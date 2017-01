Përpjekjet e dëshpëruara për rehabilitimin e Esad Toptanit

Gazmend SHPUZA

Përpjekjet për rehabilitimin në thonjëza dhe pa thonjëza të Esad pashë Toptanit nuk kanë të reshtur. Prandaj, shohim me vend t’u kujtojmë lexuesve të sotshëm se si është vlerësuar Esad pashë Toptani prej kohësh dhe jo vetëm nga histroriografia enveriste. Përkundrejt saj t’i hedhim një sy dhe nderimit që kanë pasë dhe ruajnë qarqet qeveritare të Beogradit për mikun e tij të shtenjtë dhe të paharrueshëm.

Dy vjet pas vrasjes së pashajt qeveria e kryesuar nga nipi i Esad Toptanit Ahmet Zogu, pas një mocioni të nënshkruar prej një grupi deputetësh, kishte marrë vendim për konfiskimin e pasurive të tundshme dhe të patundshme të pashajt. Ky vendim, edhe pse bënte pjesë midis shumë vendimeve të tjera si ky të pa miratuar ende në parlament, për të cilët parlamenti i kishte dhënë lejen qeverisë për ta quajtur të mirëqenë, qeveria, megjithatë, e kishte sjellë për miratim. Ndërsa komisioni i drejtësisë i parlamentit i kryesuar nga Ali Këlcyra, cilësuar si bej demokrat, e kishte mbajtur dhe sorollatur pa ndonjë shkak për disa muaj. Qëndrimet formaliste të deputetëve kriptoesadistë ndaj ligjeve në fuqi dhanë shkak për të dhënë një portret të plotë e të saktë politik, social dhe moral të Esad pashës. Këtë portret tejet negativ asnjë deputet nuk pati kurajon ta retushonte sado pak dhe ta zbardhte ndonjë fije.

Vendimi në fjalë motivohej qartë dhe saktë në dokumentin e nënshkruar nga kryeministri A. Zogu:

“… shuma e përgjithshme e të hollave të prishura në revolucionet e ngrehuna në Shqipni drejt për drejt prej Esad Toptanit të grabituna prej tij në vjetën 1915, kur u largue prej Durrësit, kapet me 3.112.551 Fr. Arit përveç dameve morale e materiale të paçmueshme qi i ka sjelllë shtetit shqiptar me veprat e tij tradhtare të njohtuna dhe të mbështetuna në fuqitë e huaja në mënyrë qi mbas nji traktati qi bani me Malin e Zi ai solli ushtrinë e tij në Shkodër dhe me tjetren anë ushtritë e Greqisë deri në Berat e përveç gjakderdhjeve vllaznore qi shkaktoi në Shqipni”.

Kështu e argumentonte vendimin e saj qeveria shqiptare e asaj kohe e kryesuar nga Ahmet Zogu, të cilët vështirë se mund të pretendohet se kanë qenë të indoktrinuar nga historiografia “enveriste”.

Mendimi i Komisionit të Drejtësisë të kryesuar nga Ali Këlcyra ishte se ky vendim i marrë dhe i zbatuar nga qeveria një vit më parë nuk përputhej me dispozitat e Shtesës së Statutit të Kongresit të Lushnjës të porsa miratuara nga parlamenti. Pasuritë, sipas dispozitave të reja, nuk mund të konfiskoheshin me ligj parlamentar. Shteti të drejtat e tij të këtij lloji duhej t’i siguronte vetëm në rrugë gjyqësore. Qëndrimi i tij u mbështet edhe nga ndonjë deputet tjetër.

Deputeti Stavro Vinjau, nga ana e tij, argumentoi në rrugë juridike që këtu kishim të bënim me një vendim qeveritar të marrë dhe të zbatuar në pëputhje me dispozitat e mëparshme ekzistuese. Ai theksoi, gjithashtu, se këtu nuk ishte fjala për një masë të marrë rishtazi, e cila duhej t’i nënshtrohej dispozitave të reja. Pra, tani kishim të bënim me një vendim të ligjshëm të marrë kohë më parë.

