit Kombëtar prej afro 30 vjetësh. Prandaj dhe përpjekjet e pareshtura për rehabilitim kanë dështuar njëra pas tjetrës. Sidomos përpjekja për të baltosur Luftën Antifashiste dhe simbolet e saj, për lartësuar Ballin Kombëtar të palavdishëm.

Së dyti, janë dëshmitë e vetë okupatorëve, disa nga të cilat ne i kemi botuar në gazetë që e kanë varrosur njëherë e përgjithmonë këtë forcë politike si bashkëpunuese me pushtuesit. Arkivat janë hapur dhe vetë ballistët mund t’i gjejnë lehtësisht ato.

Së treti, përveç shumë historianëve seriozë shqiptarë, kemi edhe një sërë historianësh të huaj që merren me historinë tonë që e kanë vërtetuar këtë. Dhe ne shqiptarët shpesh u besojmë më shumë të huajve se sa tanëve. Merrini dhe lexojini ata dhe do të bindeni!

Është për të ardhur keq që, edhe pas 75 vjetësh, ballistët e rreshtuar në krahun e gabuar të historisë në një moment krucial dhe jetik për Shqipërinë, vazhdojnë me të njëjtin avaz. Pinjollët e tyre mendojnë se ky është një moment i artë. Por, përveç parave që ata marrin në këtë rrekje të tyre, nuk shikoj ndonjë qëllim tjetër. Prandaj dhe përshtata himnin tuaj ballist dhe shkrova pak më sipër:

“Përpara, për… pará,

Trimat e Ballit…!”

***

E lëçita me shumë kujdes këtë libër dhe në fund i dhashë të drejtë Institutit të Studimit të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit që ka shënuar se ky libër shpërndahet falas.

Po. Ky libër nuk vlen asnjë lek.

Krijime për Ballin Kombëtar

Në vijim po botojmë disa vjersha nga ky libër, por i lutemi lexuesit të mos i marrë ato si humor. Janë të shkruara me seriozitetin më të madh në një libër që pretendon të jetë nga ata që do të ndryshojnë historinë e Shqipërisë.

Jemi të Ballit

Jemi të Ballit,

Përpara të shkojmë,

Armiq dhe tradhëtarë,

Neve ti shkatërrojmë,

Me zhgabën në ballë,

Me zemër të gjallë,

Si të parët tanë,

Të vdesim dhe ne.

Përpara, përpara,

Ballistat e Lumos,

Zhdukni diktatorë,

Mos kemi terror.

Të mësojmë nga e kaluara,

Që kemi pësuar,

Të ngremë Shqipërinë e re,

Që të jetë për ne.

Për “Shqipërinë e Shqiptarëve”

Për “Vdekjen e tradhëtarëve”

Përpara o burra,

Për flamur Atdhe.

Përpara, përpara,

Ballistat e Lumos…

Për demokracinë,

Dhe për Shqipërinë,

Të vendosur sikur jemi,

Lirinë t’u garantojmë,

Ky është amaneti,

Dëshmorëve që na lanë,

Prandaj neve të gjithë,

Jetën duhet me dhanë.

Përpara, përpara,

Ballistat e Lumos…

(Botuar në shtypin e luftës të Ballit Kombëtar. Ribotuar: Partia Agrare Demokratike, Balli Kombëtar “Libër kangësh”, në mërgim 1951, f.27; Axhem Xhapo “Dukati ynë”, Tiranë 1988, f. 521)

Rroft Shqipnia

Rroft Shqipnija dhe lirija,

Rroftë e qoftë populli shqiptar,

Të drejtat tona na nuk i lëshojmë,

Nuk ilëshojmë sa të jemi gjallë.

Kështu ka mësue Skënderbegu,

Lepenica, Azis Çami,

Kështu na ka mësue Safet Butka,

Skënder Butka, Dhimitër Fallo.

Lumo Skëndo, Ati jonë,

Amanetin do ta mbajmë,

Do ta mbajmë sa të jemi gjallë,

Rroftë Kosova shqiptare,

Rroftë e qoftë Balli Kombëtar.

(Marrë nga “Libër kangësh”)

Shqipnisë

Shqipni, Shqipni, Shqipni,

Ne për ty do të bëhemi fli,

Ne do të luftojmë, ty do të lirojmë,

Nga të liqtë e nga armiqtë,

Dhe kuq e zinë do ta mbrojmë,

Se asht flamuri i atdheut tonë.

Shqipni, Shqipni, Shqipni,,

Në Kosovë do të bëhemi fli,

Kosovën trime nga serbët robnue,

Do ta çlirojmë përgjithmonë.

Në gjakun tonë do ta derdhim,

Për votrat tona të Skënderbeut.

Shqipni, Shqipni, Shqipni,

Ne për ty do të bëhemi fli,

Të gjithë së bashku në Ball Kombëtar,

Anë e kënd Shqipërisë,

Ne do ta mbrojmë e do të luftojmë,

Të gjithë tradhtarët e vendit tonë.

(Botuar në shtypin e luftës të Ballit Kombëtar. Ribotuar: Partia Agrare Demokratike, Balli Kombëtar “Libër kangësh”, në mërgim 1951, f. 33.)

Foli Mid’hat Frashëri

Foli Mid’hat Frashëri, foli,

Si një yll mes reve dolli,

Si një yll në errësirë,

Të ndriçojë Shqipërinë.

(Marrë nga gazeta “Balli i Kombit”, Tiranë, dt.16.3. 1955, f. 3)

Lahe Nuros

Në mal të Dukatit një mjegull ka dalë,

Në mal të Bolenës bora paska rarë.

Një flamur i kuq fluturon me zhgabë,

I bën hije besnikut, që i ndenji pranë.

Zhgaba e përlotur Lahe Nuron qanë…

(Botuar së pari në gazetën “Djalëria”, organ i Rinisë së Legalitetit, Kanada. Ribotuar: Reshat Agaj “Vëllai i pengut”, Kujtime, Emal, Tiranë 2012, f. 84.)