Bugajski: Pse Shqipëria do ta ketë më rrëpirë nga të gjithë rrugën e BE

Nga të gjitha vendet e Ballkanit, Shqipëria mund të ketë rrugën më të rrëpirë drejt anëtarësimit në BE. Përveç kriteret themelore për statusin e kandidatit, ndër vite janë imponuar shumë kushte shtesë dhe bisedimet e pranimit janë bllokuar në mënyrë të njëanshme nga Franca. Pyetja është nëse propozimet e reja të zgjerimit të BE do ta shtyjnë më tej pranimin e Shqipërisë.

Në përgjigje të reagimeve të shumta negative ndaj vetos së Presidentit francez Emmanuel Macron për negociatat e anëtarësimit, Komisioni Europian ka shpallur një plan të ri të zgjerimit. Ai deklaron se disa nga gjashtë shtetet e Ballkanit Perëndimor mund të bëhen anëtarë deri në vitin 2025. Strategjia e re e Komisionit u hartua pa konsultime rajonale dhe do t’i nënshtrohet rishikimit përpara se të miratohet. Megjithëse supozohet se do të japë “karrota” më të mëdha për secilin (shtet) aspirant të BE-së, provat shfaqin se “shkopinjtë” mund të jenë më të shumtë se “karrotat”.

Shpërblimet e premtuara sigurisht që janë në avantazh të shteteve aspirante. Gjatë viteve të ardhshme, BE do të ofrojë 500 milion € në pagesa për vendet e Ballkanit Perëndimor, ndërsa ata përmbushin elementet e planit të ri të zgjerimit. Sidoqoftë, BE synon të vërë në përdorim të paktën tre “shkopinj” më të mëdhenj për të qetësuar Macron dhe kundërshtarët e zgjerimit.

Së pari, Komisioni Evropian planifikon të vendosë rregulla më të rrepta për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut të përqendruara më shumë në “themeloret”, siç janë sundimi i ligjit, institucionet demokratike dhe lufta kundër korrupsionit. Nisma të tilla janë thelbësore, pasi mundësia e BE-së për të nxitur reformën e brendshme ulet ndjeshëm kur një vend të jetë anëtar. Sidoqoftë, pyetja është nëse shtetet kandidate do të vihen përballë me standarde shumë më të larta se sa aspirantët e mëparshëm.

Së dyti, të gjithë anëtarët e BE do të kenë shanse të shtuar për të vënë veton në procesin e pranimit, pasi secila qeveri do të mund të pezullojë përparimin e një kandidati në çfarëdo pikë. Madje ka zëra se kapitujt e BE-së të cilat në rastin e Serbisë dhe Malit të Zi tashmë janë mbyllur mund të rihapen dhe përparimi drejt anëtarësimit të kthehet mbrapsht, nëse do të ndërmerret rishikimi i reformave të kërkuara.

Dhe së treti, plani i Komisionit përfshin një fokus të përtërirë në marrëdhëniet rajonale dhe ndër-shtetërore. Jean-Claude Juncker, presidenti i Komisionit Evropian, ka deklaruar se BE nuk do të pranojë më kurrë një shtet me mosmarrëveshje kufitare. Për një vend kandidat siç është Serbia, kjo do të nënvizojë urgjencën e zgjidhjes së marrëdhënieve bilaterale me Kosovën duke njohur shtetësinë e saj.

Propozimi është i ngjashëm me ato të një dokumenti të lëshuar nga Parisi në nëntor, i cili i përmbledh të gjithë kapitujt e pranimit në BE në gjashtë klauzola: themeloret; tregu i brendshëm; konkurrenca dhe rritja gjithëpërfshirëse; axhenda e gjelbër dhe lidhjet e qëndrueshme (mes grupeve); burimet, bujqësia (agrikultura), kohezioni dhe marrëdhëniet e jashtme. Negociatat për secilin grup do të hapen si një e tërë. Sidoqoftë, kjo mund të shtojë edhe më shumë vështirësitë në shtetet ku vullneti politik ose aftësia teknike për të ndjekur disa reforma madhore njëkohësisht është e kufizuar. Në vend të një qasjeje të thjeshtuar për pranimin, BE-ja mund të jetë duke e komplikuar, ngatërruar dhe burokratizuar më tej procesin.

Komisioni i BE-së llogarit se vendet anëtare do ta miratojnë planin e tij në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Evropian të planifikuar për 26-27 Mars dhe shpreson që bisedimet e anëtarësimit do të hapen për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në një samit të veçantë në maj , në Zagreb. Megjithatë, rezistenca ndaj zgjerimit do të vazhdojë në Bashkim, bazuar pjesërisht në islamofobinë e të djathtëve dhe konservatorëve për t’i rezistuar anëtarësimit të Shqipërisë, Bosnje-Hercegovinës ose Kosovës. Ekziston gjithashtu frika e të majtëve dhe liberalëve për të përfshirë shtete të tilla si Serbia që mund të krijojnë një aleancë me liderin hungarez Victor Orban dhe të forcojnë axhendën nacionaliste dhe ksenofobe brenda BE.