Oratori jurist theksoi: “Nga pikëpamja legale Zotëni, mos kini aspak dyshim me të vërtetë jemi në rregull, tjetër është çështja e ndërgjegjes suaj. Në është se kujtoni që veprat e Esad Toptanit meritojnë të votohen me një mënyrë të tillë, atëherë votoni kështu, në është se kujtoni të kundërtën atëherë votoni kundra.”.

Deputeti i Tiranës, Osman Myderrizi, u ndal gjerësisht në karakterizimin e jetës dhe të veprës së E. Toptanit, duke e plotësuar portretin e tij politik dhe me profilin e tij social dhe moral.

“Unë tashti do t’i kujtoj të gjitha turpet e mjerimet, qi me veprat e veta i ka sjellë kombit tonë, të cilat kanë qenë faje e tradhtina të randa… gjygji mbi faje e tradhtina t’ Esad Toptanit u ba prej popullit vetë, prej ndërgjegjes së tij, prej mendimit të tij, edhe nji djalë i ri, i harruem, i panjoftun…”

Dhe fjala e oratorit tiranas u ndërpre me duartrokitje dhe nga zëra që thërrisnin: “Rrrnoftë Avni Rustemi!”.

“Edhe ky parlament, – vazhdoi deputeti i Tiranës – e bani detyrën e vet, dhe ket djal tue e njoft si fatos i lidhi nji shpërblim të përmuajshëm.

Esad pasha ishte edhe tregtar, edhe dhetar edhe grabitës. Kur u shitete e dheta, – vazhdon Osman Myderrizi, – kurkush nuk muejte me e ble edhe nuk merrte prej të vorfënve atë taksë qi i takote me marrë dmth një të dhetë, por 5-6 fish më tepër, edhe ma në fund kur populli nuk ishte i zoti ta paguante, do të hyte borxh, kështu qi tokat e shpijat e të vorfenve me kohë hyshin në pasuni t’ Esadit.

Kasapët e qytetit ishin të detyruem të punonin për Esadin, pa pasë mbarue misri i tij asnji furxhi nuk mujte me ba bukë, asnjë kasap nuk mujte me ble bagti pa u mbarue bagtitë e tij.”

Më tej deputeti i Tiranës, intelektuali O. Myderrizi, vuri në pah që në popull kishin dalë fjalë, se “disa deputetë kanë marrë përsipër çështjen e duen ta mbrojnë si avokatë”.

Fjala e deputetit të Tiranës shkaktoi një reagim të rreptë nga Ali Këlcyra e deputetë të tjerë, të cilët kërkuan prej tij që t’i merrte mbrapsht këto fjalë. Gjithë ky reagim i ashpër tregon qartas, se askush, aso kohe, nuk mund të delte as tërthorazi në mbrojtje të personit të Esad pashës. Kjo do të ishte një njollë shumë e rëndë për këdo.

Duke përfunduar O. Myderrizi theksoi: “…nuk më mbetet gja të flas si Tiranas, vetëm të jeni të sigurtë Z. e Juej se tue votue për dekret-ligjen për konfiskimin e pasunisë t’Esad Toptanit, besojmë ashtu sikurse besoni edhe ju, se do të bajmë nji detyrë mjaft të madhe e mjaft të shenjtë.”

Duke u ngatërruar nëpër labirinthet e legjislacionit të paplotë të shtetit të ri shqiptar kundër konfiskimit të pasurisë së Esad Toptanit, pa guxuar ta merrnin në mbrojtje jetën dhe veprën e tij, dolën dhe deputetët M. Tutulani dhe K. Tasi. Ata u shprehen kundra marrjes së kësaj mase në rrugë parlamentare, por vetëm në rrugë gjyqësore. I këtij mendimi ishte dhe V. Xhuvani. Për të mos krijuar asnjë keqkuptim lidhur me mendimin e tij rreth jetës dhe veprimtarisë së Esadit ai e quajti të nevojshme të ndalej në mënyrë të veçantë në këtë moment.

