Përpjekje për riafrimin mes Europës dhe Turqisë, dy zyrtarët më të lartë të Bashkimit Europian udhëtojnë sot drejt Ankarasë, ja çfarë do të diskutohet

Dy zyrtarët më të lartë të Europës do të udhëtojnë drejt Ankarasë, e para vizitë e këtij niveli në vitet e fundit. Mosmarrëveshjet disavjeçare BE-Turqi u thelluan verën e vitit të kaluar, kur Ankaraja dërgoi anijet e saj për të kërkime nafte në ujërat e pretenduara nga dy vende anëtare të BE-së, Qipro dhe Greqi.

Tensionet u lehtësuan kur Turqia i tërhoqi anijet dhe u ul për herë të parë që nga viti 2016 në bisedime me Greqinë për çështjen e detit. Blloku u tërhoq nga kërcënimet e deriatëhershme për sanksione ndaj Turqisë.

Tashmë dy shefat e BE-së, Ursula von der Leyen dhe Charles Michel, do të diskutojnë për këtë nga afër me Erdoganin dhe do të shohin sa reale është dëshira e tij “për një faqe të re”.

Lidhur me mundësinë e anëtarësimit të Turqisë në BE, zyrtarët e kësaj të fundit paralajmërojnë se çdo përmirësim varet nga mënyra se si Erdogan – i cili ishte lideri i vendit kur Turqia hapi zyrtarisht bisedimet për t’u bashkuar me Bllokun në 2005 – dhe nëse ai mbetet një partner konstruktiv.

Me anë të politikës së “shkopit dhe karrotës”, BE është po sheh mundësinë e përditësimit të një bashkimi doganor, liberalizimit të vizave, fondeve shtesë për refugjatët dhe rritjen e dialogut me Turqinë në disa fronte.

Megjithatë, një zyrtar i BE thotë se takimi i së martës “nuk do të jetë një moment negociatash“, por më tepër një shans për palët të përcaktojnë kushtet për përmirësimin e lidhjeve.

Takimi vjen pak kohë pas tërheqjes së Turqisë muajin e kaluar nga një traktat që lufton dhunën ndaj grave dhe përgatitjet për të nxjerrë jashtë ligjit partinë kryesore pro-kurde të vendit. Megjithëse Brukseli i ka dënuar të dy vendimet, liderët e BE-së muajin e kaluar përsëritën angazhimin e tyre për të punuar me Turqinë nëse “de-përshkallëzimi aktual është i qëndrueshëm“.

Të dy palët kanë nga një listë me ankesa që kërkojnë zgjidhje.

i.b. / dita