Disa kanë spekuluar se qëllimi i vërtetë i Komisionit të BE-së në lëshimin e dokumentit të ri të zgjerimit është të qetësojë Macron. Kjo do t’i mundësonte Bashkimin t’i ofronte Maqedonisë e Veriut një datë për fillimin e bisedimeve para zgjedhjeve të saj në prill dhe në këtë mënyrë të parandalojnte një ringjallje nacionaliste. Megjithëse ky do të ishte një hap i mirëpritur, nëse Shqipëria përjashtohet nga kjo datë, atëherë të gjithë rajonit do t’i dërgohej një mesazh negativ.

BE po përballet me një dilemë madhore. Nga njëra anë, bllokimi i rrugës së pranimit për shtetet e Ballkanit Perëndimor mund të hapë pikërisht ata problem që Brukseli kërkon të shmangë: dëmtimi i besueshmërisë së BE-së, zhgënjimi i qytetarëve, prishja e programeve të brendshme të reformave dhe mundësia e hapjes më të madhe kundrejt ndërhyrjeve armiqësore të huaja. Në të kundërt, nëse (negociatat) e pranimit hapen kryesisht për shkak të frikës nga radikalizmi, atëherë vetë programi i reformës mund të humbasë vlerën. Kërcënimi i afërt për paqëndrueshmëri, atëherë, kthehet në arsyen më të fuqishme për fillimin e procesit të pranimit në BE.

Of all the countries in the Balkans, Albania may have the steepest path toward EU membership. In addition to the basic criteria for candidate status, numerous additional conditions have been imposed over the years and accession talks have been blocked unilaterally by France. The question is whether the new EU enlargement proposals will further delay Albania’s accession.

In response to widespread negative reactions to French President Emmanuel Macron’s veto on accession talks, the European Commission has announced a new enlargement plan. It asserts that some of the six western Balkan states can become members by 2025. The new Commission strategy was drawn up without regional consultation and will be subject to revision before it is approved. Although it is supposed to deliver bigger carrots for each EU aspirant, evidence indicates that the sticks may be bigger than the carrots.

The promised incentives can certainly benefit the aspirant states. Over the next few years, the EU will offer €500 million in payments to western Balkan countries as they deliver on elements of the new enlargement plan. However, the EU intends to wield at least three larger sticks in order to appease Macron and the opponents of enlargement.

First, the European Commission plans to impose tighter rules on Albania and North Macedonia with more focus on “fundamentals,” such as the rule of law, democratic institutions, and combating corruption. Such initiatives are crucial, as EU ability to push for domestic reform is reduced significantly once a country is a member. However, the question is whether the candidate states will be held to much higher standards than previous aspirants.

Second, all EU members will have additional opportunities to veto the accession process, as each government can suspend a candidate’s progress at any point. There are even suggestions that EU chapters which have already been closed in the case of Serbia and Montenegro could be reopened and progress toward accession reversed if there is backtracking on required reforms.

And third, the Commission plan includes a renewed focus on regional and inter-state relations. Jean-Claude Juncker, president of the European Commission, stated that the EU would never again accept a country with border disputes. For a candidate country such as Serbia this will underscore the urgency of settling bilateral relations with Kosova by recognizing its statehood.

The proposal is similar to a document released by Paris in November, which groups all EU accession chapters in six clusters: fundamentals; internal market; competitiveness and inclusive growth; green agenda and sustainable connectivity; resources, agriculture, and cohesion; and external relations. Negotiations on each cluster would be opened as a whole. However, this may add even more complexity in states where there is limited political willingness or technical capacity to pursue several major reforms simultaneously. Instead of a simplified approach to accession, the EU may further complicate, confuse, and bureaucratize the process.

The EU Commission calculates that member states will adopt its plan at the next European Council meeting scheduled for March 26-27 and hopes that membership talks will be opened for Albania and North Macedonia at a special summit in Zagreb in May. However, resistance to enlargement will continue in the Union, partly based on Islamophobia among rightists and conservatives in resisting the entry of Albania, Bosnia-Herzegovina, or Kosovar. There is also fear among leftists and liberals of bringing in states such as Serbia that could form an alliance with Hungarian leader Victor Orban and strengthen the nationalist and xenophobic agenda within the EU.

Some have speculated that the real purpose of the EU Commission in issuing the new enlargement document is to appease Macron. It would allow the Union to offer North Macedonia a start date for talks before its April elections and thereby prevent a nationalist resurgence. Although this would be a welcome step, if Albania is excluded from this timetable then it would send a negative message throughout the region.

The EU confronts a major dilemma. On the hand, blocking the accession path for West Balkan states could unleash the very problems that Brussels seeks to avoid by damaging EU credibility, disillusioning citizens, undermining domestic reform programs, and providing more openings to hostile foreign interference. Conversely, if accession is opened primarily because of fears of radicalism then the reform program itself may lose value. The imminent threat of instability then becomes the most powerful reason for starting the process of EU accession.