Deputeti i Elbasanit, duke u shprehur për konfiskimin e pasurisë së pashajt në rrugë gjyqësore, kërkon që një vendim i tillë të bëhej mësim për çdo tradhtar. V. Xhuvani vë në pah që “… konfiskimi i pasunisë, sado i madh që të jetë, nuk asht aq i madh e kurrë në barasim me tradhtinë e madhe e mjerimet e mbëdhaja që ky i ka sjellë shtetit shqiptar.” Ai ngul këmbë që ky vendim duhej marrë për të dëshmuar që Shqipëria i dënon tradhtarët edhe pas vdekjes. Ky dënim, sipas tij ishte më i vlefshëm se 100 milionë franga ari. Duke qëndruar në mendimin e tij formalist jo të saktë, që ky akt duhej kryer në rrugë gjyqësore V. Xhuvani shpreh bindjen, se “…tradhtitë, gjak-derdhjet, grabitjet, qi janë ba prej Esad Toptanit janë kaq të mbëdhaja, sa nuk e besoj kurrë qi gjykatësit të jenë aq poshtë nga morali tue mos i njoftë të drejtën shtetit”.

I këtij mendimi ishte gjithashtu dhe deputeti i Shkodrës Luigj Gurakuqi, i cili një vit më parë ishte nismëtar i një mocioni në të cilën qe kërkuar konfiskimi i pronave të Esad Toptanit, por tashmë në rrugë gjyqësore. Ai u mbështet dhe nga deputeti i Vlorës Ibrahim Xhindi, i cili deklaroi se pa vënë në dyshim demet morale e materiale që Esad pashë Toptani i ka sjellë shqiptarëve kërkon që konfiskimi të bëhet në rrugë gjyqësore dhe jo parlamentare.

Në kundërshtim me këto arsyetime edhe Bahri Omari, ashtu sikurse S. Vinjau, vuri në dukje se nga ana juridike nuk kishim të bënim me miratimin e një akti të ri, por vetëm me vertetimin e një fakti të kryer tashmë.

Në paraqitjen e veprimtarisë politike të Esad Toptanit në dëm të çështjes shqiptare diskutoi në mënyrë të veçantë deputeti i prefekturës së Kosovës (Kukës Malësi e Gjakovës) Bedri Pejani. Këtë mbledhje të parlamentit ai e konsideroi të jashtëzakonshme dhe si të tillë, sipas tij, do ta njifte dhe historia. Ai, fillimisht, parashtroi se Esad pashë Toptani “tradhtinë e parë e ka ba tue i lëshue Shkodrën Malit të Zi e tue sakrifikue indirektement Gjakovën dhe Dibrën.” Mbajtja e saj vetëm dy javë pas dorëzimit tradhtisht nga Esadi i mjaftuan diplomacisë ruse që të arrinte zbrazjen e saj në shkëmbim të tërheqjes së Austro-Hungarisë nga këmbëngulja e deriatëhershme në Konferencën e Ambasadorëve që këto dy qytete me shumicë absolute shqiptare t’i kalonin Serbisë.

“Si përfaqësues i atyne krahinave,-vijon deputeti kosovar- kam të drejtë sot të naltësoj zanin tim këtu e të kërkoj nji shpagim moral. Për mue nuk mbushë hesap malli i Esad Toptanit, ndofta edhe për Shtet, tue marrë parasysh damet e mdha qi i kanë ardhë prej ketij nieri.” Dhe më tej ai vijon:

“Esat Toptani ka shkaktue të digjen e të rrenohen krejt malet e Dibrës e të Kosovës. Kjo asht tradhtia e parë.

Me tradhtinë e dytë tue organizue nji kryengritje kundra Shtetit e integritetit të Shqipnis, tue u marrë vesht n’emën të vet me të huej, Esad Toptani ka mrrijtë me realizue qi Shteti Shqiptar të humbin 456 katundi të Shqipnis së Jugës”.

Oratori u kujton deputetëve, të cilët kërkonin ta mbanin parlamentin peng të interpretimeve formaliste të neneve të ligjës, që qeveria kishte dënuar rrebtësisht ndjekësit e Esad pashës në Shqipërinë e Mesme, duke iu konfiksuar pasurinë, duke u internuar familjet e tyre, duke djegur, me këtë rast, dhe pazarin e Prezës. Gjithë kjo sepse ata kishin pasur “fatin e zi me ndjek Esadin pa dijtë se shka bajnë”.

“Gjykimin këtij tradhtori ia dha populli vetë. Pra çështja për ne asht, a do të apin votë si përfaqësuesat e vërtetë të këtij populli martir tue aprovue ketë dekret-ligjë e tue i dhanë këtij nji grusht moral, apo do t’i lamë të gjitha këto më njenë anë, vetëm tue mendue se po i zbatojmë ma mirë ligjët. Në qoftë se kjo dekret-ligjë nuk asht e drejtë e konfiskimi i mallit të Esad Toptanit nuk asht i ligjshëm, – pyet B. Pejani,- atëherë si mund të jetë i drejtë konfiskimi i mallit të disa katundarëvet shumë ma të pafajshëm, se Esat Toptani?…

Si ka pranue ky parlament, qi fmija e kryengritësvet të internohen e malli i tyne të konfiskohet, me gjithë qi ndër (vende) të tjera të botës vendime të tilla nuk ka?”.

“A mundena na si përfaqësuesat e këtij populli të mos i japim të drejtë aspiracionevet të këtija,- shtron pyetjen tjetër oratori në fjalë,- të mos pranojmë këtë dekret ligjë qi konfiskon mallin e tradhtorit ma të madh të komit e të shtetit tonë? Më duket se jo.”

“Shka kishte me thanë për këtë institucion populli, i cili institucion ka aprovue ligjët për konfiskimin e mallit, djegien e shtëpijavet e ndjeksavet të Esadit, kur të shofin që parlamenti heziton me konfiskue mallin e nji – nënvizon deputeti Bedri Pejani – tradhtarit ma të përçudshëm të botës? Kishte me na aprovue, apo disaprovue? Jam i sigurtë se kishte për të na disaprovue.

Pra sikur kemi muejt mos me hezitue me konfiskue mallin e katundarvet, nuk duhet aspak të hezitojmë me aprovue konfiskimin e mallit të Esad Toptanit.”

Deputeti atdhetar i Kosovës vijon: “vetëm m’epni lejen të ju rekomandoj të përkujtoni të gjitha të zezat e mjerimet qi ka hjekë ky popull prej dorës së këtij njeri, dhe ta dënojmë jo për me i marrë mallin, por për t’i dhanë një grusht moral qi tradhtia e tradhtorët marrin denimin e meritueshëm. Kujtoni të gjitha fazat qi ka kalue ky komë, edhe kujtoni pakë si asht grumullue në dorë të ktij njeri, sa djersa, sa gjaku shqiptar asht derdhë për me hy në dorë të këtij njeri këjo pasuni, i cili me këtë mall me tradhtina e ka fitue në dam e në shpinë të popullit shqiptar, dhe atëherë nuk do t’ hezitoni për nji formalitet me dhanë vendimin tuej.”

Bedri Pejani përfundon:

“Këjo asht çeshtje konvikcioni dhe ekstraordinere e secili mund të votojnë pas ndërgjegjes së vet, por nga ana tjetër duhet të dini, se gjith-herë gishti ka ba ma të shumtën e punës. Prandaj jam i mendjes zoti Kryetar ta veni në votë e çeshtja të marrë fund”.

Me këtë mënyrë arsyetimi pajtohet dhe Sejfi Vllamasi. Ndërsa deputeti tjetër i Beratit Ali Koprencka, i kujton kolegut të vet po nga Berati, M. Tutulanit, në kundërshtim me ndonjë dyshim të shfaqur prej tij, lidhur me dëmet që kishte kryer Esad Toptani në kurriz të shtetit dhe të popullit shqiptar. Vetëm në prefekturën e Beratit Esadi kishte grabitur, sipas tij, 5000 napolona. Më tej ai i përkujton kolegut të vet se “si e lete Esadi popullin pa bukë duke i marrë misrin e ter baktin qi kishte”.

Ndërkohë ndërhyn dhe kryeministri Ahmet Zogu, i cili përsërit që qeveria e mbështetur në kompetencat që i jepte Statuti i Lushnjës, bëri një dekretligjë dhe konfiskoi pasurinë në fjalë. Parlamentit i mbetej të miratonte një dekret ligjë të vënë në jetë

Ndërsa kryetari i Parlamentit u kujtonte deputetëve se Parlamenti i kishte dhënë leje qeverisë që të vente në veprim edhe disa dekret ligje të tjera të cilët nuk qenë vertetue prej parlamentit. Një nga këto dekrete që nuk ishte refuzuar dhe që mund të vehej në veprim nga qeveria ishte dhe ky që po diskutonte parlamenti. Më tej kryetari theksonte që ky akt qeveritar i ligjshëm qe sorollatur për katër muaj në Komisionin e Drejtësisë.

Pro dekret ligjit të Qeverisë votuan përveç personave që diskutuan në favor të tij dhe B. Hamdi, H. Rroji, H. Gostivari, I. Gjakova, K. Rodhe, L. Frashëri, M. Bushati, P. Cale, S. Vuçiterni, S. Toptani, E. Frashëri, H. Vrioni dhe kryeministri Ahmet Zogu, i cili nuk mungoi në votim.

Kundër votuan përveç atyre që diskutuan, A. Hastopalli, A. Resuli, A. Bença, B. Cakrani, F. Noli, H. J. Banka, Sh. Verlaci, S. Delvina, T. Buda, Z. Toptani. Siç u pa qartë edhe këta nuk vunë në dyshim përgjegjësinë e rëndë politike, materiale dhe morale të Esad pashës përballë kombit, atdheut dhe popullit. Ajo për të gjithë ishte e padiskutueshme. Ata vunë në diskutim, me të drejtë apo pa të drejtë, me qëllim apo pa qëllim, vetëm anën proceduriale të çështjes.

Kalimi i kohës nuk mund ta lejë në harresë aq më pak ta fshijë veprën antikombëtare të Esad pashës. Aq më pak nuk mund të pritet që me kalimin e kohës apo me ndërrimin e sistemeve politike të ndryshojnë dhe kriteret bazë të vlerësimit të veprimtarisë politike të shqiptarëve në të kaluarën apo kriteret e vlerësimit të atdhetarizmit shqiptar.

Kur merret guximi për të shkruar për “patriotizmin” e Esad pashë Toptanit harrohen jo vetëm bëmat e tij por dhe vlerësimi që i kanë bërë atij armiqtë e kombit tonë si dhe nderimi që kanë treguar dhe vijojnë të tregojnë ata për personin e tij. Për t’u bindur për këtë fakt mjafton të ndalemi, përveç deklaratave të Pashiqit dhe të Vesniqit, të përmendura më sipër, në një ndodhi sa kuptimplote po aq dhe shprehëse: Zhvarrim varrimi i eshtrave të Esad pashës nga Parisi në Belgrad.

Në vitin 1926 eshtrat e Esad pashës u bartën nga varrezat e bashkisë së Parisit në Beograd me shpenzimet e një grupi tregtarësh serbë. Edhe pasardhësit jo tër paktë të Esad pashës e ndjenin veten krejtësisht të pafuqishëm për të bërë dhe gjestin më të vogël në drejtim të kujtimit të njeriut të tyre. Veprimtaria dhe të gjitha bëmat e pashës i kishin lënë ata krejtësisht të çarmatosur përballë akuzave të padisktueshme të mbarë opinionit publik shqiptar. Nga ana tjetër, “antienverizmi” përbën sot një pretekst, i cili nuk justifikon dot përpjekjet për zbardhjen e figurës së Esadit.

Për t’u theksuar është fakti që në këtë angazhim tërësor në adresë të kujtimit të Esadit vetë qeveria jugosllave nuk del në skenë dhe vë para vetes tregtarë hekurishtesh të tipit të Radojloviçit. Ky i shkruante ministrit të Shqipërisë në Belgrad:

“Shërbimet që i ka bërë Esat Pashë Toptani popullit sërb janë kaq të shumtë, sa nuk jam i zoti t’i rreshtoj në këtë copëz letrë të vogël. Por atë mirësi të madhe që ka bërë Esat pasha për Sërbët do të dijë populli sërb ta shfaqë.

Ç’fitim politik dhe ushtariak kemi pasur me kalimin e ushtrisë sonë në Shqipëri, të cilën ia dijmë për nder vetëm e vetëm shpirtmadhësisë së Esat Pashë Toptanit, e tregon madhësia e shtetit tonë të sotmë. …

…në qoftë se Atdheu i juaj ose familja e të vdekurit duan ta mbartin prej Belgradi në Shqipëri, jemi gati t’Ju a dorëzojmë trupin e tij për ta mbartur në atdheun e vet, pa kurrë farë shpërblimi për shpenzimet që e kemi sjellë në Belgrad.

Miqtë e mij dhe unë kujtojmë se eshtrat e Esat Pashë Toptanit nuk mund të pushojnë në tjatër vent, veçse në Shqipërinë e tij të dashur (!?), ose në Sërbinë e tij mirënjohëse.”(!!)

Gazeta “Shqipëri e Re” e Konstancës, në Rumani, e cila botonte këtë letër shtonte:

“Esati ka qenë vetëm i Serbëve, andaj këta s’kanë rival në nderimin që do t’i shfaqin “mikut të madh””.

Në Shqipëri aso kohe nuk kishte, sipas konceptit serbomadh, “shqiptarë të vërtetë”, të cilët të arrinin ta vlerësonin figurën komplekse të Esadit jo vetëm me të këqijat e saj por dhe me të mirat që ai i paska bërë atdheut të vet. Përveç kësaj, të afërmit e Esadit nuk guxuan të përfitonin nga gjeneroziteti i tregtarëve serbë, të cilët nuk kërkonin dëmshpërblim për shpenzimet që kishin bërë për sjelljen e eshtrave të mikut të tyre të madh që nga Parisi në Beograd.

“Bëmat” e Esad pashës ishin aq të freskëta saqë nuk lejonin as qeverinë dhe as njerëzit e tij të afërm t’i delnin për zot Esad pashës. Sado që njerëzit e tij më të afërt ishin pronarë të mijëra hektarëve tokë ata nuk guxuan në atë kohë dhe më vonë deri sa u vendos regjimi komunist, pra, për afro çerek shekulli, t’i jepnin as dy metra vend për varr prindit dhe njeriut të tyre të një gjaku. Përballë këtyre qëndrimeve kuptimplote atij i dolën për zot vetëm miqtë e tij të vjetër dhe besnikë serbë, të cilët i ishin mirënjohës thellësisht edhe pas vdekjes për miqësinë dhe besnikërinë që ai kishte treguar ndaj tyre për vite me radhë. Prandaj, edhe sot e kësaj dite eshtrat e pashës prehen në kryeqytetin e Serbisë. Dhe shovinistët serbë, siç shkruante gazeta “Shqipëri e Re” atëherë, edhe sot e kësaj dite, sado që të përpiqet ndokush këtu tek ne, nuk kanë dhe nuk mund të kenë rivalë. Këtë e deshmojnë edhe sot presidenti i Serbisë dhe ministra të qeverisë së Vuçiqit.

Historia e mbështetur në dokumente e fakte nuk mund të manipulohet me sensacione dhe pohime të pabazuara apo dhe përmes etiketimesh politike dhe ideologjike tejet subjektiviste, si “enveriste”.

Përpjekjet e herëpashershme për rehabilitimin e këtij miku të madh, pa thonjëza, të serbëve nuk rreshten.